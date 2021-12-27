Американский инженер находит «пасхалки» с героями поп-культуры внутри чипов и микросхем Статьи редакции
Знаменитые учёные, персонажи видеоигр, мифические существа и тайные послания — вокруг скрытых гравюр возникла целая культура «чипарта».
Необычные снимки со знаками и посланиями с микросхем заметили пользователи твиттера. Калифорнийский электронный музыкант Рассел Бак, называющий себя историком интернета, показал видео с изображением Соника, персонажа серии компьютерных игр SEGA. Антропоморфного ежа нашли на одном из микрочипов, увеличенном в 500 раз. Оказалось, что за этим и другими рисунками скрывается целая культура.
Проект по поиску скрытых сообщений и «кремниевых дудлов» (изображений известных учёных, животных и героев поп-культуры) на микросхемах и чипах называется EvilmonkeyzDesignz. Его ведёт инженер-оптик из Висконсина, представляющийся Кентоном.
За это время Кентон нашёл более 27 объектов «чипарта»: чаще всего ему встречаются изображения животных, реже необычные послания, а на одном из чипов он обнаружил профиль культового кинорежиссёра Альфреда Хичкока.
Кроме того, Кентон выяснил, что у компании Tesla Илона Маска существовал «двойник из Чехословакии», чьи чипы имели маркировку предположительно на русском языке. По словам исследователя, американской корпорации пришлось заключить мировое соглашение, чтобы оба бренда сосуществовали на рынке.
Блогер снимает чипы на камеру смартфона Samsung Galaxy S10, который подключен к одному из двух микроскопов AmScope. Необычные фото и видео он выкладывает в инстаграме, твиттере, тиктоке и на ютубе.
Некоторые находки энтузиаста стали обоями для рабочего стола.
EvilmonkeyzDesignz — не уникальный чипарт-проект. В 1995 году американский учёный-микроскопист Майкл Дэвидсон из университета Флориды открыл веб-галерею микроснимков «Кремниевый зоопарк». Исследователя поддержали производители фототехники Nikon и Olympus.
В 1998 году Дэвидсон выпустил фотоальбом, в который вошли 115 микроснимков: на них в высоком разрешении показаны лунные камни, витамины, ароматизаторы и гормоны.
Перезапущу, пожалуй, браузер)
суть дела поменялась?
Да, откроется форма ответа на ваше сообщение, которой я и воспользуюсь.)
Всё правильно поняли)