Илон Маск показал «Мехазиллу» — башню, которая будет ловить первую ступень ракеты Starship Super Heavy Статьи редакции
Высота башни — 140 метров.
Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере видео, где показал завершение строительства башни «Мехазилла». Она расположена на территории космодрома Starbase в штате Техас.
«Мехазилла» будет ловить первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Как рассказал Маск, в будущем процесс возврата ракеты-носителя будет происходить исключительно с помощью башни.
По задумке инженеров, при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу, а «клешни» башни должны удержать её.
За ходом строительства башни «Механзиллы» также можно наблюдать на ютуб-канале NASA Space Flight.
В 2020 году SpaceX решила отказаться от использования посадочных опор при приземлении ракеты и попросила у Федерального управления гражданской авиации в США разрешение на строительство башни. В компании заверяют, что такой способ посадки ракеты поможет уменьшить интервалы между полётами по сравнению с посадкой на морскую платформу.
EeeeEEEEEEEEEEeE
так все-таки Маск или берлинский пациент?
Маскальный!
А ничего, что все эти технологии еще в 90-е обкатывали все так вами нелюбимые компании типа General Dynamics, Lockheed Martin и тд?
Но Макс хений, дыа
А ничего, что все эти технологии еще в декабре 1934 обкатаны, когда Вернер фон Браун успешно запустил ракету А-2
А ничего, что все эти технологии многоступенчатых ракет были описаны в XVI веке Конрадом Хаасом и в XVII веке белорусско-литовским военным инженером Казимиром Семеновичем.
Я про технологию возвращаемых ракет, не надо утрировать.
Он пускал в продакшн возвращаемые ракеты в надежде на их большую экономичность. Только хотелось бы узнать, где она)
Срочно напиши в СпейсИкс, пусть пришлют тебе финансовую документацию.
Вообще-то сейчас маск предлагает одни из самых низких цен на рынке в сегменте тяжёлых ракет. Стоимость пуска Falcon 9 - 62 млн долларов новая, 50 млн - Б/У. Для сравнения запуск ракеты Ariane 5 примерно того же класса - 150 млн вечнозеленых, Дельта IV - 150-400 млн долларов, Атлас-5 - 100-250 млн долларов. Даже российский Протон стоит чуть дороже - 65-80 млн долларов. Это при наших зарплатах и при том, что протону уже почти полтинник стукнул.
Ты умен, но ты же понимаешь, что ты сравниваешь теплое и мягкое? Надо сравнивать хотя бы price to LOE. Незачет.
Вот запуски в прошлом году. Думаю очевидно что столько запусков бы не было, если бы они не были эффективными.
А ничего, что электромобили изобрели еще за 70 лет до рождения Маска и Тесла, в целом, ничего нового не сделала? Дело не в том, кто первый изобрел, а в том, кто поставил это в массовое производство и сделал это рентабельным.
А как капиталист, Маск реально гений.
Каждый бездарь старается обидеть гения
Нет, ничего. Электрокары тоже были до Теслы, а телефоны с тачскрином - до айфона.
А Маск ракеты руками не делает, а Джобс не делал телефоны.
Но тем не менее, без их управления ни та, ни другая компания не сделали бы свои знаковые продукты.
Маск даже не основал Теслу, в чем именно его гений?
Илон Маск показал «Мехазиллу» — установку, которая будет ловить отварные сосиски Starsos Super Snack
ну ты мощно его уделал, конечно
мое почтение виртуозам пера
Есть ощущение, что пирамиды в Египте строили предки Илона
Рогозин
Прочитайте «Мехазилла» с ударением на последний слог
Надо туда ещё батут приделать, тогда можно снизить интервалы между полетами почти до нуля.
Как там Рогозин поживает кста?
Невероятная точность, поклон инженерам, которые это рассчитывают. Автоматическую плавучую платформу я ещё могу как-то понять, с двух сторон рулить попроще, но тут какая-то ювелирная работа
Прочитал сначала Мазохиллу..