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Илья Шевелев

Стартап White Rabbit монетизирует просмотры в пиратских онлайн-кинотеатрах и обещает платить правообладателям Статьи редакции

В коллекции сервиса 100 тысяч фильмов и сериалов: просмотр каждого видео стоит два евро.

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2099 просмотров
Каталог White Rabbit White Rabbit

Разработчики расширения для браузеров White Rabbit («белый кролик») предлагают заплатить два евро, чтобы посмотреть любой фильм из их коллекции на одном из легальных онлайн-кинотеатров или в пиратском стриминге, если доступа к другой копии нет (например, из-за региональных ограничений). На расширение обратил внимание блог о пиратстве TorrentFreak. В блоге называют его «одной из самых удобных поисковых систем для пиратского кино».

Основатели проекта Алан Миллиган и Оливье Аффре называют White Rabbit способом прямой монетизации фильмов независимых кинокомпаний и режиссёров. Деньги, собранные через расширение, получат кинопроизводители: их распределит блокчейн.

Официальная презентация стартапа состоялась 11 июля на кинофестивале в Каннах. Компания сотрудничает с европейскими независимыми кинопроизводителями и получила грантовую поддержку Европейского Союза по программе «Креативная Европа».

Презентация White Rabbit на Каннском кинофестивале

В декабре сервис заработал в Великобритании, Франции и Норвегии: он уже сотрудничает с несколькими кинокомпаниями и неназванными пиратскими сайтами, пишет Torrentfreak. Расширение не доступно для российских пользователей.

Редактор TJ смог запустить White Rabbit через VPN. В библиотеке расширения для хром-подобных браузеров 100 тысяч видео, в том числе блокбастеры «Дюна» и «Веном 2», фильмы и сериалы Netflix, Amazon, HBO и Disney.

TorrentFreak пророчит White Rabbit будущее, в котором пиратские сайты и создатели фильмов объединяются и вместе получают прибыль На момент выхода статьи расширение установили более 30 тысяч раз.

#новости #пиратство #кино #сериалы

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Chikk

Я за весь интернет плачу 3 евро за месяц, стану ли я платить 2 за одно кино? Хм... :)

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20
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Anton Grekov

А сколько готовы заплатить за просмотр одного фильма? 50, 20, 10 руб?

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0
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Сталин спас Россию

Я готов заплатить хоть 500 рублей за фильм, но только если досмотрю его до конца и он мне понравится.

Но правообладатели скорее вагон говна съедят, чем согласятся с такими условиями, так что пусть хуй сосут.

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8
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smx

Хорошие логичные условия. Почему вдруг они не согласятся то? Вы же например согласитесь на то чтобы вам платили зарплату только если ваша работа понравится?

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6
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Дмитрий

Так оно так и работает. В творческих профессиях (а-ля дизайнеры) или фрилансе никто не заплатит пока не «сделаешь красиво» и «давайте еще 10 вариантов логотипа попробуем».

На фиксированной же зп, «не понравится» прокатит 1-2 раза, а дальше ты идешь писать по собственному.

Так что да, работа по большей части идет по схеме «платим, пока нам нравится твой результат».

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6
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Roma Schreibikus

ну и кино так работает. Достаточно один раз сходить на фильм Сарика Андреасяна, и большее ты этого делать никогда не будешь.

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1
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Сталин спас Россию

Не работает. Даже именитый режиссёр может выкатить откровенную халтуру.

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1
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Anton Grekov

Ну это глобальный вопрос: купил шаверму - она невкусная - вернул.
Тут вряд ли кто угодно на такое пойдет.

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1
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Сталин спас Россию

Плохая аналогия, потому что шаурму ты съел и её больше нет. А фильм от просмотра не исчезает, как и от скачивания его копии.

И да, если ты с шаурмы продристался или проблевался - есть основания как минимум жалобу накатать. А производители киноговна хорошо устроились.

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6
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Anton Grekov

Ну ты съел кусочек, остальное-то осталось.
Можно осмотр врача привести в пример - тебе не понравился его диагноз, ты не стал за него платить. Но врач потратил свое время...
Вообще это очень тонкий лед, раз цифровое - то он оно ничего не стоит, с классическим понятием собственности тяжеловато к этому подходить.

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1
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Сталин спас Россию

Я не говорил, что оно ничего не стоит. Но да, аналогии с классическими матблагами тут не работают и все эти завывания про воровство идут нахуй.

Проблема в том, что существующая модель не предусматривает никаких механизмов компенсаций за хреново сделанное кино. С заведения за плохой сервис можно что-то стрясти, как и с производителя за плохую продукцию. А когда я трачу своё время на просмотр говна, которое разрекламировали как конфетку - мне это никто не возместит, да ещё и денег требуют априори.

