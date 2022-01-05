Машина «перекрашивается» из серого в белый и обратно одним нажатием кнопки.

{"id":506149} 3235 просмотров

Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.

На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.