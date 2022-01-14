Reuters: Tesla перенесла начало производства электропикапа Cybertruck на 2023 год Статьи редакции
По данным источников агентства, компания решилась на такой шаг из-за конкуренции на рынке.
Компания Илона Маска Tesla решила перенести производство и сборку автомобиля на первый квартал 2023 год из-за конкурентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в компании.
Собеседник агентства рассказал, что задержка связана из-за решения компании изменить характеристики и функции Cybertruck. По его словам, так Tesla хочет сделать его «более привлекательным на фоне конкурентов». Ожидается, что Tesla произведёт ограниченное количество электропикапов в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличить объём производства.
Издание отмечает, что свои версии электропикапов готовы представить многие автопроизводители. Среди них Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian.
Tesla представила электрический пикап Cybertruck в ноябре 2019 года.
13 января стало известно, что Tesla удалила с сайта информацию о начале массового производства Cybertruck в 2022 году.
Никто массово это говно брать не будет
К нему муж приехал поздно ночью после совещания сказал перестань собирать вещи мы не начинаем
Пикап с невероятно мощным двигателем, большим запасом хода, нержавеющий и имеющий возможность заправиться от розетки на каком-нибудь ранчо в Техасе. В Америке станет бестселлером в первый же месяц после выхода на рынок.
на ранчо в Техасе не дрочат на электрокары и зеленые технологии)
это не Сан-Франциско
Чудовищно дорогой и стремительно теряющий запас хода если к нему что-нибудь прицепить.
P.S. Нержавеющий это реально уникальная характеристика для автомобиля?
так может и нет такой цели
Я - смысл пикапов.
Ты душный комментатор, тебя даже пикапить никто не хочет
Ты вообще хз кто такой))
А тебя все село и три деревни знает из за случая с голой жопой
Вот именно. Так что закрой свой ротик, ноунейм)
У меня name есть - у тебя ник кринж
Он - маркетинговое топорное говно, но при этом с кучей плюсов, багажник есть и он достаточно большой. Плюс нержавеющий корпус. К нему единственный реальный вопрос - как его регуляторы пропустят на рынок, учитывая, что с таким корпусом он убьет любого человека даже при столкновении на скорости 30 км/ч.
Для американских ебеней топ автомобиль.
Нет, топом за свои деньги будет клон кибертрака от сяоми.
Но это не сяоми. А звание "топа за свои" деньги на рынке застолбила именно это компания.
Шутки шутками, но не удивлюсь, если через пару лет после выхода кибертрака они реально его клон сделают, учитывая, что давно уже ходит инфа о том, что они хотят выйти на рынок авто.
Как то читал авторский лонг, на пикабе, про покупку электрокара, вроде там всё гуд с этим.
upd: https://pikabu.ru/story/kak_myi_yelektromobil_v_kitae_pokupali_gac_aion_lx_8380647
пока не выпустят, особо не понять, они ж млн раз все поправят
хотя понятно, что раз они гонятся за определенным внешним видом, то наверняка будут уступки в ущерб практичности во многих местах (тем и интереснее увидеть финальный продукт)
У тебя большой багажник, он ролльставней закрыт, его можно открыть и будет большой, а так хайп обычный на том что он цельностальной
Там еще догикоины принимать начали к оплате
Мерча
Электропикап - это синоним слова электронаёб?
почему?
А что это, если на наёб? Концепт давно презентовали, дескать, это будет охуенно. Одни поржали, другие поверили, дескать, это да Маск! Знает, что людям надо.
Ну, я уже привык к подобным концептам от разных компаний из РФ. Которые желают получить деньги из бюджета. Был йотафон, йомобиль. Суперкомпы и все в таком духе. Сейчас вот актуален танк Армата - вроде есть, но в виде концептов и уже много лет его обещают поставить в войска.
ебать из тебя полезло) проветри приплетала)
Это из тебя, скорее, полезло. Как увидел, что я про Россию, так и порвался.
Я живу в русскоязычном информационном пространстве. И примеры наебалова беру соответствующие. А пример Маска показывает, что чудо-маркетологи - это интернациональное явление.
Или вот белорусский пример - джинсы из льна. Пиздели про них несколько лет, мол, уникальный будет товар. Даже показывали. Только в магазинах так и не появилось ничего.
у форда тоже есть электропикап, это маск тебя наебывает или чубайс?
Просто им надо время чтобы прокопать туннели покрупнее для пикапов. Это же спец вагонетки для езды под землей.
Soon (c)
Cybertruck? A проблема переносов как у Cybeкpunck.