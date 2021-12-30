Американские церкви начали использовать бигдату для поиска новых прихожан среди попавших в беду людей Статьи редакции
Целевой аудиторией пасторов стали пары на грани развода, люди с долгами, зависимостями и в депрессии.
Стартап Gloo анализирует данные американцев, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и рекламирует им страницы церквей, пишет The Wall Street Journal. В компании отрицают этические проблемы и называют свои намерения благими.
- Американские церкви начали активнее размещать рекламу в интернете после того, как количество прихожан резко снизилось из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах.
- Gloo стал одним из крупнейших сервисом для рекламы религиозных организаций в США. Стартап собрал данные 245 миллионов американцев для рассылки рекламных сообщений. Чтобы «конвертировать» людей в прихожан, достаточно знать об их проблемах: долгах, болезнях и трудностях в семейных отношениях, выяснили журналисты WSJ.
- В маркетинговых материалах Gloo сказано, что стартап определил профили людей с проблемами в браке, находящихся в депрессии и переживающих приступы тревожности, а также склонных к употреблению наркотиков. Так, проанализировав данные 30 тысяч пар в разводе, Gloo выявили 33 миллиона американцев, которые, по их прогнозам, скоро расторгнут брак.
- В сентябрьском отчёте, созданном Gloo для Westside Family Church сказано, что в радиусе восьми километров от церкви 25% пар находятся на грани развода, 26% местных жителей зависимы от опиоидов, а в 3% домохозяйств живут люди переживающие приступы тревожности или находящиеся в депрессии. Сервис предлагает показать рекламу церкви всем этим людям.
- Когда пользователь ищет информацию по запросам «как пережить горе» или «как создать крепкий брак», он, вероятно, увидит страницу ближайшей церкви, созданную в Gloo. Там ему предложат посетить службу, связаться с пастором онлайн и внести пожертвование. Кроме того, Gloo привлекают прихожан с помощью таргетированной рекламы в Facebook.
- Клиентами стартапа стали более 30 тысяч церквей, или около 10% всех американских приходов, в том числе баптистские церкви — среди них есть бесплатные пользователи и премиум-подписчики. По данным Gloo, каждая церковь, подписавшаяся на премиальный план, платит в среднем 1,5 тысячи долларов в год.
- Gloo получает данные потенциальных прихожан из «тысяч источников»: от поставщиков, а также из приходов, с которыми стартап состоит в партнёрских отношениях. Стартап подчёркивает, что вся информация обезличена: сервис якобы не раскрывает имена и данные о местонахождении пользователей, которым покажет рекламу.
- В декабре компания Wunderman Thompson, крупный поставщик данных для Gloo, попросила удалить некоторые наборы данных из системы. В компании подчеркнули, что переданные стартапу данные собраны с помощью опросов, которые «не содержат информации об алкогольной или опиоидной зависимости».
- По версии Gloo, контракт с Wunderman Thompson расторгли после того, как партнёрство с компаний стало публичным, а стартап начал переговоры с другими поставщиками данных. Gloo не раскрывает информацию о том, откуда именно получены сведения о зависимостях потенциальных прихожан.
- Создатели стартапа не видят в своём бизнесе этических проблем. Они подчёркивают, что заняты «благим делом».
- Бизнес Gloo — не единственный пример, когда церковь обращается к людям в бедственном положении. Церковь адвентистов седьмого дня размещает рекламу в Facebook и Instagram. Адвентистский пастор Сэм Невес из Мэриленда рассказал WSJ, что церковь публикует рекламу, не нацеливаясь на конкретные проблемы, тем не менее, одна из целей таких кампаний — предотвращение самоубийств.
Алгоритм решил что вы попали в беду. Внесите добровольное пожертвование в течении 24 часов для доступа к Божественному спасению.
и осуществляют одну и ту же функцию, что и психологи.
Тогда из твоего утверждения следует, что психологи — мошенники. Ты согласен?
Целевая группа одна, но функция, как использование механизмов взаимодействий для достижения цели, рано как и цели и методы у всех разные.
Мошенникам нужны твои деньги, церкви надо обратить тебя в свою религию, психолог (а лучше психотерапевт или психиатр), как медицинский работник, должен оказать тебе вполне конкретную помощь в зависимости от твоего состояния.
Прихожане мутятся*
пиздец комментаторы долбобеы.
кокококо мошенники, работают как секта. Долбабебы, так маркетинг ваш любимый работает. И повестку леваки распространяют среди молодежи через всякие vogue для детей с семью миллионами подписчиками на ютубе (рассказывают там про коммунизм) и проч. И потому ее в фильмах голивудских видите где ей быть вроде как не должны и стадионы во время футбольных матчей подсвечивают радугой. Да даже здесь на сайте об интернете и ниочем вы увидите повестку - геев обижают, навальный сидит, а не "россия - заебок, путин - молодец, а смотрите че в пиндостане и на украине". Потому что такую хуйню рассказывают на раша тудэй и тоже это все между котикам, новостями обо всем и ни о чем. Так сука работает маркетинг. Че вы хуйню то пишете. А что, церкви американские должны были вместо биг даты выйти в глухой лес и с листовками там среди прихожан завлекать?
Ну как можно быть такими промытками??
Дизлайкнул тебя...
Чисто маркетинговая фотка чтобы срубить лайков
Фу
спасибо
Это к санитару
ну а как можно быть такими тупыми??? конечно бомбит!"!!
Котики
Целевой аудиторией пасторов стали пары на грани развода, люди с долгами, зависимостями и в депрессии.
Ровно как у банков, микрозаймов, говнопсихологов, сетевиков и прочих пидорасов.
Банки и сетевики - пид*расы?
Те кто кремом Avon мажутся тоже пидорасы?
Они эту бигдату у бога берут?
Покупают.
Красивое
Уже хотелось спросить: может быть не бигдату а бригаду для поиска из уже существующих прихожан.
Из открытых источников можно много чего нагрепать
Я конечно понимаю, что есть вниманиеблядствующие товарищи, которые устраивают из своей реальной жизни в соцсетях показуху, про развод, банковский долги, проблемы с наркотиками и т.д. Но на мой взгляд этих людей не так много, что бы именно сделать из них перспективных и послушных прихожан
я на таком этапе жизни, что секта меня вполне могла бы соблазнить
но даже им я не особо нужен
С доходами чего? Напиши, рассмотрим твою кандидатуру.
сначали расскажите какому говну вы поклоняетесь
если бы
Стервятники
Я сразу рекламу на ютубе от местных разводил вспомнил. Какая-то новая секта верующих, вы тоже наверняка видели, молодежная такая. Они догадались выставить таргетинг на ночное время, видео начиналось с чего-то вроде «Не спишь? У каждого из нас блаблабла, Бог поможет тебе». Ааа.
Бигдато...
Все равно до гундяя им далеко.
Люди думают, что американская религиозность - это побочный эффект либерального развитого общества. На самом деле это одна из причин.
Если ты не идёшь в церковь, то церковь идёт к тебе.
А вообще ничего удивительного. Всё, что мы делаем в сети и вне её - это данные. Просто теперь всё более активно и эффективно эти данные обрабатываются и извлекается нужная и полезная информация. Почему бы и церкви этим не пользоваться
церкви нельзя, комментаторы на тж заклюют
Напрашивается коллаборация с Xsolla: бигдата тебя внезапно увольняет и сама же сразу помечает как попавшего в беду.
Кто-то там говорил, что "религия - опиум для народа"
Типичные мошенники.