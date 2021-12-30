Роботы вооружаются, интернет децентрализуется и торгует байтами, а Цукерберг зовёт всех в Метавселенную. Чем запомнится уходящий год для мира технологий.

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В 2021 году инженеры и учёные больше дорабатывали уже созданное и известное, чем изобретали что-то новое. TJ подготовил обзор самых важных, значимых и перспективных технологических трендов уходящего года — на субъективный взгляд автора, конечно.

Роботы всё ближе к людям (с оружием наперевес)

Любителям робототехники всё не даёт покоя давняя мечта сотворить существо по своему образу и подобию. В попытках повторить человеческое тело польские инженеры создавали жутковатые робоконечности, а британцы сделали цельного робота, чьи жесты и мимика вызывают смешанные чувства.

Технологии Никита Логинов 3 дек сети Статьи редакции Британские инженеры представили робота с «жестами и мимикой человека» — это восхитило и напугало людей в «Самый передовой человекоподобный робот» Ameca пытается нравиться людям, но некоторых пугает естественность его движений.

Желание создать антропоморфного робота вполне рационально: всё вокруг создано под двуногих и двуруких людей, так что роботам курьерам, уборщикам, грузчикам, официантам и вообще прислуге лучше иметь примерно такой же облик.

Однако в 2021 году роботы чаще становились врагами человека, чем друзьями: их начали привлекать к охране, слежению за порядком на улицах и разведке в боевых операциях. Для этого не нужно выглядеть как человек, скорее даже противопоказано — здесь более эффективны роботы другой формы.

Вслед за ударными беспилотниками, которые уже участвовали в реальных войнах и теперь оснащаются лазерным оружием, появились боевые робособаки. Благодаря своим четырём лапам и небольшому росту они могут скрытно подобраться поближе к цели или же убить её прицельным выстрелом с 1200 метров — из обычной винтовки.

Технологии Никита Логинов 14 окт 1200 метров Статьи редакции В США автономных роботов-собак вооружили штурмовыми винтовками — они могут вести прицельный огонь на По словам производителя, робособака способна полноценно двигаться, даже если сломаются все датчики и камеры. Робот Vision 60 со штурмовой винтовкой на спине Фото Sword International

Милитаризация робототехники возмущает людей, но поезд, похоже, ушёл — автономные боевые «железяки» слишком заманчивы, чтобы их запрещать. Если одна страна прекратит разработку боевых роботов — это будет только на руку её соперникам и потенциальным противникам. Здесь сработал бы только жёсткий международный запрет, к которому сейчас и призывают некоторые учёные, философы, политики, медийные личности и правозащитники.

Позиция сторонников запрета проста: давать искусственному интеллекту право на убийство — плохая затея с этической точки зрения. Особенно если учесть, что нейросетям неведомо сострадание, а их реальная интеллектуальность вызывает сомнения — даже с учётом прогресса в уходящем году.

Нейросети заменяют людей — всё лучше и лучше

Летом прошлого года вышла нейросеть GPT-3 и сразу впечатлила своим умением писать естественно выглядящие тексты вроде этой статьи. Но в 2021 году возможности GPT-3 померкли в сравнении с новыми нейросетями — количество их параметров преодолело триллионный барьер. А чем больше параметров у нейросети — тем больше «знаний» она может «осмыслить», и тем точнее работает в итоге.

Технологии Никита Логинов 3 июн GPT-3 Статьи редакции В Китае создали нейросеть в 10 раз мощнее самой «продвинутой» нейросети Она способна писать эссе и стихи, генерировать изображения на основе описаний и предсказывать структуру белков.

Оксфордская нейросеть MT-NLG имеет в три раза меньше параметров, чем у китайской рекордсменки — 530 миллиардов против 1,75 триллиона. И она уже умеет выстраивать рассуждения на естественном языке. Настолько логичные, что пришла к выводу об опасности искусственного интеллекта, но заметила при этом: ИИ всего лишь инструмент и всё зависит от того, в какие руки он попадёт.

Новости DTF 13 дек интеллекта Статьи редакции В Оксфорде испытали нейросеть с 530 миллиардами параметров — она предупредила об опасности искусственного «Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл», — заявила MT-NLG.

С этим аргументом трудно не согласиться: пока одни люди учат нейросети убивать, создают с их помощью оружие и подавляют гражданские свободы, другие превращают ИИ в художников, журналистов, психологов, научных работников, экспертов в области искусства, изобретателей, врачей и даже типичных интернет-комментаторов — пусть бесполезных, но и безобидных.

