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Технологии
Сергей Звезда

Анонсы от Samsung: NFT и игровой раздел в телевизорах, 4K-монитор на 240 Гц и пульт, который можно заряжать от роутера Статьи редакции

Компания планирует представить новинки на выставке CES 2022.

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Все три монитора, представленные Samsung перед технологической выставкой, пока не обзавелись официальной ценой и датой выхода. Компания планирует раскрыть эти детали на выставке.

Телевизоры

Samsung MICRO LED

Lifestyle-возможности экранов Samsung

Компания предлагает матовые экраны с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев.

  • Режим «Картина» (The Frame) —
  • The Serif
  • The Sero

Приложения для нового пользовательского опыта

  • «Игровой хаб» — быстрый доступ к библиотеке игр NVIDIA GeForce Now, Stadia и Utomik
  • «Смотрим вместе» — приложение, позволяющее общаться в видеочате, просматривая фильмы, сериалы или другой контент.
  • NFT-платформа — сервис для поиска, покупки и продажи цифровых произведений с помощью MICRO LED, Neo QLED и The Frame.
  • «Умная калибровка» — автоматическая настройка оптимальных параметров экрана за 30 секунд. В профессиональном режиме это требует примерно 10 минут.

Удобство при просмотре вертикальных видео

  • Модели 2022 года направлены на «персонализацию пользовательского опыта» и смогут предлагать функцию вертикального просмотра на ютубе и в тиктоке.
  • Поворачивать экран можно одним нажатием кнопки. Особенно новые возможности будет заметны владельцам ТВ с подвижными настенными креплениями.

Мониторы

32-дюймовый Odyssey Neo G8

  • Это уменьшенная версия 49-дюймового игрового монитора Odyssey Neo G9, который в России стоит 149 990 рублей.
  • Монитор поддерживает до 240 Гц. Samsung заявляет, что это первый в мире 4K-монитор с поддержкой такой частоты обновления и временем отклика в 1 мс (миллисекунду) — меньший промежуток времени для изменения свойств каждого пикселя.
  • Кривизна монитора, диапазон которой обычно варьируется от 1800R до 4000R (R — радиус кривизны в миллиметрах), у G8 равна 1000R. Такой же радиус был и у Odyssey Neo G9, и Samsung заявляла, что он «полностью соответствующей кривизне хрусталика глаз человека» и «обеспечивает максимальный реализм изображения».
  • Пиковая яркость — 2000 нит, светодиоды Quantum Mini-LED, подсветка на тыльной стороне.

32-дюймовый Smart Monitor M8

  • Толщина корпуса — 11,4 миллиметра, что на три четверти меньше, чем в предыдущей модели.
  • Переносная магнитная камера SlimFit Cam, подходящая для видеозвонков, поддержка сервиса Google Duo.
  • Пиковая яркость — 400 нит, поддержка 99% цветовой гаммы из стандарта sRGB.
  • Возможность прямо с монитора управлять «умным домом» от Samsung — SmartThings.
  • Функция Game Home, позволяющая использовать монитор для потоковой передачи игр из облачных сервисов и подключать беспроводные контроллеры. Какие именно — пока неизвестно.
  • Функция Workspace, позволяющая объединить в одно виртуальное пространство разные рабочие приложения, включая сервисы из пакета Microsoft 365.

High Resolution Monitor S8

  • UHD-монитор выполнен в двух вариантах — 27 и 32 дюйма.
  • Целевая аудитория — профессионалы среди творческих людей, например, дизайнеры, которым необходим «высочайший уровень точности» при работе.
  • До 98% цветовой гаммы стандарта DCI-P3.
  • Samsung называет S8 первым в мире монитором, который прошёл сертификацию на отсутствие бликов в Underwriter Laboratories — международной организации, которая тестирует и сертифицирует технологические продукты. Отсутствие бликов позволяет сохранить здоровье глаз и снизить утомляемость. Другие производители ранее тоже заявляли о подобной сертификации.
  • 32-дюймовая версия прошла сертификацию VESA Display HDR 600, на котором достигается яркость в 600 нитов.

Пульт

Обновлённый Samsung Eco Remote

  • Впервые Samsung показала телевизионный пульт Eco Remote год назад. Он оснащён солнечной батареей.
  • К CES 2022 Samsung добавила ещё одну технологию зарядки: Eco Remote «собирает излучаемые маршрутизатором радиоволны и преобразует их в энергию». Зарядка от Wi-Fi-роутера актуальна именно для таких устройств, как пульт, поскольку он нетребователен в плане энергии.

CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая международная выставка электроники, которая традиционно проходит в Лас-Вегасе. Первые онлайн-презентации состоятся 4 января, а для посетителей она откроется на следующий день.

