Функция работает во время движения с 2020 года. До этого играть можно было только на парковке.

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Tesla заявила о блокировке функции Passenger Play во время движения после «начала предварительных проверок в отношении компании». Об этом говорится в заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Компания сообщила управлению, что меняет работу этой функции. После очередного обновления программного обеспечения Passenger Play будет заблокирована и недоступна, когда машина находится в движении. NHTSA

За два дня до этого NHTSA заявило о начале проверки около 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года. По мнению регулятора, Passenger Play «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии». В его заявлении не указано, привела ли функция к каким-либо происшествиям.

Хотя Passenger Play и запрашивала подтверждение, что играть будет пассажир, фактически это мог делать и водитель.

Фото AP