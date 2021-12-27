«Альфреда» разработали для сокращения количества пищевых отходов, снижения риска передачи микробов и освобождения человеческих рук для другой деятельности. Как следует из госконтракта, роборуку оснастили машинным зрением и программами для распознавания ингредиентов. Она может, например, нарезать и собрать салат, подать мороженое и поджарить стейк — для этого ей нужно до 15 минут.