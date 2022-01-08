Технологии
Екатерина Кузнецова

Фото: Как выглядел бы iPhone 2G с камерами от 13 Pro — и наоборот

Изображение @BasicAppleGuy
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10
13
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10 комментариев
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Рыжий

вспомнилось

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Universe

А как бы выглядел тигр с головой голубя и телом голубя?

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Andre Macareno

А камера в первом айфоне точно должна выпирать? Он же гораздо толще про кекса, не?

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супрематизм 2.0

Кирпич от energizer. А камера все равно выпирает.

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Лунный алмаз

Красивое

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Богдан Криницкий

Потрясающе

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Eldar

Как же Эппл чувствует.

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Кузькин отец

Я камерой в айфоне не пользуюсь (только сканирую данные банковских карт для card2card операций). Но мне нужен большой айфон. Если бы был вариант 13 Pro Max с хилой камерой (и подешевле), я бы его и купил как раз

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Andre Macareno

Так по слухам в 14 так и будет: уберут мини и добавят версию с большим экраном

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Иван Дмитриев

Конкретный эмейзинг

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