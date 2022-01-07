Илон Маск писал: «Пробки навсегда или туннели». Но пробки появились и в подземной сети.

Пробка образовалась в однополосном туннеле Vegas Loop, который соединяет части конференц-центра Лас-Вегаса. Его длина — 2,7 километра. Возможно, пробка возникла из-за того, что пока автомобилями под землёй управляет человек. Маск пока не прокомментировал этот затор.