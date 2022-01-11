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Технологии
Сергей Исенеков

Instagram разрешит редактировать сетку профиля: менять публикации местами и закреплять некоторые из них наверху Статьи редакции

Разработчики также добавят удаление учётной записи в приложении.

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О нововведениях сообщил разработчик Алессандро Палуцци в твиттере. Он также уточнил, что функции в течение некоторого времени будут доступны только лишь некоторым пользователям.

Палуцци рассказал, что в инстаграме появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.

Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀

С выходом обновления у пользователей появится возможность добавлять в истории новые стикеры «Реакции». Как именно они будут работать, разработчик не уточнил.

Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram is working on a new sticker: "😍 Reaction" 👀

Также Палуцци рассказал о том, что Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения. На скриншоте видно, что пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.

Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram keeps working on the ability to delete the account directly from the app 👀

#новости #instagram

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Должный хот-дог

Даже в инсте будет кнопка удаления акка, а на тж нет

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23
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Должный хот-дог

И даже сделали отключение профиля, что очень бы помогло тжшникам, которые истерично удаляются каждую неделю, а потом возвращаются с новым аккаунтом

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7
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Секта свидетелей повесточки

с тёмной темой аналогично

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6
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Должный хот-дог

Тогда и обновлений приложения не будет. Это ж новое требование аппле, рано или поздно перестанут пропускать апдейты

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3
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Должный хот-дог

Кстати, в аппстор вернули пункт «Сообщить о проблеме» ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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2
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Уютный Багажник

Инста и без кнопки отлично удаляет акки)

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Должный хот-дог

Хватит рваться

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0
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Уютный Багажник

Почему?

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Должный хот-дог

Ты делаешь больно цукербергу

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0
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Уютный Багажник

Отлично. Продолжаю

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1
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испанский смех

Вот это инновации

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6
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Должный хот-дог

А можно из приложения удалить весь Инстаграм со всеми профилями?

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4
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gchk

приложение для показа рекламы: еще больше рекламы

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2
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Должный хот-дог

редактирование порядка постов
 Думаю, что нельзя будет выбрать нормальный порядок — по дате)
Всякий хлам так и будет в ленте, но новые фотки от подписок не будешь видеть и через неделю

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Должный хот-дог

Это порядок твоих фоток в твоём профиле. Но и ленту по времени вроде собирались вернуть.

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3
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Должный хот-дог

Млен...

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Максим Шпилёв

ленту по времени вроде собирались вернуть
"«возвращение хронологической ленты» сильно переоценено в заголовках СМИ"
"Туда можно добавить до 50 аккаунтов, посты от них идут в хронологическом режиме, правда не всегда. Несколько раз лента была не хронологической, либо баг, либо тестят."
(DNative)

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Должный хот-дог

Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения
А кто некрологи писать будет? #DELETED

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Мразь

@Fuскiпg Ростиslave

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Должный хот-дог

Пусть платят тогда!

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1
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Михаил Кузнецов

А тех. поддержку русскоязычных пользователей это чудо-приложение не хочет запустить? Нет никакой возможности блокировки взломанного аккаунта. А уж с их дырами в приложении...

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Уютный Багажник

Русскоязычных? А с чего ты взял, что она есть для англоязычных?)

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Михаил Кузнецов

Я наивный...

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Уютный Багажник

Я тоже таким был. Поддержки там нет как таковой, если твой прикрыли - забей и двигайся дальше)

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испанский смех

Систром пидарас

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Maksim Derkach

лучше бы сделали возможность менять порядок видео в рилсах при создании и менять порядок фоток в карусели в ленте после публикации

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Должный хот-дог

и удаление учётной записи в приложении
одному богу известно, сколько рекламы для этого придётся просмотреть

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Должный хот-дог

Было бы очень мило с их стороны дать возможность отключить бесконечные пуши о том, что кто-то на кого-то подписан или кто-то выложил фото.

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Должный хот-дог

Глядишь, и кнопка удаления учётной записи бы не так нужна стала.

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Shenmue

Разрешит)))

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August J

“Также Палуцци рассказал о том, что Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения”

«продолжает работать» – интересно, это им столько времени нужно, чтобы функционал реализовать или долго считают, насколько большой будет отток пользователей

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Должный хот-дог

Глядишь скоро можно будет редактировать пост после публикации. Годика через 3 или 4

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Сергей Сергеич

Охуенная тема, сначала сделать приложение с кучей ограничений, потом постепенно вводить возможности как фичи. Так глядишь дойдут и до удобного просматривания комментов, когда их куча.

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