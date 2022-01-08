Компьютер-стол, домашние роботы и автомобиль, меняющий цвет: самое примечательное с выставки технологий CES 2022 Статьи редакции
Не обошлось без NFT-технологий и огромных экранов для геймеров.
С 5 по 8 января прошла крупнейшая выставка технологий CES 2021. Крупные компании и стартапы представляли свои новейшие разработки — только прототипы или уже готовые для массового выпуска. TJ подготовил субъективную подборку любопытных, необычных и полезных устройств.
Огромный изогнутый монитор, портативный проектор и NFT-платформа в телевизорах Samsung
- Samsung представила самый большой изгибаемый игровой OLED-монитор Odyssey Ark («Ковчег Одиссея»). Устройство получило рекордную для продуктов в своём классе диагональ экрана 55 дюймов (1,37 метра) с соотношением сторон 16:9. Монитор можно располагать в произвольном положении, а также работать в горизонтальной и вертикальной ориентации. Особенность Odyssey Ark — регулируемая изогнутая матрица, которая позволяет изменять её угол. На большом экране помещается до трёх рабочих столов.
- Samsung анонсировала портативное устройство, которое совмещает в себе функции проектора, умной колонки и светильника. От «классических» проекторов Freestyle отличается возможностью вращать его на 180 градусов и направлять изображение не только на стену, но и к примеру, на потолок. По заявлению компании, устройство автоматически выравнивает картинку и подстраивается под цвет поверхности благодаря датчикам изображения, фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений.
- Скоро появится возможность просматривать NFT-объекты и покупать их на новой платформе в телевизорах Samsung, сообщили в компании. Кроме того, интеллектуальная функция калибровки автоматически настроит параметры дисплея позволит показывать изображение в «истинном качестве».
Огромный телевизор от LG
Новинка от LG — первый в мире 97-дюймовый OLED-телевизор (прежняя модель была с 88-дюймовым экраном). Есть и уменьшенный размер — всего 42 дюйма. Модели получили большую яркость, глубину чёрного, улучшенное масштабирование до 4K, а также стали легче за счёт нового композитного волокнистого материала.
Меняющий цвет автомобиль от BMW
BMW представила инновационную схему окраски на электрическом iX — за секунды по нажатию кнопки автомобиль менял цвет с белого на серый. Цвет кузова меняется при помощи электронных чернил E-Ink, которые имитируют бумажную печать и часто применяются при изготовлении дисплеев (например, для электронных книг).
Такое покрытие состоит из миллионов микрокапсул с диаметром, сопоставимым с толщиной человеческого волоса. В них содержатся отрицательно заряженные белые пигменты и положительно заряженные чёрные. Под действием электрического поля гранулы собираются на поверхности капсул, тем самым придавая кузову автомобиля желаемый оттенок.
Прототип модульного игрового стола от Razer
Не готовый продукт, а лишь впечатляющий прототип показала Razer. Это прототип игрового ПК Project Sophia («Проект София») в виде модульного стола с сенсорной поверхностью и RGB-подсветкой. Его можно оснастить OLED-дисплеями с диагональю 65 или 77 дюймов, а также добавлять и менять модули на столе. В компании говорят, что такой стол подойдёт геймерам, стримерам а также тем, кто работает в сфере digital.
Ноутбук со складным OLED-экраном от Asus
Тайваньская компания представила ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с 17,3-дюймовым экраном, складывающимся пополам. Устройство можно использовать как планшет, а также как монитор, подключив к нему клавиатуру. Zenbook 17 Fold OLED поступит в продажу во втором квартале 2022 года — цены пока неизвестны.
Робот-помощник «Лабрадор»
Стартап Labrador Systems представил робота-помощника, совсем не похожего на футуристичные разработки, обычно анонсируемые на CES. Компания разработала ассистентов «Ретривер» и «Кэдди» специально для помощи людям с ограниченной подвижностью, например, пожилым. Устройства выглядят как небольшие столики с полками и экраном. Оснащённые датчиками роботы способны перемещаться по дому и перевозить вещи, к примеру, подносы с едой или медикаменты. Стоимость роботов стартует от 1499 долларов ( 113 тысяч рублей).
Маршрутизатор TP-Link, автоматически ищущий лучший сигнал
TP-Link обещает, что с маршрутизатором, оснащённым четырьмя автоматически вращающимися антеннами, больше не придётся самостоятельно крутить их в поисках лучшего сигнала. Необходимость функции спорная, однако «инопланетный» вид маршрутизатора выглядит завораживающе, отметили в The Verge. Пока существует лишь прототип, так что сроки выхода устройства и его цена неизвестны.
Гаджет для окрашивания волос дома от Loreal
Loreal планирует облегчить жизнь женщинам, которые красят волосы дома. Небольшое портативное устройство Colorsonic смешивает краску внутри и позволяет равномерно нанести её на волосы — всё это помогает делать искусственный интеллект, отметили в компании. После окрашивания можно сохранить оттенок, чтобы в следующий раз вновь не подбирать его.
Понятно. Опять ничего нового не показали. Я думал Apple анонсирует какой-нибудь прототип автомобиля.
с каких пор Apple что то показывает на CES?
Ну мало ли. В любом случае ничего примечательного не представили. Я вообще по своей теме ждал, но там тоже глухо.
в общем мне интересно будут ли они использовать лидары и будут ли это свои лидары или они используют технологии сторонней компании.
Потому что есть свои выставки :)
У Apple для этого свои презентации
Чё думаешь на счёт лидаров? Будут ли они использовать их или только камеры, как в Тесле?
Магазин на диване какой-то
Лучший магазин на диване ☝️
Король магазинов на диване
а ты представил ее на CES?
Ты просто спам проверить забыл
А мог бы уже миллиардером быть...
тогда не считается
Вот на DTF все триггернулись с новости про NFT скорее всего…
Очень красиво
Абсолютно бесполезно)
Машина оказалась проще, обычные электронные чернила, скучно...
больше не придётся самостоятельно крутить их в поисках лучшего сигнала
Зачем крутить антненны на роутере. Это городская легенда какая то?
Это как стучать по телевизору)