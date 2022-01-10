Высота башни — 140 метров.

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Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере видео, где показал завершение строительства башни «Мехазилла». Она расположена на территории космодрома Starbase в штате Техас.

«Мехазилла» будет ловить первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Как рассказал Маск, в будущем процесс возврата ракеты-носителя будет происходить исключительно с помощью башни.

По задумке инженеров, при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу, а «клешни» башни должны удержать её.

За ходом строительства башни «Механзиллы» также можно наблюдать на ютуб-канале NASA Space Flight.