Sega представила «самый быстрый компьютер», разогнав его на трассе до 100 км/ч Статьи редакции
Дорогая Sega, когда так говорят, подразумевают немного не это.
В конце 2021 года Sega вместе с Intel и ASRock представила игровой ПК на радиоуправления с колёсами и мотором. На корпусе нарисован Соник — персонаж серии видеоигр от компании, сиквел фильма с которым выйдет в 2022 году. Эксперимент подтвердил, что на ровной гоночной трассе опытный пилот может разогнать сборку до 100 километров в час. На ПК перед этим надели защитный кожух.
Sega объявила, что подарит компьютер и 23 игры случайному жителю Японии, поучаствовавшему в твиттер-розыгрыше. Компания устроила такую акцию для стимулирования зимней распродажи в Steam, которая продлится до 5 января.
Что за сборка:
- Intel Core i9-12900K
- Radeon RX 6900 XT 16 ГБ
- SSD-накопитель Crucial M.2 на 2 ТБ
- ASRock Z690M Mini-ITX
- 32 Гб оперативной памяти DDR4-3200
Сергей Звезда представил «самую быструю сосиску», разогнав новость до 100 минусов/ч
Хватит хейтить.
Немного потерпите и Никита с праздников вернётся.
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@Сергей Звезда молодец, позитиф
Сергей, вы решили в редакции не постить плохие новости и потому остались только про технологии?
Я не хочу разочаровывать преданную аудиторию, поэтому следующая новость будет максимально плохой, обещаю
Про премию Сахарова, надеюсь
поздно
Пойдут новости про отечественные технологии и всё устаканится.
Можно даже сказать набутылится.
Лучшее за этот год
Тут был коммент, но его нет
Тут тоже ничего нет
Единственный нормальный компьютер
Самый быстрый компьютер в мире сбежал из академгородка
Вроде не первое апреля.
Технически солнечный зонд Parker Solar является самым быстрым компьютером в мире — пиковая скорость движения 692 000 км/ч
Редактор обосрался, и забыл добавить «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР»