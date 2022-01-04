С 4 января с классических кнопочных устройств BlackBerry нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение.

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Компания октлючила свои сервисы и службы на смартфонах с BlackBerry OS 10, OS 7 и более ранними версиями операционной системы. Теперь с них нельзя позвонить, отправить SMS, передать данные или использовать экстренные службы. Полный список устройств опубликовали на сайте BlackBerry.

Это не касается смартфонов компании, которые работают на программном обеспечении Android. Об окончательном решении отключить BlackBerry OS объявили 22 декабря.

Мы благодарим наших многочисленных постоянных клиентов и партнёров, которые были с нами все эти годы. BlackBerry

В 2020 году генеральный директор Blackberry Джон Чен сообщил, что компания выведет из эксплуатации все устаревшие услуги. Последнюю версию своей операционной системы она выпустила в 2013 году, а производство собственных смартфонов завершилось в 2016.