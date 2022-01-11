Instagram разрешит редактировать сетку профиля: менять публикации местами и закреплять некоторые из них наверху Статьи редакции
Разработчики также добавят удаление учётной записи в приложении.
О нововведениях сообщил разработчик Алессандро Палуцци в твиттере. Он также уточнил, что функции в течение некоторого времени будут доступны только лишь некоторым пользователям.
Палуцци рассказал, что в инстаграме появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.
С выходом обновления у пользователей появится возможность добавлять в истории новые стикеры «Реакции». Как именно они будут работать, разработчик не уточнил.
Также Палуцци рассказал о том, что Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения. На скриншоте видно, что пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.
с тёмной темой аналогично
Инста и без кнопки отлично удаляет акки)
Почему?
Отлично. Продолжаю
Вот это инновации
приложение для показа рекламы: еще больше рекламы
ленту по времени вроде собирались вернуть
"«возвращение хронологической ленты» сильно переоценено в заголовках СМИ"
"Туда можно добавить до 50 аккаунтов, посты от них идут в хронологическом режиме, правда не всегда. Несколько раз лента была не хронологической, либо баг, либо тестят."
(DNative)
Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения
А кто некрологи писать будет? #DELETED
А тех. поддержку русскоязычных пользователей это чудо-приложение не хочет запустить? Нет никакой возможности блокировки взломанного аккаунта. А уж с их дырами в приложении...
Русскоязычных? А с чего ты взял, что она есть для англоязычных?)
Я наивный...
Я тоже таким был. Поддержки там нет как таковой, если твой прикрыли - забей и двигайся дальше)
Систром пидарас
лучше бы сделали возможность менять порядок видео в рилсах при создании и менять порядок фоток в карусели в ленте после публикации
Разрешит)))
“Также Палуцци рассказал о том, что Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения”
«продолжает работать» – интересно, это им столько времени нужно, чтобы функционал реализовать или долго считают, насколько большой будет отток пользователей
Охуенная тема, сначала сделать приложение с кучей ограничений, потом постепенно вводить возможности как фичи. Так глядишь дойдут и до удобного просматривания комментов, когда их куча.