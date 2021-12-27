Разработчики считают, что нейросеть может освободить прокуроров-людей от рутины, чтобы они качественно занимались более сложными делами.

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Здание суда в Китае Фото RTE



Учёные Китайской академии наук разработали систему искусственного интеллекта, которая вместо прокурора изучает уголовное дело и выносит решения об обвинении. Программу протестировала самая загруженная прокуратура страны — Народная прокуратура Шанхая Падун. Об этом пишет South China Morning Post.

Систему обучали на более чем 17 тысячах дел с 2015 по 2020 год. Нейросеть может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространённым преступлениям — мошенничество с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнения служебных обязанностей, мошенничество и «провоцирование неприятностей».

Для каждого подозреваемого ИИ-прокурор выдвигает обвинение на основе тысячи параметров, полученных из текста описания дела. По словам разработчиков, точность решения «равна 97%». Также по словам учёных из академии наук, в дальнейшем программу будут постоянно обновлять. Она сможет распознавать менее распространённые преступления и предъявлять несколько обвинений одному подозреваемому.

Искусственный интеллект в определённой степени может заменить прокуроров. Случаи применения технологии ИИ в правоохранительных органах растёт по всему миру. В Германии используют подобные технологии, чтобы распознавать изображения и проводить цифровую судебную экспертизу. Это необходимо для повышения скорости и точности обработки дел.

Ши Юн

создатель ИИ из Китайской академии наук

При этом разработка уже подверглась критике со стороны представителей прокуратуры китайских городов. По их мнению, технология вызывает сомнения в эффективности работы. Прокуроры отмечают, что большинство работников «не хотят работать вместе с компьютерами» и чтобы они «вмешивались в итоговое судебное решение».

97% — это высокая точность с технологической точки зрения, но всегда есть факт ошибки. Кто в таком случае возьмёт на себя эту ответственность? Прокурор? Машина? Или разработчик ИИ?

прокурор города Гуанчжоу



Среди других опасений называют также и то, что технология может выносить решение только на основе своего предыдущего опыта. «Машина не сможет предвидеть общественную реакцию. ИИ может помочь, но никогда не заменит человека при принятии решения», — сказал прокурор из города Гуанчжоу.