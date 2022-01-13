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Tesla удалила с сайта информацию о начале массового производства Cybertruck в 2022 году Статьи редакции

Производство начнётся не раньше 2023 года, сообщал Electrek.

На сайте Tesla обновилась информация на странице предзаказа Cybertruck — раньше она сообщала, что выбрать электропикап можно до начала производства в 2022 году, теперь дата отсутствует, заметило Edmunds. Архивная копия сайта показывает, что компания удалила её в конце декабря 2021 года, пишет The Verge.

Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 миллиона.

В 2021 году Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производства перенесли c конца 2021 года на 2022 год.

В сентябре 2021-го издание Electrek со ссылкой на заявление Маска сотрудникам сообщило, что массовое производство Cybertruck вряд ли начнётся раньше 2023 года.

#новости #tesla #cybertruck

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Архивная копия сайта показывает, что компания удалила её в конце декабря 2021 года
 Ну то есть всем по факту настолько наплевать на эту машину, что более двух недель никто и не замечал

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Мистер Блондин

Холодец варили не до этого было

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умный человек
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Ваша Закладко

весь пар ушел в сайбер свисток

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Российский кран

Потому что Маск сто раз повторял, разработка продукта это 5% сложности, 95% заеба это налаживание производства.
Айтишникам не понять

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Российский кран

95% заеба это подогнать этот киберавтомобиль под нормы безопасности nhtca, без которых его на дороги никто не пустит

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Российский кран

Нет это легко подправить, а наладить производство энто сложно

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André

В случае Маска еще где-то 30% уходит на хайп вокруг. Тягачей Тесла мы так и не наблюдаем.

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Российский кран

Писать твиты это ни разу не тяжело))))

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Российский кран

Тягачи уже тестируются

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Selfish Ledger

Человек немного занят. Он миллион машин выпустил когда местные власти хотели заставить людей по домам сидеть. Деталей не хватает всему миру.

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Dr. Acula

тем временем ford f 150, rivian новый уже выпускаются, в следующем году новый hummer выйдет в продажу

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Российский кран

И че?

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André

Раньше Тесла была единственной в своем классе, а теперь будет догоняющей. Неиллюзорен шанс, что предзаказы начнут отменять и брать уже что-то продающееся.

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Российский кран

Думаю илон это переживет, тесла стоит больше, чем все остальные топовые производители авто вместе взятые и акции все еще летят ту зе мун, так что догонять им нужно только собственные планы

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Dr. Acula

люди хотели теслу, а купят другую тачку покруче
минус клиенты у теслы

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Chikk

Жаль, придётся снова УАЗик покупать...

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Роман Александров

Cyberscam

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Vladimir Vorobyev

Так где щетки и боковые зеркала?

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Закомплексованная Душа

Потом он уже никому и не нужен будет

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Alice Wonder

Вангую, что к тому времени, когда этот кибертруцк доберётся до производства, от этого дизайна мало чего останется из-за требований безопасности.

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