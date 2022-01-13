Пользователи Firefox столкнулись с багом — браузер не давал загружать страницы и зависал при завершении работы Статьи редакции
Проблема коснулась пользователей по всему миру, но её можно исправить самостоятельно в настройках браузера.
13 января в работе десктопной версии браузера Firefox появилась критическая ошибка, которая не давала приложению обновлять страницы на протяжении нескольких минут. На это обратили внимание пользователи форума Bugzilla.
В описании ошибки сказано, что Google Cloud Load Balancer (или аналогичный сервис CloudFlare), который работает с одним из серверов Firefox, получил обновление, которое вызывает существующую ошибку HTTP3.
Пользователи отмечают, что браузер перестал работать на всех операционных системах — Windows, Linux и MacOS. Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.
У редактора TJ также наблюдались проблемы в работоспособности браузера около 11:30 по московскому времени. Firefox не давал загрузить страницы, а при завершении работы приложение зависало. Перезагрузка компьютера также не исправляла ситуацию. Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась. Никакие изменения в настройки и конфигурации также не вносились.
Создатели браузера Mozilla пока никак не прокомментировали проблемы в работе программы.
появилась критическая ошибка
критическая ошибка
Критическая ошибка - это косяк с log4j или hearthbleed, а не вот это всё. Детский сад.
Приложение не справляется с основной своей функцией - некритично? Ты не разработчик софта часом? )
Да, разработчик
Однако это бесплатное, опенсурсное приложение.
Просто нужно подождать исправление, не вижу критичности.
не вижу критичности
Как сисадмин и разработчик, могу заявить, что это пиздец какая критическая ошибка. А Log4j и HeartBleed - это уязвимости.
Мне пришлось прямо во время звонка делать log-in во все рабочие инструменты в другом браузере, которые к тому же еще защищены 2-факторкой. Плюс разбираться - это с сайтом проблема, браузером или интернет подключением.
Хорошо, что это на связи были новые агенты, а не важный клиент, например. Так что полный отказ работоспособности может оказаться довольно критичным.
Ну для жизнеобеспечения не критично, но для браузера, конкурирующего за свою аудиторию пользователей - критично.
Пользователи Firefox столкнулись с багом — браузер работал как Гугл Хром
Для Chrome — ничего не обычного, а для Firefox это странно.
Фаерфокс - глюкалово на фоне Хрома. Печально, но факт.
ой
@Вахтёр неси шлюхобойку
Хром после ласт апдейта хуже эксплорера, у меня после каждой сессии хромкаста крашится, помогает только ребут
Чем пользуешься теперь? Wget?
На шиндошс, как ни странно, нынче очень пристойный Эдж. Работает лучше того же Хрома, даже банально в Ютубе 4К видосы почему-то подлагивают в Хроме, при этом идут совершенно плавно в Эдже. И прокрутка в Эдже плавнее, и в целом интерфейс лично мне больше нравится.
А вот на ведре Эдж - перегруженное говно, откровенно говоря. И лисий браузер не лучше. Пользуюсь там Хромом только из-за того, что часто бывает нужен переводчик, который у Гугла лучше, чем у других.
Есть на ведре прикольный Via Browser, по сути - маленькая симпатичная надстройка над webview. Попробуй, может, понравится.
Ну бля, а я старался, расписывал... Ну ладно.
Я на киви смотрел, вроде и прикольный, а вроде и нафиг он мне нужен. Рекламу у меня везде адгард режет, менеджер паролей тоже отдельный стоит.
Ну, не знаю, чем тебе via не пришелся по вкусу. Я им пользовался какое-то время, маленький и удобный.
Тут ещё вот в чем дело: где-то года полтора-два назад было время, когда Хром люто лагал при пролистывании длинных текстов. Вот прям лютые лаги, нечитабельно. И это происходило на мощном смартфоне с топовым на тот момент железом (SD855, 8 оперативы, все дела). Тот же яндекс-браузер тоже лагал. Виа при этом работал безупречно.
Я на 4pda у людей совета просил, снимал видео со сравнением прокрутки. Безрезультатно, тамошние эксперты пожали плечами. Пришлось временно посидеть на Via. В итоге через несколько обновлений с Хромом стало все в порядке, и я обратно на него перекатился.
Такие дела.
Пользуюсь там Хромом только из-за того, что часто бывает нужен переводчик, который у Гугла лучше, чем у других.
Ну, плагин с гуглопереводчиком есть на всех других браузерах. Но я рекомендую обратить внимание на переводчик DeepL. Мне он понравился больше гугловского. Ещё имеет виндовое приложение, которое при двойном Ctrl+C отправляет выделенный текст в свой UI
Оки) Ну может тогда кому надо будет скачиваемое приложение для использования в документах, а не только в браузере.
плагин с гуглопереводчиком
На шинде-то да, конечно. Я про ведробраузеры говорил, там расширения можно ставить в полутора браузерах. Киви вот, вроде бы Лиса тоже.
Надо будет потестить DeepL, да, много о нем слышал.
Понял!
Попробуйте. Мне понравился, может и вам зайдет
Эдж на своем движке да. На хромиуме те же яйца, что хром, только в профиль.
И прокрутка в Эдже плавнее
кто-то в 2022 году не отключает сразу нахуй плавную прокрутку?
Safari есть для всех этих OS, кроме андроида. Там придётся сосать
ты прав. касательно винды: последняя версия сафари под винду вышла в 2012 году, 10 лет назад.
WSL устанавливать и w3m
Вообще нужно было говорить про w3m
Links
в 96й версии все работает (уже)
ой бля
браузер не давал загружать страницы
Это потому что курирующий загрузки товарищ майор отходил покурить, без него никаких загрузок
Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась.
Накурился, вернулся и продолжил работу.
Перезагрузил браузер - не помогло
Перезагрузил комп - не помогло
Отключил прокси в настройках - не помогло
Почистил куки - помогло, хотя может совпадение и уже проблема была не актуальна
Та же история, хотя я переустановил лису, вместо чистки куков.
Охуенно узнать, что у файрфокса телеметрия появилась. Я уже заебался везде её выключать
Мозилла заебала дурацкими факапами, год назад они тупо забыли обновить сертификат из-за чего все дополнения отвалились разом.
хром заебал больше 10 лет назад когда ставился практически с любым софтом если не убиралась галочка
Виндопроблемы
проблемы обычных пользователей
Возможно
Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить бразуер.
Самый дельный совет.
Firefox в последнее время стал подводить. Были моменты, когда он просто не рендерил какие-то компоненты на странице в отличие от Хрома 😢
Сижу на ESR сборке, проблемы не встретил :')
Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить бразуер.
Говноеды, которые не отключают телеметрию, должны страдать.
Несколько минут пользователи Firefox могли встать и попить чай.
Как пользователь Firefox, нахожу это очень удобным багом.
Столкнулся с этой хуйней, думал что у меня снова интернет глючит, насчет браузеров, сейчас под определенные ресурсы разный браузер отрабатывает по разному, к сожалению. Хуево, но ХРОМ ебу я его душу, какие то антивирусы встроил и так далее, это пиздец
Так это его обычная модель работы.