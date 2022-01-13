Производство начнётся не раньше 2023 года, сообщал Electrek.

На сайте Tesla обновилась информация на странице предзаказа Cybertruck — раньше она сообщала, что выбрать электропикап можно до начала производства в 2022 году, теперь дата отсутствует, заметило Edmunds. Архивная копия сайта показывает, что компания удалила её в конце декабря 2021 года, пишет The Verge.

Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 миллиона.

В 2021 году Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производства перенесли c конца 2021 года на 2022 год.

В сентябре 2021-го издание Electrek со ссылкой на заявление Маска сотрудникам сообщило, что массовое производство Cybertruck вряд ли начнётся раньше 2023 года.