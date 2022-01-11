В компании не уточнили сроки вступления изменений в силу.

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Фото KNTC



Apple представит изменения в систему оплаты внутри приложений и разрешит разработчикам размещать прямые ссылки на сторонние платёжные системы. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на документы, представленные американской компанией в Комиссию по коммуникациям Кореи (КСС).

Apple также планирует ввести сниженную комиссию за покупки, сделанные через альтернативные платёжные системы. При этом точных сроков, когда изменения правил оплаты в App Store вступят в силу, и размер комиссии за покупки с использованием сторонних сервисов компания не назвала.

Мы с нетерпением ждём совместной работы с КСС и сообществом разработчиков над решением, которое пойдет на пользу корейским пользователям. Apple с большим уважением относится к законам Кореи и имеет большой опыт сотрудничества с талантливыми разработчиками приложений в стране. Наша работа всегда будет направлена на то, чтобы сделать App Store безопасным и защищённым местом, где пользователи смогут загружать приложения, которые им нравятся.

из заявления Apple



В конце августа 2021 года в Южной Корее приняли поправки в закон, которые запрещают владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории страны.