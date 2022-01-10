15 лет назад Стив Джобс представил первый iPhone — устройство, изменившее подход к мобильным телефонам Статьи редакции
«Революционный» смартфон стал самым успешным продуктом Apple и сделал её самой дорогой компанией в мире.
9 января 2007 года основатель и гендиректор Apple Стив Джобс на сцене зала «Москоун Вест» в Сан-Франциско показал первый телефон компании — iPhone. Устройство стало культовым, изменив рынок мобильных устройств и привычки пользователей по всему миру.
Apple позиционировала iPhone как устройство три-в-одном, сочетающее в себе достоинства iPod, мобильного телефона и прибора с возможностью выхода в интернет. На тот момент уже существовали «умные телефоны», но Джобс считал их крайне сложными и перегруженными.
Cмартфон весом 135 граммов в алюминиевом корпусе имел следующие характеристики:
- сенсорный дисплей в 3,5 дюйма — Джобс во время презентации сделал большой акцент на отказе от физической клавиатуры;
- разрешение экрана 320х480 пикселей;
- одноядерный ARM-процессор;
- 2-х мегапиксельная камера;
- 128 Мбайт оперативной памяти;
- 4 ГБ либо 8 ГБ флеш-памяти;
- 15 предустановленных приложений (контакты, голосовые заметки, карты Google, погода и другое).
Главной особенностью телефона стала функция «мультитач» — распознавание сенсорным экраном нескольких одновременных прикосновений пользователя, причём не стилусом, а пальцами. Привычные сейчас жесты, например, для увеличения и уменьшения масштаба карты, внедрялись именно в первом iPhone. Базовая модель со встроенным накопителем объёмом 4 Гб в США стоила 499 долларов (в России официально она так и не вышла).
Не обошлось и без критики, поскольку у телефона было несколько недостатков: он не поддерживал 3G (только 2G), нельзя было менять обои, не было фронтальной камеры, возможности копировать и вставлять текст, снимать видео, отправлять MMS и устанавливать сторонние приложения. Но несмотря на это устройство быстро стало популярным, и в первый год Apple продала 6,1 миллиона телефонов.
Cмартфон Apple определил дальнейшее развитие отрасли мобильной электроники и изменил привычки пользователей. Теперь современные телефоны не обходятся без функции увеличения фрагмента изображения с помощью сведения или разведения пальцев, а возможность удобного и быстрого выхода в интернет с мобильного устройства стала привычной для пользователей функцией.
За 15 лет со дня презентации первого iPhone вышло 13 поколений смартфона. Apple первой из компаний мира достигла рыночной капитализации в три триллиона долларов. Как считают специалисты, такой рост объясняется в первую очередь успехом iPhone.
Богач??
с пикселями до сих пор такая хуйня
google pixel
много перекупов покупали с авито залочки, а офицальная разлочка через эпл была дешевой, но об этом многие не знали, хотя это скорее всего касается следующих поколений яблофона, скупали по цене айподов
скачек в технологиях
Монолог пользователя айфона
А 18 лет назад Стив Джобс отказался пройти операцию, не смотря на то, что его опухоль хорошо поддавалась оперативному лечению. Так как не хотел, чтобы его тело вскрывали. Вместо этого он лечился нетрадиционной медициной: пробовал веганскую диету, иглоукалывание, траволечение, обращался к медиуму.
Через 9 месяцев всё же согласился на операцию, но к тому моменту метастазы уже были в печени.
Только не говори, что это из-за Айфона. :D
Гениально, гениально!
Похуй.
и чё?
Не обошлось и без критики, поскольку у телефона было несколько недостатков: он не поддерживал 3G (только 2G), нельзя было менять обои, не было фронтальной камеры, возможности копировать и вставлять текст, снимать видео, отправлять MMS и устанавливать сторонние приложения. Но несмотря на это устройство быстро стало популярным, и в первый год Apple продала 6,1 миллиона телефонов.
То есть смартфон был куском говна и это при существовавшей Nokia c Symbian.
симбиан говно. и время это доказало
но с теплотой вспоминаю nokia 5530 и n8. особенно второй, потому как это как раз первый телефон на симбиане.
Но какая была презентация... Маркетинг побеждает, не технологии. :)
А ты для чего думаешь я картинку Джокера приложил?
Это типа я опять против сосаети
Первый пошёл
Порвался полностью. :)
Это да. У настоящего времени есть фильм про ещё финскую нокию, с рассказами спецов как они пытались внедрить все технологии ещё до айфона, но руководство их посылало)
https://www.google.com/amp/s/www.currenttime.tv/amp/29518997.html
Где теперь твоя симбиан?
Вспомнил свой кнопочный Sony Ericsson P1i. Без т9 набирал текст быстрее, чем другие с т9, а уж с т9 скорость набора вообще уходила в небеса.
Зато геи наконец-то смогли дистанционно общаться друг с другом
С таким же лицом, в том же году я выходил из магазина электроники с заветным диском S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля…
В Днепропетровске 😑
я эпплоёбушка, но считаю, что культурный след айфона куда более значим, чем технологический
скажем, быстрый мобильный интернет изменил нашу жизнь гораздо сильнее, чем мультитач и интерфейс под пальцы
можно спорить, что айфон послужил стимулом к его развитию, но если сравнивать мобилы начала 00-х и конца 00-х, станет понятно, что там и без айфона всё довольно быстро менялось
у меня в 2005 был телефон с Windows Mobile, с мобильным интернетом, емейлом, аськой и браузером. Но все неайтишные окружающие смотрели на меня как на отмороженного нерда, и никто не рвался покупать себе такой же. Ясен хуй - надо было вручную искать программы по форумам, устанавливать с каким то геммором, интерфейс был тугой и плохо оптимизированный, пользоваться можно было только со стилусом, ну и полностью отсутствовали приложения щекочущие дофаминовые рецепторы, вроде тик тока или инстаграма.
Без участия Apple смартфоны еще долго бы были игрушкой для нердов.
Айфон - это первая причина превращения интернетов в раковую клоаку.
Постит аниме-пикчу
У тебя какие-то проблемы с Аниме?
Презентация реально крутая была. Первые 4 айфона были на голову выше андроид собратьев.
*тут вставка дискуссии почему одному человеку кажется устройство на андроид лучше, а другой на такое же скажет про ios , потом третий придет и скажет symbian os вообще была хороша (в те времена).
Ps. Ты юзал cydia в своё время?
Cydia это не os, это была пиратская альтернатива appStore. Погуглил, неа, Bada не видел даже. Помню корявый симбиан на nokia express music 5530, любой поворот экрана проиходил с задержкой ощутимой.
Да, были времена :) Jailbreak, sim unlock всякие, щас молодёж даж не заморачиваются наверное уже.
... считал их крайне сложными и перегруженными
Историки (конечно же, с другой планеты) потом назовут 9 января 2007 началом деградации высших приматов. :)
Пиздец, я бы с коммуникатором со стилусом умнел бы сидел, получается. Это же другое
Сначала произошёл прорыв в железе и то, как с ним работал софт. Ни одна мобильная ОС (в момент выхода и долгие годы после) не работала так чётко и отзывчиво как iOS. Второй прорыв изменивший мир - AppStore. С этого момента мир поменялся.