Компания планирует представить новинки на выставке CES 2022.

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Все три монитора, представленные Samsung перед технологической выставкой, пока не обзавелись официальной ценой и датой выхода. Компания планирует раскрыть эти детали на выставке.

Телевизоры

Samsung MICRO LED

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Lifestyle-возможности экранов Samsung

Компания предлагает матовые экраны с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев.

Режим «Картина» (The Frame) —



The Serif



The Sero



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Приложения для нового пользовательского опыта

«Игровой хаб» — быстрый доступ к библиотеке игр NVIDIA GeForce Now, Stadia и Utomik

«Смотрим вместе» — приложение, позволяющее общаться в видеочате, просматривая фильмы, сериалы или другой контент.

NFT-платформа — сервис для поиска, покупки и продажи цифровых произведений с помощью MICRO LED, Neo QLED и The Frame.

«Умная калибровка» — автоматическая настройка оптимальных параметров экрана за 30 секунд. В профессиональном режиме это требует примерно 10 минут.

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Удобство при просмотре вертикальных видео

Модели 2022 года направлены на «персонализацию пользовательского опыта» и смогут предлагать функцию вертикального просмотра на ютубе и в тиктоке.

Поворачивать экран можно одним нажатием кнопки. Особенно новые возможности будет заметны владельцам ТВ с подвижными настенными креплениями.

Мониторы

32-дюймовый Odyssey Neo G8

Это уменьшенная версия 49-дюймового игрового монитора Odyssey Neo G9, который в России стоит 149 990 рублей.

Монитор поддерживает до 240 Гц. Samsung заявляет, что это первый в мире 4K-монитор с поддержкой такой частоты обновления и временем отклика в 1 мс (миллисекунду) — меньший промежуток времени для изменения свойств каждого пикселя.

Кривизна монитора, диапазон которой обычно варьируется от 1800R до 4000R (R — радиус кривизны в миллиметрах), у G8 равна 1000R. Такой же радиус был и у Odyssey Neo G9, и Samsung заявляла, что он «полностью соответствующей кривизне хрусталика глаз человека» и «обеспечивает максимальный реализм изображения».

Пиковая яркость — 2000 нит, светодиоды Quantum Mini-LED, подсветка на тыльной стороне.

32-дюймовый Smart Monitor M8

Толщина корпуса — 11,4 миллиметра, что на три четверти меньше, чем в предыдущей модели.

Переносная магнитная камера SlimFit Cam, подходящая для видеозвонков, поддержка сервиса Google Duo.

Пиковая яркость — 400 нит, поддержка 99% цветовой гаммы из стандарта sRGB.



Возможность прямо с монитора управлять «умным домом» от Samsung — SmartThings.

Функция Game Home, позволяющая использовать монитор для потоковой передачи игр из облачных сервисов и подключать беспроводные контроллеры. Какие именно — пока неизвестно.

Функция Workspace, позволяющая объединить в одно виртуальное пространство разные рабочие приложения, включая сервисы из пакета Microsoft 365.

High Resolution Monitor S8

UHD-монитор выполнен в двух вариантах — 27 и 32 дюйма.

Целевая аудитория — профессионалы среди творческих людей, например, дизайнеры, которым необходим «высочайший уровень точности» при работе.

До 98% цветовой гаммы стандарта DCI-P3.

Samsung называет S8 первым в мире монитором, который прошёл сертификацию на отсутствие бликов в Underwriter Laboratories — международной организации, которая тестирует и сертифицирует технологические продукты. Отсутствие бликов позволяет сохранить здоровье глаз и снизить утомляемость. Другие производители ранее тоже заявляли о подобной сертификации.

32-дюймовая версия прошла сертификацию VESA Display HDR 600, на котором достигается яркость в 600 нитов.

Пульт

Обновлённый Samsung Eco Remote

Впервые Samsung показала телевизионный пульт Eco Remote год назад. Он оснащён солнечной батареей.

К CES 2022 Samsung добавила ещё одну технологию зарядки: Eco Remote «собирает излучаемые маршрутизатором радиоволны и преобразует их в энергию». Зарядка от Wi-Fi-роутера актуальна именно для таких устройств, как пульт, поскольку он нетребователен в плане энергии.

CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая международная выставка электроники, которая традиционно проходит в Лас-Вегасе. Первые онлайн-презентации состоятся 4 января, а для посетителей она откроется на следующий день.

Многие компании, включая Microsoft, Google и Intel, отказались от участия в CES 2022. Корпорации объясняют такое решение беспокойством за здоровье сотрудников из-за всплеска заражений Covid-19, но организаторы выставки полагают, что это связано с дефицитом полупроводников. По этой причине компании могли не успеть подготовить нужные прототипы.