Samsung представила самый большой изгибаемый игровой OLED-монитор в мире: на нём удобно смотреть Tiktok и Instagram Статьи редакции
Диагональ устройства — рекордные 55 дюймов.
Корпорация Samsung показала на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе гигантский игровой монитор Oddysey Ark («Ковчег Одиссея»). Устройство получило рекордную для продуктов в своём классе диагональ экрана 55 дюймов (1,37 метра) с соотношением сторон 16:9.
С Odyssey Ark можно работать в альбомной или портретной ориентации, и, судя по снимкам с выставки, в произвольном положении. В портретном режиме дисплей кажется таким большим, что приходится вытягивать шею, чтобы увидеть его верхнюю часть, уточняет Engadget.
Главная особенность новинки — регулируемая изогнутая матрица: владелец Odyssey Ark может изменять её угол так, как ему будет удобно. Производитель пока не раскрывает технологию, с помощью которой создана матрица, а также максимальные углы изгиба, но на пресс-снимках монитор изогнут под углом 35-40 градусов.
В портретном (вертикальном) режиме, как видно на фотографиях и видео с CES 2022, в монитор вмещаются до трёх рабочих столов, где одновременно открыты видеочат и компьютерные игры. Монитор похож на рекламный щит или огромный смартфон. В привычном для пользователей положении монитор показывает один из этих рабочих столов.
Поведение Odyssey Ark при повороте регулируется с беспроводного пульта управления: экран можно разделить на пространства произвольных размеров не только в портретной, но и в альбомной ориентации, уточняет The Verge.
Odyssey Ark позиционируется производителем как идеальный инструмент для геймеров и дизайнеров, но новинку уже раскритиковало издание Mashable.
Samsung пока не раскрывает технические характеристики гигантского монитора и его цену. Odyssey Ark вряд ли будет стоить дешевле других мониторов для геймеров и гиков, рассуждает Gizmodo: 49-дюймовые изогнутые мониторы предыдущего поколения Samsung Neo G9 стоят не менее 2 500 долларов, отмечает издание.
Хоспаде да всем насрать. Что там с акымом?
Асемом
Хаха, Зойбана испугался.
Да никто не будет поворачивать монитор, чтобы посмотреть tiktok. Сделайте уже монитор в виде креста, чтобы можно было работать и в вертикальной, и горизонтальной раскладке без поворотов
Сделайте уже монитор в виде креста, чтобы можно было работать и в вертикальной, и горизонтальной раскладке без поворотов
и чтобы посередине образовывался идеальный квадрат для тех, кто любит квадратные мониторы
Так если сделать поворот монитора на программном уровне и достаточно быстрым, то вполне годная тема будет.
Зашибись, можно смотреть тикток и инстаграм - люблю играть в такие игры
как ебического размера телевизор, сомнительно
Настолько изогнутый монитор в вертикальном положении использовать не удобно, зачем они пытаются продвинуть эту функцию в игровой g серии