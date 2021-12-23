Японский учёный создал прототип телеэкрана, который можно облизать. Он имитирует вкус демонстрируемой еды Статьи редакции
Он планирует запустить на нём приложения для обучения на сомелье и повара.
Профессор Гомей Миясита (Homei Miyashita) из университета Мэйдзи разработал прототип телевизионного экрана, который, по его мнению, может улучшить взаимодействие человека с внешним миром с эпоху Covid-19. Об этом сообщает Reuters.
Устройство называется Taste the TV (TTTV). В него встроены десять канистр, ароматизаторы из которых подаются в зависимости от того, что показывается на экране. Затем готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, покрывающую поверхность, чтобы зритель смог ощутить вкус.
Профессор работает с командой из 30 студентов, которые помогают в разработке технологий, связанных со вкусом. Прототип экрана он создал за год. По словам Мияситы, если устройство поступит в продажу, оно будет стоить около 875 долларов.
Миясита также заявил, что ведёт переговоры с некоторыми компаниями, чтобы использовать разработанную технологию распыления для имитации вкуса шоколада или пиццы на ломтиках хлеба. На телеэкран же он планирует установить приложения для обучения на сомелье и поваров, а также различные викторины и тесты.
Одна из студенток опробовала устройство при журналистах. Мэйдзи Юки Хоу сказала телеэкрану, что хочет попробовать вкус шоколада. Спустя несколько попыток, технология озвучила правильный заказ и на экран поступила жидкость. По словам студентки, на вкус она ощущалась точно, как молочный шоколад.
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Как тебе не стыдно вообще такие призывы писать?
Так не смешно же.
– А теперь представьте себе, – продолжал мистер Вонка, – что мою передачу транслируют на всю страну. Вы сидите дома перед телевизором, и вдруг... на экране – реклама и голос за кадром: «Покупайте шоколадки Вилли Вонки – лучшие шоколадки в мире! Если не верите, попробуйте сами!» Вы протягиваете руку и просто берете плитку шоколада. Ну как, нравится?
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