Нейросети в 2021 году всё чаще становились частью повседневности, потому что это всё-таки удобное средство автоматизации — даже работу синхронного переводчика теперь может делать ИИ. С помощью GPT-3 удалось облегчить и труд программистов, чем половина из них оказались довольны — никогда ещё автодополнение кода не было таким интеллектуальным и удобным.

Главным же событием года в области ИИ можно назвать открытие доступа к исходному коду нейросетей AlphaFold и RoseTTAFold, которые успешно решают одну из крупнейших проблем биологии: предсказание трёхмерной структуры белковых молекул. С помощью AlphaFold и RoseTTAFold фармацевты могут создавать новые лекарства в разы быстрее, чем раньше.

Хороших успехов создатели нейросетей добились в области вождения и пилотирования: дроны с ИИ покорили новый уровень автономности, летая в незнакомых извилистых пещерах без оператора, и даже превзошли людей в гонках, побив мировой рекорд прохождения круга на скорость. Эти достижения особенно значимы в свете одного из трендов 2021 года — распространения автопилотов и роботизированного транспорта.

Автомобили без водителей, беспилотная доставка и летающие такси

Уходящий год дал понять, что транспорт без водителей, пилотов и операторов — уже дело времени. В Калифорнии тестируют беспилотные такси, в Корее — беспилотные маршрутки, а в Москве — скоростные поезда под управлением ИИ. Нейросети грозят вытеснить не только таксистов и машинистов, но и дальнобойщиков — на американские дороги вышли первые беспилотные грузовики.

Технологии Никита Логинов 23 сен кабинах Статьи редакции В США впервые запустили беспилотные грузовики для доставки почты — пока ещё с резервными водителями в Если испытания пройдут успешно, сеть грузовых доставок без водителей начнёт работать к концу 2023 года. Грузовик доставки FedEx Фото FedEx

Пусть пока работу нейросетей страхуют водители, а беспилотные машины иногда странно себя ведут и собираются в заторы на случайных улицах — эти чисто технические проблемы вряд ли остановят экспансию искусственного интеллекта. Даже периодические аварии Tesla с летальными исходами выглядят меньшим из зол — просто потому, что в них далеко не всегда виноват автопилот.

Опыт последних лет показал, что автопилот в целом намного безопаснее людей за рулём — как минимум на 40%. А в 2021 году Илон Маск с опорой на внутреннюю статистику Tesla заявил, что их машины при включённом автопилоте попадают в аварии в 10 раз реже, чем под управлением водителя.

Растут масштабы беспилотной доставки: роботы-курьеры «Яндекса» начали перевозить еду, товары и почту в крупных городах России и отдельных городах США. Теперь компания планирует выйти на рынки Израиля и Кореи. Со временем роверы могут полностью заменить людей и профессия курьера уйдёт в прошлое, но для этого нужно решить некоторые проблемы колёсных роботов — например, научить их не застревать в сугробах.

Технологии Дамир Камалетдинов 2 июл Петербургом Статьи редакции Киберпанк в Мурино: как «Яндекс» запустил доставку роботами в «муравейнике» под TJ заказал пиццу ровером и даже попытался его украсть — репортаж и впечатления от робокурьера. Фото TJ

Ещё интереснее и перспективнее выглядит доставка дронами, особенно для малонаселённой местности, где инфраструктура плохо развита. Грузовые квадрокоптеры «Почты России» и Wildberries с бензиновыми и электрическими двигателями пролетают по 150-300 километров с полезной нагрузкой в 100-200 килограммов. Они успешно прошли тестовые полёты и готовы к работе.

В Австралии доставка дронами работает вовсю — в 2021 году количество доставленных заказов перевалило за 100 тысяч. Посадочные площадки для грузовых квадрокоптеров уже начали делать на крышах торговых центров.

Такая схема может сильно разгрузить дороги в больших городах: дроны смогут заменить некоторое количество грузовиков, причём летать они будут напрямую между пунктами отправки и назначения — буквально с крыши на крышу. Некоторые компании предлагают дополнить грузовые перевозки пассажирскими, тогда и наземных такси станет меньше.

Идея летающих такси в 2021 году стала особенно популярна: компании представляли десятки концептов и прототипов, начиная от вполне ожидаемых автомобильных корпусов с винтами и заканчивая странной «летающей тарелкой», в которой нужно лежать на животе. Воздушные такси начало тестировать NASA в рамках государственной программы обновления транспорта в США — она предусматривает создание широкой сети аэротакси. Вроде той, что собирается развернуть Hyundai в десяти стран мира.

