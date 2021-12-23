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Технологии
Сергей Исенеков

На службе Госинспекции по недвижимости Москвы появилась робособака. Её будут использовать для фиксации нарушений Статьи редакции

Как рассказали в ведомстве, четвероногий помощник оснащён улыбкой и выглядит максимально дружелюбно».

65
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Фото мэрии Москвы

Робопёс поможет Госинспекции обходить улицы Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.

Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдёт апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе.

Владислав Овчинский
начальник Госинспекции по недвижимости

В ведомстве отмечают, что он имитирует походку и движения собак. У робопса есть GPS-модуль, благодаря чему он может ориентироваться в пространстве. Также на нём установлен лидар — световой радар, измеряющий расстояние и формирующий вокруг себя точную карту трёхмерного пространства. Технология поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн.

Фото мэрии Москвы

Конструкция робота позволит развивать скорость до 11 километров в час и маневрировать. Создатели отмечают, что в его производстве использовались только экологически безопасные материалы.

Судя по видеоматериалам, это робопёс A1 китайского стартапа Unitree Robotics. Его цена — 2,7 тысяч долларов.

Первоначальный заголовок о том, что робопса создали российские инженеры был изменён. Как оказалось, это роботы китайского стартапа Unitree Robotics. Приносим извинения читателям.

#новости #роботы #технологии

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65 комментариев
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Some Dude

собака от бостон дайнамикс, улыбка от амазона, прошивка от сяоми, но создала точно росгосконтора, ага)

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20
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Akiba

собака от бостон дайнамикс
 собака китайская, она в 28 раз дешевле

This $2,700 robot dog will carry a single bottle…
A robot dog on the cheap
www.theverge.com
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11
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aliftin

Пиздец, эта собака даже не породистая.

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6
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Some Dude

прости, я пока в собаках таких не разбираюсь) но спасибо за инфу

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1
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Vladislav Pauls

На каждого робопса

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1
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Some Dude

и уточнять будет участки, которые записаны на "российскую федерацию", да?)

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0
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Some Dude

жду видосов, как ее пинают и бьют палками, косплея ученых с BD, кстати)

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0
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Alexander Matveev

создала

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19
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Влюбленный шмель

Как Господь

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0
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aliftin

У меня такое странное чувство что я где-то видел что-то похожее, но жёлтое. Показалось наверно.

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9
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Akiba

эта китайская, она в 28 раз дешевле чем у бостон динамикс (который теперь корейский)

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4
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Влюбленный шмель

госпсина

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7
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Влюбленный шмель

Оригинальный текст:
В распоряжении специалистов Госинспекции по недвижимости появилась робособака
 Тиже:
Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку

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6
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Tebe Tebebebe

Ждём появления Робокаца

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3
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Михаил Ч

И робопанина

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0
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FOX

Справедливости ради в оригинале новости нет слова "создатель"

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5
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FOX

@Сергей Исенеков

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0
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FOX

создатели
 просто налепили русских надписей и нарисовали улыбку?
вот это собачка китайская https://www.unitree.com/products/a1

unitree
Unitree Website
www.unitree.com
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4
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FOX

https://youtu.be/l-rGwHkySbY?t=19

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0
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Влюбленный шмель

Фиксирую нарушение

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4
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WED CR.ST.

Какая-то недобрая у него ухмылка

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2
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Some Dude

это улыбка безоса)

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4
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WED CR.ST.

Пёс ещё и чёрный, точно шпион из штатов.

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0
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Влюбленный шмель

Всегда думал, что это хуй Безоса

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Влюбленный шмель

Согласен на робособаку в качестве президента.

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Влюбленный шмель

Согласен на робособаку
Владимир Панин.

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3
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Влюбленный шмель
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Some Dude

он хотя бы от российских дорог не будет)

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Дмитрий Алексеенков
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1
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Влюбленный шмель

The future is coming faster than any of us could have anticipated

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Влюбленный шмель

Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку для фиксации нарушений
 Неверно. Они просто купили китайскую собаку-робота.

