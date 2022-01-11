Apple разрешит в Южной Корее использование сторонних платёжных систем в App Store после требования властей Статьи редакции
В компании не уточнили сроки вступления изменений в силу.
Apple представит изменения в систему оплаты внутри приложений и разрешит разработчикам размещать прямые ссылки на сторонние платёжные системы. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на документы, представленные американской компанией в Комиссию по коммуникациям Кореи (КСС).
Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы. При этом точных сроков, когда изменения правил оплаты в App Store вступят в силу, и размер комиссии за покупки с использованием сторонних сервисов компания не назвала.
В конце августа 2021 года в Южной Корее приняли поправки в закон, которые запрещают владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории страны.
Тогда Apple и Google негативно высказывались по поводу принятия поправок. Компании считали, что изменения в законе негативно скажутся на бизнесе, а люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
Так у нас вроде фас уже apple по этому делу трясёт. Думаю скоро и в России разрешат.
Так и у Самсунга есть свой стор. Это не запрещено правилами Андроида , вроде как.
Ну это частная компания. Они попытались, не взлетело и они его закрыли. А Самсунг просто ставит его на свои телефоны и у них с распространением проще.
Скорее всего всё уже решили и через интересное количество времени оно всё таки появится
Даже близко нет. Просто платёжка электронная — бывшие Яндекс.Деньги
Так, ты что-то напутал и человека сейчас запутаешь. Это был раздел между Сбером и Яндексом.
Да, там немудрено запутаться. Сбер меняет партнёров, как эскор... Ну в общем ты понял.
Хз. Они Сберу отошли при разделе Маркета. А что у Сбера с неймингом и чем они руководствовались я не знаю.
Apple уже не тот...
Что дальше? Разрешат ставить Android на iPhone?
Кстати в Корее на банковских картах нет чипов бесконтактной оплаты. Второй год здесь нахожусь и до сих пор сую карту в терминал, как в 90-ых наверное.
Странно, я много раз видела, как люди прикладывали телефон к терминалу при оплате. И 신한, если не ошибаюсь, выпускает paywave. Тоже здесь живу не один год.
Лучше бы про мемы написали.
@Уютный Багажник ты опять не успел.