Проблема коснулась пользователей по всему миру, но её можно исправить самостоятельно в настройках браузера.

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Пример решения исправления бага в настройках конфигурации браузера

13 января в работе десктопной версии браузера Firefox появилась критическая ошибка, которая не давала приложению обновлять страницы на протяжении нескольких минут. На это обратили внимание пользователи форума Bugzilla.

В описании ошибки сказано, что Google Cloud Load Balancer (или аналогичный сервис CloudFlare), который работает с одним из серверов Firefox, получил обновление, которое вызывает существующую ошибку HTTP3.

Сначала была задействована телеметрия, потому что это одна из первых служб, к которой обычная конфигурация Firefox будет подключаться первой, но, предположительно, ошибка сработает при любом другом подключении к такому серверу. Текущий план состоит в том, чтобы отключить HTTP3 для смягчения последствий, пока разработчики не смогут найти точную ошибку в сетевом стеке.

из описания ошибки в браузере Firefox



Пользователи отмечают, что браузер перестал работать на всех операционных системах — Windows, Linux и MacOS. Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.

Чтобы исправить баг, необходимо ввести в адресную строку about:config и переключить параметр network.http.http3.enabled на false. Либо же ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить бразуер.



У редактора TJ также наблюдались проблемы в работоспособности браузера около 11:30 по московскому времени. Firefox не давал загрузить страницы, а при завершении работы приложение зависало. Перезагрузка компьютера также не исправляла ситуацию. Спустя 20 минут проблема исчезла сама собой и больше не появлялась. Никакие изменения в настройки и конфигурации также не вносились.