По данным источников агентства, компания решилась на такой шаг из-за конкуренции на рынке.

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Фото Tesla



Компания Илона Маска Tesla решила перенести производство и сборку автомобиля на первый квартал 2023 год из-за конкурентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в компании.

Собеседник агентства рассказал, что задержка связана из-за решения компании изменить характеристики и функции Cybertruck. По его словам, так Tesla хочет сделать его «более привлекательным на фоне конкурентов». Ожидается, что Tesla произведёт ограниченное количество электропикапов в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличить объём производства.

Издание отмечает, что свои версии электропикапов готовы представить многие автопроизводители. Среди них Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian.

Tesla представила электрический пикап Cybertruck в ноябре 2019 года.