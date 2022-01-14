19-летний специалист по кибербезопасности из Германии нашёл уязвимость, дающую удалённый доступ к машинам Tesla Статьи редакции
Уязвимость позволяет получить информацию о водителях, отслеживать их локацию, перехватывать контроль над окнами, дверями, фарами и аудио, но не управлять автомобилями.
Дэвид Коломбо, 19-летний исследователь кибербезопасности из немецкого города Динкельсбюль, проводил аудит Tesla по заказу неназванной французской компании. Он выяснил, что стороннее ПО, установленное в некоторых машинах компании, содержит серьёзную уязвимость, пишет Bloomberg.
10 января Коломбо рассказал об уязвимости в твиттере: по его словам, это единственный способ сообщить владельцам электрокаров об уязвимости, поскольку он не смог найти их контактную информацию. К моменту выхода заметки Коломбо получил доступ к 25 автомобилям из 13 стран Европы и Северной Америки.
По словам Коломбо, угроза безопасности связана не с электромобилями Tesla или сетью компании, а с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое собирает и анализирует данные об активности электрокаров. Название уязвимого ПО не раскрывается, поскольку его разработчики пока не исправили ошибку.
Анализ, проведённый Коломбо, показал, что некоторые Tesla могут принимать и выполнять удалённые команды. Например, Коломбо может включить в чужой машине музыку, звуковой сигнал и фары, открыть окна или двери, отключить охранный режим или даже завести двигатель. Кроме того, ПО позволяет отследить точное местоположение машины.
Коломбо передал Bloomberg скриншоты приватной переписки в твиттере: из них следует, что владелец Tesla позволил Коломбо удаленно посигналить в машине, чтобы подтвердить уязвимость. При этом Коломбо не удалось получить удалённый доступ к управлению машиной — нажимать на газ или тормозить.
Коломбо разыскивает владельцев уязвимых Tesla и отмечает, что таких машин могло быть «больше ста». Ему уже удалось связаться с тремя владельцами электромобилей — в Германии, США и Ирландии.
Представители Tesla не ответили на запросы Bloomberg. Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США, по словам её представителя, связалась с компанией: найденную брешь также анализирует агентство по кибербезопасности. 12 января Коломбо рассказал, что служба безопасности Tesla начала расследование.
Взломы электромобилей и связанной с ними цифровой инфраструктуры — не редкость. В 2015 году Jeep впервые в истории отозвала 1,4 миллиона грузовых и легковых автомобилей из-за уязвимости бортовых компьютеров.
В 2016 году китайские хакеры продемонстрировали удалённый взлом Tesla. Кроме того, в 2018 году хакеры взломали облачное хранилище Tesla и использовали сервис для добычи криптовалюты. В октябре 2021 года исследователи из Нидерландского института судебной экспертизы изучили безопасность бортового компьютера Tesla и выяснили, что электрокары агрегируют информацию, о сборе которой не сообщалось.
Едешь такой и тут внезапно включается трек Моргенштерна.
Коломбо
крутейший портрет
Уязвимость позволяет получить информацию о водителях
[твиттер] единственный способ сообщить владельцам электрокаров об уязвимости, поскольку он не смог найти их контактную информацию
Что же за информация о водителях хранится в тесле? Рост, вес, сексуальная ориентация, но не адрес электронной почты?
Всё так.
А ты в свои 30 продолжай сидеть и пердеть на тж, работая параллельно на заводе за минималку
двачане в основном
с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое собирает и анализирует данные об активности электрокаров. Название уязвимого ПО не раскрывается, поскольку его разработчики пока не исправили ошибку
Log4j
Ах, опередил на 2 секунды. Держи лайк!
Хм, интересно в Tesla случайно на Java ничего не кодили, а то тут недавно утекла тема с дырой в log4j библиотеке.
Ожидаемо, скоро научатся взламывать прошивки на тесле что бы не платить за это Маску
стороннее ПО
Ясно, опять желтый заголовок.