Unitree Robotics — смелый китайский стартап, представивший мировому рынку высокопроизводительных бионических роботов XDog, LaikaGo, A1 и AlienGo. Команда сконцентрирована на разработке основных компонентов роботов, системе управления движением и оснащении четвероногих помощников мощной технической начинкой. Именно это позволило Unitree создать уникального робота А1, самого быстрого в мире в своем классе, который также способен прыгать сальто. В России мы с гордостью представляем модели роботов Go1, А1 и AlienGo.

https://www.unitree.com/

unitree
Unitree Website
www.unitree.com
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1
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Александр Федоров

Ебать она шугать алкашей по гаражах будет

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1
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Влюбленный шмель

Похоже, это AlienGo - модель робота.

https://www.unitree.com/products/aliengo

Он не очень большой по размерам:
Габариты Aliengo в стоячем состоянии составляют всего 0,55 м на 0,35 м на 0,6 м (длина/ ширина/ высота), вес с аккумулятором – 24 кг.

unitree
Unitree Website
www.unitree.com
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Алексей Иванов

Какие же они жалкие. Стыдно сказать, что купили ОМЕРИКАНСКИЙ spot от бостон динамикс и наклеили наклеечки свои?

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–2
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FOX

китайская собачка

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2
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Алексей Иванов

Вон оно что, на оригинал денежек не хватило у ГИБДД

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Влюбленный шмель

Пиздец ты смешной, "купили ОМЕРИКАНСКИЙ" - фу, жалкие, купили у американцев, "китайская собачка" - ахаха, фу, бряк.

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1
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Jonny Odyssey

а вчера протолкнули закон об обязательной сдачи биометрии всех граждан...
Фантастика! Теперь помимо обычных камер, которые дерут штрафы с автомобилистов, будут еще по городу бегать фашистские псины и штрафовать обычных граждан за всякую хуйню...

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Имя И Фамилия

Ссылку на вчерашний закон про "обязательную сдачу биометрии" в студию

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1
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Рыжий

а вчера протолкнули закон об обязательной сдачи биометрии всех граждан...
 Под биометрией что подразумевается? А то отпечатки пальцев обязательно сдаются уже лет 60

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Jonny Odyssey

фото фэйса и запись голоса

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Рыжий

А ты не сдавал фото фэйса когда в 14 лет получал паспорт?

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Имя И Фамилия

Ему 12

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Jonny Odyssey

за себя не говори, иди блять учи уроки

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Имя И Фамилия

Фантазёр, ссылку на закон или нахуй

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Jonny Odyssey

я тебе что пес что, ссылки кидать, гугл в помощь, инвалид

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Имя И Фамилия

Ты фантазёр и такого закона не существует

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Jonny Odyssey

я паспорт показываю только в банке, а не каждому прохожему. И фото на паспорт кроме паспорта никуда не идет.... по крайней мере раньше не шло, сейчас с цифровизацией наверняка уже где-то сохраняют

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Akiba

паспорт показываю только в банке, а не каждому прохожему
 так ты же на паспорт сдавал не одну фотку)

угадай где вторая

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Имя И Фамилия

Он ничего никуда не сдавал. Ему нет 14ти

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Jonny Odyssey

иди жуй хуй

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Jonny Odyssey

а теперь вспомни что фотки на паспорт делают раз в 25 лет, мне когда делали, там качество было нокиа 3310... сомневаюсь что для цифры это годится чтобы распознать биометрию

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Akiba

findface отлично находит и по фоткам 20-30 летней давности

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Mikhail Nisparelevich

Страйдер на минималках.

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Влюбленный шмель

Создали? Они только кучи дерьма умеют производить, какие роботы!

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Bibba La Bibba

Псина с логотипом амазона на лице

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Джон Кроули

А живые псы режима, росгвардия, менты уже не справляются?

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Владислав Недзвецкий

прочитал и не понял че она делать то будет, нарушителей чего? закладчиков?

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Алексей Иванов

Дайте угадаю, какую "модификацию" робопсины закажут с али следующей

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Dmitry Borovkov

Легавая

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Андрей Медведев

По Бредбери

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Neurotoxin001

ТЖ опять говна поел с такими заголовками. В оригинале у Собянина ни слова про "создали" нет. Только "появилась в распоряжении".

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Roma Dmitriev

а после того, как пару таких псин разъебут на улице огорчившиеся штрафами граждане, на них навесят электрошокеры?

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Fenrir784

Попилбот, приносит деньги госслужащим, что его сделали и прыгает только на тех кого надо

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Клапауций

Это Панорама? Панорама, да?

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