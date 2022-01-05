Диагональ устройства — рекордные 55 дюймов.

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Odyssey Ark на подставке, изогнут сверху, на снимке виден беспроводной пульт управления рабочими зонами и подсветкой Samsung

Корпорация Samsung показала на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе гигантский игровой монитор Oddysey Ark («Ковчег Одиссея»). Устройство получило рекордную для продуктов в своём классе диагональ экрана 55 дюймов (1,37 метра) с соотношением сторон 16:9.

Презентация Odyssey Ark 4 января, видео: CNET

С Odyssey Ark можно работать в альбомной или портретной ориентации, и, судя по снимкам с выставки, в произвольном положении. В портретном режиме дисплей кажется таким большим, что приходится вытягивать шею, чтобы увидеть его верхнюю часть, уточняет Engadget.

Tim Schofield @qbking77 #samsung Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung ! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio... Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7b0de160-2cd2-5084-bbe2-a183f160ca81\/","width":1252,"height":1252}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f336740c-2fc2-5df3-a92a-b93a951007ea\/","width":1375,"height":1375}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f814ba7-5525-5825-8543-e4f6402efe80\/","width":1341,"height":1341}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b811b4d7-aa71-5c2e-89bd-90f6c34101e2\/","width":1382,"height":1382}}}] Мой первый взгляд на безумный Odyssey Ark от Samsung! Это изогнутый 55-дюймовый 4K-монитор с соотношением сторон 16:9… С ним можно играть и работать одновременно, серьезно!

Главная особенность новинки — регулируемая изогнутая матрица: владелец Odyssey Ark может изменять её угол так, как ему будет удобно. Производитель пока не раскрывает технологию, с помощью которой создана матрица, а также максимальные углы изгиба, но на пресс-снимках монитор изогнут под углом 35-40 градусов.

В портретном (вертикальном) режиме, как видно на фотографиях и видео с CES 2022, в монитор вмещаются до трёх рабочих столов, где одновременно открыты видеочат и компьютерные игры. Монитор похож на рекламный щит или огромный смартфон. В привычном для пользователей положении монитор показывает один из этих рабочих столов.

Поведение Odyssey Ark при повороте регулируется с беспроводного пульта управления: экран можно разделить на пространства произвольных размеров не только в портретной, но и в альбомной ориентации, уточняет The Verge.

François Sorel @Fsorel

#odysseyark #Samsung #CES2022 Un écran de dingue pour bosser ou pour le gaming ! Безумный экран для работы или игр!

Odyssey Ark позиционируется производителем как идеальный инструмент для геймеров и дизайнеров, но новинку уже раскритиковало издание Mashable.

Геймеры почти всегда выбирают стандартную альбомную ориентацию [мониторов]. И даже если вы сложите пару таких мониторов бок о бок в огромный, изогнутый и вертикальный, преимущества перед стандартными плоскими мониторами (или даже изогнутыми, уложенными горизонтально друг на друга) неясны. Стэн Шредер Mashable

Samsung пока не раскрывает технические характеристики гигантского монитора и его цену. Odyssey Ark вряд ли будет стоить дешевле других мониторов для геймеров и гиков, рассуждает Gizmodo: 49-дюймовые изогнутые мониторы предыдущего поколения Samsung Neo G9 стоят не менее 2 500 долларов, отмечает издание.