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Сергей Звезда

Анонсы от Samsung: NFT и игровой раздел в телевизорах, изогнутый монитор на 240 Гц и пульт с зарядкой от роутера Статьи редакции

Компания планирует представить новинки на выставке CES 2022.

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3117 просмотров
Безрамочная модель из линейки The Wall 

Все три монитора, представленные Samsung перед технологической выставкой, пока не обзавелись официальной ценой и датой выхода. Компания планирует раскрыть эти детали на выставке.

Телевизоры

Lifestyle-возможности экранов

  • Samsung начала использовать матовый экран в линейке The Frame, которая создаётся для желающих повесить телевизор на стене как картину.
  • В линейке 2022 года — семь моделей The Wall от 32 до 85 дюймов.
  • Samsung утверждает, что просмотр произведений искусства за счёт новых технологий станет ещё удобнее.
  • Безрамочные панели Micro LED из линейки The Wall теперь предлагаются не только в размерах 101 и 110, но и на 89 дюймов. Также, как и ранее, доступны кастомные модели.

Приложения для нового пользовательского опыта

  • «Игровой хаб» — быстрый доступ к библиотеке игр NVIDIA GeForce Now, Stadia и Utomik
  • «Смотрим вместе» — приложение, позволяющее общаться в видеочате, просматривая фильмы, сериалы или другой контент.
  • NFT-платформа — сервис для поиска, покупки и продажи цифровых произведений с помощью MICRO LED, Neo QLED и The Frame.
  • «Умная калибровка» — автоматическая настройка оптимальных параметров экрана за 30 секунд. В профессиональном режиме это требует примерно 10 минут.

Удобство при просмотре вертикальных видео

  • Модели 2022 года направлены на «персонализацию пользовательского опыта» и смогут предлагать функцию вертикального просмотра на ютубе и в тиктоке.
  • Поворачивать экран можно одним нажатием кнопки. Особенно новые возможности будет заметны владельцам ТВ с подвижными настенными креплениями.

Мониторы

32-дюймовый Odyssey Neo G8

  • Это уменьшенная версия 49-дюймового игрового монитора Odyssey Neo G9, который в России стоит 149 990 рублей.
  • Монитор поддерживает до 240 Гц. Samsung заявляет, что это первый в мире 4K-монитор с поддержкой такой частоты обновления и временем отклика в 1 мс (миллисекунду) — меньший промежуток времени для изменения свойств каждого пикселя.
  • Кривизна монитора, диапазон которой обычно варьируется от 1800R до 4000R (R — радиус кривизны в миллиметрах), у G8 равна 1000R. Такой же радиус был и у Odyssey Neo G9, и Samsung заявляла, что он «полностью соответствующей кривизне хрусталика глаз человека» и «обеспечивает максимальный реализм изображения».
  • Пиковая яркость — 2000 нит, светодиоды Quantum Mini-LED, подсветка на тыльной стороне.

32-дюймовый Smart Monitor M8

  • Толщина корпуса — 11,4 миллиметра, что на три четверти меньше, чем в предыдущей модели.
  • Переносная магнитная камера SlimFit Cam, подходящая для видеозвонков, поддержка сервиса Google Duo.
  • Пиковая яркость — 400 нит, поддержка 99% цветовой гаммы из стандарта sRGB.
  • Возможность прямо с монитора управлять «умным домом» от Samsung — SmartThings.
  • Функция Game Home, позволяющая использовать монитор для потоковой передачи игр из облачных сервисов и подключать беспроводные контроллеры. Какие именно — пока неизвестно.
  • Функция Workspace, позволяющая объединить в одно виртуальное пространство разные рабочие приложения, включая сервисы из пакета Microsoft 365.

