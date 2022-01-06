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Технологии
Илья Шевелев

Razer представила прототип модульного игрового ПК Project Sophia, встроенный в стол Статьи редакции

Компания заявляет, что почти всё «железо» в экспериментальной модели компьютера заменяемое, а сенсорная панель в стеклянной столешнице настраивается для игр или удалённой работы.

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Project Sophia Razer

Компания Razer представила на выставке CES 2022 прототип игрового ПК Project Sophia («Проект София») в форм-факторе массивного компьютерного стола с сенсорной поверхностью и RGB-подсветкой.

ПК можно оснастить одним из двух OLED-дисплеев с диагональю 65 или 77 дюймов (1,6 или 1,9 метра), подключённых к задней части стола. Под его стеклянной столешницей с элементами сенсорного управления скрывается тонкая материнская плата с «новейшими компонентами» от Intel и nvidia, следует из описания на официальном промо-сайте Project Sophia. Материнская плата закреплена на магнитном шасси: добраться до неё можно, открыв столешницу. Создатели ПК не раскрывают характеристики платы и её компонентов.

Project Sophia | Концепт первого в мире модульного игрового стола, видео: Razer

Razer разработала для нового компьютера 13 заменяемых компонентов (модулей): они устанавливаются на магнитные защёлки и могут быть заменены во время работы ПК, обещает компания.

В видеообзорах с CES 2022 процесс установки, замены и настройки модулей не показан. Концепция Razer предполагает, что компоненты Project Sophia должны соответствовать размерам материнского устройства, замечает Gizmodo. Следовательно, возможность установки в устройство дополнительных компонентов должна быть ограничена списком совместимых устройств. На сайте Project Sophia такого списка нет.

Концепт игрового стола Razer на стенде компании c выставки CES 2022, видео: The Laughing Lion

Razer называет Project Sophia домашней рабочей станцией для геймеров и стримеров, профессионалов, занятых в сфере digital (дизайнеров и видеомейкеров), а также офисных сотрудников, которые работают удалённо.

Project Sophia — это наше футуристическое видение многоцелевой игровой и рабочей станции, которая удовлетворяет самым разным потребностям разных пользователей ПК и избавляет их от перемещения между [разными] рабочими пространствами.

Ричард Хашим
Вице-президент по развитию Razer

На промо-сайте устройства представлены четыре варианта поставки и раскладки модулей на рабочей поверхности.

  • Раскладка «для геймеров» содержит графические индикаторы состояния системы и RAID-контроллеров, а также элементы управления звуком и панель программируемых горячих клавиш.
  • В варианте «для дизайнеров» упоминается небольшой графический планшет, «сенсорная панель творческого ввода», показаны звуковой эквалайзер и элементы управления внешней видеокартой EGPU.
  • С моделью для стримеров совместим микрофон Razer Seiren V2 pro, сказано на промо-сайте Project Sophia, а на сенсорную панель выведены индикаторы состояния сети и панель для просмотра чата.
  • В «офисной» комплектации нового ПК на поверхность стола выведены средства «контроля конфиденциальности» и «панель групповой коммуникации», а в саму поставку, как следует из описания, включены модули беспроводной зарядки гаджетов Qi и подогрева напитков.

Идея встраивания игровых ПК в мебель не новая для Razer: компания показывала похожие прототипы на выставках CES, пишет The Verge. Выставочные прототипы Razer никогда не попадают на рынок, добавляет техноблогер Лайнус Себастиан. Так, в 2014 году компания анонсировала Project Christine («Проект Кристина») — модульный компьютер в форме «настольной башни». Устройство не было запущено в серийное производство.

#новости #компьютеры #razer #прототипы

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14 комментариев
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Поперечный ихтиандр

Как всегда говно

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Ты скозал?

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Поперечный ихтиандр

Instagram и TikTok тянет? Что говорят про геймеры?

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Максим Грандов

Дтферы пока молчат

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Виталий Лановой

Уверен что эту кислотно-зеленую подсветку нельзя отключить. Я на клаве рейзер изолентой заклеивал

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ГномГномыч

а что яркость на клаве не регулируется или в софте?

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Виталий Лановой

на клаве подсветка да, а логотип не отключается и бьёт в глаза

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Илья Шевелев

Обещают, что вообще всё там регулируется. Обещают, ну вы поняли.

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DosRaven

Так яркость регулируешь, ставишь минимум и все.

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Поперечный ихтиандр

Лооол, это ж нихуя не удобно

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пепси

razer
фу блять фу нахуй

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Борис Уткин

Оверпрайснутое говно без задач для богатых долбоёбов и просто долбоёбов. Не взлетит

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pashazaur

Надеюсь, сральное ведро от разер идёт в комплекте.

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Dmitry R.

лучше бы они его встроили сразу в туалет.

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