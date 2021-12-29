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Технологии
Илья Шевелев

СМИ обнаружили вредоносное ПО RedLine, которое крадёт сохранённые пароли и данные банковских карт из браузеров Статьи редакции

Программу написали русскоговорящие хакеры: её, а также украденные данные, продают в даркнете и Telegram.

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Логотип приложения RedLine

Стилер (так называют ПО для кражи паролей пользователей) RedLine начал массово распространяться в интернете, заметили журналисты Bleeping Computer.

Вредоносное ПО извлекает данные пользователей из браузеров на движке Chromium, например, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera для Windows. Кроме того, RedLine крадёт данные из браузеров на движке Gecko, говорится в публичном отчёте исследователей информационной безопасности Insikt Group и в телеграм-каналах распространителей этого ПО.

Данные авторизации, сохранённые в Google Chrome ASEC

В докладе компании AhnLab ASEC RedLine называют серьёзной киберугрозой. В ASEC обнаружили программу в 2021 году, когда расследовали взлом сети неназванной компании. Выяснилось, что доступ осуществлялся через VPN-сервис с компьютера сотрудника, заражённого RedLine.

Дальнейшие эксперименты показали, что программа собирает любые чувствительные сведения, сохранённые в браузерах, а кроме того позволяет управлять компьютерами жертв через протокол удалённого доступа SOAP и гипотетически создавать из них ботнеты. Проблема затрагивает не только компании, но и обычных пользователей, сказано в исследовании.

Bleeping Computer не приводит точных сведений о количестве жертв RedLine, но отмечает, что около половины данных, которые продаются на популярном теневом маркетплейсе 2easy, добыты с помощью этого стилера. Данные, полученные при помощи RedLine, также заметили в маркетплейсах Amigos и Russian Marketplace, уточняют в Insikt Group.

Вероятно, речь идёт о массовом заражении, поскольку ПО RedLine, получившее известность весной 2020 года, плохо определяется антивирусами. По данным сервиса Any.run, в декабре RedLine стала самой популярной программой в своём классе и совершила не менее 22 тысяч атак. Разработчики браузеров за полтора года не устранили брешь безопасности, через которую хакеры получают данные, отмечается в исследовании ASEC.

Брешь, о которой пишут исследователи, скрыта в файлах базы данных SQLite: её используют все браузеры на Chromium для хранения пользовательских настроек. Например, данные авторизации жертв хранятся в этих файлах в незашифрованном виде. Стилер получает доступ к ним, сканируя известные директории на компьютерах жертв.

Директории, в которых хранятся сохранённые пароли браузеров на движке Chromium ASEC

RedLine может нанести серьёзный ущерб, даже если владелец заражённого компьютера не сохраняет пароли: в этом случае хакер может использовать для взлома средства социальной инженерии, отмечают в ASEC. Кроме того, любая полученная информация может обогащать базы данных «пробивщиков» информации, которые можно купить в даркнете.

RedLine попадает на компьютеры жертв самыми разными способами: известны случаи распространения в соцсетях и фишинговые рассылки с вложенными файлами DOC, XLS, RAR и EXE. По данным сервиса ANY.RUN вредоносное ПО загружено на домены, «маскирующиеся» под онлайн-казино. В списке опасных доменных имён редактор TJ нашёл копию сайта шоколадной фабрики имени Крупской.

Программу разработал предположительно русскоговорящий пользователь, известный на теневых форумах под ником RedGLADE, выяснили исследователи. Первые предложения о продаже программы датированы февралём 2020 года. Кроме того, RedLine можно купить в Telegram: на момент выхода статьи в мессенджере есть не менее девяти публичных каналов, где продают RedLine, на самый известный подписаны более 21 тысячи пользователей.

Предложение купить RedLine Скриншот Insikt

RedLine распространяется в нескольких редакциях по подписной модели, сказано в телеграм-каналах продавцов этого приложения: самая простая стоит 150 долларов в месяц, а профессиональная пожизненная лицензия обойдётся в 800 долларов.

