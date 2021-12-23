Как рассказали в ведомстве, четвероногий помощник оснащён улыбкой и выглядит максимально дружелюбно».

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Фото мэрии Москвы



Робопёс поможет Госинспекции обходить улицы Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.

Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдёт апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе. Владислав Овчинский

начальник Госинспекции по недвижимости

В ведомстве отмечают, что он имитирует походку и движения собак. У робопса есть GPS-модуль, благодаря чему он может ориентироваться в пространстве. Также на нём установлен лидар — световой радар, измеряющий расстояние и формирующий вокруг себя точную карту трёхмерного пространства. Технология поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн.

Фото мэрии Москвы



Конструкция робота позволит развивать скорость до 11 километров в час и маневрировать. Создатели отмечают, что в его производстве использовались только экологически безопасные материалы.

Судя по видеоматериалам, это робопёс A1 китайского стартапа Unitree Robotics. Его цена — 2,7 тысяч долларов.