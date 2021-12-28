Теперь он может не только забрасывать мячи в корзину.

Видео с роботом CUE опубликовала в инстаграме Японская мужская профессиональная баскетбольная лига. Если раньше разработанный Toyota робот мог только делать броски в корзину, то теперь он научился вести мяч.

Инженеры при его создании вдохновлялись мангой «Slam Dunk». 207-сантиметровый CUE работает за счёт искусственного интеллекта и использует многочисленные датчики и сенсоры, чтобы распознать мяч и вычислить правильный угол броска или силу удара.

В 2018 году робот обыграл людей в соревновании по броскам баскетбольных мячей в кольцо.