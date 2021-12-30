Целевой аудиторией пасторов стали пары на грани развода, люди с долгами, зависимостями и в депрессии.

Стартап Gloo анализирует данные американцев, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и рекламирует им страницы церквей, пишет The Wall Street Journal. В компании отрицают этические проблемы и называют свои намерения благими.