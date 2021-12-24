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Артём Мазанов

Tesla заблокирует для водителей доступ к играм во время движения. Регулятор США посчитал функцию опасной Статьи редакции

Функция работает во время движения с 2020 года. До этого играть можно было только на парковке.

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Tesla заявила о блокировке функции Passenger Play во время движения после «начала предварительных проверок в отношении компании». Об этом говорится в заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Компания сообщила управлению, что меняет работу этой функции. После очередного обновления программного обеспечения Passenger Play будет заблокирована и недоступна, когда машина находится в движении.

NHTSA

За два дня до этого NHTSA заявило о начале проверки около 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года. По мнению регулятора, Passenger Play «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии». В его заявлении не указано, привела ли функция к каким-либо происшествиям.

Хотя Passenger Play и запрашивала подтверждение, что играть будет пассажир, фактически это мог делать и водитель.

Фото AP

Согласно закону о безопасности транспортных средств, производители не могут продавать автомобили с дефектами, которые представляют необоснованный риск для безопасности, в том числе отвлекают водителей от безопасного вождения.

#новости #tesla

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Ze Katze

Это как бы перед электросчитком висит надпись "Не влезай, убьёт". Ты влезаешь - умираешь. А виноваты производители

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Блаженный огонь

Есть такая штука как Либертарианский патернализм. Это идея о том, что людей можно подталкивать к каким-то действиям так, чтобы они сами выбирали более хороший для них вариант. Вроде известного эксперимента о том, поставить по умолчанию в анкете "хотите ли вы отказаться от того, чтобы быть донором в случае вашей смерти" или "хотите ли вы стать донором в случае вашей смерти", который даёт кардинально разное количество доноров.
Тут примерно так же. Если ты знаешь, что создаёшь ситуацию, которая увеличивает количество аварий, но идёшь на это, то часть вины лежит на тебе. Это в том числе последствия и твоего выбора.

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Ростислав Шмальц

И в чем смысл? В пробках играть только?

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Ze Katze

Смысл в том что водила наебывает прошивку а виновата машина

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Никита Мязин

Ну это норм. Очень часто во всем, что касается безопасности, все делают более с бОльшим количеством ограничений и защитами от дурака.

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Коровка говорит мууу

Это ущемление прав геймеров и суицидников

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Блаженный огонь

производители не могут продавать автомобили с дефектами, которые представляют необоснованный риск для безопасности
 То есть геймеров назвали дефектными? Осуждаю.

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