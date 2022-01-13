Tesla удалила с сайта информацию о начале массового производства Cybertruck в 2022 году Статьи редакции
Производство начнётся не раньше 2023 года, сообщал Electrek.
На сайте Tesla обновилась информация на странице предзаказа Cybertruck — раньше она сообщала, что выбрать электропикап можно до начала производства в 2022 году, теперь дата отсутствует, заметило Edmunds. Архивная копия сайта показывает, что компания удалила её в конце декабря 2021 года, пишет The Verge.
Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 миллиона.
В 2021 году Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производства перенесли c конца 2021 года на 2022 год.
В сентябре 2021-го издание Electrek со ссылкой на заявление Маска сотрудникам сообщило, что массовое производство Cybertruck вряд ли начнётся раньше 2023 года.
Архивная копия сайта показывает, что компания удалила её в конце декабря 2021 года
Ну то есть всем по факту настолько наплевать на эту машину, что более двух недель никто и не замечал
Холодец варили не до этого было
весь пар ушел в сайбер свисток
В случае Маска еще где-то 30% уходит на хайп вокруг. Тягачей Тесла мы так и не наблюдаем.
Человек немного занят. Он миллион машин выпустил когда местные власти хотели заставить людей по домам сидеть. Деталей не хватает всему миру.
тем временем ford f 150, rivian новый уже выпускаются, в следующем году новый hummer выйдет в продажу
Раньше Тесла была единственной в своем классе, а теперь будет догоняющей. Неиллюзорен шанс, что предзаказы начнут отменять и брать уже что-то продающееся.
люди хотели теслу, а купят другую тачку покруче
минус клиенты у теслы
Жаль, придётся снова УАЗик покупать...
Cyberscam
Так где щетки и боковые зеркала?
Потом он уже никому и не нужен будет
Вангую, что к тому времени, когда этот кибертруцк доберётся до производства, от этого дизайна мало чего останется из-за требований безопасности.