На учениях НАТО испытали реактивный костюм — пролетели по горной тропе и доставили плазму крови «раненому» военному Статьи редакции
Как заявили в Gravity Industries, разработка позволяет перемещаться до места происшествия за несколько минут по любой местности.
В конце декабря 2021 года британская компания Gravity Industries испытала реактивный костюм Jet Suit в боевых поисково-спасательных учениях НАТО в лесах Словении. Во время теста её основатель Ричард Браунинг пролетел по горной тропе и доставил плазму крови в ущелье солдату, изображавшему раненного.
Реактивный костюм оснащён пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 лошадиных сил и тягой в 144 килограмма. Jet Suit позволяет пролетать расстояние в пять километров от трёх до четырёх минут в зависимости от ландшафтных и погодных условий. Костюм позволяет развивать скорость в 80 километров в час и поднимает пилота на высоту до 3,5 тысяч метров.
Браунинг рассказал, что костюм подходит для разной местности, пролетев по горной тропе между деревьями. Основатель Gravity Industries также отметил, что эта особенность разработки может быть полезна тем, кто реагирует на чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах — горах, ущельях и лесах.
Gravity Industries представила реактивный ранец в 2017 году. Компания продаёт их по цене в 438 тысяч долларов.
В 2020 году британские службы спасения и инженеры заявили, что успешно протестировали реактивный костюм парамедика. Лётные испытания прошли в национальном парке Лэйк-Дистрикт, а пилот долетел на место «происшествия» за 90 секунд. Также в 2021 году Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью реактивного ранца.
Знаменитый натовский напалм
Россия = Украина
Пропагандистская бредятина. Есть же дроны. Зачем рисковать солдатом?
На каждый хитрый дрон найдется РЭБ с постановщиком помех
Помехи и пропавший дрон за 500$ или мертвый солдат с дорогущим реактивным костюмом? Хмм...
Пропавший дрон или
Полная блокировка Телеграм в России
😁😁😁
после успешных испытаний
сценарий испытания выбрали так себе. он нерентабельный — я об этом говорю, а не о том, что реактивный ранец сам по себе бесполезен.
По твоей логике и тактические ракеты не нужны
по моей логике воевать — бессмысленно и вредно. Но в данном случае я говорил о другом.
Да никого они не спрашивали. Пиарщик пришел и сказал что сделать.
Ты еще спроси "зачем нужны солдаты, если можно не воевать?"
Сейчас уже наметилась тенденция воевать почти без людей. Так что вопрос бессмысленный
Ну тогда "зачем тогда вообще воевать?"
Праааааавильно
Получается WoT уже не просто игра?
Альтернатива дрону, полагаю. Потому что потерять связь с дроном - как нефиг делать.
У парамедиков вообще рискованная профессия
Бухнули в баре с поставщиком и понеслось
Дизайнер шарит в warfare?)
Только никому не говори
Чтобы найти раненого, одному из новобранцев предусмотрительно прострелили колено
Кишками в виде шапок
Своими кишками
добытыми в доке
национальный парк в Озёрном Крае - это национальный парк Лэйк-Дистрикт. Название не переводится.
Простите.
Это ты нас прости. Поправим
Стоит ли доверять статье, когда Лэйк Дисктрикт называют озером, а Пик Дистрикт - пиком?
Странно переводить название региона с английского языка, но не переводить Сноудонию и т.п.
Разработка позволяет перемещаться до места происшествия за несколько минут по любой местности
Летит по вытоптанной тропинке
Что то слабоват эффект от тысячи лошадиных сил.
Там Чехия заявила о создании метавселенной для получения информации, нужных документов и прежде всего учений, для своей армии, а вы про джетпаки в очередной раз рассказываете.
Карлсон вернулся
И как стрелять если руки заняты?
Нужен ещё один- на плечах
У Словении и Сербии такой же триколор, как у РФ. Конкретно этот — словенский.
доставил плазму крови в ущелье солдату, изображавшему раненного
Необходимы кавычки — «раненому». Ведь он не был ранен.
***
И у вас:
раненому
раненного
То одна «н», то две, вроде не ошибка, но, наверное, лучше если один вариант будет, нет?
Не выебывайся, а напиши в личку автору
Не ну съёмка , ну просто…
У нас в России тоже испытали реактивный костюм
Путин: "Они умеют в джетпаки? Нападем"
путин: снова посрал перед тем, как снять штаны. Три минуты пытался вспомнить имя Пескова, чтобы тот принёс ему новые штаны. В итоге назвал его Сергеем Песковичем.
Вот это приплел так приплел, говномет еще не устал на вентилятор накидывать?
Нет канеш
Я не удивляюсь тому, как лохтоботы накидывают и не устают, им за это платят, а порвахам то что с этого, на пердячей тяге долго накидывать не сможешь или есть какой-то особый горох для порвах?