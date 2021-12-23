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Технологии
Sasha Shambilova

Японский учёный создал прототип телеэкрана, который можно облизать. Он имитирует вкус демонстрируемой еды Статьи редакции

Он планирует запустить на нём приложения для обучения на сомелье и повара.

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Фото Reuters

Профессор Гомей Миясита (Homei Miyashita) из университета Мэйдзи разработал прототип телевизионного экрана, который, по его мнению, может улучшить взаимодействие человека с внешним миром с эпоху Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Устройство называется Taste the TV (TTTV). В него встроены десять канистр, ароматизаторы из которых подаются в зависимости от того, что показывается на экране. Затем готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, покрывающую поверхность, чтобы зритель смог ощутить вкус.

Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома.

Гомей Мияшита
профессор университета Мэйдзи

Профессор работает с командой из 30 студентов, которые помогают в разработке технологий, связанных со вкусом. Прототип экрана он создал за год. По словам Мияситы, если устройство поступит в продажу, оно будет стоить около 875 долларов.

Миясита также заявил, что ведёт переговоры с некоторыми компаниями, чтобы использовать разработанную технологию распыления для имитации вкуса шоколада или пиццы на ломтиках хлеба. На телеэкран же он планирует установить приложения для обучения на сомелье и поваров, а также различные викторины и тесты.

Одна из студенток опробовала устройство при журналистах. Мэйдзи Юки Хоу сказала телеэкрану, что хочет попробовать вкус шоколада. Спустя несколько попыток, технология озвучила правильный заказ и на экран поступила жидкость. По словам студентки, на вкус она ощущалась точно, как молочный шоколад.

#новости #япония #технологии

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Влюбленный шмель
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Anatoly Timchenko

Я видел аниме, которое начиналось также

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Влюбленный шмель

Мы не собаки, дорогой япошка.

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Александр Бондаренко
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Влюбленный шмель

Самый уёбский форс в интернете

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Влюбленный шмель

Кто первый пошутит про иконы и поедет в СИЗО?

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bor_vn

Как тебе не стыдно вообще такие призывы писать?

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Влюбленный шмель

Я предупреждаю потенциальных шутников.

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Аркадий Иванов

Так не смешно же.

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Влюбленный шмель

Сидят всегда за несмешные шутки.

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Влюбленный шмель

– А теперь представьте себе, – продолжал мистер Вонка, – что мою передачу транслируют на всю страну. Вы сидите дома перед телевизором, и вдруг... на экране – реклама и голос за кадром: «Покупайте шоколадки Вилли Вонки – лучшие шоколадки в мире! Если не верите, попробуйте сами!» Вы протягиваете руку и просто берете плитку шоколада. Ну как, нравится?

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Photuum

Отличное изобретение в эпоху коронавируса

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