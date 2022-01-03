В конце 2021 года Sega вместе с Intel и ASRock представила игровой ПК на радиоуправления с колёсами и мотором. На корпусе нарисован Соник — персонаж серии видеоигр от компании, сиквел фильма с которым выйдет в 2022 году. Эксперимент подтвердил, что на ровной гоночной трассе опытный пилот может разогнать сборку до 100 километров в час. На ПК перед этим надели защитный кожух.