«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах Статьи редакции
Сервис уже несколько лет распознаёт актёров в кадре, а теперь ещё и подсказывает, какая песня играет.
Название песни и исполнителя отображается в интерфейсе плеера. Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки». Об этом представители сервиса рассказали TJ.
По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.
Распознавание заработает с 10:00 по московскому времени 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии.
С 2019 года Кинопоиск» распознаёт лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщает, какие актёры их играют.
ты еще скажи, что имена актеров и их роли тоже в титрах написаны. и, чтобы не пользоваться переводом видосов от яши можно знать английский. и, что вместо поиска через я.колонку можно самому с гугле запрос вбить.
а то получится, что пользователи яндекса слишком тупые и ленивые, поэтому им какие-то костыли по жизни нужны
сразу видно, что у тебя айфон)
я не хочу ничего делать, пусть из коробки все будет как-нить, я привыкну и мне вообще много не нужно. и да, главное чтобы выглядел красиво и фоточки делал тоже красивые
дтф славится свои токсичными детишками, а не людьми с замедленным развитием. может я и не "понимаю очевидного сарказма", но дтф ты точно приплел неправильно
сири и гугл асиссент давно могут сами распознавать музло, почему тебе раньше было лень ими пользоваться, я хз
Так и Яндекс.Музыка умеет распознавать песни. Тут же речь о том, что прям из интерфейса Кинопоиска можно увидеть название трека и добавить в свой плейлист.
Ебать, ну не у всех есть
Где нейронки обучили там и распознаёт. Я так понимаю, чтобы актёр распознавался корректно нужны сотни фото его лица с разных ракурсов.
Об этом представители сервиса рассказали TJ.
То есть когда надо они отвечают ТЖ????
"Об этом нам отправили пресс-релиз"
это же Яндекс, они всегда на созвоне
и да, под «рассказали» чаще всего имеется ввиду пресс-релиз
Понятно.
Там на Яндекс.Станции эквалайзер подвезли. Вот это действительно важная новость.
В фильме ты по крайней мере можешь позже найти момент, а вот по радио за рулём - нет. Такая функция очень нужна в навигаторе, или в Алисе в конце концов. Но увы.
Чот актеров он далеко не везде распознают, как будто их ручками проставляют, а не сеткой
А когда кинопоиск распознает что уже 2021 год и пора бы поддерживать HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos?