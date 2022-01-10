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Технологии
Яна Ломакина

15 лет назад Стив Джобс представил первый iPhone — устройство, изменившее подход к мобильным телефонам Статьи редакции

«Революционный» смартфон стал самым успешным продуктом Apple и сделал её самой дорогой компанией в мире.

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Фото Getty Images

9 января 2007 года основатель и гендиректор Apple Стив Джобс на сцене зала «Москоун Вест» в Сан-Франциско показал первый телефон компании — iPhone. Устройство стало культовым, изменив рынок мобильных устройств и привычки пользователей по всему миру.

Apple позиционировала iPhone как устройство три-в-одном, сочетающее в себе достоинства iPod, мобильного телефона и прибора с возможностью выхода в интернет. На тот момент уже существовали «умные телефоны», но Джобс считал их крайне сложными и перегруженными.

Презентация Apple с русскими субтитрами

Cмартфон весом 135 граммов в алюминиевом корпусе имел следующие характеристики:

  • сенсорный дисплей в 3,5 дюйма — Джобс во время презентации сделал большой акцент на отказе от физической клавиатуры;
  • разрешение экрана 320х480 пикселей;
  • одноядерный ARM-процессор;
  • 2-х мегапиксельная камера;
  • 128 Мбайт оперативной памяти;
  • 4 ГБ либо 8 ГБ флеш-памяти;
  • 15 предустановленных приложений (контакты, голосовые заметки, карты Google, погода и другое).

Главной особенностью телефона стала функция «мультитач» — распознавание сенсорным экраном нескольких одновременных прикосновений пользователя, причём не стилусом, а пальцами. Привычные сейчас жесты, например, для увеличения и уменьшения масштаба карты, внедрялись именно в первом iPhone. Базовая модель со встроенным накопителем объёмом 4 Гб в США стоила 499 долларов (в России официально она так и не вышла).

Сегодня Apple заново изобрела телефон.

Стив Джобс

Не обошлось и без критики, поскольку у телефона было несколько недостатков: он не поддерживал 3G (только 2G), нельзя было менять обои, не было фронтальной камеры, возможности копировать и вставлять текст, снимать видео, отправлять MMS и устанавливать сторонние приложения. Но несмотря на это устройство быстро стало популярным, и в первый год Apple продала 6,1 миллиона телефонов.

Американец, только что вышедший из магазина в Нью-Йорке с новым iPhone в руках, 2007 год Фото Джон Анджелилло/UPI

Cмартфон Apple определил дальнейшее развитие отрасли мобильной электроники и изменил привычки пользователей. Теперь современные телефоны не обходятся без функции увеличения фрагмента изображения с помощью сведения или разведения пальцев, а возможность удобного и быстрого выхода в интернет с мобильного устройства стала привычной для пользователей функцией.

За 15 лет со дня презентации первого iPhone вышло 13 поколений смартфона. Apple первой из компаний мира достигла рыночной капитализации в три триллиона долларов. Как считают специалисты, такой рост объясняется в первую очередь успехом iPhone.

#iPhone #apple #история

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Хороший паркур

Помню диск игромании с переведенной этой презентацией, это был просто космический скачек в технологиях и казалось этот айфончик прям из 2100 года, ничего даже близкого на нашем веку не было

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17
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Хороший паркур

До сих пор храню <3

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19
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Хороший паркур
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8
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Хороший паркур

етo SE2020?

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0
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Хороший паркур

Xr

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1
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Мистер Блондин

Богач??

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1
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Хороший паркур

Обычный 9-классник в прекрасной россии медведева смог за пол года накопить 400 баксов (11,5 тысячи рублей) на экономии со школьных деняг + подарки на др и нг, купил за 11,5 продал через месяц за 15 и сделал так еще 2 раза, так я стал бизнесменом

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1
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Хороший паркур

То есть барыгой

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3
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Хороший паркур

Не понял, почему те, кто покупал за 15 не могли сами его купить за 11,5?

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0
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Хороший паркур

Их в россии не было официально еще, я покупал на форуме iphones.ru бу а продавал тому кто не знал где их брать

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4
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Александр Воронин

с пикселями до сих пор такая хуйня

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2
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Хороший паркур

С чем?

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0
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Александр Воронин

google pixel

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1
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Александр Воронин

много перекупов покупали с авито залочки, а офицальная разлочка через эпл была дешевой, но об этом многие не знали, хотя это скорее всего касается следующих поколений яблофона, скупали по цене айподов

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1
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Хороший паркур

Первые только джейлбрейком разлачивались

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0
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Имя И Фамилия

скачек в технологиях
 Монолог пользователя айфона

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0
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Хороший паркур

А 18 лет назад Стив Джобс отказался пройти операцию, не смотря на то, что его опухоль хорошо поддавалась оперативному лечению. Так как не хотел, чтобы его тело вскрывали. Вместо этого он лечился нетрадиционной медициной: пробовал веганскую диету, иглоукалывание, траволечение, обращался к медиуму.
Через 9 месяцев всё же согласился на операцию, но к тому моменту метастазы уже были в печени.

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16
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Chikk

Только не говори, что это из-за Айфона. :D

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3
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Stanley H. Tweedle

Гениально, гениально!

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0
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Сознательный франт

Похуй.

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–1
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Далер Киргизов

и чё?

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Хороший паркур

Чё?

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Stanley H. Tweedle

Не обошлось и без критики, поскольку у телефона было несколько недостатков: он не поддерживал 3G (только 2G), нельзя было менять обои, не было фронтальной камеры, возможности копировать и вставлять текст, снимать видео, отправлять MMS и устанавливать сторонние приложения. Но несмотря на это устройство быстро стало популярным, и в первый год Apple продала 6,1 миллиона телефонов.

