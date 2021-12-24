Сервис уже несколько лет распознаёт актёров в кадре, а теперь ещё и подсказывает, какая песня играет.

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Название песни и исполнителя отображается в интерфейсе плеера. Трек можно сохранять в специальный плейлист «Яндекс.Музыки». Об этом представители сервиса рассказали TJ.

По словам разработчиков, технология может распознать как инструментальную музыку, так и песни, которые играют фоном. Добавлять треки в плейлист можно и на телевизоре — в приложении для Smart TV появился раздел с музыкой.

Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в «Яндекс.Музыке». Анатолий Старостин руководитель службы развития технологий в Медиасервисах «Яндекса»

Распознавание заработает с 10:00 по московскому времени 24 декабря в приложениях для Smart TV и Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии.