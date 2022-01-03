Анонсы от Samsung: NFT и игровой раздел в телевизорах, 4K-монитор на 240 Гц и пульт, который можно заряжать от роутера Статьи редакции
Компания планирует представить новинки на выставке CES 2022.
Все три монитора, представленные Samsung перед технологической выставкой, пока не обзавелись официальной ценой и датой выхода. Компания планирует раскрыть эти детали на выставке.
Телевизоры
Samsung MICRO LED
Lifestyle-возможности экранов Samsung
Компания предлагает матовые экраны с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев.
- Режим «Картина» (The Frame) —
- The Serif
- The Sero
Приложения для нового пользовательского опыта
- «Игровой хаб» — быстрый доступ к библиотеке игр NVIDIA GeForce Now, Stadia и Utomik
- «Смотрим вместе» — приложение, позволяющее общаться в видеочате, просматривая фильмы, сериалы или другой контент.
- NFT-платформа — сервис для поиска, покупки и продажи цифровых произведений с помощью MICRO LED, Neo QLED и The Frame.
- «Умная калибровка» — автоматическая настройка оптимальных параметров экрана за 30 секунд. В профессиональном режиме это требует примерно 10 минут.
Удобство при просмотре вертикальных видео
- Модели 2022 года направлены на «персонализацию пользовательского опыта» и смогут предлагать функцию вертикального просмотра на ютубе и в тиктоке.
- Поворачивать экран можно одним нажатием кнопки. Особенно новые возможности будет заметны владельцам ТВ с подвижными настенными креплениями.
Мониторы
32-дюймовый Odyssey Neo G8
- Это уменьшенная версия 49-дюймового игрового монитора Odyssey Neo G9, который в России стоит 149 990 рублей.
- Монитор поддерживает до 240 Гц. Samsung заявляет, что это первый в мире 4K-монитор с поддержкой такой частоты обновления и временем отклика в 1 мс (миллисекунду) — меньший промежуток времени для изменения свойств каждого пикселя.
- Кривизна монитора, диапазон которой обычно варьируется от 1800R до 4000R (R — радиус кривизны в миллиметрах), у G8 равна 1000R. Такой же радиус был и у Odyssey Neo G9, и Samsung заявляла, что он «полностью соответствующей кривизне хрусталика глаз человека» и «обеспечивает максимальный реализм изображения».
- Пиковая яркость — 2000 нит, светодиоды Quantum Mini-LED, подсветка на тыльной стороне.
32-дюймовый Smart Monitor M8
- Толщина корпуса — 11,4 миллиметра, что на три четверти меньше, чем в предыдущей модели.
- Переносная магнитная камера SlimFit Cam, подходящая для видеозвонков, поддержка сервиса Google Duo.
- Пиковая яркость — 400 нит, поддержка 99% цветовой гаммы из стандарта sRGB.
- Возможность прямо с монитора управлять «умным домом» от Samsung — SmartThings.
- Функция Game Home, позволяющая использовать монитор для потоковой передачи игр из облачных сервисов и подключать беспроводные контроллеры. Какие именно — пока неизвестно.
- Функция Workspace, позволяющая объединить в одно виртуальное пространство разные рабочие приложения, включая сервисы из пакета Microsoft 365.
High Resolution Monitor S8
- UHD-монитор выполнен в двух вариантах — 27 и 32 дюйма.
- Целевая аудитория — профессионалы среди творческих людей, например, дизайнеры, которым необходим «высочайший уровень точности» при работе.
- До 98% цветовой гаммы стандарта DCI-P3.
- Samsung называет S8 первым в мире монитором, который прошёл сертификацию на отсутствие бликов в Underwriter Laboratories — международной организации, которая тестирует и сертифицирует технологические продукты. Отсутствие бликов позволяет сохранить здоровье глаз и снизить утомляемость. Другие производители ранее тоже заявляли о подобной сертификации.
- 32-дюймовая версия прошла сертификацию VESA Display HDR 600, на котором достигается яркость в 600 нитов.