То есть смартфон был куском говна и это при существовавшей Nokia c Symbian.

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5
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Ян Фёдоров

симбиан говно. и время это доказало

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10
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Ян Фёдоров

но с теплотой вспоминаю nokia 5530 и n8. особенно второй, потому как это как раз первый телефон на симбиане.

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2
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Chikk

Но какая была презентация... Маркетинг побеждает, не технологии. :)

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4
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Stanley H. Tweedle

А ты для чего думаешь я картинку Джокера приложил?

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–1
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Stanley H. Tweedle

Это типа я опять против сосаети

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–1
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Stanley H. Tweedle

Первый пошёл

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4
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Chikk

Порвался полностью. :)

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3
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Dmitry Lisenkov

Это да. У настоящего времени есть фильм про ещё финскую нокию, с рассказами спецов как они пытались внедрить все технологии ещё до айфона, но руководство их посылало)
https://www.google.com/amp/s/www.currenttime.tv/amp/29518997.html

Нокиа. Мы соединяли людей: история финской…
Финский городок Сало в 80-х стал центром по производству новейших технологий. Именно здесь…
www.google.com
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1
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Marselin

Где теперь твоя симбиан?

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5
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Хороший паркур

Только нокии были уёбищными кирпичами с отвратительным интерфейсом. Даже просто просмотр галереи сравни с гейфоном.

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4
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Хороший паркур

У этих Нокий ввод текста был намного лучше даже современных айфонов. Просто охрененно удобная экранная клавиатура, даже хз почему.

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0
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Билл Гейтс

Вспомнил свой кнопочный Sony Ericsson P1i. Без т9 набирал текст быстрее, чем другие с т9, а уж с т9 скорость набора вообще уходила в небеса.

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0
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Yaroslaff Chekunov

Зато геи наконец-то смогли дистанционно общаться друг с другом

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0
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Кенчанский

С таким же лицом, в том же году я выходил из магазина электроники с заветным диском S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля…

В Днепропетровске 😑

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8
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Хороший паркур

Хмм, эту фотку продали в NFT?

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George Jejeya

я эпплоёбушка, но считаю, что культурный след айфона куда более значим, чем технологический

скажем, быстрый мобильный интернет изменил нашу жизнь гораздо сильнее, чем мультитач и интерфейс под пальцы

можно спорить, что айфон послужил стимулом к его развитию, но если сравнивать мобилы начала 00-х и конца 00-х, станет понятно, что там и без айфона всё довольно быстро менялось

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7
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Roma Schreibikus

у меня в 2005 был телефон с Windows Mobile, с мобильным интернетом, емейлом, аськой и браузером. Но все неайтишные окружающие смотрели на меня как на отмороженного нерда, и никто не рвался покупать себе такой же. Ясен хуй - надо было вручную искать программы по форумам, устанавливать с каким то геммором, интерфейс был тугой и плохо оптимизированный, пользоваться можно было только со стилусом, ну и полностью отсутствовали приложения щекочущие дофаминовые рецепторы, вроде тик тока или инстаграма.

Без участия Apple смартфоны еще долго бы были игрушкой для нердов.

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2
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Хороший паркур

согласен. Одни белые наушники эпл превратились с стиль. А сейчас многие звезды и молодежь на западе отказываются от новых эирподсов в пользу классических проводных наушников эпл, так как это уже стало ретро и винтаж.

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–1
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Хороший паркур
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6
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Павел Каташев
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5
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Сознательный франт

Айфон - это первая причина превращения интернетов в раковую клоаку.

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–3
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Имя И Фамилия

Постит аниме-пикчу

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9
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Сознательный франт

У тебя какие-то проблемы с Аниме?

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1
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Хороший паркур

Эээ, первая причина это поделки на андройде за 150$

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2
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ildar shagidullin

Презентация реально крутая была. Первые 4 айфона были на голову выше андроид собратьев.

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1
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Хороший паркур

Как были так и остаются

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3
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ildar shagidullin

*тут вставка дискуссии почему одному человеку кажется устройство на андроид лучше, а другой на такое же скажет про ios , потом третий придет и скажет symbian os вообще была хороша (в те времена).
Ps. Ты юзал cydia в своё время?

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1
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Хороший паркур

Юзал bada?

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ildar shagidullin

Cydia это не os, это была пиратская альтернатива appStore. Погуглил, неа, Bada не видел даже. Помню корявый симбиан на nokia express music 5530, любой поворот экрана проиходил с задержкой ощутимой.

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0
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Хороший паркур

Да, конечно, первый же только джейлбрейком разлачивался

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ildar shagidullin

Да, были времена :) Jailbreak, sim unlock всякие, щас молодёж даж не заморачиваются наверное уже.

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0
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Хороший паркур

Я с четвертого уже без сидии и джейла живу спокойно)

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Хороший паркур

Во время выхода первого айфона ведро еще точилось под кнопочные мобилки :)

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0
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Хороший паркур

Ееееее Эппл

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3
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Chikk

... считал их крайне сложными и перегруженными
 Историки (конечно же, с другой планеты) потом назовут 9 января 2007 началом деградации высших приматов. :)

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Хороший паркур

Деградации в чем? До 9-ого прям были сверхразумы?

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6
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Имя И Фамилия

Пиздец, я бы с коммуникатором со стилусом умнел бы сидел, получается. Это же другое

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russianvoodoo

Сначала произошёл прорыв в железе и то, как с ним работал софт. Ни одна мобильная ОС (в момент выхода и долгие годы после) не работала так чётко и отзывчиво как iOS. Второй прорыв изменивший мир - AppStore. С этого момента мир поменялся.

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2
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Хороший паркур

https://youtu.be/lLbeyNqp7vI?t=47

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0
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