Технологии Никита Логинов 30 июн минуты Статьи редакции Летающая машина AirCar совершила первый межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост. Летающий автомобиль AirCar профессора Стефана Кляйна в полёте Фото Klein Vision

Воздушный транспорт может избавить города от заторов — или хотя бы поднять их повыше над землёй, как в фантастическом блокбастере Люка Бессона. Впрочем, транспортную проблему можно решить ещё радикальнее, избавив людей от самой надобности куда-то ездить — достаточно перенести их работу и жизнь в виртуальную реальность.

Ренессанс виртуальной реальности — теперь с привкусом Метавселенной

Зачем тратить по нескольку часов в день на дорогу в офис, если в него можно попасть, просто надев дома VR-гарнитуру? И не только в офис, но и на приём к врачу или чиновнику, на концерт или свидание. Идею работы, отдыха и просто жизни в виртуальной реальности муссируют ещё с 1960-х годов, но только сейчас люди получили реальную возможность воплотить её.

По крайней мере, так считают компании Microsoft, Nvidia и Epic Games, а Марк Цукерберг даже переименовал Facebook в Meta, чтобы отразить новое направление своей деятельности — создание Метавселенной.

Метавселенная должна объединить все сайты, игры и приложения в единый виртуальный мир, который станет «дополнительным измерением» реального. Никаких десятков аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и корпоративных сервисах, никаких клавиатур и мониторов — достаточно надеть гарнитуру виртуальной реальности, чтобы начать работать, отдыхать и общаться самым естественным образом.

Технологии Никита Логинов 8 ноя фантазия Статьи редакции Разбор Метавселенной: что это — неизбежное будущее цифровых технологий или пустая Плюсы и минусы идеи — она может как стереть границы и снизить бедность, так и привести к антиутопии с полностью виртуальной жизнью Метавселенная стирает границы между реальностью и виртуальностью Фрагмент презентации Microsoft Mesh

Смысл Метавселенной в том, что для людей неестественно помногу часов смотреть на экраны смартфонов и компьютеров. Люди эволюционно привыкли двигаться, иметь дело с какими-то предметами, общаться голосом и прикосновениями. Чтобы вернуться к такому естественному поведению, можно использовать гарнитуры виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. В 2021 году их всё чаще внедряли в работу и обучение.

В начале года хирурги из 13 стран сообща провели больше десятка онлайн-операций с помощью AR-гарнитуры — она обеспечила высокую слаженность действий. Армии разных стран используют VR для обучения и тренировки солдат. В Корее с помощью виртуальной реальности проверяют, нормально ли работает мозг у пожилых пациентов, а в Нижегородской области VR-очки появились на уроках ОБЖ. Виртуальной реальностью можно даже лечить некоторые болезни — такой подход уже одобрили власти США.

Однако виртуальная реальность вряд ли пойдёт в массы, пока инженеры не решат кое-какие серьёзные проблемы. VR-очки всё ещё слишком тяжелы и неудобны, а у некоторых людей их использование вызывает головокружение и тошноту. Полноценного погружения в виртуальную реальность не получится, если человек не будет ощущать предметы в ней. Сейчас этого добиваются VR-перчатками, но они довольно дороги (от сотни тысяч рублей за штуку).

Метавселенная заслуживает внимания как минимум потому, что это один из единичных случаев, когда интернет хотят развивать по какому-то единому плану. Но план этот не лишён изъянов. Критики полагают, что Цукерберг сможет создать лишь нечто такое же унылое и зацензуренное, как фейсбук, а без свободы и секса Метавселенная обречена умереть в зародыше.

Технологии Никита Логинов 7 дек секса Статьи редакции Мнение: Метавселенную Цукерберга ждёт провал, если в ней не будет Журналистка Vice уверена: не получится создать живой виртуальный мир без обнажённой груди и пенисов. И полагает, что правила о «взрослом» контенте будут такими же стерильными, как у Instagram и Facebook. Вход в регион «для взрослых» в виртуальном мире Second Life Изображение Ars Technica

С другой стороны, разработчиков Метавселенной уже обвинили в создании удобной среды для сексуальных домогательств, так что свобода правил в ней может стать постоянным источником скандалов.

Как бы то ни было, пока Метавселенная выглядит слишком бледно, чтобы всерьёз претендовать на альтернативу реальному миру. Неудивительно, что с идеей Цукерберга многие не согласились и выдвинули свою концепцию дальнейшего развития интернета — более приземлённую и более готовую.

