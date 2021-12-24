Tesla заблокирует для водителей доступ к играм во время движения. Регулятор США посчитал функцию опасной Статьи редакции
Функция работает во время движения с 2020 года. До этого играть можно было только на парковке.
Tesla заявила о блокировке функции Passenger Play во время движения после «начала предварительных проверок в отношении компании». Об этом говорится в заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).
За два дня до этого NHTSA заявило о начале проверки около 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года. По мнению регулятора, Passenger Play «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии». В его заявлении не указано, привела ли функция к каким-либо происшествиям.
Хотя Passenger Play и запрашивала подтверждение, что играть будет пассажир, фактически это мог делать и водитель.
Согласно закону о безопасности транспортных средств, производители не могут продавать автомобили с дефектами, которые представляют необоснованный риск для безопасности, в том числе отвлекают водителей от безопасного вождения.
Это как бы перед электросчитком висит надпись "Не влезай, убьёт". Ты влезаешь - умираешь. А виноваты производители
Есть такая штука как Либертарианский патернализм. Это идея о том, что людей можно подталкивать к каким-то действиям так, чтобы они сами выбирали более хороший для них вариант. Вроде известного эксперимента о том, поставить по умолчанию в анкете "хотите ли вы отказаться от того, чтобы быть донором в случае вашей смерти" или "хотите ли вы стать донором в случае вашей смерти", который даёт кардинально разное количество доноров.
Тут примерно так же. Если ты знаешь, что создаёшь ситуацию, которая увеличивает количество аварий, но идёшь на это, то часть вины лежит на тебе. Это в том числе последствия и твоего выбора.
И в чем смысл? В пробках играть только?
Смысл в том что водила наебывает прошивку а виновата машина
Ну это норм. Очень часто во всем, что касается безопасности, все делают более с бОльшим количеством ограничений и защитами от дурака.
Это ущемление прав геймеров и суицидников