Пульт
Обновлённый Samsung Eco Remote
- Впервые Samsung показала телевизионный пульт Eco Remote год назад. Он оснащён солнечной батареей.
- К CES 2022 Samsung добавила ещё одну технологию зарядки: Eco Remote «собирает излучаемые маршрутизатором радиоволны и преобразует их в энергию». Зарядка от Wi-Fi-роутера актуальна именно для таких устройств, как пульт, поскольку он нетребователен в плане энергии.
CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая международная выставка электроники, которая традиционно проходит в Лас-Вегасе. Первые онлайн-презентации состоятся 4 января, а для посетителей она откроется на следующий день.
Многие компании, включая Microsoft, Google и Intel, отказались от участия в CES 2022. Корпорации объясняют такое решение беспокойством за здоровье сотрудников из-за всплеска заражений Covid-19, но организаторы выставки полагают, что это связано с дефицитом полупроводников. По этой причине компании могли не успеть подготовить нужные прототипы.
Пользуясь случаем, вот как ТЖ выглядит на 34 дюймах
Скучно. Разбудите, когда 32к с частотой 10000 герц.
На тж больше не будет плохих новостей, таблоид ж
В смартфонах это ради энергосбережения. Тебе будет комфортнее 120 гц во время скроллинга меню, но при воспроизведении видео больше 24/30/60 не надо (в зависимости от fps видеоролика).
Это не одно и тоже же, не?
Так это нищемонитор, есть g7 на va-матрице, новый g9 вообще должен быть хорошим, если там тоже va
А кто-нибудь в состоянии отличить условные 144 гц от 240?
Я не вижу особой разницы, но знакомые задроты в шутеры говорили, что отличают.
Энивей, монитор юзлес - у него dp 1.4, который поддерживает только 4к120гц, а 240 будет только с компрессией.
Действительно, ведь в задротских играх где нужны большие герцы, все задроты играют только в 4к чтобы получше рассмотреть полигоны на де_дуст2
Я, конечно, в курсе про лайфхаки с игрой в кс в 800х600 ради того, чтобы врагов было лучше видно, но это дело исключительное и пользуются им разве что киберспортсмены. Для тех, кто просто много играет на высоких рангах, в 4К будет комфортнее, чем в 1080р на таком же мониторе. И самсунг сам позиционирует 240 гц именно как фичу данного монитора, а ее по сути и нет.
В 4к имхо есть смысл играть только в игры типа хорайзона
Профи обычно вырубают всю лишнюю детализацию причем.
Знаю пару котлет из овервоща, которые на ЧМ играли
Ну это вообще удивительный мир индивидуализма, проходному гей_меру это сложно осознать
Какие-то настройки объективно дают преимущества, какие-то субъективно приятнее, какие-то — просто дань привычке с раннего этапа задротства. В кс кто-то и в 1080 играл, и в 800на600, и в 1336 на 768. А какие-то конфиги поднимешь, так без ста грамм не разберёшься, на какие кнопки котлета ходит, прицеливается и стреляет.
Ну дык из игры когда-нибудь выйдешь, а там текст мыльный
Мне кажется это из разряда самовнушения.
*главное не перевозите технику Samsung в другую страну, чтобы не заблокировали
У меня g7 27” 2к 240гц и я уже теряю в концентрации по сравнению с 24”, но брать 2к моник в 24” смысла нет, а 4к это мониторы от 32” минимум должны быть, а их не используют в кибеспортивных играх, как раз из за размера. Нужно понимать, учитывая вышесказанное, а это факт, что эти мониторы будут покупать для казуального геймплея. Это синглы на ультрах в 4к, современные видеокарты 30х серии могут только понюхать такие настройки, и выдать вам максимум 60 фпс с включённым DLSS (не буду вдаваться в подробности технологии), естественно речь про современные ААА проекты. И в таком случае никто не заметит разницы между 144 и 240 герц. И теперь вопрос, зачем?