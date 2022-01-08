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Технологии
Екатерина Кузнецова

Компьютер-стол, домашние роботы и автомобиль, меняющий цвет: самое примечательное с выставки технологий CES 2022 Статьи редакции

Не обошлось без NFT-технологий и огромных экранов для геймеров.

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Презентация Samsung Фото Samsung

С 5 по 8 января прошла крупнейшая выставка технологий CES 2021. Крупные компании и стартапы представляли свои новейшие разработки — только прототипы или уже готовые для массового выпуска. TJ подготовил субъективную подборку любопытных, необычных и полезных устройств.

Огромный изогнутый монитор, портативный проектор и NFT-платформа в телевизорах Samsung

  • Samsung представила самый большой изгибаемый игровой OLED-монитор Odyssey Ark («Ковчег Одиссея»). Устройство получило рекордную для продуктов в своём классе диагональ экрана 55 дюймов (1,37 метра) с соотношением сторон 16:9. Монитор можно располагать в произвольном положении, а также работать в горизонтальной и вертикальной ориентации. Особенность Odyssey Ark — регулируемая изогнутая матрица, которая позволяет изменять её угол. На большом экране помещается до трёх рабочих столов.
Tim Schofield @qbking77
Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio... Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces #samsung
  • Samsung анонсировала портативное устройство, которое совмещает в себе функции проектора, умной колонки и светильника. От «классических» проекторов Freestyle отличается возможностью вращать его на 180 градусов и направлять изображение не только на стену, но и к примеру, на потолок. По заявлению компании, устройство автоматически выравнивает картинку и подстраивается под цвет поверхности благодаря датчикам изображения, фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений.
  • Скоро появится возможность просматривать NFT-объекты и покупать их на новой платформе в телевизорах Samsung, сообщили в компании. Кроме того, интеллектуальная функция калибровки автоматически настроит параметры дисплея позволит показывать изображение в «истинном качестве».
Изображение Samsung

Огромный телевизор от LG

Новинка от LG — первый в мире 97-дюймовый OLED-телевизор (прежняя модель была с 88-дюймовым экраном). Есть и уменьшенный размер — всего 42 дюйма. Модели получили большую яркость, глубину чёрного, улучшенное масштабирование до 4K, а также стали легче за счёт нового композитного волокнистого материала.

Изображение Samsung

Меняющий цвет автомобиль от BMW

BMW представила инновационную схему окраски на электрическом iX — за секунды по нажатию кнопки автомобиль менял цвет с белого на серый. Цвет кузова меняется при помощи электронных чернил E-Ink, которые имитируют бумажную печать и часто применяются при изготовлении дисплеев (например, для электронных книг).

Такое покрытие состоит из миллионов микрокапсул с диаметром, сопоставимым с толщиной человеческого волоса. В них содержатся отрицательно заряженные белые пигменты и положительно заряженные чёрные. Под действием электрического поля гранулы собираются на поверхности капсул, тем самым придавая кузову автомобиля желаемый оттенок.

Out of Spec Studios @Out_of_Spec
This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold

Прототип модульного игрового стола от Razer

Не готовый продукт, а лишь впечатляющий прототип показала Razer. Это прототип игрового ПК Project Sophia («Проект София») в виде модульного стола с сенсорной поверхностью и RGB-подсветкой. Его можно оснастить OLED-дисплеями с диагональю 65 или 77 дюймов, а также добавлять и менять модули на столе. В компании говорят, что такой стол подойдёт геймерам, стримерам а также тем, кто работает в сфере digital.

Ноутбук со складным OLED-экраном от Asus

Тайваньская компания представила ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с 17,3-дюймовым экраном, складывающимся пополам. Устройство можно использовать как планшет, а также как монитор, подключив к нему клавиатуру. Zenbook 17 Fold OLED поступит в продажу во втором квартале 2022 года — цены пока неизвестны.

