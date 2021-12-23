Он планирует запустить на нём приложения для обучения на сомелье и повара.

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Фото Reuters

Профессор Гомей Миясита (Homei Miyashita) из университета Мэйдзи разработал прототип телевизионного экрана, который, по его мнению, может улучшить взаимодействие человека с внешним миром с эпоху Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Устройство называется Taste the TV (TTTV). В него встроены десять канистр, ароматизаторы из которых подаются в зависимости от того, что показывается на экране. Затем готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, покрывающую поверхность, чтобы зритель смог ощутить вкус.

Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома. Гомей Мияшита профессор университета Мэйдзи

Профессор работает с командой из 30 студентов, которые помогают в разработке технологий, связанных со вкусом. Прототип экрана он создал за год. По словам Мияситы, если устройство поступит в продажу, оно будет стоить около 875 долларов.

Миясита также заявил, что ведёт переговоры с некоторыми компаниями, чтобы использовать разработанную технологию распыления для имитации вкуса шоколада или пиццы на ломтиках хлеба. На телеэкран же он планирует установить приложения для обучения на сомелье и поваров, а также различные викторины и тесты.