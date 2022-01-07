{"id":973,"title":"\u0412\u0430\u0448 \u043a\u043d\u044f\u0437\u044c \u0420\u044e\u0440\u0438\u043a \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043a \u0432\u0430\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=973&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/492605-ryurik-ne-prishel-petr&placeBit=1&hash=0488c2366c7bbb70a059fcf6bbab53560c286fe574b14c979f502766003297ff","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Артём Мазанов

Во время выставки CES 2022 в туннеле Boring Company образовались пробки из Tesla Статьи редакции

Илон Маск писал: «Пробки навсегда или туннели». Но пробки появились и в подземной сети.

39
887 просмотров
Adam Tranter @adamtranter
It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion.

Пробка образовалась в однополосном туннеле Vegas Loop, который соединяет части конференц-центра Лас-Вегаса. Его длина — 2,7 километра. Возможно, пробка возникла из-за того, что пока автомобилями под землёй управляет человек. Маск пока не прокомментировал этот затор.

Dr. Sian “Leo” Proctor @DrSianProctor
Awesome things I’m seeing at @CES! The Loop with @Tesla cars shuttling people below the convention center. Very cool @elonmusk!!
Mick Akers @mickakers
The @boringcompany Convention Center Loop operating early as CES kicks off today. Driver said 90 cars are in use in the 3 stop loop system today. #vegas #vegasloop #boringcompany #ces
Paris Marx @parismarx
Elon Musk said his tunnels would fix traffic congestion, but even his shitty Las Vegas tunnel is already getting backed up. Who could’ve predicted this?! 🙃
Mick Akers @mickakers
A quick CES Day 1 recap. #vegas #CES2022 #boringcompany #tesla

#boringcompany #микро

39
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Неудачный парфюмер

Так и задамано

Ответить
12
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Нужно засунуть в тоннель кран, который будет тащить машину под потолком, и продавать премиум подписку на его использование, а когда весь потолок тоже будет в пробках, пустить рядом второй тоннель, но уже с трамваем (за ультрапремиум подписку конечно же)

Ответить
9
Развернуть ветку
aliftin

Окей, это футуристично. А как быть если хоть один автомобиль сломается? Или попадёт в аварию. Почти три мили трубы, к нему не подъехать ни на одной машине. Эвакуатор не заберёт машину, а скорая не спасёт. Очень круто.

Ответить
4
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Автомобили Тесла не ломаются, а владельцы этой прогрессивной марки слишком ответственные водители для обычных аварий

Ответить
3
Развернуть ветку
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Во-первых, с чего бы машине находясь в пробке ломаться? Во-вторых, почему не подъехать ни на одной машине - спереди то можно подъехать

Ответить
0
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Чел, ты щас такую тупую хуйню написал)

Ответить
1
Развернуть ветку
Русский Кексик

Почему? Ну вот не можешь ты покакать, ты же не из жопы вытягиваешь, а принимаешь слабительное (с другой стороны трубы подъезжаешь)

Ответить
0
Развернуть ветку
Русский Кексик

Кажись что я написал на порядок тупее

Ответить
3
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Ты хорошо постарался, да)

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Будет смешно и грустно , если он это серьёзно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Либо серьёзно, либо тот мем про "троллящего" долбоёба

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Ты как их чс вылез

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Ну хер его знает. Высокотехнологичная коробка, с батареей которая взрывается как мини ядерная бомба и компьютер с прошивкой полностью заменяющий человека. Что же может пойти не так?

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Вообще интересно узнать у фанатов Маска, чем вот это лучше сверхскоростного поезда, как в Японии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Ты сравниваешь штуки из разных категорий. Чем вообще автомобиль лучше поезда? А чем корабль лучше самолёта?
Это разные категории, со своими плюсами и минусами, подходящие для одних задач, и неподходящие для других.

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Как по мне, общественный транспорт важнее и круче персонального. Ебучие авто и бесконечные парковки и асфальт заебали.

Ответить
2
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

В каких-то задачах общественный транспорт круче. В каких-то личный транспорт круче.

Ответить
0
Развернуть ветку
A patient patient

Умирать во славу Маска!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ochered Syka

А по подписке к тебе проберется врач на суперджете, а если подписки нет, то корвалольчик в бардачке

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Спокойно! Маск уже разработал автономного робота-Сантехника для прочистки труб

Ответить
3
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

А санитара для тж?

Ответить
1
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Тоже. Там большая пробка шитпоста в свежем

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Есть у нас один юзер которому трубу прочистить нужно

Ответить
1
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

@DTF

Ответить
0
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Почему эта штука однополосная?

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Ты просто ещё не осознал гениальности маска

Ответить
6
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

А почему их там быть не должно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Каташев

У тебя вода в кране может застрять? Если нет перекрестков и аварий то в принципе пробок не будет, первое в лупе не предусмотрено, а второе решается автопилотом. Пока там люди которые тупят пробки будут

Ответить
1
Развернуть ветку
A patient patient

Пробки образуются не только из-за этого.

Ответить
6
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Каеф

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Вообще странная претензия. Имелось в виду то вовсе не то, что туннели каким-то чудесным образом сделают пробки физически невозможными

Ответить
0
Развернуть ветку
Русский Кексик

А что имелось в виду? Дайте больше деняк на бесполезную инфраструктуру?

Ответить
2
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Имелось в виду то, что без туннелей проблема пробок практически нерешаема. Ну и вообще это же незначительная часть общего проекта. То есть проект ещё не закончен - построено только несколько туннелей. Это как построить часть развязки и жаловаться, что она не выполняет полностью своих функций.
И с чего бы это была бесполезная инфраструктура?

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер
Ответить
0
Развернуть ветку
плюшевый батон

Пиздец клаустрофобия. Даже в Лефортовском тоннеле на трёхе не так стремно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Это экологически чистые пробки

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Зато по обочине никто не объедет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

Либертарианцы: Рыночек все порешает
Рыночек:

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null