Razer представила прототип модульного игрового ПК Project Sophia, встроенный в стол Статьи редакции
Компания заявляет, что почти всё «железо» в экспериментальной модели компьютера заменяемое, а сенсорная панель в стеклянной столешнице настраивается для игр или удалённой работы.
Компания Razer представила на выставке CES 2022 прототип игрового ПК Project Sophia («Проект София») в форм-факторе массивного компьютерного стола с сенсорной поверхностью и RGB-подсветкой.
ПК можно оснастить одним из двух OLED-дисплеев с диагональю 65 или 77 дюймов (1,6 или 1,9 метра), подключённых к задней части стола. Под его стеклянной столешницей с элементами сенсорного управления скрывается тонкая материнская плата с «новейшими компонентами» от Intel и nvidia, следует из описания на официальном промо-сайте Project Sophia. Материнская плата закреплена на магнитном шасси: добраться до неё можно, открыв столешницу. Создатели ПК не раскрывают характеристики платы и её компонентов.
Razer разработала для нового компьютера 13 заменяемых компонентов (модулей): они устанавливаются на магнитные защёлки и могут быть заменены во время работы ПК, обещает компания.
В видеообзорах с CES 2022 процесс установки, замены и настройки модулей не показан. Концепция Razer предполагает, что компоненты Project Sophia должны соответствовать размерам материнского устройства, замечает Gizmodo. Следовательно, возможность установки в устройство дополнительных компонентов должна быть ограничена списком совместимых устройств. На сайте Project Sophia такого списка нет.
Razer называет Project Sophia домашней рабочей станцией для геймеров и стримеров, профессионалов, занятых в сфере digital (дизайнеров и видеомейкеров), а также офисных сотрудников, которые работают удалённо.
На промо-сайте устройства представлены четыре варианта поставки и раскладки модулей на рабочей поверхности.
- Раскладка «для геймеров» содержит графические индикаторы состояния системы и RAID-контроллеров, а также элементы управления звуком и панель программируемых горячих клавиш.
- В варианте «для дизайнеров» упоминается небольшой графический планшет, «сенсорная панель творческого ввода», показаны звуковой эквалайзер и элементы управления внешней видеокартой EGPU.
- С моделью для стримеров совместим микрофон Razer Seiren V2 pro, сказано на промо-сайте Project Sophia, а на сенсорную панель выведены индикаторы состояния сети и панель для просмотра чата.
- В «офисной» комплектации нового ПК на поверхность стола выведены средства «контроля конфиденциальности» и «панель групповой коммуникации», а в саму поставку, как следует из описания, включены модули беспроводной зарядки гаджетов Qi и подогрева напитков.
Идея встраивания игровых ПК в мебель не новая для Razer: компания показывала похожие прототипы на выставках CES, пишет The Verge. Выставочные прототипы Razer никогда не попадают на рынок, добавляет техноблогер Лайнус Себастиан. Так, в 2014 году компания анонсировала Project Christine («Проект Кристина») — модульный компьютер в форме «настольной башни». Устройство не было запущено в серийное производство.
Ты скозал?
Дтферы пока молчат
Уверен что эту кислотно-зеленую подсветку нельзя отключить. Я на клаве рейзер изолентой заклеивал
а что яркость на клаве не регулируется или в софте?
на клаве подсветка да, а логотип не отключается и бьёт в глаза
Обещают, что вообще всё там регулируется. Обещают, ну вы поняли.
Так яркость регулируешь, ставишь минимум и все.
razer
фу блять фу нахуй
Оверпрайснутое говно без задач для богатых долбоёбов и просто долбоёбов. Не взлетит
Надеюсь, сральное ведро от разер идёт в комплекте.
лучше бы они его встроили сразу в туалет.