High Resolution Monitor S8

  • UHD-монитор выполнен в двух вариантах — 27 и 32 дюйма.
  • Целевая аудитория — профессионалы среди творческих людей, например, дизайнеры, которым необходим «высочайший уровень точности» при работе.
  • До 98% цветовой гаммы стандарта DCI-P3.
  • Samsung называет S8 первым в мире монитором, который прошёл сертификацию на отсутствие бликов в Underwriter Laboratories — международной организации, которая тестирует и сертифицирует технологические продукты. Отсутствие бликов позволяет сохранить здоровье глаз и снизить утомляемость. Другие производители ранее тоже заявляли о подобной сертификации.
  • 32-дюймовая версия прошла сертификацию VESA Display HDR 600, на котором достигается яркость в 600 нитов.

Пульт

Обновлённый Samsung Eco Remote

  • Впервые Samsung показала телевизионный пульт Eco Remote год назад. Он оснащён солнечной батареей.
  • К CES 2022 Samsung добавила ещё одну технологию зарядки: Eco Remote «собирает излучаемые маршрутизатором радиоволны и преобразует их в энергию». Зарядка от Wi-Fi-роутера актуальна именно для таких устройств, как пульт, поскольку он нетребователен в плане энергии.

CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая международная выставка электроники, которая традиционно проходит в Лас-Вегасе. Первые онлайн-презентации состоятся 4 января, а для посетителей она откроется на следующий день.

Многие компании, включая Microsoft, Google и Intel, отказались от участия в CES 2022. Корпорации объясняют такое решение беспокойством за здоровье сотрудников из-за всплеска заражений Covid-19, но организаторы выставки полагают, что это связано с дефицитом полупроводников. По этой причине компании могли не успеть подготовить нужные прототипы.

#новости #ces2022 #samsung

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Сергей Звезда

Извините, что сначала пересказал только анонсы о мониторах. Постарался как можно быстрее рассказать и обо всех остальных изменениях, так что вы изначально могли видеть пост совершенно другим

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Xu Li

Пользуясь случаем, вот как ТЖ выглядит на 34 дюймах

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32
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Банальный ключ

Широка TJ моя родная,
Много в ней пустых серых пространств

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13
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Alexey Remizov

Предполагаю, что так выглядит наверно пол-интернета..

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3
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Evil Pechenka

Просто прекрати разворачивать браузер на весь экран. Это не нужно низачем, если тебе растянуть текст на такую ширину — ты не сможешь читать или придётся крутить головой, пока шея не отвалится.

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1
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Лига порвах 2.0

Страдай

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0
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Роман Олегович

Win + 🠔

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0
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Sergey Michko

Скучно. Разбудите, когда 32к с частотой 10000 герц.

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8
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Сергей Звезда

бужу по другому поводу: обновил пост, тут теперь и много других анонсов

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3
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Банальный ключ

Толщина корпуса — 11,4 миллиметра, что на три четверти меньше, чем в предыдущей модели.
Какая разница?

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5
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Банальный ключ

на три четверти разница

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7
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Банальный ключ

Спасибо, капитан!

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1
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Тарас Макух

Видимо для тех, у кого тесная квартира, и кому важна каждая десятая доля миллиметра

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1
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Максим Максим

Ну это вдвойне забавно, так как у самсунговских мониторов ножка просто огромная и занимает буквально пол стола

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0
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Банальный ключ

Интересно, какой будет первая хуевая новость этого года??

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4
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Максоний

На тж больше не будет плохих новостей, таблоид ж

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10
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Сознательный франт

какой будет первая хуевая новость этого года?
 Samsung стала первым крупным производителем телевизоров, добавившим поддержку NFT.
 Владельцы телевизоров компании смогут воспользоваться агрегатором торговых площадок для просмотра и покупок товаров с NFT, а также их показа.
 ?

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0
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Валенок

Казино теперь и в вашем телевизоре

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0
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Банальный ключ

сука только в сентябре купил 144 герцовый odyssey g5, и всё, уже лох получается?

