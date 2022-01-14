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Технологии
Сергей Исенеков

Reuters: Tesla перенесла начало производства электропикапа Cybertruck на 2023 год Статьи редакции

По данным источников агентства, компания решилась на такой шаг из-за конкуренции на рынке.

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Фото Tesla

Компания Илона Маска Tesla решила перенести производство и сборку автомобиля на первый квартал 2023 год из-за конкурентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в компании.

Собеседник агентства рассказал, что задержка связана из-за решения компании изменить характеристики и функции Cybertruck. По его словам, так Tesla хочет сделать его «более привлекательным на фоне конкурентов». Ожидается, что Tesla произведёт ограниченное количество электропикапов в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличить объём производства.

Издание отмечает, что свои версии электропикапов готовы представить многие автопроизводители. Среди них Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian.

Tesla представила электрический пикап Cybertruck в ноябре 2019 года.

13 января стало известно, что Tesla удалила с сайта информацию о начале массового производства Cybertruck в 2022 году.

#новости #tesla #cybertruck

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Антигравитационный торт

Никто массово это говно брать не будет

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Имя И Фамилия
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Высокий щит

Откуда ты это знаешь?

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Dmitry Ryleev

К нему муж приехал поздно ночью после совещания сказал перестань собирать вещи мы не начинаем

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rustyrazor

Пикап с невероятно мощным двигателем, большим запасом хода, нержавеющий и имеющий возможность заправиться от розетки на каком-нибудь ранчо в Техасе. В Америке станет бестселлером в первый же месяц после выхода на рынок.

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Dr Serj

на ранчо в Техасе не дрочат на электрокары и зеленые технологии)

это не Сан-Франциско

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Антон Пострунин

Чудовищно дорогой и стремительно теряющий запас хода если к нему что-нибудь прицепить.
P.S. Нержавеющий это реально уникальная характеристика для автомобиля?

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Высокий щит

мало что ли в мире говна, которое всё равно берут массово
вот будет +1

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Слава Инженеров

так может и нет такой цели

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Высокий щит

если на тж есть разбирающиеся в тачках, хотелось бы узнать че у кибертрака по практичности. выглядит как маркетинговое топорное говно на батарейке. смысл пикапов же в большом открытом уютном багажнике, а тут как бы нихуя нет

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Уютный Багажник

Я - смысл пикапов.

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Dmitry Ryleev

Ты душный комментатор, тебя даже пикапить никто не хочет

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Уютный Багажник

Ты вообще хз кто такой))

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Dmitry Ryleev

А тебя все село и три деревни знает из за случая с голой жопой

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Уютный Багажник

Вот именно. Так что закрой свой ротик, ноунейм)

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Dmitry Ryleev

У меня name есть - у тебя ник кринж

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rustyrazor

Он - маркетинговое топорное говно, но при этом с кучей плюсов, багажник есть и он достаточно большой. Плюс нержавеющий корпус. К нему единственный реальный вопрос - как его регуляторы пропустят на рынок, учитывая, что с таким корпусом он убьет любого человека даже при столкновении на скорости 30 км/ч.
Для американских ебеней топ автомобиль.

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Высокий щит

Топ за свои деньги?

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rustyrazor

Нет, топом за свои деньги будет клон кибертрака от сяоми.

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Высокий щит

Так вроде есть электро Лифан

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rustyrazor

Но это не сяоми. А звание "топа за свои" деньги на рынке застолбила именно это компания.
Шутки шутками, но не удивлюсь, если через пару лет после выхода кибертрака они реально его клон сделают, учитывая, что давно уже ходит инфа о том, что они хотят выйти на рынок авто.

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Высокий щит

другой вопрос - оборудован ли тот же китай или Россиюшка электрозаправками

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Дмитрий Польных

Как то читал авторский лонг, на пикабе, про покупку электрокара, вроде там всё гуд с этим.

upd: https://pikabu.ru/story/kak_myi_yelektromobil_v_kitae_pokupali_gac_aion_lx_8380647

Как мы электромобиль в Китае покупали (GAC Aion…
Автор: raysikh
pikabu.ru
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Dr. Acula

пока не выпустят, особо не понять, они ж млн раз все поправят

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Dr. Acula

хотя понятно, что раз они гонятся за определенным внешним видом, то наверняка будут уступки в ущерб практичности во многих местах (тем и интереснее увидеть финальный продукт)

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Павел Каташев

У тебя большой багажник, он ролльставней закрыт, его можно открыть и будет большой, а так хайп обычный на том что он цельностальной

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Высокий щит

>маркетинговое топорное говно на батарейке
 This.

В текущем виде его нигде не выпустят из-за требовании по безопасности.

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Максим Соколовский

Там еще догикоины принимать начали к оплате

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Пп Пп

Мерча

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Зянон

Электропикап - это синоним слова электронаёб?

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Слава Инженеров

почему?

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Зянон

А что это, если на наёб? Концепт давно презентовали, дескать, это будет охуенно. Одни поржали, другие поверили, дескать, это да Маск! Знает, что людям надо.

Ну, я уже привык к подобным концептам от разных компаний из РФ. Которые желают получить деньги из бюджета. Был йотафон, йомобиль. Суперкомпы и все в таком духе. Сейчас вот актуален танк Армата - вроде есть, но в виде концептов и уже много лет его обещают поставить в войска.

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Слава Инженеров

ебать из тебя полезло) проветри приплетала)

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Зянон

Это из тебя, скорее, полезло. Как увидел, что я про Россию, так и порвался.

Я живу в русскоязычном информационном пространстве. И примеры наебалова беру соответствующие. А пример Маска показывает, что чудо-маркетологи - это интернациональное явление.

Или вот белорусский пример - джинсы из льна. Пиздели про них несколько лет, мол, уникальный будет товар. Даже показывали. Только в магазинах так и не появилось ничего.

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Слава Инженеров

у форда тоже есть электропикап, это маск тебя наебывает или чубайс?

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ИгорьOK
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Высокий щит

задержка связана из-за того

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Жабка

Просто им надо время чтобы прокопать туннели покрупнее для пикапов. Это же спец вагонетки для езды под землей.

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Уютный Багажник

Soon (c)

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Высокий щит

Tesla хочет сделать его «более привлекательным на фоне конкурентов»
 Что-то мне подсказывает, что не сделают. Слишком для энтузиастов машина.

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Алексей Белоусов

Cybertruck? A проблема переносов как у Cybeкpunck.

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