Для превентивной защиты от новой киберугрозы необходимо отказаться от сохранения чувствительных данных в браузере, использовать менеджер паролей и двухфакторную аутентификацию, отмечает Bleeping Computer.

#новости #браузеры #кибербезопасность #хакеры #chrome #Opera

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39 комментариев
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norm

Вредоносное ПО извлекает данные пользователей из браузеров на движке Chromium, например, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera для Windows

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10
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Закомплексованная Душа

Да сейчас все chromium based, только Годзилла идёт своим путём

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0
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Ответный чувак

Вроде речь о том, что только для Windows

И Safari не на Chromium

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5
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Закомплексованная Душа

Я сафари не считаю, это для эплодрочеров

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3
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Ответный чувак

отличный браузер btw

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0
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Farid

на маках данные хрома так же хранятся, как на винде

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0
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Ответный чувак

Кем надо быть интересно чтоб на маке пользоваться хромом мммм

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1
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Федя Прозоров

А яндекс браузером…

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0
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Ответный чувак

Проблемы виндоблядей

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1
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Ответный чувак

поговори мне тут

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1
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Ответный чувак

Как скажешь, Гепард

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2
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Антон Лисин

Орт и НТВ наверное обнаружило и сообщило , как "молния"

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1
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Хто Я

данные авторизации жертв хранятся в этих файлах в незашифрованном виде
А это норм? Ну то есть почему они в незашифрованном виде? Типа забыли зашифровать? Как это вообще произошло? То есть великие погромисты такие "и так сойдет"? Или как? Или у них это никак не проверяется? В таком случае какие еще дыры могли понаделывать погромисты? Есть эксперты айтишники? Не понимаю

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1
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Ответный чувак

Но ведь если поставить мастер-пароль, то данные шифруются же.

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0
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Ivan K

Если ключи там же на пк хранятся, то нет смысла шифровать.

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0
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Хто Я

А куки тоже не шифруются?

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0
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Иван Иванов

Хорошо что у меня мозилла

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0
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Ответный чувак

Пишут, что затронута

крадёт данные из браузеров на движке Gecko

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1
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Иван Иванов

Хорошо что у меня нет денег

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4
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Федя Прозоров

Прислать?

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0
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WhiteTestarossa

Не не, вы все еще не понимаете, проблема в гендерном неравенстве, сексизме, расизме, лукизме, эйджизме, мизогинии, гомофобстве, насилии, угнетении * (вместо звездочки вставить подходящее по смыслу), национализме, капитализме, успешных криптотрейдерах, правых, неправых, неправильных феминистках, неправильных левых, консерваторах, белых мужчинах в IT.

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–11
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фиолетовый бобер

К чему это вообще

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2
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Леонидыч

Жоска тебя накрыло.

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1
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Ответный чувак

Детефе в соседней вкладке

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0
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Федя Прозоров

.

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0
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Федя Прозоров

Почему люди продолжают пользоваться хромом?

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0
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Ху Эмай

А ты чем пользуешься?

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0
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Ответный чувак

Netscape

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2
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Федя Прозоров

Нетскейпом

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1
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Ху Эмай

Загуглил. Какой-то браузер умерший в 2007

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0
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Ответный чувак

Мы гуглим, что такое нетскейп, Юра мы все проебали

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2
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Ху Эмай

Вообще слово знакомое, возможно я им даже пользовался когда-то

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Федя Прозоров

Да, на винде 98 всё заебись

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Ху Эмай

хуя ты даешь

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Алексей Иванов

Для любителей доверить сохранить данные паролей и карт самому браузеру да?

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Neurotoxin001

Это xakeр.ru?

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Сталин спас Россию

Да

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Ответный чувак

Крадет данные сохранённые в браузере
 Никогда не сохранял пароли в браузере тем более данные карт и вам советую

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Хто Я

Точно так же делал, на случай когда будут такие новости, не зря, не зря...

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