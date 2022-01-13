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Технологии
Сергей Исенеков

Пользователи Firefox столкнулись с багом — браузер не давал загружать страницы и зависал при завершении работы Статьи редакции

Проблема коснулась пользователей по всему миру, но её можно исправить самостоятельно в настройках браузера.

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Пример решения исправления бага в настройках конфигурации браузера

13 января в работе десктопной версии браузера Firefox появилась критическая ошибка, которая не давала приложению обновлять страницы на протяжении нескольких минут. На это обратили внимание пользователи форума Bugzilla.

В описании ошибки сказано, что Google Cloud Load Balancer (или аналогичный сервис CloudFlare), который работает с одним из серверов Firefox, получил обновление, которое вызывает существующую ошибку HTTP3.

Сначала была задействована телеметрия, потому что это одна из первых служб, к которой обычная конфигурация Firefox будет подключаться первой, но, предположительно, ошибка сработает при любом другом подключении к такому серверу. Текущий план состоит в том, чтобы отключить HTTP3 для смягчения последствий, пока разработчики не смогут найти точную ошибку в сетевом стеке.

из описания ошибки в браузере Firefox

Пользователи отмечают, что браузер перестал работать на всех операционных системах — Windows, Linux и MacOS. Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.

Чтобы исправить баг, необходимо ввести в адресную строку about:config и переключить параметр network.http.http3.enabled на false. Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить бразуер.

У редактора TJ также наблюдались проблемы в работоспособности браузера около 11:30 по московскому времени. Firefox не давал загрузить страницы, а при завершении работы приложение зависало. Перезагрузка компьютера также не исправляла ситуацию. Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась. Никакие изменения в настройки и конфигурации также не вносились.

Создатели браузера Mozilla пока никак не прокомментировали проблемы в работе программы.

#новости #баги #firefox

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Илья Синица

появилась критическая ошибка
 критическая ошибка
Критическая ошибка - это косяк с log4j или hearthbleed, а не вот это всё. Детский сад.

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6
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Дмитрий Алексеенков

Приложение не справляется с основной своей функцией - некритично? Ты не разработчик софта часом? )

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2
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Илья Синица

Да, разработчик
Однако это бесплатное, опенсурсное приложение.
Просто нужно подождать исправление, не вижу критичности.

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2
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Иван Грозный

не вижу критичности

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6
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ziggy stardust

Как сисадмин и разработчик, могу заявить, что это пиздец какая критическая ошибка. А Log4j и HeartBleed - это уязвимости.

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2
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Vlad Andrienko

Мне пришлось прямо во время звонка делать log-in во все рабочие инструменты в другом браузере, которые к тому же еще защищены 2-факторкой. Плюс разбираться - это с сайтом проблема, браузером или интернет подключением.

Хорошо, что это на связи были новые агенты, а не важный клиент, например. Так что полный отказ работоспособности может оказаться довольно критичным.

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1
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Sharkie

Ну для жизнеобеспечения не критично, но для браузера, конкурирующего за свою аудиторию пользователей - критично.

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0
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Андрей Васильев

Пользователи Firefox столкнулись с багом — браузер работал как Гугл Хром

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5
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Российский кран

браузер не давал загружать страницы и зависал при завершении работы
а что в этом необычного?

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0
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Ivan Boldyrev

Для Chrome — ничего не обычного, а для Firefox это странно.

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12
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Сталин спас Россию

Фаерфокс - глюкалово на фоне Хрома. Печально, но факт.

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2
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Российский кран

это у тебя просто интернет отключали

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9
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Андрей Васильев

ой

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0
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Vladimir Vorobyev

@Вахтёр неси шлюхобойку

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–1
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Андрей Васильев

Хром после ласт апдейта хуже эксплорера, у меня после каждой сессии хромкаста крашится, помогает только ребут

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0
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Российский кран

не буду сейчас начинать браузерные холивары, но обоими я перестал пользоваться когда они превратились в неповоротливые прожорливые комбайны, которые именно так себя и вели

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1
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Vladimir Vorobyev

Чем пользуешься теперь? Wget?

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6
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Российский кран

Safari работает шустро и без нареканий

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3
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Российский кран

а что делать пользователям windows, linux и android?

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1
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Российский кран

Страдать, конечно же

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8
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kerokero

На шиндошс, как ни странно, нынче очень пристойный Эдж. Работает лучше того же Хрома, даже банально в Ютубе 4К видосы почему-то подлагивают в Хроме, при этом идут совершенно плавно в Эдже. И прокрутка в Эдже плавнее, и в целом интерфейс лично мне больше нравится.
А вот на ведре Эдж - перегруженное говно, откровенно говоря. И лисий браузер не лучше. Пользуюсь там Хромом только из-за того, что часто бывает нужен переводчик, который у Гугла лучше, чем у других.
Есть на ведре прикольный Via Browser, по сути - маленькая симпатичная надстройка над webview. Попробуй, может, понравится.

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3
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Российский кран

это был не серьёзный вопрос, а на андроиде использую kiwi browser, в котором можно расширения ставить

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1
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kerokero

Ну бля, а я старался, расписывал... Ну ладно.
Я на киви смотрел, вроде и прикольный, а вроде и нафиг он мне нужен. Рекламу у меня везде адгард режет, менеджер паролей тоже отдельный стоит.

