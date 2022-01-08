Фото: Как выглядел бы iPhone 2G с камерами от 13 Pro — и наоборот

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10 комментариев
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Рыжий
вспомнилось
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Universe
А как бы выглядел тигр с головой голубя и телом голубя?
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Andre Macareno
А камера в первом айфоне точно должна выпирать? Он же гораздо толще про кекса, не?
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супрематизм 2.0
Кирпич от energizer. А камера все равно выпирает.
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Богдан Криницкий
Потрясающе
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Eldar
Как же Эппл чувствует.
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Кузькин отец
Я камерой в айфоне не пользуюсь (только сканирую данные банковских карт для card2card операций). Но мне нужен большой айфон. Если бы был вариант 13 Pro Max с хилой камерой (и подешевле), я бы его и купил как раз
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Andre Macareno
Так по слухам в 14 так и будет: уберут мини и добавят версию с большим экраном
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Иван Дмитриев
Конкретный эмейзинг
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