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Технологии
Сергей Исенеков

В Китае создали «нейропрокурора» для типичных уголовных дел — он выдвигает обвинения с точностью 97% Статьи редакции

Разработчики считают, что нейросеть может освободить прокуроров-людей от рутины, чтобы они качественно занимались более сложными делами.

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Здание суда в Китае Фото RTE

Учёные Китайской академии наук разработали систему искусственного интеллекта, которая вместо прокурора изучает уголовное дело и выносит решения об обвинении. Программу протестировала самая загруженная прокуратура страны — Народная прокуратура Шанхая Падун. Об этом пишет South China Morning Post.

Систему обучали на более чем 17 тысячах дел с 2015 по 2020 год. Нейросеть может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространённым преступлениям — мошенничество с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнения служебных обязанностей, мошенничество и «провоцирование неприятностей».

Для каждого подозреваемого ИИ-прокурор выдвигает обвинение на основе тысячи параметров, полученных из текста описания дела. По словам разработчиков, точность решения «равна 97%». Также по словам учёных из академии наук, в дальнейшем программу будут постоянно обновлять. Она сможет распознавать менее распространённые преступления и предъявлять несколько обвинений одному подозреваемому.

Искусственный интеллект в определённой степени может заменить прокуроров. Случаи применения технологии ИИ в правоохранительных органах растёт по всему миру. В Германии используют подобные технологии, чтобы распознавать изображения и проводить цифровую судебную экспертизу. Это необходимо для повышения скорости и точности обработки дел.

Ши Юн
создатель ИИ из Китайской академии наук

При этом разработка уже подверглась критике со стороны представителей прокуратуры китайских городов. По их мнению, технология вызывает сомнения в эффективности работы. Прокуроры отмечают, что большинство работников «не хотят работать вместе с компьютерами» и чтобы они «вмешивались в итоговое судебное решение».

97% — это высокая точность с технологической точки зрения, но всегда есть факт ошибки. Кто в таком случае возьмёт на себя эту ответственность? Прокурор? Машина? Или разработчик ИИ?

прокурор города Гуанчжоу

Среди других опасений называют также и то, что технология может выносить решение только на основе своего предыдущего опыта. «Машина не сможет предвидеть общественную реакцию. ИИ может помочь, но никогда не заменит человека при принятии решения», — сказал прокурор из города Гуанчжоу.

С 2016 года в Китае широко применяют программу с искусственным интеллектом «Система 206», которая помогает прокурорам оценивать убедительность доказательств вины и степень опасности предполагаемого преступника для общества. Также технология даёт рекомендации по вынесению судебного решения. Однако заключительное слово всегда остаётся за представителем местной прокуратуры.

#новости #китай #искусственныйинтеллект

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52 комментария
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Ваня Погост

Нормально сравнил.
Китайская нейросеть выносит приговор.
В Германии используют подобные технологии, чтобы распознавать изображения и проводить цифровую судебную экспертизу.
 Одно и то же, считай.

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22
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web-watcher

Китайская нейросеть выносит приговор
 Нет этого в тексте)) Приговор выносит судья-человек, а не ИИ-прокурор.
В тексте следующая формулировка:
изучает уголовное дело и выносит решения об обвинении

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5
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Ваня Погост

Я приверженец тэжэшной заповеди «Статью не читай, коммент оставляй».

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2
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bor_vn

Я прочитал текст.
Перечитал.
Проанализировал.

Понял также как и ты. Либо этот петух нам пиздит, либо в статье косяк.

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5
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Ваня Погост

Ну, короче, в тексте и правда сказано о том, что ИИ помогает стороне обвинения — прокурору — с вынесением решения. А затем прокурор, опираясь на решение ИИ, выступает в суде. Не знаю, как устроена судебная система Китая, но, наверно, там есть и защита, кроме обвинения :)

Получается, что последнее слово всё же за судьёй, который выслушивает доводы обеих сторон, одной из которых помогала нейросеть.

Но я остаюсь при своём мнении: сравнивать цели использования ИИ в Германии и в Китае — всё равно, что сравнивать жопу с пальцем. Для полноты картины надо посмотреть, как часто решение китайских судей совпадает с прокурорским.

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3
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aliftin

А мы в России мемы ей лепим.

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0
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Дефицитный Сервелат

с точностью 97%
3 % оправдательных приговоров?

