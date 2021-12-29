В коллекции сервиса 100 тысяч фильмов и сериалов: просмотр каждого видео стоит два евро.

{"id":502313} 2099 просмотров

Каталог White Rabbit White Rabbit

Разработчики расширения для браузеров White Rabbit («белый кролик») предлагают заплатить два евро, чтобы посмотреть любой фильм из их коллекции на одном из легальных онлайн-кинотеатров или в пиратском стриминге, если доступа к другой копии нет (например, из-за региональных ограничений). На расширение обратил внимание блог о пиратстве TorrentFreak. В блоге называют его «одной из самых удобных поисковых систем для пиратского кино».

Основатели проекта Алан Миллиган и Оливье Аффре называют White Rabbit способом прямой монетизации фильмов независимых кинокомпаний и режиссёров. Деньги, собранные через расширение, получат кинопроизводители: их распределит блокчейн.

Официальная презентация стартапа состоялась 11 июля на кинофестивале в Каннах. Компания сотрудничает с европейскими независимыми кинопроизводителями и получила грантовую поддержку Европейского Союза по программе «Креативная Европа».

Презентация White Rabbit на Каннском кинофестивале

В декабре сервис заработал в Великобритании, Франции и Норвегии: он уже сотрудничает с несколькими кинокомпаниями и неназванными пиратскими сайтами, пишет Torrentfreak. Расширение не доступно для российских пользователей.

Редактор TJ смог запустить White Rabbit через VPN. В библиотеке расширения для хром-подобных браузеров 100 тысяч видео, в том числе блокбастеры «Дюна» и «Веном 2», фильмы и сериалы Netflix, Amazon, HBO и Disney.