Технологии Женя Кузьмин 17 дек динозаврами Статьи редакции Я сходил на первое российское мероприятие Meta в VR, чтобы увидеть прообраз метавселенной. Она без ног, но с Компания Цукерберга только начинает работать с виртуальными мирами, но уже видит в этом будущее интернета. Что из себя представляет первое поколение метавселенных сейчас?

Строительство Web3: блокчейн, смарт-контракты, DAO и NFT

Бурный хаос криптомира начал принимать осмысленные формы: в 2021 году группа инженеров и инвесторов предложила строить Web3. По их замыслу, децентрализованный веб с криптовалютой, токенами и смарт-контрактами избавит людей от посредников и регуляторов. Многие дела можно будет вести напрямую друг с другом без участия многотысячной армии финансистов, юристов, менеджеров и чиновников.

Технологии Никита Логинов 15 ноя чиновников Статьи редакции Цифровая анархия в каждом доме — сможет ли Web3 превратить интернет в идеальный рынок без корпораций и Инженеры, предприниматели и энтузиасты пытаются построить свободный и справедливый интернет нового поколения, но пока это скорее Дикий Запад. Децентрализованная финансовая система Web3, доступная через криптовалютный кошелёк Изображение TORN

Звучит привлекательно, но на практике технологии Web3, как и сами криптовалюты, пока вызывают массовое непонимание и неприязнь. Пожалуй, это один из немногих вопросов, где мнение большинства людей сходится с мнением властей: и первые, и вторые считают «крипту» крайне ненадёжным спекулятивным инструментом, на котором деньги «делают из воздуха».

Из государств только бедный и страдающий от криминала Сальвадор признал биткоин как валюту, а правительства других стран скорее склоняются к ограничениям и запретам. Китай категорично объявил криптовалюты вне закона, из-за чего майнеры стали переводить мощности в США и Казахстан. Российские власти тоже могут уже в будущем году запретить операции с «криптой» — особенно враждебен к ней Центральный Банк.

Сильный негатив вызывает ажиотаж вокруг NFT — уникальных токенов в блокчейне, которые связаны с каким-либо файлом. «Просто наборы байтов» продаются за тысячи и миллионы долларов, причём не в пользу авторов оригинальных файлов — всю прибыль получают случайные люди. Технология, которая в рамках Web3 должна бы покончить с пиратством, пока работает как раз на благо пиратов. Вообще, сама идея уникальности набора байтов выглядит настолько нелепой, что над ней не перестают издеваться.

Интернет Екатерина Кузнецова 1 мар интернете Статьи редакции Цифровые артефакты продают за сотни тысяч долларов. Что это такое и зачем покупают то, что доступно всем в Мем десятилетней давности, пиксельные картинки и ролики с баскетбольных матчей — всё это реальные лоты на аукционах, и стоят они гораздо дороже, чем кажется. Продающиеся криптопанки

В неприятии криптомира есть и рациональные моменты. Прежде всего: блокчейны потребляют крайне много энергии — на один перевод биткоинов уходит в миллион раз больше электричества, чем на перевод денег через VISA. Трудно назвать это приемлемой ценой надёжности, из-за чего даже симпатизирующий «крипте» Илон Маск прекратил продавать Tesla за биткоины, пока те не станут «зеленее». Запрет на майнинг в Китае во многом вызван его высоким энергопотреблением и парниковыми выбросами, да и в России энергетики очень не любят майнеров.

Критики также сомневаются, что Web3 действительно так децентрализован и демократичен, как об этом заявляют его сторонники. Бывший глава Twitter Джек Дорси считает Web3 обычным проектом кучки капиталистов, а создатель Dogecoin назвал вообще все криптовалюты аферой богачей ради ухода от налогов. Проблему централизации криптовалют обсуждали и в научных кругах.

Огромная проблема, из-за которой Web3 вряд ли станет по-настоящему массовым — крайне плохая защита от ошибок, обмана и криминала. Скорее даже Web3 создаёт для преступности идеальную среду с анонимными и необратимыми переводами. Аферисты и мошенники крадут миллионы и миллиарды долларов, создавая подставные организации и фейковые проекты. Решить эту проблему вряд ли возможно — она следует из самой идеи блокчейна.

Противников Web3 можно обнадёжить: биткоин и многие другие криптовалюты быстро уйдут в прошлое, стоит только появиться квантовым компьютерам. Уходящий год оказался на редкость плодотворным для исследований в этой области.

Квантовые компьютеры преодолели 100-кубитный барьер

Быстрое изобретение лекарств без испытаний на животных, моделирование экономических процессов и поведения рынка, проектирование ДНК, создание сверхмощных нейросетей для управления производством и транспортом — всё это станет возможным после создания квантовых компьютеров. Они в триллионы раз быстрее обычных, потому что манипулируют квантовыми битами (кубитами), которые находятся во множестве состояний сразу.

