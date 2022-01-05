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Технологии
Илья Шевелев

Samsung представила самый большой изгибаемый игровой OLED-монитор в мире: на нём удобно смотреть Tiktok и Instagram Статьи редакции

Диагональ устройства — рекордные 55 дюймов.

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Odyssey Ark на подставке, изогнут сверху, на снимке виден беспроводной пульт управления рабочими зонами и подсветкой Samsung

Корпорация Samsung показала на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе гигантский игровой монитор Oddysey Ark («Ковчег Одиссея»). Устройство получило рекордную для продуктов в своём классе диагональ экрана 55 дюймов (1,37 метра) с соотношением сторон 16:9.

Презентация Odyssey Ark 4 января, видео: CNET

С Odyssey Ark можно работать в альбомной или портретной ориентации, и, судя по снимкам с выставки, в произвольном положении. В портретном режиме дисплей кажется таким большим, что приходится вытягивать шею, чтобы увидеть его верхнюю часть, уточняет Engadget.

Tim Schofield @qbking77
Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio... Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces #samsung
Мой первый взгляд на безумный Odyssey Ark от Samsung! Это изогнутый 55-дюймовый 4K-монитор с соотношением сторон 16:9… С ним можно играть и работать одновременно, серьезно!

Главная особенность новинки — регулируемая изогнутая матрица: владелец Odyssey Ark может изменять её угол так, как ему будет удобно. Производитель пока не раскрывает технологию, с помощью которой создана матрица, а также максимальные углы изгиба, но на пресс-снимках монитор изогнут под углом 35-40 градусов.

В портретном (вертикальном) режиме, как видно на фотографиях и видео с CES 2022, в монитор вмещаются до трёх рабочих столов, где одновременно открыты видеочат и компьютерные игры. Монитор похож на рекламный щит или огромный смартфон. В привычном для пользователей положении монитор показывает один из этих рабочих столов.

Поведение Odyssey Ark при повороте регулируется с беспроводного пульта управления: экран можно разделить на пространства произвольных размеров не только в портретной, но и в альбомной ориентации, уточняет The Verge.

François Sorel @Fsorel
Un écran de dingue pour bosser ou pour le gaming !
#odysseyark #Samsung #CES2022
Безумный экран для работы или игр!

Odyssey Ark позиционируется производителем как идеальный инструмент для геймеров и дизайнеров, но новинку уже раскритиковало издание Mashable.

Геймеры почти всегда выбирают стандартную альбомную ориентацию [мониторов]. И даже если вы сложите пару таких мониторов бок о бок в огромный, изогнутый и вертикальный, преимущества перед стандартными плоскими мониторами (или даже изогнутыми, уложенными горизонтально друг на друга) неясны.

Стэн Шредер
Mashable

Samsung пока не раскрывает технические характеристики гигантского монитора и его цену. Odyssey Ark вряд ли будет стоить дешевле других мониторов для геймеров и гиков, рассуждает Gizmodo: 49-дюймовые изогнутые мониторы предыдущего поколения Samsung Neo G9 стоят не менее 2 500 долларов, отмечает издание.

#новости #мониторы #ces2022 #samsung

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24 комментария
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Уральский цвет

игровой OLED-монитор
 на нём удобно смотреть Tiktok и Instagram
Повара представили самый вкусный салат. Им удобно забивать гвозди и обучать

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27
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Уральский цвет
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19
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Уютный Багажник

Хоспаде да всем насрать. Что там с акымом?

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7
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Уральский цвет

Кумысом?

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0
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Уютный Багажник

Асемом

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2
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Уральский цвет

Да

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0
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Уральский цвет

Оба закройте рот и не засоряйте коменты.

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Уютный Багажник
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Уральский цвет

А ты кто такой чтобы им рот закрывать?

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Уютный Багажник

Хаха, Зойбана испугался.

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3
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Сергій Осипчук
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6
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Уральский цвет

игровой OLED-монитор в мире
 на нём удобно смотреть Tiktok и Instagram
 Нормальные игры

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5
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Уральский цвет

Ковчег Одиссея
Смешивание мифологий недопустимо!

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4
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Vas Tupovets

Да никто не будет поворачивать монитор, чтобы посмотреть tiktok. Сделайте уже монитор в виде креста, чтобы можно было работать и в вертикальной, и горизонтальной раскладке без поворотов

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Уральский цвет

Зачем зумерам поворачивать экран, когда можно смотреть так:

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Некая Л.

Сделайте уже монитор в виде креста, чтобы можно было работать и в вертикальной, и горизонтальной раскладке без поворотов
и чтобы посередине образовывался идеальный квадрат для тех, кто любит квадратные мониторы

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Уральский цвет

Да никто не будет поворачивать монитор, чтобы посмотреть tiktok
Ты недооцениваешь зуммеров

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Уральский цвет

Точнее, переоцениваешь

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Eldar

Так если сделать поворот монитора на программном уровне и достаточно быстрым, то вполне годная тема будет.

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Уральский цвет

Вот он тебе спасибо не скажет, за быстрый программный поворот

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Павел Морозов

Зашибись, можно смотреть тикток и инстаграм - люблю играть в такие игры

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Павел Кутас

как ебического размера телевизор, сомнительно

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Уральский цвет

у самсунга какой-то пунктик, то телефоны гнут то мониторы, сделали бы уже шо нормальное

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andorus

Настолько изогнутый монитор в вертикальном положении использовать не удобно, зачем они пытаются продвинуть эту функцию в игровой g серии

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