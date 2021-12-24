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Технологии
Артём Мазанов

«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции

Сервис уже несколько лет распознаёт актёров в кадре, а теперь ещё и подсказывает, какая песня играет.

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Название песни и исполнителя отображается в интерфейсе плеера. Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки». Об этом представители сервиса рассказали TJ.

По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.

Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в «Яндекс.Музыке».

Анатолий Старостин
руководитель службы развития технологий в Медиасервисах «Яндекса»

Распознавание заработает с 10:00 по московскому времени 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии.

С 2019 года Кинопоиск» распознаёт лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщает, какие актёры их играют.

#новости #кинопоиск

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32 комментария
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Блаженный огонь

Это здорово, давно задумывался, что такая функция нужна. Надеюсь, работать будет везде, а не как с актёрами — на избранных фильмах.

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Блаженный огонь

можно же в титрах посмотреть в конце

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1
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Блаженный огонь

вау, спасибо, Митя

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6
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Блаженный огонь

не за что, Александр! на здоровье!

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1
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Some Dude

ты еще скажи, что имена актеров и их роли тоже в титрах написаны. и, чтобы не пользоваться переводом видосов от яши можно знать английский. и, что вместо поиска через я.колонку можно самому с гугле запрос вбить.
а то получится, что пользователи яндекса слишком тупые и ленивые, поэтому им какие-то костыли по жизни нужны

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1
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Блаженный огонь

сразу видно, что ты с д*ф

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0
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Some Dude

сразу видно, что у тебя айфон)
я не хочу ничего делать, пусть из коробки все будет как-нить, я привыкну и мне вообще много не нужно. и да, главное чтобы выглядел красиво и фоточки делал тоже красивые

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1
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Блаженный огонь

мой коммент был о том, что ты слишком тугой и не понимаешь очевидного сарказма

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0
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Some Dude

дтф славится свои токсичными детишками, а не людьми с замедленным развитием. может я и не "понимаю очевидного сарказма", но дтф ты точно приплел неправильно

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Блаженный огонь

я может и не провожу там столько же времени, как ты, но буквально каждый раз вижу в комментах именно таких же как ты

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Блаженный огонь

скажу. ну собсна ты и сказал)

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Some Dude

сири и гугл асиссент давно могут сами распознавать музло, почему тебе раньше было лень ими пользоваться, я хз

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Люц Шнайдер

Так и Яндекс.Музыка умеет распознавать песни. Тут же речь о том, что прям из интерфейса Кинопоиска можно увидеть название трека и добавить в свой плейлист.

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2
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Блаженный огонь

наверное, потому что нажать одну кнопку на пульте проще, чем искать телефон, зажимать кнопку и спрашивать «hey siri, what's playing?»

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1
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Блаженный огонь

Есть колонки, чтобы кнопки не ждать

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Максим Соколовский

Ебать, ну не у всех есть

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2
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Блаженный огонь

какие нахуй колонки?
мы на дискотеке аварии?

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Люц Шнайдер

Где нейронки обучили там и распознаёт. Я так понимаю, чтобы актёр распознавался корректно нужны сотни фото его лица с разных ракурсов.

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0
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Трансгендолет

Об этом представители сервиса рассказали TJ.
То есть когда надо они отвечают ТЖ????

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Имя И Фамилия

"Об этом нам отправили пресс-релиз"

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3
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Мистер Андерсон

это же Яндекс, они всегда на созвоне

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Мистер Андерсон

и да, под «рассказали» чаще всего имеется ввиду пресс-релиз

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Имя И Фамилия

Понятно.

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1
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Люц Шнайдер

Там на Яндекс.Станции эквалайзер подвезли. Вот это действительно важная новость.

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1
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Блаженный огонь

Молодцы, пусть сами и пользуются.

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–1
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Блаженный огонь

Ты чо такой злобный?

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Блаженный огонь

А чо Кинопоиск такое говно?

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–3
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Блаженный огонь

Это не причина для того чтобы быть злобным. Если допустим, что он действительно говно, то реакция, аналогичная твоей, должна быть у всех. Но злобный только ты. Следовательно злобным тебя делает что-то иное

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1
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Блаженный огонь

если подсунуть ему фотку высоцкого из "высоцкий спасибо что живой", оно сработает?

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Grisha Pivovarov

В фильме ты по крайней мере можешь позже найти момент, а вот по радио за рулём - нет. Такая функция очень нужна в навигаторе, или в Алисе в конце концов. Но увы.

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Senrigan

Чот актеров он далеко не везде распознают, как будто их ручками проставляют, а не сеткой

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Михаил

А когда кинопоиск распознает что уже 2021 год и пора бы поддерживать HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos?

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