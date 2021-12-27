Знаменитые учёные, персонажи видеоигр, мифические существа и тайные послания — вокруг скрытых гравюр возникла целая культура «чипарта».

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Образцы «чипарта» Фото EvilmonkeyzDesignz

Необычные снимки со знаками и посланиями с микросхем заметили пользователи твиттера. Калифорнийский электронный музыкант Рассел Бак, называющий себя историком интернета, показал видео с изображением Соника, персонажа серии компьютерных игр SEGA. Антропоморфного ежа нашли на одном из микрочипов, увеличенном в 500 раз. Оказалось, что за этим и другими рисунками скрывается целая культура.

🦌russelbuck🌼 your 𝙃𝙪𝙘𝙠𝙡𝙚𝙗𝙚𝙧𝙧𝙮 friend @russelbuck Today I found out that silicon chip creators hide EASTER EGGS inside their chips and there’s this whole culture around sleuthing and finding them?!? Сегодня я узнал, что создатели чипов оставляют в них «пасхалки», а за поиском и исследованием таких сообщений скрывается целая культура?

Проект по поиску скрытых сообщений и «кремниевых дудлов» (изображений известных учёных, животных и героев поп-культуры) на микросхемах и чипах называется EvilmonkeyzDesignz. Его ведёт инженер-оптик из Висконсина, представляющийся Кентоном.

Проект EvilmonkeyzDesignz начинался в Instagram как способ показать людям электронику, с которой я работаю в свободное время. Постепенно он перерос в нечто большее. Мне нравится смотреть на вещи под микроскопом, чтобы узнать их секреты, которые большинство [владельцев техники] никогда не увидит.

Начиная серию публикаций в инстаграме (30 мая 2021 года — TJ), я думал, что, сумею сделать не менее ста уникальных постов, но сейчас думаю, что проект пойдёт гораздо дальше. Кентон инженер-оптик из Висконсина, США

За это время Кентон нашёл более 27 объектов «чипарта»: чаще всего ему встречаются изображения животных, реже необычные послания, а на одном из чипов он обнаружил профиль культового кинорежиссёра Альфреда Хичкока.

Кроме того, Кентон выяснил, что у компании Tesla Илона Маска существовал «двойник из Чехословакии», чьи чипы имели маркировку предположительно на русском языке. По словам исследователя, американской корпорации пришлось заключить мировое соглашение, чтобы оба бренда сосуществовали на рынке.

Комик Граучо Маркс, Дельфин — маскот Nintendo, древнеегипетский бог Анубис, герой мультсериала «Симпсоны» Милхаус Ван Хутен и другие находки EvilmonkeyzDesignz

Блогер снимает чипы на камеру смартфона Samsung Galaxy S10, который подключен к одному из двух микроскопов AmScope. Необычные фото и видео он выкладывает в инстаграме, твиттере, тиктоке и на ютубе.

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Некоторые находки энтузиаста стали обоями для рабочего стола.

EvilmonkeyzDesignz — не уникальный чипарт-проект. В 1995 году американский учёный-микроскопист Майкл Дэвидсон из университета Флориды открыл веб-галерею микроснимков «Кремниевый зоопарк». Исследователя поддержали производители фототехники Nikon и Olympus.

В 1998 году Дэвидсон выпустил фотоальбом, в который вошли 115 микроснимков: на них в высоком разрешении показаны лунные камни, витамины, ароматизаторы и гормоны.