Робот-помощник «Лабрадор»

Стартап Labrador Systems представил робота-помощника, совсем не похожего на футуристичные разработки, обычно анонсируемые на CES. Компания разработала ассистентов «Ретривер» и «Кэдди» специально для помощи людям с ограниченной подвижностью, например, пожилым. Устройства выглядят как небольшие столики с полками и экраном. Оснащённые датчиками роботы способны перемещаться по дому и перевозить вещи, к примеру, подносы с едой или медикаменты. Стоимость роботов стартует от 1499 долларов ( 113 тысяч рублей).

Маршрутизатор TP-Link, автоматически ищущий лучший сигнал

TP-Link обещает, что с маршрутизатором, оснащённым четырьмя автоматически вращающимися антеннами, больше не придётся самостоятельно крутить их в поисках лучшего сигнала. Необходимость функции спорная, однако «инопланетный» вид маршрутизатора выглядит завораживающе, отметили в The Verge. Пока существует лишь прототип, так что сроки выхода устройства и его цена неизвестны.

Изображение TP-Link 

Гаджет для окрашивания волос дома от Loreal

Loreal планирует облегчить жизнь женщинам, которые красят волосы дома. Небольшое портативное устройство Colorsonic смешивает краску внутри и позволяет равномерно нанести её на волосы — всё это помогает делать искусственный интеллект, отметили в компании. После окрашивания можно сохранить оттенок, чтобы в следующий раз вновь не подбирать его.

Фото Loreal

#технологии #компьютеры #ces2022 #роботы #samsung #lg

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28 комментариев
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Люц Шнайдер

Понятно. Опять ничего нового не показали. Я думал Apple анонсирует какой-нибудь прототип автомобиля.

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Robert Ahmedov

с каких пор Apple что то показывает на CES?

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Люц Шнайдер

Ну мало ли. В любом случае ничего примечательного не представили. Я вообще по своей теме ждал, но там тоже глухо.

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Лунный алмаз

Эпол игнорит ces уже дохера лет.

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Люц Шнайдер

в общем мне интересно будут ли они использовать лидары и будут ли это свои лидары или они используют технологии сторонней компании.

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Секта свидетелей повесточки

Потому что есть свои выставки :)

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Magnat

У Apple для этого свои презентации

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Люц Шнайдер

Чё думаешь на счёт лидаров? Будут ли они использовать их или только камеры, как в Тесле?

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Уютный Багажник

Магазин на диване какой-то

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AttentiveMilk

Лучший магазин на диване ☝️

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Уютный Багажник

Король магазинов на диване

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Лунный алмаз

А я изобрёл кресло-вешалку. Где мои миллионы?

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Екатерина Кузнецова

а ты представил ее на CES?

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Лунный алмаз

Ну мне никто не прислал приглашение

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Уютный Багажник

Ты просто спам проверить забыл

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Лунный алмаз

...

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Уютный Багажник

А мог бы уже миллиардером быть...

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Лунный алмаз

хаха

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Лунный алмаз

какое еще приглашение?
выставочное место на CES 3x3 метра стоит от 4500$

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Лунный алмаз

Потому я и ждал приглашения!
Как я могу двигать человечество в светлое будущее, если мне для этого нужно тратить $4500?

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Лунный алмаз

4500 это только за место, само участие суммарно выйдет тыщ в 15 с подготовкой стенда, проживанием, go-go girls для привлечения внимания и прочей логистики

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Екатерина Кузнецова

тогда не считается

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Кенчанский

Вот на DTF все триггернулись с новости про NFT скорее всего…

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Daniel Shnaider

Очень красиво
Абсолютно бесполезно)

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Лунный алмаз

Ну нахрена про ебучую кетайскую самсуку-то писать? Они вообще упоминания не заслужили.

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Павел Каташев

Машина оказалась проще, обычные электронные чернила, скучно...

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Sail

больше не придётся самостоятельно крутить их в поисках лучшего сигнала
Зачем крутить антненны на роутере. Это городская легенда какая то?

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Magnat

Это как стучать по телевизору)

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