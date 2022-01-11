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Технологии
Сергей Исенеков

Apple разрешит в Южной Корее использование сторонних платёжных систем в App Store после требования властей Статьи редакции

В компании не уточнили сроки вступления изменений в силу.

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Фото KNTC

Apple представит изменения в систему оплаты внутри приложений и разрешит разработчикам размещать прямые ссылки на сторонние платёжные системы. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на документы, представленные американской компанией в Комиссию по коммуникациям Кореи (КСС).

Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы. При этом точных сроков, когда изменения правил оплаты в App Store вступят в силу, и размер комиссии за покупки с использованием сторонних сервисов компания не назвала.

Мы с нетерпением ждём совместной работы с КСС и сообществом разработчиков над решением, которое пойдет на пользу корейским пользователям. Apple с большим уважением относится к законам Кореи и имеет большой опыт сотрудничества с талантливыми разработчиками приложений в стране. Наша работа всегда будет направлена на то, чтобы сделать App Store безопасным и защищённым местом, где пользователи смогут загружать приложения, которые им нравятся.

из заявления Apple

В конце августа 2021 года в Южной Корее приняли поправки в закон, которые запрещают владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории страны.

Тогда Apple и Google негативно высказывались по поводу принятия поправок. Компании считали, что изменения в законе негативно скажутся на бизнесе, а люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.

#новости #apple #южнаякорея

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Должный хот-дог

ща наши под копирку перепишут и сделают яндекс.store

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Kirill

Так у нас вроде фас уже apple по этому делу трясёт. Думаю скоро и в России разрешат.

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Должный хот-дог

прикол в том что на андроиде в свое время уже был у яндекса свой магазин приложений. во времена второго андроида

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Люц Шнайдер

Так и у Самсунга есть свой стор. Это не запрещено правилами Андроида , вроде как.

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Должный хот-дог

та и у каждого китайца типа счоми или виво свой стор есть, дело не в запрете, а в целесообразности

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Люц Шнайдер

Ну это частная компания. Они попытались, не взлетело и они его закрыли. А Самсунг просто ставит его на свои телефоны и у них с распространением проще.

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Ваня Коников

Скорее всего всё уже решили и через интересное количество времени оно всё таки появится

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Должный хот-дог

так платёжная система, не магазин

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Должный хот-дог

юмани подключат

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Должный хот-дог

это типа вебмани?

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Люц Шнайдер

Даже близко нет. Просто платёжка электронная — бывшие Яндекс.Деньги

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Должный хот-дог

а чё так заумно назвали?)

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Должный хот-дог

тому шо майл ру то есть вк продали

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Люц Шнайдер

Так, ты что-то напутал и человека сейчас запутаешь. Это был раздел между Сбером и Яндексом.

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Должный хот-дог

ой, сорян, спизднул, да , сберу. они заебали там с яндексом то сходиться, то расходиться, запутался уже

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Люц Шнайдер

Да, там немудрено запутаться. Сбер меняет партнёров, как эскор... Ну в общем ты понял.

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Люц Шнайдер

Хз. Они Сберу отошли при разделе Маркета. А что у Сбера с неймингом и чем они руководствовались я не знаю.

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Evil Pechenka

Apple уже не тот...
Что дальше? Разрешат ставить Android на iPhone?

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Должный хот-дог

Или iOS на самсунгах

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Должный хот-дог

Пиздец прогнулись

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Эмиль Сулейманов

Кстати в Корее на банковских картах нет чипов бесконтактной оплаты. Второй год здесь нахожусь и до сих пор сую карту в терминал, как в 90-ых наверное.

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Katia Kubrak

Странно, я много раз видела, как люди прикладывали телефон к терминалу при оплате. И 신한, если не ошибаюсь, выпускает paywave. Тоже здесь живу не один год.

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aliftin

Лучше бы про мемы написали.

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aliftin

@Уютный Багажник ты опять не успел.

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