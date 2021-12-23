На службе Госинспекции по недвижимости Москвы появилась робособака. Её будут использовать для фиксации нарушений Статьи редакции
Как рассказали в ведомстве, четвероногий помощник оснащён улыбкой и выглядит максимально дружелюбно».
Робопёс поможет Госинспекции обходить улицы Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.
В ведомстве отмечают, что он имитирует походку и движения собак. У робопса есть GPS-модуль, благодаря чему он может ориентироваться в пространстве. Также на нём установлен лидар — световой радар, измеряющий расстояние и формирующий вокруг себя точную карту трёхмерного пространства. Технология поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн.
Конструкция робота позволит развивать скорость до 11 километров в час и маневрировать. Создатели отмечают, что в его производстве использовались только экологически безопасные материалы.
Судя по видеоматериалам, это робопёс A1 китайского стартапа Unitree Robotics. Его цена — 2,7 тысяч долларов.
Первоначальный заголовок о том, что робопса создали российские инженеры был изменён. Как оказалось, это роботы китайского стартапа Unitree Robotics. Приносим извинения читателям.
собака от бостон дайнамикс, улыбка от амазона, прошивка от сяоми, но создала точно росгосконтора, ага)
собака от бостон дайнамикс
собака китайская, она в 28 раз дешевле
Пиздец, эта собака даже не породистая.
прости, я пока в собаках таких не разбираюсь) но спасибо за инфу
На каждого робопса
и уточнять будет участки, которые записаны на "российскую федерацию", да?)
жду видосов, как ее пинают и бьют палками, косплея ученых с BD, кстати)
создала
У меня такое странное чувство что я где-то видел что-то похожее, но жёлтое. Показалось наверно.
эта китайская, она в 28 раз дешевле чем у бостон динамикс (который теперь корейский)
Ждём появления Робокаца
И робопанина
Справедливости ради в оригинале новости нет слова "создатель"
создатели
просто налепили русских надписей и нарисовали улыбку?
вот это собачка китайская https://www.unitree.com/products/a1
Какая-то недобрая у него ухмылка
это улыбка безоса)
Пёс ещё и чёрный, точно шпион из штатов.
он хотя бы от российских дорог не будет)
Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку для фиксации нарушений
Неверно. Они просто купили китайскую собаку-робота.
Unitree Robotics — смелый китайский стартап, представивший мировому рынку высокопроизводительных бионических роботов XDog, LaikaGo, A1 и AlienGo. Команда сконцентрирована на разработке основных компонентов роботов, системе управления движением и оснащении четвероногих помощников мощной технической начинкой. Именно это позволило Unitree создать уникального робота А1, самого быстрого в мире в своем классе, который также способен прыгать сальто. В России мы с гордостью представляем модели роботов Go1, А1 и AlienGo.
Ебать она шугать алкашей по гаражах будет
Похоже, это AlienGo - модель робота.
https://www.unitree.com/products/aliengo
Он не очень большой по размерам:
Габариты Aliengo в стоячем состоянии составляют всего 0,55 м на 0,35 м на 0,6 м (длина/ ширина/ высота), вес с аккумулятором – 24 кг.
Какие же они жалкие. Стыдно сказать, что купили ОМЕРИКАНСКИЙ spot от бостон динамикс и наклеили наклеечки свои?
китайская собачка
Вон оно что, на оригинал денежек не хватило у ГИБДД
а вчера протолкнули закон об обязательной сдачи биометрии всех граждан...
Фантастика! Теперь помимо обычных камер, которые дерут штрафы с автомобилистов, будут еще по городу бегать фашистские псины и штрафовать обычных граждан за всякую хуйню...
Ссылку на вчерашний закон про "обязательную сдачу биометрии" в студию
а вчера протолкнули закон об обязательной сдачи биометрии всех граждан...
Под биометрией что подразумевается? А то отпечатки пальцев обязательно сдаются уже лет 60
фото фэйса и запись голоса
А ты не сдавал фото фэйса когда в 14 лет получал паспорт?
Ему 12
за себя не говори, иди блять учи уроки
Фантазёр, ссылку на закон или нахуй
я тебе что пес что, ссылки кидать, гугл в помощь, инвалид
Ты фантазёр и такого закона не существует
я паспорт показываю только в банке, а не каждому прохожему. И фото на паспорт кроме паспорта никуда не идет.... по крайней мере раньше не шло, сейчас с цифровизацией наверняка уже где-то сохраняют
паспорт показываю только в банке, а не каждому прохожему
так ты же на паспорт сдавал не одну фотку)
угадай где вторая
Он ничего никуда не сдавал. Ему нет 14ти
иди жуй хуй
а теперь вспомни что фотки на паспорт делают раз в 25 лет, мне когда делали, там качество было нокиа 3310... сомневаюсь что для цифры это годится чтобы распознать биометрию
findface отлично находит и по фоткам 20-30 летней давности
Страйдер на минималках.
Псина с логотипом амазона на лице
А живые псы режима, росгвардия, менты уже не справляются?
прочитал и не понял че она делать то будет, нарушителей чего? закладчиков?
Дайте угадаю, какую "модификацию" робопсины закажут с али следующей
Легавая
По Бредбери
ТЖ опять говна поел с такими заголовками. В оригинале у Собянина ни слова про "создали" нет. Только "появилась в распоряжении".
а после того, как пару таких псин разъебут на улице огорчившиеся штрафами граждане, на них навесят электрошокеры?
Попилбот, приносит деньги госслужащим, что его сделали и прыгает только на тех кого надо
Это Панорама? Панорама, да?