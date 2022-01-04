BlackBerry прекратила поддержку всех смартфонов на собственной операционной системе Статьи редакции
С 4 января с классических кнопочных устройств BlackBerry нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение.
Компания октлючила свои сервисы и службы на смартфонах с BlackBerry OS 10, OS 7 и более ранними версиями операционной системы. Теперь с них нельзя позвонить, отправить SMS, передать данные или использовать экстренные службы. Полный список устройств опубликовали на сайте BlackBerry.
Это не касается смартфонов компании, которые работают на программном обеспечении Android. Об окончательном решении отключить BlackBerry OS объявили 22 декабря.
В 2020 году генеральный директор Blackberry Джон Чен сообщил, что компания выведет из эксплуатации все устаревшие услуги. Последнюю версию своей операционной системы она выпустила в 2013 году, а производство собственных смартфонов завершилось в 2016.
Как сообщает The Guardian, в 2009 году на пике популярности Blackberry владела 20% мирового рынка смартфонов, но вскоре её обогнали устройства с сенсорными экранами, в частности, айфоны. Теперь компания занимается кибербезопасностью, а её доход составляет около миллиарда долларов в год.
С 4 января с классических кнопочных устройств BlackBerry нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение.
А как способность звонить или отправлять сообщения зависит от компании?)
Вроде позиционировались как защищённые устройства, конфиденциальность, все дела, а в итоге они могут отключить базовые функции?)
Узаконенное окирпичивание.
Да, ушла эпоха. BBP был лучшим. Всегда таким теперь и останется, в памяти моей.
good night sweet prince!
В кнопках определенно что то есть.
Вот подстава так подстава
помянем
Жаль. Но, не мне.