Уязвимость позволяет получить информацию о водителях, отслеживать их локацию, перехватывать контроль над окнами, дверями, фарами и аудио, но не управлять автомобилями.

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Дэвид Коломбо Фото из твиттера

Дэвид Коломбо, 19-летний исследователь кибербезопасности из немецкого города Динкельсбюль, проводил аудит Tesla по заказу неназванной французской компании. Он выяснил, что стороннее ПО, установленное в некоторых машинах компании, содержит серьёзную уязвимость, пишет Bloomberg.

10 января Коломбо рассказал об уязвимости в твиттере: по его словам, это единственный способ сообщить владельцам электрокаров об уязвимости, поскольку он не смог найти их контактную информацию. К моменту выхода заметки Коломбо получил доступ к 25 автомобилям из 13 стран Европы и Северной Америки.

David Colombo @david_colombo_ So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them… Итак, сейчас я получил полное дистанционное управление более чем 20 Tesla в 10 странах. Способа найти владельцев и сообщить им об этом нет

По словам Коломбо, угроза безопасности связана не с электромобилями Tesla или сетью компании, а с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое собирает и анализирует данные об активности электрокаров. Название уязвимого ПО не раскрывается, поскольку его разработчики пока не исправили ошибку.

Анализ, проведённый Коломбо, показал, что некоторые Tesla могут принимать и выполнять удалённые команды. Например, Коломбо может включить в чужой машине музыку, звуковой сигнал и фары, открыть окна или двери, отключить охранный режим или даже завести двигатель. Кроме того, ПО позволяет отследить точное местоположение машины.

Коломбо передал Bloomberg скриншоты приватной переписки в твиттере: из них следует, что владелец Tesla позволил Коломбо удаленно посигналить в машине, чтобы подтвердить уязвимость. При этом Коломбо не удалось получить удалённый доступ к управлению машиной — нажимать на газ или тормозить.

Коломбо разыскивает владельцев уязвимых Tesla и отмечает, что таких машин могло быть «больше ста». Ему уже удалось связаться с тремя владельцами электромобилей — в Германии, США и Ирландии.

Представители Tesla не ответили на запросы Bloomberg. Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США, по словам её представителя, связалась с компанией: найденную брешь также анализирует агентство по кибербезопасности. 12 января Коломбо рассказал, что служба безопасности Tesla начала расследование.

Взломы электромобилей и связанной с ними цифровой инфраструктуры — не редкость. В 2015 году Jeep впервые в истории отозвала 1,4 миллиона грузовых и легковых автомобилей из-за уязвимости бортовых компьютеров.