«Революционный» смартфон стал самым успешным продуктом Apple и сделал её самой дорогой компанией в мире.

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9 января 2007 года основатель и гендиректор Apple Стив Джобс на сцене зала «Москоун Вест» в Сан-Франциско показал первый телефон компании — iPhone. Устройство стало культовым, изменив рынок мобильных устройств и привычки пользователей по всему миру.

Apple позиционировала iPhone как устройство три-в-одном, сочетающее в себе достоинства iPod, мобильного телефона и прибора с возможностью выхода в интернет. На тот момент уже существовали «умные телефоны», но Джобс считал их крайне сложными и перегруженными.

Презентация Apple с русскими субтитрами

Cмартфон весом 135 граммов в алюминиевом корпусе имел следующие характеристики:

сенсорный дисплей в 3,5 дюйма — Джобс во время презентации сделал большой акцент на отказе от физической клавиатуры;

разрешение экрана 320х480 пикселей;

одноядерный ARM-процессор;



2-х мегапиксельная камера;



128 Мбайт оперативной памяти;

4 ГБ либо 8 ГБ флеш-памяти;

15 предустановленных приложений (контакты, голосовые заметки, карты Google, погода и другое).



Главной особенностью телефона стала функция «мультитач» — распознавание сенсорным экраном нескольких одновременных прикосновений пользователя, причём не стилусом, а пальцами. Привычные сейчас жесты, например, для увеличения и уменьшения масштаба карты, внедрялись именно в первом iPhone. Базовая модель со встроенным накопителем объёмом 4 Гб в США стоила 499 долларов (в России официально она так и не вышла).

Сегодня Apple заново изобрела телефон. Стив Джобс

Не обошлось и без критики, поскольку у телефона было несколько недостатков: он не поддерживал 3G (только 2G), нельзя было менять обои, не было фронтальной камеры, возможности копировать и вставлять текст, снимать видео, отправлять MMS и устанавливать сторонние приложения. Но несмотря на это устройство быстро стало популярным, и в первый год Apple продала 6,1 миллиона телефонов.

Американец, только что вышедший из магазина в Нью-Йорке с новым iPhone в руках, 2007 год Фото Джон Анджелилло/UPI

Cмартфон Apple определил дальнейшее развитие отрасли мобильной электроники и изменил привычки пользователей. Теперь современные телефоны не обходятся без функции увеличения фрагмента изображения с помощью сведения или разведения пальцев, а возможность удобного и быстрого выхода в интернет с мобильного устройства стала привычной для пользователей функцией.