В Китае создали «нейропрокурора» для типичных уголовных дел — он выдвигает обвинения с точностью 97% Статьи редакции
Разработчики считают, что нейросеть может освободить прокуроров-людей от рутины, чтобы они качественно занимались более сложными делами.
Учёные Китайской академии наук разработали систему искусственного интеллекта, которая вместо прокурора изучает уголовное дело и выносит решения об обвинении. Программу протестировала самая загруженная прокуратура страны — Народная прокуратура Шанхая Падун. Об этом пишет South China Morning Post.
Систему обучали на более чем 17 тысячах дел с 2015 по 2020 год. Нейросеть может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространённым преступлениям — мошенничество с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнения служебных обязанностей, мошенничество и «провоцирование неприятностей».
Для каждого подозреваемого ИИ-прокурор выдвигает обвинение на основе тысячи параметров, полученных из текста описания дела. По словам разработчиков, точность решения «равна 97%». Также по словам учёных из академии наук, в дальнейшем программу будут постоянно обновлять. Она сможет распознавать менее распространённые преступления и предъявлять несколько обвинений одному подозреваемому.
При этом разработка уже подверглась критике со стороны представителей прокуратуры китайских городов. По их мнению, технология вызывает сомнения в эффективности работы. Прокуроры отмечают, что большинство работников «не хотят работать вместе с компьютерами» и чтобы они «вмешивались в итоговое судебное решение».
Среди других опасений называют также и то, что технология может выносить решение только на основе своего предыдущего опыта. «Машина не сможет предвидеть общественную реакцию. ИИ может помочь, но никогда не заменит человека при принятии решения», — сказал прокурор из города Гуанчжоу.
С 2016 года в Китае широко применяют программу с искусственным интеллектом «Система 206», которая помогает прокурорам оценивать убедительность доказательств вины и степень опасности предполагаемого преступника для общества. Также технология даёт рекомендации по вынесению судебного решения. Однако заключительное слово всегда остаётся за представителем местной прокуратуры.
Нормально сравнил.
Китайская нейросеть выносит приговор.
В Германии используют подобные технологии, чтобы распознавать изображения и проводить цифровую судебную экспертизу.
Одно и то же, считай.
Китайская нейросеть выносит приговор
Нет этого в тексте)) Приговор выносит судья-человек, а не ИИ-прокурор.
В тексте следующая формулировка:
изучает уголовное дело и выносит решения об обвинении
Я приверженец тэжэшной заповеди «Статью не читай, коммент оставляй».
Я прочитал текст.
Перечитал.
Проанализировал.
Понял также как и ты. Либо этот петух нам пиздит, либо в статье косяк.
Ну, короче, в тексте и правда сказано о том, что ИИ помогает стороне обвинения — прокурору — с вынесением решения. А затем прокурор, опираясь на решение ИИ, выступает в суде. Не знаю, как устроена судебная система Китая, но, наверно, там есть и защита, кроме обвинения :)
Получается, что последнее слово всё же за судьёй, который выслушивает доводы обеих сторон, одной из которых помогала нейросеть.
Но я остаюсь при своём мнении: сравнивать цели использования ИИ в Германии и в Китае — всё равно, что сравнивать жопу с пальцем. Для полноты картины надо посмотреть, как часто решение китайских судей совпадает с прокурорским.
А мы в России мемы ей лепим.
с точностью 97%
3 % оправдательных приговоров?
3% условных
ЕДУ В КАЗАХСТАН
едем наверх, брат
Древнее зло пробудилось
тудудуду ду дум
казахстан
Добавь в чат
биба боба биба боба
Жаль
Уровень правовой грамотности ТЖшников: путают прокурора с судьёй
Интересно, а в Китае не так?
А всё автор потому что. Обвинение, вроде как, не выносят, а выдвигают. Так что, тжшники пали жертвой вероломной игры слов
Я ухожу с TJ
с точностью 97%
Думаю, это надо в кавычки заключить
Да просто "Виновен" в 97% дел хуярит, а остальное ошибки.
то есть у нас в России будет точность 99%?Срочно вводим в эксплуатацию
Спасибо люблю целую
@Вахтёр привет, вы скоро станете не нужны, как тебе живется с этой мыслью?
Бан!
«Машина не сможет предвидеть общественную реакцию" Хуясе блять. Законы для всех равны
В законах обычно резиновые меры наказания прописаны, которые можно выбирать согласуясь в том числе и с общественным резонансом
Остальные 3 процента
Назвали PontiyPilat.AI?
давно пора
@Нейроорлов ты можешь что-нибудь про расстрелы спиздануть??
О, я помню, @PK мне пару лет назад рассказывал про что-то такое
Пффф, ну чего вы, это ж просто — нужно лишь задать проге поиск по словам "Тяньаньмень", "концлагерь", "уйгур" и "Винни-Пух" и всё, сразу 97% точности обвинений.
Тоже мне, достижение, в России уже так несколько лет по упоминанию слова "Навальный" дела клепают, тоже хоть на бота переводи.
Напомнило книгу или фильм, где стороны обвинения и защиты загружают свои доказательства, а ИИ выносит вердикт.
В Китае запрещено аниме Психопаспорт.
3 человека из 100 просто так посадили, да и поебать
Чтоб вы понимали двойные стандарты в Китае
https://www.gazeta.ru/tech/2019/02/05/12165121/zero_trust.shtml
Китайские власти отказываются от антикоррупционного искусственного интеллекта Zero Trust, который в течение семи лет искал нарушителей в стране. По официальной информации, новая технология доставляла чиновникам «дискомфорт», а по неофициальной — ИИ слишком хорошо справлялся со своей задачей.
Вся суть комми
97% слабоват нейропрокурор китайский. НейроБастрыкин с лупой справляется лучше.
Роман «Человек без лица» Бестера
Прокурор с проработанной нейросетью
Блин, если отбросить сарказм, то от одной мысли, что машины судят людей как то не по себе становится. Понятно, что и людские суды штампуют дела, но то всё таки люди и они так решили, хоть это решение и продиктовано системой. А машина без эмоций без сострадания, без совести.
Потом появится нейро-судья который будет выносить вероятностные приговоры