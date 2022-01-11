Разработчики также добавят удаление учётной записи в приложении.

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О нововведениях сообщил разработчик Алессандро Палуцци в твиттере. Он также уточнил, что функции в течение некоторого времени будут доступны только лишь некоторым пользователям.

Палуцци рассказал, что в инстаграме появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.

Alessandro Paluzzi @alex193a #Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8a9eadfc-f06c-512c-9524-e2f59f3649a6\/","width":1242,"height":1282}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c15a07e5-5507-5e70-a13a-3b77bc326307\/","width":1242,"height":1782}}}]

С выходом обновления у пользователей появится возможность добавлять в истории новые стикеры «Реакции». Как именно они будут работать, разработчик не уточнил.