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1
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Банальный ключ

Да

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17
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Банальный ключ

ерунда

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7 комментариев
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Andy

Так это нищемонитор, есть g7 на va-матрице, новый g9 вообще должен быть хорошим, если там тоже va

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3
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Банальный ключ

бле я не настолько в эти ваши матрицы вникаю. у меня были требования к разрешению, герцовке и поддержке gsync, требования удовлетворены

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1
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Юрий Ручимский

G5 – очень средний монитор. G7 лучше, но уж больно сырой, с кучей проблем, которые производитель, похоже, и не собирается решать (мой, как приехал из сервиса после замены PCB, так и валяется в коробке на террасе). В сегменте 27-32" QHD 144Hz G-SYNC Compatible есть гораздо более удачные модели.

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0
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Павел Фролов

Почем отдаешь?)

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0
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Alpha

Однако на rtings и куче других гиковских сайтах, где выкладывают подробные обзоры мониторов, g7 в тройку лучших мониторов вошел.

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0
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Максим Максим

Достаточно спорно насчет G7, проблемы и брак - согласен, но такой VA точно не найти, а IPS конкуренты за те же деньги тоже достаточно сомнительны. Да и Самсунг исправили хоть немного проблем прошивками.
Лично я когда устал выбирать между всякими IPS просто пошел и купил g7, один пришлось вернуть, конечно, из-за битого пикселя, но второй оставил

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0
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Андрей Иванов

Пиздец ты лошара. Как таких только земля носит?

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–1
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Банальный ключ

назло хейтерам рву пуканы , пусть у каждого будет рак яичек , а мы в шоколаде

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0
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Трансгендолет

А кто-нибудь в состоянии отличить условные 144 гц от 240?

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3
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rustyrazor

Я не вижу особой разницы, но знакомые задроты в шутеры говорили, что отличают.
Энивей, монитор юзлес - у него dp 1.4, который поддерживает только 4к120гц, а 240 будет только с компрессией.

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4
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Максоний

Действительно, ведь в задротских играх где нужны большие герцы, все задроты играют только в 4к чтобы получше рассмотреть полигоны на де_дуст2

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4
8 комментариев
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Карасик

Мне кажется это из разряда самовнушения.

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0
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Evil Pechenka

Я вообще очень плохо вижу частоту, зато отлично вижу точку, например монитор HD — 24'' для меня трындец, я за ним не могу сидеть, мне всё квадратно и точки в глаза лезут, а вот 60 или 120 вообще пофиг. Особенности зрения. А у людей спрашивал — им отлично, я не понимаю как они огромные точки не видят.

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2
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mzfk69

https://www.youtube.com/watch?v=OX31kZbAXsA

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0
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Рпош Ашршщ

*главное не перевозите технику Samsung в другую страну, чтобы не заблокировали

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3
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Банальный ключ

По моему, кроме микроледа больше ждать нечего нового, остальное всё одно и тоже годами

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2
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Alexey Remizov

Пульт, заряжающийся от wifi это круто.. реквестирую пауэрбанкс такой технологией.. лежит сеьюбе в рюкзаке и заряжается...

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1
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Сергей Звезда

Извините, что сначала пересказал только анонсы о мониторах. Постарался как можно быстрее рассказать и обо всех остальных изменениях, так что вы изначально могли видеть пост совершенно другим

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0
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сироп от щекотки

Я хотел напиться чаю.
Бог простит, и я прощаю..

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Neketa Fo

У меня тут от телека самсунга наебнулся пульт ремоут. Но он был пластиковый уебский. Решил я купить алюминиевый, прихожу в фирменный магазин а мне там говорят что их пульты (кроме каких-то из нулевых с миллионом кнопок) нельзя просто взять и купить у них в магазине. Надо бля как-то заказать на сайте через сервисный раздел и потом когда доставят придти забрать в их магазине в сервисном отделе. Чушь какая-то. Самсунг ебать. Купил пару лет назад их телек за 80к а с ним в комплекте какое-то убожество а не пульт, потому что телек недостаточно дорогой в линейке. При этом в более дешевой линейке лежали где-то пластиковые где-то алюминиевые.

