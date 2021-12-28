Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Яна Ломакина

Японского робота-баскетболиста научили вести мяч Статьи редакции

Теперь он может не только забрасывать мячи в корзину.

Видео с роботом CUE опубликовала в инстаграме Японская мужская профессиональная баскетбольная лига. Если раньше разработанный Toyota робот мог только делать броски в корзину, то теперь он научился вести мяч.

Инженеры при его создании вдохновлялись мангой «Slam Dunk». 207-сантиметровый CUE работает за счёт искусственного интеллекта и использует многочисленные датчики и сенсоры, чтобы распознать мяч и вычислить правильный угол броска или силу удара.

В 2018 году робот обыграл людей в соревновании по броскам баскетбольных мячей в кольцо.

#видео #технологии #робот #спорт

12 просмотров
1
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
испанский смех

rest in cringe

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null