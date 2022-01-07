Во время выставки CES 2022 в туннеле Boring Company образовались пробки из Tesla Статьи редакции
Илон Маск писал: «Пробки навсегда или туннели». Но пробки появились и в подземной сети.
Пробка образовалась в однополосном туннеле Vegas Loop, который соединяет части конференц-центра Лас-Вегаса. Его длина — 2,7 километра. Возможно, пробка возникла из-за того, что пока автомобилями под землёй управляет человек. Маск пока не прокомментировал этот затор.
Нужно засунуть в тоннель кран, который будет тащить машину под потолком, и продавать премиум подписку на его использование, а когда весь потолок тоже будет в пробках, пустить рядом второй тоннель, но уже с трамваем (за ультрапремиум подписку конечно же)
Окей, это футуристично. А как быть если хоть один автомобиль сломается? Или попадёт в аварию. Почти три мили трубы, к нему не подъехать ни на одной машине. Эвакуатор не заберёт машину, а скорая не спасёт. Очень круто.
Чел, ты щас такую тупую хуйню написал)
Почему? Ну вот не можешь ты покакать, ты же не из жопы вытягиваешь, а принимаешь слабительное (с другой стороны трубы подъезжаешь)
Кажись что я написал на порядок тупее
Ты хорошо постарался, да)
Будет смешно и грустно , если он это серьёзно.
Либо серьёзно, либо тот мем про "троллящего" долбоёба
Ну хер его знает. Высокотехнологичная коробка, с батареей которая взрывается как мини ядерная бомба и компьютер с прошивкой полностью заменяющий человека. Что же может пойти не так?
Вообще интересно узнать у фанатов Маска, чем вот это лучше сверхскоростного поезда, как в Японии.
Как по мне, общественный транспорт важнее и круче персонального. Ебучие авто и бесконечные парковки и асфальт заебали.
Умирать во славу Маска!
А по подписке к тебе проберется врач на суперджете, а если подписки нет, то корвалольчик в бардачке
Есть у нас один юзер которому трубу прочистить нужно
Почему эта штука однополосная?
А почему их там быть не должно?
У тебя вода в кране может застрять? Если нет перекрестков и аварий то в принципе пробок не будет, первое в лупе не предусмотрено, а второе решается автопилотом. Пока там люди которые тупят пробки будут
Пробки образуются не только из-за этого.
Каеф
А что имелось в виду? Дайте больше деняк на бесполезную инфраструктуру?
Имелось в виду то, что без туннелей проблема пробок практически нерешаема. Ну и вообще это же незначительная часть общего проекта. То есть проект ещё не закончен - построено только несколько туннелей. Это как построить часть развязки и жаловаться, что она не выполняет полностью своих функций.
И с чего бы это была бесполезная инфраструктура?
Пиздец клаустрофобия. Даже в Лефортовском тоннеле на трёхе не так стремно.
Это экологически чистые пробки