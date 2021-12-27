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Технологии
Яна Ломакина

В столовой калифорнийской базы ВВС США поставили роботизированную руку — она готовит еду и собирает обеды Статьи редакции

По задумке разработчиков, она поможет снизить риск передачи микробов от человека к человеку.

Фото U.S. Air Force

Роборука «Альфред» бостонского стартапа Dexai Robotics заполняет тарелки в столовой авиабазы Трэвис Военно-воздушных сил США в Северной Калифорнии, пишет газета Министерства обороны страны Stars and Stripes.

«Альфреда» разработали для сокращения количества пищевых отходов, снижения риска передачи микробов и освобождения человеческих рук для другой деятельности. Как следует из госконтракта, роборуку оснастили машинным зрением и программами для распознавания ингредиентов. Она может, например, нарезать и собрать салат, подать мороженое и поджарить стейк — для этого ей нужно до 15 минут.

Если эксперимент с «Альфредом» пройдёт успешно, роботизированную руку поставят в ещё десяти военных столовых.

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2 комментария
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Смертельный динозавр

Она может, например, нарезать и собрать салат, подать мороженое и поджарить стейк. Она поможет снизить риск передачи микробов от человека к человеку.
Это хорошо. Всегда брезгливо относился к тому факту, что непонятно кто там еду мне накладывает и мыл ли человек руки, а не купил ли он санитарную книжку и тд.

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Джон Кроули
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