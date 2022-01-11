Как заявили в Gravity Industries, разработка позволяет перемещаться до места происшествия за несколько минут по любой местности.

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Видео испытания реактивного костюма и доставки плазмы крови «пострадавшему»

В конце декабря 2021 года британская компания Gravity Industries испытала реактивный костюм Jet Suit в боевых поисково-спасательных учениях НАТО в лесах Словении. Во время теста её основатель Ричард Браунинг пролетел по горной тропе и доставил плазму крови в ущелье солдату, изображавшему раненного.

Реактивный костюм оснащён пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 лошадиных сил и тягой в 144 килограмма. Jet Suit позволяет пролетать расстояние в пять километров от трёх до четырёх минут в зависимости от ландшафтных и погодных условий. Костюм позволяет развивать скорость в 80 километров в час и поднимает пилота на высоту до 3,5 тысяч метров.

Браунинг рассказал, что костюм подходит для разной местности, пролетев по горной тропе между деревьями. Основатель Gravity Industries также отметил, что эта особенность разработки может быть полезна тем, кто реагирует на чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах — горах, ущельях и лесах.

Gravity Industries представила реактивный ранец в 2017 году. Компания продаёт их по цене в 438 тысяч долларов.