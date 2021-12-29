СМИ обнаружили вредоносное ПО RedLine, которое крадёт сохранённые пароли и данные банковских карт из браузеров Статьи редакции
Программу написали русскоговорящие хакеры: её, а также украденные данные, продают в даркнете и Telegram.
Стилер (так называют ПО для кражи паролей пользователей) RedLine начал массово распространяться в интернете, заметили журналисты Bleeping Computer.
Вредоносное ПО извлекает данные пользователей из браузеров на движке Chromium, например, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera для Windows. Кроме того, RedLine крадёт данные из браузеров на движке Gecko, говорится в публичном отчёте исследователей информационной безопасности Insikt Group и в телеграм-каналах распространителей этого ПО.
В докладе компании AhnLab ASEC RedLine называют серьёзной киберугрозой. В ASEC обнаружили программу в 2021 году, когда расследовали взлом сети неназванной компании. Выяснилось, что доступ осуществлялся через VPN-сервис с компьютера сотрудника, заражённого RedLine.
Дальнейшие эксперименты показали, что программа собирает любые чувствительные сведения, сохранённые в браузерах, а кроме того позволяет управлять компьютерами жертв через протокол удалённого доступа SOAP и гипотетически создавать из них ботнеты. Проблема затрагивает не только компании, но и обычных пользователей, сказано в исследовании.
Bleeping Computer не приводит точных сведений о количестве жертв RedLine, но отмечает, что около половины данных, которые продаются на популярном теневом маркетплейсе 2easy, добыты с помощью этого стилера. Данные, полученные при помощи RedLine, также заметили в маркетплейсах Amigos и Russian Marketplace, уточняют в Insikt Group.
Вероятно, речь идёт о массовом заражении, поскольку ПО RedLine, получившее известность весной 2020 года, плохо определяется антивирусами. По данным сервиса Any.run, в декабре RedLine стала самой популярной программой в своём классе и совершила не менее 22 тысяч атак. Разработчики браузеров за полтора года не устранили брешь безопасности, через которую хакеры получают данные, отмечается в исследовании ASEC.
Брешь, о которой пишут исследователи, скрыта в файлах базы данных SQLite: её используют все браузеры на Chromium для хранения пользовательских настроек. Например, данные авторизации жертв хранятся в этих файлах в незашифрованном виде. Стилер получает доступ к ним, сканируя известные директории на компьютерах жертв.
RedLine может нанести серьёзный ущерб, даже если владелец заражённого компьютера не сохраняет пароли: в этом случае хакер может использовать для взлома средства социальной инженерии, отмечают в ASEC. Кроме того, любая полученная информация может обогащать базы данных «пробивщиков» информации, которые можно купить в даркнете.
RedLine попадает на компьютеры жертв самыми разными способами: известны случаи распространения в соцсетях и фишинговые рассылки с вложенными файлами DOC, XLS, RAR и EXE. По данным сервиса ANY.RUN вредоносное ПО загружено на домены, «маскирующиеся» под онлайн-казино. В списке опасных доменных имён редактор TJ нашёл копию сайта шоколадной фабрики имени Крупской.
Программу разработал предположительно русскоговорящий пользователь, известный на теневых форумах под ником RedGLADE, выяснили исследователи. Первые предложения о продаже программы датированы февралём 2020 года. Кроме того, RedLine можно купить в Telegram: на момент выхода статьи в мессенджере есть не менее девяти публичных каналов, где продают RedLine, на самый известный подписаны более 21 тысячи пользователей.
RedLine распространяется в нескольких редакциях по подписной модели, сказано в телеграм-каналах продавцов этого приложения: самая простая стоит 150 долларов в месяц, а профессиональная пожизненная лицензия обойдётся в 800 долларов.
Для превентивной защиты от новой киберугрозы необходимо отказаться от сохранения чувствительных данных в браузере, использовать менеджер паролей и двухфакторную аутентификацию, отмечает Bleeping Computer.
Вредоносное ПО извлекает данные пользователей из браузеров на движке Chromium, например, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera для Windows
Да сейчас все chromium based, только Годзилла идёт своим путём
Я сафари не считаю, это для эплодрочеров
на маках данные хрома так же хранятся, как на винде
А яндекс браузером…
Орт и НТВ наверное обнаружило и сообщило , как "молния"
данные авторизации жертв хранятся в этих файлах в незашифрованном виде
А это норм? Ну то есть почему они в незашифрованном виде? Типа забыли зашифровать? Как это вообще произошло? То есть великие погромисты такие "и так сойдет"? Или как? Или у них это никак не проверяется? В таком случае какие еще дыры могли понаделывать погромисты? Есть эксперты айтишники? Не понимаю
Если ключи там же на пк хранятся, то нет смысла шифровать.
А куки тоже не шифруются?
Хорошо что у меня мозилла
Хорошо что у меня нет денег
Прислать?
Не не, вы все еще не понимаете, проблема в гендерном неравенстве, сексизме, расизме, лукизме, эйджизме, мизогинии, гомофобстве, насилии, угнетении * (вместо звездочки вставить подходящее по смыслу), национализме, капитализме, успешных криптотрейдерах, правых, неправых, неправильных феминистках, неправильных левых, консерваторах, белых мужчинах в IT.
К чему это вообще
Жоска тебя накрыло.
.
Почему люди продолжают пользоваться хромом?
А ты чем пользуешься?
Нетскейпом
Загуглил. Какой-то браузер умерший в 2007
Вообще слово знакомое, возможно я им даже пользовался когда-то
Да, на винде 98 всё заебись
хуя ты даешь
Для любителей доверить сохранить данные паролей и карт самому браузеру да?
Это xakeр.ru?
Да
Точно так же делал, на случай когда будут такие новости, не зря, не зря...