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11
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VladimirV

3% условных

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4
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Смертельный динозавр

Добро пожаловать в лицу ебланов которые не читают текст

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2
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Нейроорлов

ЕДУ В КАЗАХСТАН

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11
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Ху Эмай

едем наверх, брат

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0
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Нейроорлов

Древнее зло пробудилось

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5
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Имя И Фамилия

тудудуду ду дум
казахстан

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Нейроорлов

Добавь в чат

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1
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Имя И Фамилия

биба боба биба боба

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Нейроорлов

Жаль

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3
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Сталин спас Россию

Уровень правовой грамотности ТЖшников: путают прокурора с судьёй

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Смертельный динозавр

Привыкли, что судья в РФ просто повторяет обвинение прокурора

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8
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Добро и позитив

Интересно, а в Китае не так?

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Pa Chu

А всё автор потому что. Обвинение, вроде как, не выносят, а выдвигают. Так что, тжшники пали жертвой вероломной игры слов

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1
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Смертельный динозавр

вдохновились нейроорловым

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6
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Нейроорлов

Я ухожу с TJ

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5
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Иван Прохоров

с точностью 97%
Думаю, это надо в кавычки заключить

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1
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Павел Мухунов

Да просто "Виновен" в 97% дел хуярит, а остальное ошибки.

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10
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Максим Соколовский

то есть у нас в России будет точность 99%?Срочно вводим в эксплуатацию

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3
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Смертельный динозавр

В России создали «нейропрезидента» для обыденных дел — он закрывает глаза на коррупцию с точностью 97%

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4
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Нейроорлов

Спасибо люблю целую

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3
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Смертельный динозавр

@Вахтёр привет, вы скоро станете не нужны, как тебе живется с этой мыслью?

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2
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Coronadoden en een stroopwafel

Бан!

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Саша Саша

«Машина не сможет предвидеть общественную реакцию" Хуясе блять. Законы для всех равны

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1
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Сталин спас Россию

В законах обычно резиновые меры наказания прописаны, которые можно выбирать согласуясь в том числе и с общественным резонансом

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4
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Luchano Spaguetti

Остальные 3 процента

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Kirill Semin

Назвали PontiyPilat.AI?

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Антигравитационный торт

давно пора

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Смертельный динозавр

@Нейроорлов

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Смертельный динозавр

@Нейроорлов

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Смертельный динозавр

@Нейроорлов ты можешь что-нибудь про расстрелы спиздануть??

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Смертельный динозавр

У нас копипаст в Ворде выполняет ту же задачу.

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Marat Khamadeev

О, я помню, @PK мне пару лет назад рассказывал про что-то такое

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Смертельный динозавр

Всех оказавшихся ненужными прокуроров этот же ИИ и утилизирует?

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Stolik Strigil

Пффф, ну чего вы, это ж просто — нужно лишь задать проге поиск по словам "Тяньаньмень", "концлагерь", "уйгур" и "Винни-Пух" и всё, сразу 97% точности обвинений.

Тоже мне, достижение, в России уже так несколько лет по упоминанию слова "Навальный" дела клепают, тоже хоть на бота переводи.

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Arman Adabi

Напомнило книгу или фильм, где стороны обвинения и защиты загружают свои доказательства, а ИИ выносит вердикт.

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Tauraloke Esteru

В Китае запрещено аниме Психопаспорт.

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Дмитрий Титов

3 человека из 100 просто так посадили, да и поебать

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Дмитрий Щёлоков

Чтоб вы понимали двойные стандарты в Китае

https://www.gazeta.ru/tech/2019/02/05/12165121/zero_trust.shtml

Китайские власти отказываются от антикоррупционного искусственного интеллекта Zero Trust, который в течение семи лет искал нарушителей в стране. По официальной информации, новая технология доставляла чиновникам «дискомфорт», а по неофициальной — ИИ слишком хорошо справлялся со своей задачей.

Мешала воровать: почему закрыли…
Китайские власти отказываются от антикоррупционного искусственного интеллекта Zero Trust, который…
www.gazeta.ru
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Genesi5 ­

Вся суть комми

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Смертельный динозавр

Ненадо выносить обвинительный приговор

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Друз Фаруэл

97% слабоват нейропрокурор китайский. НейроБастрыкин с лупой справляется лучше.

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Сергей Анонимович

Роман «Человек без лица» Бестера

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Genesi5 ­

Прокурор с проработанной нейросетью

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Смертельный динозавр

Блин, если отбросить сарказм, то от одной мысли, что машины судят людей как то не по себе становится. Понятно, что и людские суды штампуют дела, но то всё таки люди и они так решили, хоть это решение и продиктовано системой. А машина без эмоций без сострадания, без совести.

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Джордж Харви

Потом появится нейро-судья который будет выносить вероятностные приговоры

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