Технологии Никита Логинов 20 ноя ждать Статьи редакции Посчитать до бесконечности за пять секунд: чем квантовые компьютеры лучше обычных и сколько их ещё Квантовые эффекты позволяют ускорить вычисления в триллионы раз — это мечта физиков, биологов и медиков, но угроза паролям и криптовалютам. Квантовый компьютер IBM Фото IBM Research

Чем больше в квантовом компьютере кубитов — тем он мощнее. Но увеличивать число кубитов крайне сложно, так что даже сотня штук очень долго была недосягаемым уровнем для исследователей. В 2021 году его наконец-то покорила IBM — в её новом квантовом процессоре Eagle целых 127 кубитов. Компания даже уверена, что в 2023 году у неё будет 1000-кубитный квантовый компьютер, чего может хватить для достижения так называемого квантового превосходства.

Суть квантового превосходства в том, что квантовый компьютер может за считанные минуты или секунды решить задачи, которые мощнейший суперкомпьютер мира решал бы миллионы или миллиарды лет. Одна из таких задач — разложение больших чисел на простые множители. Многие популярные алгоритмы шифрования основаны на невозможности провести такое разложение в обозримое время.

Планы Google ещё амбициознее — создать первый коммерческий квантовый компьютер к концу этого десятилетия, причём он должен иметь около миллиона кубитов. Задача выглядит вполне разрешимой: этим летом учёные впервые реализовали механизм, который позволяет создавать квантовые процессоры с четырьмя миллионами кубитов. Теоретики открыли его ещё в 1998 году.

На пути к квантовому превосходству исследователи Google создали нечто совсем необычное — кристалл времени, который будто не подчиняется второму закону термодинамики. Он периодически меняет своё состояние без затрат энергии, как вечный маятник. Это настолько странная вещь, что сами создатели пока не совсем понимают, как её можно использовать. Они надеются, что кристаллы времени станут основой для по-настоящему больших и мощных квантовых компьютеров.

Наука Никита Логинов 6 авг вычислениям Статьи редакции Google заявил о создании кристалла времени — он меняется без затрат энергии и может стать ключом к квантовым Кристаллы времени будто обходят законы термодинамики, периодически изменяя своё состояние без притока энергии извне. Квантовый компьютер Google Фото Google

Значение квантовых вычислений трудно переоценить, так что власти США даже запретили сотрудничать с китайскими компаниями в этой области. Настоящие квантовые компьютеры смогут не только обеспечить научные прорывы, но и избавить мир от дефицита чипов, если сделают бесполезными существующие алгоритмы шифрования и основанные на них криптовалюты.

Почему в 2021 году бесполезно просить у Деда Мороза PS5

Пандемия Covid-19, огромная потребность майнеров в видеокартах, сильнейшая засуха на Тайване и торговая война США с Китаем привели к сильном дефициту микросхем на мировом рынке — спрос на них сейчас на 20-30% выше предложения.

Пострадали 169 отраслей мировой экономики, прежде всего — производство электроники и автомобилей. Цены на видеокарты выросли в два-три раза, игровые консоли исчезли из свободной продажи, выпуск автомобилей упал на десятки процентов — современные модели используют от полутора до трёх тысяч микросхем, что в 2021 году стало роскошью.

Технологии Дмитрий Новик 28 дек Почему PS5 нет в продаже, а видеокарты такие дорогие. Главное о дефиците полупроводников, который кончится ещё не скоро Простым языком о тяжелом кризисе, который усилила пандемия, золотая лихорадка по криптовалюте и стихийные бедствия. На фото пластина-заготовка, из которой изготавливают микросхемы Фото Bloomberg

Эти события подтолкнули политиков к мысли, что зависимость всего мира от пяти-шести производителей микросхем выглядит странно и небезопасно. Американские власти призвали вернуть производство чипов в США, на что уже отозвались Intel и TSMC, а Евросоюз принял программу по созданию собственной микропроцессорной индустрии.

Возможно, уже лет через пять на прилавках появятся процессоры и видеокарты новых, неизвестных прежде компаний. Может начаться конкуренция и между процессорными архитектурами: Apple, например, вовсю внедряет ARM в настольный сегмент, и Qualcomm хочет повторить её успех. Перспективным выглядит и RISC-V — относительно новая архитектура, которая бурно развивается в последние годы.

Как бы то ни было, проблему дефицита обязательно нужно решать, иначе как вживлять чипы в мозг, если их не хватает?