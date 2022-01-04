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Технологии
Sasha Shambilova

BlackBerry прекратила поддержку всех смартфонов на собственной операционной системе Статьи редакции

С 4 января с классических кнопочных устройств BlackBerry нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение.

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Фото Getty Images

Компания октлючила свои сервисы и службы на смартфонах с BlackBerry OS 10, OS 7 и более ранними версиями операционной системы. Теперь с них нельзя позвонить, отправить SMS, передать данные или использовать экстренные службы. Полный список устройств опубликовали на сайте BlackBerry.

Это не касается смартфонов компании, которые работают на программном обеспечении Android. Об окончательном решении отключить BlackBerry OS объявили 22 декабря.

Мы благодарим наших многочисленных постоянных клиентов и партнёров, которые были с нами все эти годы.

BlackBerry

В 2020 году генеральный директор Blackberry Джон Чен сообщил, что компания выведет из эксплуатации все устаревшие услуги. Последнюю версию своей операционной системы она выпустила в 2013 году, а производство собственных смартфонов завершилось в 2016.

Как сообщает The Guardian, в 2009 году на пике популярности Blackberry владела 20% мирового рынка смартфонов, но вскоре её обогнали устройства с сенсорными экранами, в частности, айфоны. Теперь компания занимается кибербезопасностью, а её доход составляет около миллиарда долларов в год.

#новости #blackberry

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9 комментариев
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Алюминиевый волк

С 4 января с классических кнопочных устройств BlackBerry нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение.
 А как способность звонить или отправлять сообщения зависит от компании?)
Вроде позиционировались как защищённые устройства, конфиденциальность, все дела, а в итоге они могут отключить базовые функции?)

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Секта свидетелей повесточки

Узаконенное окирпичивание.

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3
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Chikk

Да, ушла эпоха. BBP был лучшим. Всегда таким теперь и останется, в памяти моей.

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2
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Соколов Андрей

good night sweet prince!

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Arthur Sergeev

В кнопках определенно что то есть.

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Алюминиевый волк

Контуры и рельеф

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Андрей Николаевич

Вот подстава так подстава

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Леся Александрова

помянем

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Arthur Sergeev

Жаль. Но, не мне.

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