Многие компании, включая Microsoft, Google и Intel, отказались от участия в CES 2022. Корпорации объясняют такое решение беспокойством за здоровье сотрудников из-за всплеска заражений Covid-19, но организаторы выставки полагают, что это связано с дефицитом полупроводников. По этой причине компании могли не успеть подготовить нужные прототипы.

#новости #ces2022 #samsung

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33 комментария
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Xu Li

Пользуясь случаем, вот как ТЖ выглядит на 34 дюймах

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11
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Банальный ключ

Широка TJ моя родная,
Много в ней пустых серых пространств

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5
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Sergey Michko

Скучно. Разбудите, когда 32к с частотой 10000 герц.

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7
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Банальный ключ

Интересно, какой будет первая хуевая новость этого года??

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4
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Максоний

На тж больше не будет плохих новостей, таблоид ж

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7
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Банальный ключ

сука только в сентябре купил 144 герцовый odyssey g5, и всё, уже лох получается?

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0
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Банальный ключ

Да

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11
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Банальный ключ

ерунда

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0
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Банальный ключ

У меня вообще 60

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0
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Банальный ключ

стабильные 60 лучше плавающих от 120 до 60 FPS

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0
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Банальный ключ

В последних айпадах и айфонах про от 10 до 120, если я не ошибаюсь

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0
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rustyrazor

В смартфонах это ради энергосбережения. Тебе будет комфортнее 120 гц во время скроллинга меню, но при воспроизведении видео больше 24/30/60 не надо (в зависимости от fps видеоролика).

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0
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Карасик

Это не одно и тоже же, не?

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Банальный ключ

не совсем

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Andy

Так это нищемонитор, есть g7 на va-матрице, новый g9 вообще должен быть хорошим, если там тоже va

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2
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Банальный ключ

бле я не настолько в эти ваши матрицы вникаю. у меня были требования к разрешению, герцовке и поддержке gsync, требования удовлетворены

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1
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Трансгендолет

А кто-нибудь в состоянии отличить условные 144 гц от 240?

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2
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rustyrazor

Я не вижу особой разницы, но знакомые задроты в шутеры говорили, что отличают.
Энивей, монитор юзлес - у него dp 1.4, который поддерживает только 4к120гц, а 240 будет только с компрессией.

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3
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Максоний

Действительно, ведь в задротских играх где нужны большие герцы, все задроты играют только в 4к чтобы получше рассмотреть полигоны на де_дуст2

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2
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rustyrazor

Я, конечно, в курсе про лайфхаки с игрой в кс в 800х600 ради того, чтобы врагов было лучше видно, но это дело исключительное и пользуются им разве что киберспортсмены. Для тех, кто просто много играет на высоких рангах, в 4К будет комфортнее, чем в 1080р на таком же мониторе. И самсунг сам позиционирует 240 гц именно как фичу данного монитора, а ее по сути и нет.

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0
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Карасик

В 4к имхо есть смысл играть только в игры типа хорайзона

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Карасик

Профи обычно вырубают всю лишнюю детализацию причем.

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Банальный ключ

Зависит от игры

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Карасик

Знаю пару котлет из овервоща, которые на ЧМ играли

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Максоний

Ну это вообще удивительный мир индивидуализма, проходному гей_меру это сложно осознать
Какие-то настройки объективно дают преимущества, какие-то субъективно приятнее, какие-то — просто дань привычке с раннего этапа задротства. В кс кто-то и в 1080 играл, и в 800на600, и в 1336 на 768. А какие-то конфиги поднимешь, так без ста грамм не разберёшься, на какие кнопки котлета ходит, прицеливается и стреляет.

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Матвей Коновалов

Ну дык из игры когда-нибудь выйдешь, а там текст мыльный

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Карасик

Мне кажется это из разряда самовнушения.

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Банальный ключ

Толщина корпуса — 11,4 миллиметра, что на три четверти меньше, чем в предыдущей модели.
Какая разница?

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Банальный ключ

на три четверти разница

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2
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Банальный ключ

Спасибо, капитан!

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Рпош Ашршщ

*главное не перевозите технику Samsung в другую страну, чтобы не заблокировали

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andorus

У меня g7 27” 2к 240гц и я уже теряю в концентрации по сравнению с 24”, но брать 2к моник в 24” смысла нет, а 4к это мониторы от 32” минимум должны быть, а их не используют в кибеспортивных играх, как раз из за размера. Нужно понимать, учитывая вышесказанное, а это факт, что эти мониторы будут покупать для казуального геймплея. Это синглы на ультрах в 4к, современные видеокарты 30х серии могут только понюхать такие настройки, и выдать вам максимум 60 фпс с включённым DLSS (не буду вдаваться в подробности технологии), естественно речь про современные ААА проекты. И в таком случае никто не заметит разницы между 144 и 240 герц. И теперь вопрос, зачем?

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Банальный ключ

почему монитор такой толстый?

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