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3
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Российский кран

извини, а у меня нет адгарда. А via browser я пользовался - лютая дичь. На винде лиса и иногда брейв, хотя и эдж может быть.

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1
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kerokero

Ну, не знаю, чем тебе via не пришелся по вкусу. Я им пользовался какое-то время, маленький и удобный.
Тут ещё вот в чем дело: где-то года полтора-два назад было время, когда Хром люто лагал при пролистывании длинных текстов. Вот прям лютые лаги, нечитабельно. И это происходило на мощном смартфоне с топовым на тот момент железом (SD855, 8 оперативы, все дела). Тот же яндекс-браузер тоже лагал. Виа при этом работал безупречно.
Я на 4pda у людей совета просил, снимал видео со сравнением прокрутки. Безрезультатно, тамошние эксперты пожали плечами. Пришлось временно посидеть на Via. В итоге через несколько обновлений с Хромом стало все в порядке, и я обратно на него перекатился.
Такие дела.

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0
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Sharkie

Пользуюсь там Хромом только из-за того, что часто бывает нужен переводчик, который у Гугла лучше, чем у других.
 Ну, плагин с гуглопереводчиком есть на всех других браузерах. Но я рекомендую обратить внимание на переводчик DeepL. Мне он понравился больше гугловского. Ещё имеет виндовое приложение, которое при двойном Ctrl+C отправляет выделенный текст в свой UI

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0
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Российский кран

на самом деле они похожи по качеству перевода

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Sharkie

Оки) Ну может тогда кому надо будет скачиваемое приложение для использования в документах, а не только в браузере.

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kerokero

плагин с гуглопереводчиком
 На шинде-то да, конечно. Я про ведробраузеры говорил, там расширения можно ставить в полутора браузерах. Киви вот, вроде бы Лиса тоже.
Надо будет потестить DeepL, да, много о нем слышал.

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0
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Sharkie

Понял!
Попробуйте. Мне понравился, может и вам зайдет

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0
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супрематизм 2.0

Эдж на своем движке да. На хромиуме те же яйца, что хром, только в профиль.

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ziggy stardust

И прокрутка в Эдже плавнее
 кто-то в 2022 году не отключает сразу нахуй плавную прокрутку?

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0
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Павел Соколов

Safari есть для всех этих OS, кроме андроида. Там придётся сосать

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0
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Российский кран

Ты про 5 версию, которая на большинстве сайтов работать не будет?

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6
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Секта свидетелей повесточки

ты прав. касательно винды: последняя версия сафари под винду вышла в 2012 году, 10 лет назад.

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1
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Vladimir Vorobyev

WSL устанавливать и w3m

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0
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aliftin

Вообще нужно было говорить про w3m

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1
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супрематизм 2.0

Links

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0
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Российский кран

почему у меня подобного нет?

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0
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Иван Грозный

в 96й версии все работает (уже)

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0
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Сергей Сергеич

ой бля

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0
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Лига безопасного интернета

браузер не давал загружать страницы
 Это потому что курирующий загрузки товарищ майор отходил покурить, без него никаких загрузок

Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась.
Накурился, вернулся и продолжил работу.

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3
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Российский кран

Всё утро думал что сайт сдох, сейчас решил закрыть лису, а она зависла и после принудительной остановки заработал, и только через 30 сек увидел статью)

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2
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Kakomicli

Перезагрузил браузер - не помогло
Перезагрузил комп - не помогло
Отключил прокси в настройках - не помогло
Почистил куки - помогло, хотя может совпадение и уже проблема была не актуальна

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1
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nonsense

Та же история, хотя я переустановил лису, вместо чистки куков.

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1
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Vladimir Vorobyev

Охуенно узнать, что у файрфокса телеметрия появилась. Я уже заебался везде её выключать

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1
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Сталин спас Россию

Мозилла заебала дурацкими факапами, год назад они тупо забыли обновить сертификат из-за чего все дополнения отвалились разом.

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0
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Иван Грозный

хром заебал больше 10 лет назад когда ставился практически с любым софтом если не убиралась галочка

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0
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Сталин спас Россию

Виндопроблемы

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2
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Иван Грозный

проблемы обычных пользователей

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1
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Российский кран

это было 3 года назад)

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0
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Сталин спас Россию

Возможно

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0
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Российский кран

Хорошо что не обновился до 96. А вообще мозилла последнее время как-то сосвсем ничего не меняет в лучшую сторону.

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Вася Пражкин

Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить бразуер.
 Самый дельный совет.

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паша м
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Сергей Горбачёв

Firefox в последнее время стал подводить. Были моменты, когда он просто не рендерил какие-то компоненты на странице в отличие от Хрома 😢

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sear.scar

Сижу на ESR сборке, проблемы не встретил :')

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супрематизм 2.0

Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить бразуер.
Говноеды, которые не отключают телеметрию, должны страдать.

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Российский кран

сука!! я час не мог залогиниться из-за этой хуйни

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T:ema

Несколько минут пользователи Firefox могли встать и попить чай.

Как пользователь Firefox, нахожу это очень удобным багом.

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Саша Саша

Столкнулся с этой хуйней, думал что у меня снова интернет глючит, насчет браузеров, сейчас под определенные ресурсы разный браузер отрабатывает по разному, к сожалению. Хуево, но ХРОМ ебу я его душу, какие то антивирусы встроил и так далее, это пиздец

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Kirill

Так это его обычная модель работы.

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–1
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