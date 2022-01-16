По словам специалистов, среди объектов атаки хакеров была фирма, которая занималась поддержкой сайтов Минобрнауки, Минагрополитики и МИДа Украины.

Специалисты компании Microsoft заявили, что замаскированное под вирусы-вымогатели вредоносное ПО было выявлено в системах, принадлежащих нескольким украинским учреждениям. Организации тесно сотрудничают с украинским правительством и выполняют критически важные функции исполнительной власти или реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом пишет Reuters.

В ходе расследования удалось выяснить, что одной из жертв хакеров стала фирма, занимающаяся информационными технологиями и управляющая сайтами клиентов из государственного и частного секторов. По словам специалистов, компания также сотрудничала с госучреждениями, которые подверглись хакерской атаке. В Microsoft название фирмы не уточняют, но заявили, что расследование ещё продолжается.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что кибератаку на правительственные сайты совершила хакерская группировка под названием UNC1151, связанная с белорусскими спецслужбами. Демедюк также отметил, что изменение дизайна сайтов было лишь прикрытием «для более деструктивных действий, которые происходили за кадром».

В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты Министерства образования и науки, Минагрополитики и МИДа Украины и других ведомств. У них изменился дизайн страниц, а также исчезла вся информация. Хакеры оставили лишь обращение, составленное на трёх языках, о том, что все личные данные жителей страны «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению».