BMW показала электрический кроссовер iX, за секунды меняющий цвет кузова Статьи редакции
Машина «перекрашивается» из серого в белый и обратно одним нажатием кнопки.
Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.
На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.
В декабре производитель подтвердил, что продемонстрирует «технологию, которая меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки». Подробностей о том, как это работает, пока нет.
Это очень круто, но такое надо запрещать. Я пару раз ехал в потоке за машиной с экраном и ты машинально начинаешь за ним наблюдать больше чем за движением. Здесь то же самое. Привлекает слишком много внимания если на скорости на трассе меняет цвета.
Казнь, а потом штрафы. Много штрафов и все деньги в экологию. Потом построим свою Эко-Империю и вместе с деревьями- великанами нападём на Китай. Ибо нехуй. После мирового Эко-господства будем с помощью компоста наращивать массу Земли, сдвинем центр вращения Солнечной системы и полетим по галактике сея радость и радугу.
В смысле лишь бы запретить? Это вообще законно? Вот объявят в розыск бэху серую, а она уже белая.
Какую?
в закон
Не куда, а какую.
Объвить в розыск ̶с̶е̶р̶у̶ю̶ белую Бэху! Срочно!
Дата: 28 04 22 __ ͟x___Подпись
А если она не серо-белая, а зелено-красную? А ещё есть вторая аналогичная, но зелено-красная?
но если у этой модели такая фича, это и полиции известно, не?
Дома сидите
Паранджу накинут и пусть ходят, какие проблемы.
Ты видел его нюдсы ?
да
Через 10 лет люди не будут сидеть за рулём, поверь, сможешь спокойно сидеть вертеть головой во все стороны.
Я больше жду когда из машины в принципе уберут руль и запретят ездить
Так они и запрещены. Просто как обычно все кладут на это болт.
Sehr gut! Теперь с пацанами не надо заезжать в гараж и перекрашивать машину, чтобы сбросить звезды преступления
А другой кнопкой номер меняется чтобы водителя нельзя было найти.
а третьей кнопкой водитель меняется, чтоб уж точно наверняка
на крышку бензобака не хватило краски?
цвет даже на белом отличается
не буду брать, пусть все перекрашивается
Я тоже по привычке подумал "крышка бензобака"
ну крышка розетки
если на крышку поставить такую же технологию, то коротить будет при зарядке и машина сгорит. с медведем внутри
Хах, не сразу понял что не так
Проводочки туда сложно было просунуть, видимо
Xi
Будь здоров
а при покраске бамера как в цвет попасть потом?
Если я правильно понял то машина напичкана нагревательными элементами и как кружка меняет цвет если нагревается
Да вот кстати да, похоже на то
Тогда, вполне вероятно, нам показали произвольную смену цвета, а как только внешние условия не будут попадать в нужную вилку — будет шиш
Мы не знаем какая разница температур нуэна для смены цвета может там пара градусов нужна, может в околоидеальных условиях в +30 она становится белой чтобы было не так жарко и черной меньше 30.
Ну сможет и сможет
Понимаю что нужно показывать новое и новое, но честно говоря тема тачек раздражает.
В годовую зарплату приличного что-то не купишь уже, не только в России. А производители все придумывают какие-то yoba-технологии, которые спустя пять лет магически обесцениваются.
продажи то есть, рыночек зарешал
в россии в ходу были бы номера, меняющиеся за секунду
хотя есть рамки таки
А че в ПТС запишут?
Похоже на электрохром.
лючок не загрузился
Зачем..? Ведь у нас в России продвинутые дороги! Любая машина за 5 секунд из белой превращается в серую
Чтобы все охуели как они могут.