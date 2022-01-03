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Технологии
Сергей Звезда

Sega представила «самый быстрый компьютер», разогнав его на трассе до 100 км/ч Статьи редакции

Дорогая Sega, когда так говорят, подразумевают немного не это.

26
1463 просмотров

В конце 2021 года Sega вместе с Intel и ASRock представила игровой ПК на радиоуправления с колёсами и мотором. На корпусе нарисован Соник — персонаж серии видеоигр от компании, сиквел фильма с которым выйдет в 2022 году. Эксперимент подтвердил, что на ровной гоночной трассе опытный пилот может разогнать сборку до 100 километров в час. На ПК перед этим надели защитный кожух.

Sega объявила, что подарит компьютер и 23 игры случайному жителю Японии, поучаствовавшему в твиттер-розыгрыше. Компания устроила такую акцию для стимулирования зимней распродажи в Steam, которая продлится до 5 января.

Что за сборка:

  • Intel Core i9-12900K
  • Radeon RX 6900 XT 16 ГБ
  • SSD-накопитель Crucial M.2 на 2 ТБ
  • ASRock Z690M Mini-ITX
  • 32 Гб оперативной памяти DDR4-3200
Полное видео от SEGA

#новости #видео #компьютеры

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26 комментариев
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norm

Сергей Звезда представил «самую быструю сосиску», разогнав новость до 100 минусов/ч

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19
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bor_vn

Хватит хейтить.
Немного потерпите и Никита с праздников вернётся.

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0
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Банальный ключ

Я и не уходил

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Банальный ключ

Кодзима гений

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4
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Банальный ключ

Один миска жена и рис кошка великий!

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Рыжий

/

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FOX

@Сергей Звезда молодец, позитиф

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Трансгендолет

Сергей, вы решили в редакции не постить плохие новости и потому остались только про технологии?

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1
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Сергей Звезда

Я не хочу разочаровывать преданную аудиторию, поэтому следующая новость будет максимально плохой, обещаю

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5
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AttentiveMilk

Про премию Сахарова, надеюсь

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6
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Трансгендолет
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3
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Сергей Звезда

поздно

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0
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Сергей Звезда

@Трансгендолет https://tjournal.ru/news/505315

Террористическое движение «Талибан» рассказало о…
По поводу нефти и газа.
tjournal.ru
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norm

Пойдут новости про отечественные технологии и всё устаканится.

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norm

Можно даже сказать набутылится.

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1
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Банальный ключ

Такой компьютер нужен каждому российскому оппозиционеру

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3
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Коровка говорит мууу

Лучшее за этот год

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2
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Миша

Тут был коммент, но его нет

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Миша

Тут тоже ничего нет

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Коровка говорит мууу

Единственный нормальный компьютер

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Sail

Самый быстрый компьютер в мире сбежал из академгородка

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Банальный ключ

But Can It Run Crysis?

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Банальный ключ

Любой компьютер пассажира самолёта быстрее этого.

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Дмитрий Маркин

Вроде не первое апреля.

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Konstantin Kulikov

Технически солнечный зонд Parker Solar является самым быстрым компьютером в мире — пиковая скорость движения 692 000 км/ч

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Konstantin Kulikov

Редактор обосрался, и забыл добавить «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР»

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