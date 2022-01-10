{"id":969,"title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0438\u0434\u0435\u044f #1458: \u0432\u0438\u0431\u0440\u043e\u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043c\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0431\u0443\u043b\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=969&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/328946-uvlechenie-samoletami-kotoroe-pereroslo-v-biznes&placeBit=1&hash=85088552515b75488bc9b02f1b17f95b74379a7f268d8ecbca1360668a40fde0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Сергей Исенеков

Илон Маск показал «Мехазиллу» — башню, которая будет ловить первую ступень ракеты Starship Super Heavy Статьи редакции

Высота башни — 140 метров.

38
2501 просмотров

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере видео, где показал завершение строительства башни «Мехазилла». Она расположена на территории космодрома Starbase в штате Техас.

«Мехазилла» будет ловить первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Как рассказал Маск, в будущем процесс возврата ракеты-носителя будет происходить исключительно с помощью башни.

По задумке инженеров, при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу, а «клешни» башни должны удержать её.

Michael Baylor @nextspaceflight
Mechazilla comes to life!

http://nasaspaceflight.com/starbaselive

За ходом строительства башни «Механзиллы» также можно наблюдать на ютуб-канале NASA Space Flight.

В 2020 году SpaceX решила отказаться от использования посадочных опор при приземлении ракеты и попросила у Федерального управления гражданской авиации в США разрешение на строительство башни. В компании заверяют, что такой способ посадки ракеты поможет уменьшить интервалы между полётами по сравнению с посадкой на морскую платформу.

#новости #spacex #starship

38
34
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Хороший паркур

Маск охуенный

Ответить
17
Развернуть ветку
Плодово-ягодная Трансмиссия

EeeeEEEEEEEEEEeE

Ответить
4
Развернуть ветку
Хороший паркур

НАВАЛЬНЫЙ!!1

Ответить
4
Развернуть ветку
Плодово-ягодная Трансмиссия

так все-таки Маск или берлинский пациент?

Ответить
1
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Маскальный!

Ответить
0
Развернуть ветку
André

А ничего, что все эти технологии еще в 90-е обкатывали все так вами нелюбимые компании типа General Dynamics, Lockheed Martin и тд?
Но Макс хений, дыа

Ответить
–10
Развернуть ветку
Хороший паркур

А ничего, что все эти технологии еще в декабре 1934 обкатаны, когда Вернер фон Браун успешно запустил ракету А-2

А ничего, что все эти технологии многоступенчатых ракет были описаны в XVI веке Конрадом Хаасом и в XVII веке белорусско-литовским военным инженером Казимиром Семеновичем.

Ответить
9
Развернуть ветку
André

Я про технологию возвращаемых ракет, не надо утрировать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

Так одно дело придумать - другое дело реализовать. Вообще обычно новые штуки отстают от теории лет на 50-70

Ответить
3
Развернуть ветку
Хороший паркур

многие технологии были так или иначе раньше обкатаны. в этом и есть сила человечества, в многократном накапливании и переиспользовании знаний

Ответить
1
Развернуть ветку
Хороший паркур

Так он не первый велосипеды изобретает, он их в продакшен пускает

Ответить
8
Развернуть ветку
André

Он пускал в продакшн возвращаемые ракеты в надежде на их большую экономичность. Только хотелось бы узнать, где она)

Ответить
–5
Развернуть ветку
Romario

Срочно напиши в СпейсИкс, пусть пришлют тебе финансовую документацию.

Ответить
9
Развернуть ветку
Zechu Schmitz

Вообще-то сейчас маск предлагает одни из самых низких цен на рынке в сегменте тяжёлых ракет. Стоимость пуска Falcon 9 - 62 млн долларов новая, 50 млн - Б/У. Для сравнения запуск ракеты Ariane 5 примерно того же класса - 150 млн вечнозеленых, Дельта IV - 150-400 млн долларов, Атлас-5 - 100-250 млн долларов. Даже российский Протон стоит чуть дороже - 65-80 млн долларов. Это при наших зарплатах и при том, что протону уже почти полтинник стукнул.

Ответить
5
Развернуть ветку
André

Ты умен, но ты же понимаешь, что ты сравниваешь теплое и мягкое? Надо сравнивать хотя бы price to LOE. Незачет.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Антон Пострунин

Вот запуски в прошлом году. Думаю очевидно что столько запусков бы не было, если бы они не были эффективными.

Ответить
0
Развернуть ветку
rustyrazor

А ничего, что электромобили изобрели еще за 70 лет до рождения Маска и Тесла, в целом, ничего нового не сделала? Дело не в том, кто первый изобрел, а в том, кто поставил это в массовое производство и сделал это рентабельным.
А как капиталист, Маск реально гений.

Ответить
1
Развернуть ветку
Shenmue

Каждый бездарь старается обидеть гения

Ответить
0
Развернуть ветку
T:ema

Нет, ничего. Электрокары тоже были до Теслы, а телефоны с тачскрином - до айфона.
А Маск ракеты руками не делает, а Джобс не делал телефоны.
Но тем не менее, без их управления ни та, ни другая компания не сделали бы свои знаковые продукты.

Ответить
0
Развернуть ветку
André

Маск даже не основал Теслу, в чем именно его гений?

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

Кроссовер Евангелиона и Годзиллы

Ответить
2
Развернуть ветку
Плодово-ягодная Трансмиссия

Илон Маск показал «Мехазиллу» — установку, которая будет ловить отварные сосиски Starsos Super Snack

Ответить
–12
Развернуть ветку
Хороший паркур

Плодово-ягодная Трансмиссия входит в тред

Ответить
0
Развернуть ветку
Плодово-ягодная Трансмиссия

ну ты мощно его уделал, конечно

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

В дегенеративном стиле

Ответить
0
Развернуть ветку
Плодово-ягодная Трансмиссия

мое почтение виртуозам пера

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

Больше спасибо

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

Только никто не лайкает, давай поправлю

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

Ну ты реально же сидел секунд 5 придумывал как привязать сосиски к ключевым словам новости. Пиздец

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Peshkov

Есть ощущение, что пирамиды в Египте строили предки Илона

Ответить
1
Развернуть ветку
Хороший паркур

а в других странах?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Peshkov

Рогозин

Ответить
0
Развернуть ветку
Sozinho pra sempre

Прочитайте «Мехазилла» с ударением на последний слог

Ответить
0
Развернуть ветку
Хороший паркур

Прочитал, херня какая-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Надо туда ещё батут приделать, тогда можно снизить интервалы между полетами почти до нуля.

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Синельщиков

Как там Рогозин поживает кста?

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Олегович

Невероятная точность, поклон инженерам, которые это рассчитывают. Автоматическую плавучую платформу я ещё могу как-то понять, с двух сторон рулить попроще, но тут какая-то ювелирная работа

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Петров

Прочитал сначала Мазохиллу..

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null