Я поэтому уже совершенно перестал ходить в кинотеатры на новинки, потому что это всё равно что покупать пирожок в магазине "У нас в 50% блюд - говно. Удачи с выбором"

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2
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CrazyCat

Ебанутая аналогия с врачом. Задача врача поставить правильный диагноз. В его задачу не входит доставлять удовольствие своей работой. Прямая и единственная задача фильма - доставить удовольствие от просмотра. Если фильм не выполняет свою задачу то за что собственно платить?

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0
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Anton Grekov

Врач в тупике и не может поставить диагноз - дальше что?
Я шел на фильм посмеяться, он же вогнал меня в депрессию, поскольку в нем оказались затронуты какие-то важные для меня вещи (семья, смерть, взросление, самореализация и т.д.), но фильм не плохой - он не то, что я ожидал.
Свою задачу фильм не выполнил. За что платить?

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0
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CrazyCat

Как это не выполнил, когда ты сам пишешь: затронул важные для тебя вещи и фильм неплохой?
Если врач не может поставить диагноз, то по хорошему, ему и не за что платить, т.к. свою работу он не выполнил.

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1
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Anton Grekov

Ну я шел туда посмеяться, а не заглядывать внутрь себя

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0
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Сталин спас Россию

Врач в тупике и не может поставить диагноз - дальше что?
Аналогия не совсем корректна. Правильно вот как: если клиника обязалась удалить тебе аппендикс, а пьяный хирург вырезал тебе вместе с аппендиксом половину толстой кишки и зашил у тебя в брюхе свою шляпу - то клиника как бы должна будет всё переделать и выплатить компенсацию.

Мне вот недавно переделывали пломбу бесплатно по гарантии.

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Anton Grekov

Ну это тоже некорректно, вред здоровью с халатностью и неоправдавшиеся ожидания от фильма - разные вещи.
Но я прекрасно понимаю позицию.

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sardelkin

а где шавуху обратно принимают?

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Anton Grekov

​Гаражный проезд, 4,

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Chikk

Не готов. Пардоньте. :)

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Bibba La Bibba

А за свет с водой?

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Лим Кирсанов

а сколько твои родители платили за чтение книги в библиотеке?

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Dmitry Ryleev

А там ещё и платить можно?

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Лим Кирсанов

в некоторые библиотеки членский билет был платным, типа подписки. Но чтоб прочитать книгу из хранилища 10-40 евро поверх членского взноса с тебя не требовали, как на apple tv+

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Chikk

Библиотеки с мягкими креслами, сигарами и бренди назывались клубами. Прекрасные времена. Были. :)

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2
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CrazyCat

Нисколько, во все библиотеки бесплатно всегда ходил.

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Вася Пражкин

Я чета не понял. На пиратском сайте просмотр же бесплатен, зачем платить 2 евро какому-то Белому Кролику?

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5
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Chikk

Европейский вид пиратства, всё по закону, с реверансами и в белом. :)

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2
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Илья Шевелев

Чтобы независимые студии продолжали снимать кино?

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0
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CrazyCat

Нормальный фильм себя всегда окупит, неважно от независимой студии он или от воротил Голливуда. Авторское говно, которое не понимает никто кроме автора, и не должно приносить денег. Это хобби автора, снимать говно. А за хобби платят из своего кармана.

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3
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Сергей Лукин

Пускай снимают, я разрешаю.

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0
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Сергей Лукин

Но платить не буду KEKW

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3
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Ответный чувак

посмотреть любой фильм <...> в пиратском стриминге, если доступа к другой копии нет (например, из-за региональных ограничений).
Расширение не доступно для российских пользователей. Редактор TJ смог запустить White Rabbit через VPN.
Логично

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4
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Илья Шевелев

Вы всё правильно поняли.

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1
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Ответный чувак

Правообладателей снова загубит жадность и стартап закроется после череды исков, скриньте

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3
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Сергей Топоров

Если предоставят возможность смотреть любой сериал/фильм с любой площадки, то готов даже в условную подписку вписаться.

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2
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Ответный чувак

:D

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0
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Ответный чувак

Но я бы не доверял номер и cvc своей кредитке сайту на Lets Encrypt...

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1
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Илья Шевелев

Вы смельчак.

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0
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Ответный чувак

А я и не осмелился... :(

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1
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Илья Шевелев

Но ведь думали об этом?

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0
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Ответный чувак

Конечно.
Но у меня не тинькоф, который бесплатно генерирует виртуалку, а жадный альфабанк, который 59р хочет за неё, потому и "не шмогла я"...

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1
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Eugene Gultyaev

А что не так с летсэнкриптом?

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Alex Blake

TorrentFreak пророчит White Rabbit будущее, в котором пиратские сайты и создатели фильмов объединяются и вместе получают прибыль.
 Схема рабочая. Полиция и криминальный мир тоже делят общую прибыль.

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Коровка говорит мууу

Все, что не быстро, качественно и бесплатно - не годится

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Коровка говорит мууу

Согласен если мне будут 3 евро/минута фильма платить смотреть через них фильмы

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CrazyCat

Какие то неправильные пираты пошли...

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LACK

Люблю читать такие новости под работающий юторрент

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