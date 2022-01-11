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Технологии
Сергей Исенеков

На учениях НАТО испытали реактивный костюм — пролетели по горной тропе и доставили плазму крови «раненому» военному Статьи редакции

Как заявили в Gravity Industries, разработка позволяет перемещаться до места происшествия за несколько минут по любой местности.

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Видео испытания реактивного костюма и доставки плазмы крови «пострадавшему»

В конце декабря 2021 года британская компания Gravity Industries испытала реактивный костюм Jet Suit в боевых поисково-спасательных учениях НАТО в лесах Словении. Во время теста её основатель Ричард Браунинг пролетел по горной тропе и доставил плазму крови в ущелье солдату, изображавшему раненного.

Реактивный костюм оснащён пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 лошадиных сил и тягой в 144 килограмма. Jet Suit позволяет пролетать расстояние в пять километров от трёх до четырёх минут в зависимости от ландшафтных и погодных условий. Костюм позволяет развивать скорость в 80 километров в час и поднимает пилота на высоту до 3,5 тысяч метров.

Браунинг рассказал, что костюм подходит для разной местности, пролетев по горной тропе между деревьями. Основатель Gravity Industries также отметил, что эта особенность разработки может быть полезна тем, кто реагирует на чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах — горах, ущельях и лесах.

Gravity Industries представила реактивный ранец в 2017 году. Компания продаёт их по цене в 438 тысяч долларов.

В 2020 году британские службы спасения и инженеры заявили, что успешно протестировали реактивный костюм парамедика. Лётные испытания прошли в национальном парке Лэйк-Дистрикт, а пилот долетел на место «происшествия» за 90 секунд. Также в 2021 году Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью реактивного ранца.

#новости #технологии #медицина

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Должный хот-дог

Вау, какие НАТО гуманные!

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Должный хот-дог

Только доставлять будут на этих ранцах не «плазму крови», а что-то более демократичное. Они ещё используют напалм?

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0
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Duard Kuban

Знаменитый натовский напалм

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Должный хот-дог

НАТО = США

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–3
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Duard Kuban

Россия = Украина

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2
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Должный хот-дог

Украина = Россия

Исправил, у тебя очередность нарушена. Из меньшего в большее.

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–2
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умный человек
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Дизайнер Павленко

Пропагандистская бредятина. Есть же дроны. Зачем рисковать солдатом?

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Роман Александров

На каждый хитрый дрон найдется РЭБ с постановщиком помех

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3
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Дизайнер Павленко

Помехи и пропавший дрон за 500$ или мертвый солдат с дорогущим реактивным костюмом? Хмм...

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1
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Владимир Старик

Пропавший дрон или
Полная блокировка Телеграм в России

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12
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Дизайнер Павленко

😁😁😁

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0
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Должный хот-дог

Прототип, после успешных испытаний которого будут работать над удешевлением без потери качества и кучей рационализаторских улучшению. По твоей логике и тактические ракеты не нужны - стоят дорого, а могут и промахнуться.

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3
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Дизайнер Павленко

после успешных испытаний
 сценарий испытания выбрали так себе. он нерентабельный — я об этом говорю, а не о том, что реактивный ранец сам по себе бесполезен.

По твоей логике и тактические ракеты не нужны
 по моей логике воевать — бессмысленно и вредно. Но в данном случае я говорил о другом.

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1
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Должный хот-дог

Ну вот командование НАТО всех командиров при согласовании сценария спросило, а дизайнера Павленко забыло спросить.

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4
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Дизайнер Павленко

Да никого они не спрашивали. Пиарщик пришел и сказал что сделать.

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0
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Должный хот-дог

Так все и было.

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1
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Дизайнер Павленко
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Должный хот-дог

Ой блять...

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Алексей Иванов

Ты еще спроси "зачем нужны солдаты, если можно не воевать?"

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2
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Дизайнер Павленко

Сейчас уже наметилась тенденция воевать почти без людей. Так что вопрос бессмысленный

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Алексей Иванов

Ну тогда "зачем тогда вообще воевать?"

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Дизайнер Павленко

Праааааавильно

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Ёршик Золотой

Получается WoT уже не просто игра?

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T:ema

Альтернатива дрону, полагаю. Потому что потерять связь с дроном - как нефиг делать.
У парамедиков вообще рискованная профессия

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1
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Имя И Фамилия

Бухнули в баре с поставщиком и понеслось

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пепси

Дизайнер шарит в warfare?)

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Дизайнер Павленко

Только никому не говори

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AttentiveMilk

Чтобы найти раненого, одному из новобранцев предусмотрительно прострелили колено

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2
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Должный хот-дог

Мы их шапками закидаем

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Александр Хмара

Кишками в виде шапок

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knight_killer

Своими кишками

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ユリー シャネ

добытыми в доке

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Должный хот-дог

Бери пример с самых мудрых животных на земле - мартышек. Кидать нужно какашками.

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T:ema

национальный парк в Озёрном Крае - это национальный парк Лэйк-Дистрикт. Название не переводится.
Простите.

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Артём Мазанов

Это ты нас прости. Поправим

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Кенчанский
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T:ema

Стоит ли доверять статье, когда Лэйк Дисктрикт называют озером, а Пик Дистрикт - пиком?
Странно переводить название региона с английского языка, но не переводить Сноудонию и т.п.

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Вова Кот

Разработка позволяет перемещаться до места происшествия за несколько минут по любой местности
 Летит по вытоптанной тропинке

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Должный хот-дог

Я ожидал, что он на гору взлетит.

А так выглядит, что и на самокате мог бы проехать

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bbk bbk

Что то слабоват эффект от тысячи лошадиных сил.

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Кенчанский

Там Чехия заявила о создании метавселенной для получения информации, нужных документов и прежде всего учений, для своей армии, а вы про джетпаки в очередной раз рассказываете.

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Должный хот-дог
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Должный хот-дог
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Bkmz Иванов

Карлсон вернулся

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Bkmz Иванов

И как стрелять если руки заняты?

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Bkmz Иванов

Нужен ещё один- на плечах

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Должный хот-дог

wat?

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Кенчанский

У Словении и Сербии такой же триколор, как у РФ. Конкретно этот — словенский.

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Должный хот-дог

Я увидел название видео, да

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Evil Pechenka

доставил плазму крови в ущелье солдату, изображавшему раненного
 Необходимы кавычки — «раненому». Ведь он не был ранен.

***

И у вас:
раненому
 раненного
 То одна «н», то две, вроде не ошибка, но, наверное, лучше если один вариант будет, нет?

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Bkmz Иванов

Не выебывайся, а напиши в личку автору

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Пинкертон

Не ну съёмка , ну просто…
У нас в России тоже испытали реактивный костюм

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пепси

Путин: "Они умеют в джетпаки? Нападем"

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Никита Борисова

путин: снова посрал перед тем, как снять штаны. Три минуты пытался вспомнить имя Пескова, чтобы тот принёс ему новые штаны. В итоге назвал его Сергеем Песковичем.

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Павел Каташев

Вот это приплел так приплел, говномет еще не устал на вентилятор накидывать?

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пепси

Нет канеш

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Должный хот-дог

Надо просто включить вентилятор

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Павел Каташев

Я не удивляюсь тому, как лохтоботы накидывают и не устают, им за это платят, а порвахам то что с этого, на пердячей тяге долго накидывать не сможешь или есть какой-то особый горох для порвах?

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