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Технологии
Илья Шевелев

19-летний специалист по кибербезопасности из Германии нашёл уязвимость, дающую удалённый доступ к машинам Tesla Статьи редакции

Уязвимость позволяет получить информацию о водителях, отслеживать их локацию, перехватывать контроль над окнами, дверями, фарами и аудио, но не управлять автомобилями.

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Дэвид Коломбо Фото из твиттера

Дэвид Коломбо, 19-летний исследователь кибербезопасности из немецкого города Динкельсбюль, проводил аудит Tesla по заказу неназванной французской компании. Он выяснил, что стороннее ПО, установленное в некоторых машинах компании, содержит серьёзную уязвимость, пишет Bloomberg.

10 января Коломбо рассказал об уязвимости в твиттере: по его словам, это единственный способ сообщить владельцам электрокаров об уязвимости, поскольку он не смог найти их контактную информацию. К моменту выхода заметки Коломбо получил доступ к 25 автомобилям из 13 стран Европы и Северной Америки.

David Colombo @david_colombo_
So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…
Итак, сейчас я получил полное дистанционное управление более чем 20 Tesla в 10 странах. Способа найти владельцев и сообщить им об этом нет

По словам Коломбо, угроза безопасности связана не с электромобилями Tesla или сетью компании, а с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое собирает и анализирует данные об активности электрокаров. Название уязвимого ПО не раскрывается, поскольку его разработчики пока не исправили ошибку.

Анализ, проведённый Коломбо, показал, что некоторые Tesla могут принимать и выполнять удалённые команды. Например, Коломбо может включить в чужой машине музыку, звуковой сигнал и фары, открыть окна или двери, отключить охранный режим или даже завести двигатель. Кроме того, ПО позволяет отследить точное местоположение машины.

Коломбо передал Bloomberg скриншоты приватной переписки в твиттере: из них следует, что владелец Tesla позволил Коломбо удаленно посигналить в машине, чтобы подтвердить уязвимость. При этом Коломбо не удалось получить удалённый доступ к управлению машиной — нажимать на газ или тормозить.

Коломбо разыскивает владельцев уязвимых Tesla и отмечает, что таких машин могло быть «больше ста». Ему уже удалось связаться с тремя владельцами электромобилей — в Германии, США и Ирландии.

Представители Tesla не ответили на запросы Bloomberg. Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США, по словам её представителя, связалась с компанией: найденную брешь также анализирует агентство по кибербезопасности. 12 января Коломбо рассказал, что служба безопасности Tesla начала расследование.

Взломы электромобилей и связанной с ними цифровой инфраструктуры — не редкость. В 2015 году Jeep впервые в истории отозвала 1,4 миллиона грузовых и легковых автомобилей из-за уязвимости бортовых компьютеров.

В 2016 году китайские хакеры продемонстрировали удалённый взлом Tesla. Кроме того, в 2018 году хакеры взломали облачное хранилище Tesla и использовали сервис для добычи криптовалюты. В октябре 2021 года исследователи из Нидерландского института судебной экспертизы изучили безопасность бортового компьютера Tesla и выяснили, что электрокары агрегируют информацию, о сборе которой не сообщалось.

#новости #электромобили #tesla #взломы

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19 комментариев
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Michael Konovalov

Едешь такой и тут внезапно включается трек Моргенштерна.

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Высокий щит

Да опасно.
Можно и на встречку вылететь от такого закидона.

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1
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Иван Иваныч

Коломбо

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1
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Высокий щит
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13
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Егор Владимирович

крутейший портрет

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2
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Высокий щит

Уязвимость позволяет получить информацию о водителях
[твиттер] единственный способ сообщить владельцам электрокаров об уязвимости, поскольку он не смог найти их контактную информацию
Что же за информация о водителях хранится в тесле? Рост, вес, сексуальная ориентация, но не адрес электронной почты?

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3
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Илья Шевелев

Всё так.

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1
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Секта свидетелей повесточки

А ты в свои 30 продолжай сидеть и пердеть на тж, работая параллельно на заводе за минималку

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2
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Высокий щит

Много тут заводчан?

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0
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Александр Рыбалко

двачане в основном

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3
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Высокий щит

Только автор комментария

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0
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Андрей Галицкий
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Зудин Сергей

с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое собирает и анализирует данные об активности электрокаров. Название уязвимого ПО не раскрывается, поскольку его разработчики пока не исправили ошибку
 Log4j

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Александр Кузьменко

Ах, опередил на 2 секунды. Держи лайк!

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1
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Александр Кузьменко

Хм, интересно в Tesla случайно на Java ничего не кодили, а то тут недавно утекла тема с дырой в log4j библиотеке.

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1
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Андрей Заварзин

Ожидаемо, скоро научатся взламывать прошивки на тесле что бы не платить за это Маску

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0
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Сергей Лукин

стороннее ПО
Ясно, опять желтый заголовок.

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Высокий щит

Способа найти и сообщить им об этом нет
 Морзянкой через фары.

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Высокий щит

Или как Бамблби разговаривал — отрывками из песен и радиопередач

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