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Neketa Fo

Про то как работает их телек я вообще молчу. Сука интерфейс как в автомобильных экранах. Бля в телеке за 80к лагает анимация включения и выключения! Все неинтуитивно, работает через жопу. Сетевой провод короткий. Охуенно делать технику так, что после первой покупки бренда я больше никогда в жизни ничего не куплю этой фирмы

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2
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Максоний

Сука интерфейс как в автомобильных экранах. Бля в телеке за 80к лагает анимация включения и выключения!
 А линуксошвайны это добровольно себе на десктопы ставят, ужс

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7 комментариев
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Bartashevish- kun

Купи универсальный на радиорынке, и залей нужную прошивку.

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Neketa Fo

Универсальные и у них продаются. Я же написал, хочу такой же только в нормальном корпусе, в которых они делают эти пульты и продают. Но продают их через жопу, видимо потому что не верят что кто-то будет покупать что-то у них после того как уже купили их телек

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Банальный ключ

почему монитор такой толстый?

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rustyrazor

Он кажется толстым из-за изгиба.

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Банальный ключ

ну да, ты прав

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Neketa Fo

Это какая-то новогодняя шутка или ошибка? Не может же быть такой дизайн у монитора в 2022

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Сергей Звезда

может, взял с официального сайта!

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Neketa Fo

Но как, почему, зачем? Какого он такой толстый, что за полосочки, чо за дыра голубая? У самсунга же все ок с дизайном, откуда это чудовище взялось? Слишком много вопросов

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5 комментариев
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andorus

Из за изогнутости, самый большой радиус на рынке. Но почти все игровые мониторы толстые

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Neketa Fo

А почему они толстые? На рендере хорошо видно что сильно толще в середине несмотря на изогнутость.

Зануда мод офф: наверное ты имел ввиду что радиус самый маленький на рынке а не большой

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2 комментария
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andorus

У меня g7 27” 2к 240гц и я уже теряю в концентрации по сравнению с 24”, но брать 2к моник в 24” смысла нет, а 4к это мониторы от 32” минимум должны быть, а их не используют в кибеспортивных играх, как раз из за размера. Нужно понимать, учитывая вышесказанное, а это факт, что эти мониторы будут покупать для казуального геймплея. Это синглы на ультрах в 4к, современные видеокарты 30х серии могут только понюхать такие настройки, и выдать вам максимум 60 фпс с включённым DLSS (не буду вдаваться в подробности технологии), естественно речь про современные ААА проекты. И в таком случае никто не заметит разницы между 144 и 240 герц. И теперь вопрос, зачем?

Извиняюсь, не дочитал, пиковая яркость 2000 нит, это монитор для игры в hdr, вопрос снят. Герцы они до кучи докинули

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rustyrazor

В идеале все должно 4К быть (ну если не все, то хотя-бы от 24 дюймов и дальше). 144 и 240 гц в 4К для онлайн дрочилен типа доты и кс. А в обычные синглы будет 60 и норм.

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andorus

На 24 дюймах ты не отличишь 2к и 4к сидя на рекомендуемом расстоянии от монитора, только уткнувшись носом.

144 герца - обязательно, даже если игра выдаёт 60фпс, фремрейт и частота обновления экрана не синхронные величины, разрывов на 144 будет меньше. Либо включать вертикалку и ловить импутлаг

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31 комментарий
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Банальный ключ

изогнутость работает только если ровно сидеть, так что хрень

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Роман Олегович

Мониторы и ТВ у Samsung лучшие за свои деньги, конечно, вот бы ещё с телефонами у них так было)
Типа в телефонах люди меньше разбираются, поэтому на них так сильно накручивают за бренд Samsung?

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