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Технологии
Саша Кириллова

BMW показала электрический кроссовер iX, за секунды меняющий цвет кузова Статьи редакции

Машина «перекрашивается» из серого в белый и обратно одним нажатием кнопки.

68
3235 просмотров

Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.

На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.

Out of Spec Studios @Out_of_Spec
This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold

В декабре производитель подтвердил, что продемонстрирует «технологию, которая меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки». Подробностей о том, как это работает, пока нет.

The Kilowatts 🚗⚡️ @klwtts
BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022

#новости #видео #технологии

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Selfish Ledger

Это очень круто, но такое надо запрещать. Я пару раз ехал в потоке за машиной с экраном и ты машинально начинаешь за ним наблюдать больше чем за движением. Здесь то же самое. Привлекает слишком много внимания если на скорости на трассе меняет цвета.

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–8
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Уральский цвет

Давайте вообще запретим любые машины кроме соляриса, а то редкие тачки же внимание привлекают, можно отвлечься

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54
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Уральский цвет

может лучше забрать права у людей с таким рассеянным вниманием?

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30
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Уральский цвет

Лишь бы запретить. Как насчёт для начала поискать альтернативные решения, если проблема действительно существует (что, кстати, не факт).

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14
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Artjom Fjodorov

Казнь, а потом штрафы. Много штрафов и все деньги в экологию. Потом построим свою Эко-Империю и вместе с деревьями- великанами нападём на Китай. Ибо нехуй. После мирового Эко-господства будем с помощью компоста наращивать массу Земли, сдвинем центр вращения Солнечной системы и полетим по галактике сея радость и радугу.

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3
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Сергей Сергеич

В смысле лишь бы запретить? Это вообще законно? Вот объявят в розыск бэху серую, а она уже белая.

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–1
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Уральский цвет

Будто сложно внести корректировку в закон

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1
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Александр Бунцис
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4
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Сергей Сергеич

Какую?

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1
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Andrew Kook

в закон

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0
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Сергей Сергеич

Не куда, а какую.

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0
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Andrew Kook

Объвить в розыск ̶с̶е̶р̶у̶ю̶ белую Бэху! Срочно!
Дата: 28 04 22 __ ͟x___Подпись

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0
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Уральский цвет

Что можно ставить на учёт меняющую цвет машину и объявлять в розыск не серую бэху, а серую/белую бэху

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0
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Сергей Сергеич

А если она не серо-белая, а зелено-красную? А ещё есть вторая аналогичная, но зелено-красная?

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SadDamnWhoSaid

но если у этой модели такая фича, это и полиции известно, не?

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Уральский цвет

Предлагаю запретить красивым женщинам и мужчинам выходить на улицу, вдруг отвлечешься и в аварию попадёшь

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9
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Русский

Поняли ?
@Дитковский @Fuскiпg Ростиslave
@Nem Exodare @Морс Вишневый

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1
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Русский

Дома сидите

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3
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Уральский цвет

🤡🤡🤡

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2
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Последний выдох миллениала

Паранджу накинут и пусть ходят, какие проблемы.

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2
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Уральский цвет

Дитковский красивый?

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Русский

Ты видел его нюдсы ?

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Последний выдох миллениала

да

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1
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Уральский цвет

Они и так все из дома не выходят походу

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0
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Гюндуз Гусейнли

Через 10 лет люди не будут сидеть за рулём, поверь, сможешь спокойно сидеть вертеть головой во все стороны.
Я больше жду когда из машины в принципе уберут руль и запретят ездить

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5
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CrazyCat

Так они и запрещены. Просто как обычно все кладут на это болт.

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1
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Секта свидетелей повесточки

Sehr gut! Теперь с пацанами не надо заезжать в гараж и перекрашивать машину, чтобы сбросить звезды преступления

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12
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Уральский цвет

жаль, что только один цвет

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4
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Michael Konovalov

А другой кнопкой номер меняется чтобы водителя нельзя было найти.

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13
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Sergey Poprygin

а третьей кнопкой водитель меняется, чтоб уж точно наверняка

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0
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Капитан Сосулька
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0
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Уральский цвет

Тогда с четвёртой кнопки лючок для заправки окрашивается

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0
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Антигравитационный торт

на крышку бензобака не хватило краски?

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10
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Уральский цвет

возможно его просто спиздили, пришлось временно поставить крышку от раннего прототипа
или от открывания/закрывания перетёрся шлейф, который отвечал за смену цвета

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4
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Антигравитационный торт

цвет даже на белом отличается

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2
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Уральский цвет

значит предположение номер 1 - спиздили

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0
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Антигравитационный торт

не буду брать, пусть все перекрашивается

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3
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Bkmz Иванов

Я тоже по привычке подумал "крышка бензобака"

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2
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Антигравитационный торт

ну крышка розетки

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2
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DarkFire

если на крышку поставить такую же технологию, то коротить будет при зарядке и машина сгорит. с медведем внутри

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1
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Da Luxe

Хах, не сразу понял что не так

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0
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Секта свидетелей повесточки

Проводочки туда сложно было просунуть, видимо

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0
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Уральский цвет

Нужна ещё синхронизация с техпаспортом в поле "цвет"

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11
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Люц Шнайдер

Xi

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6
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I-van Zhi

Будь здоров

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14
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Уральский цвет

Дизайнер заработал +одна миска риса

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4
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Уральский цвет

gnipniJ iX

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0
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Aleksandr Sh

а при покраске бамера как в цвет попасть потом?

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5
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Павел Каташев

Если я правильно понял то машина напичкана нагревательными элементами и как кружка меняет цвет если нагревается

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3
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Максоний

Да вот кстати да, похоже на то
Тогда, вполне вероятно, нам показали произвольную смену цвета, а как только внешние условия не будут попадать в нужную вилку — будет шиш

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1
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Уральский цвет

Интересно, что будет если эту машину продать в дубаи - всё время один цвет получится из-за климата
шейхи негодуют

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0
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Павел Каташев

Мы не знаем какая разница температур нуэна для смены цвета может там пара градусов нужна, может в околоидеальных условиях в +30 она становится белой чтобы было не так жарко и черной меньше 30.

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1
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Уральский цвет

Татьяныч сможет менять цвет машины под цвет своих волос.

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0
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Секта свидетелей повесточки

Ну сможет и сможет

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5
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плюшевый батон

Понимаю что нужно показывать новое и новое, но честно говоря тема тачек раздражает.

В годовую зарплату приличного что-то не купишь уже, не только в России. А производители все придумывают какие-то yoba-технологии, которые спустя пять лет магически обесцениваются.

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1
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Yuri Polu

продажи то есть, рыночек зарешал

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Уральский цвет

Человеки придумали хамелеонов

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Dr. Acula

в россии в ходу были бы номера, меняющиеся за секунду

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Dr. Acula

хотя есть рамки таки

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Уральский цвет

Толщиномер ахуеет

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Уральский цвет

возможно удастся подобрать цвет пыли/грязи чтобы экономить на мойках

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Уральский цвет

Кто-то тестирует новый код в нашей симуляции.

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Yuri Polu

А че в ПТС запишут?

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Бангладеш Домочадцев

Похоже на электрохром.

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Сергей Хахалев

лючок не загрузился

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Rusty Nail

Зачем..? Ведь у нас в России продвинутые дороги! Любая машина за 5 секунд из белой превращается в серую

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Уральский цвет

Извините, а нахуя?

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Последний выдох миллениала

Чтобы все охуели как они могут.

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