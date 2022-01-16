Технологии
Сергей Исенеков

Microsoft обнаружила вредоносное ПО на сайтах госорганов Украины после кибератаки на них Статьи редакции

По словам специалистов, среди объектов атаки хакеров была фирма, которая занималась поддержкой сайтов Минобрнауки, Минагрополитики и МИДа Украины.

Специалисты компании Microsoft заявили, что замаскированное под вирусы-вымогатели вредоносное ПО было выявлено в системах, принадлежащих нескольким украинским учреждениям. Организации тесно сотрудничают с украинским правительством и выполняют критически важные функции исполнительной власти или реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом пишет Reuters.

В ходе расследования удалось выяснить, что одной из жертв хакеров стала фирма, занимающаяся информационными технологиями и управляющая сайтами клиентов из государственного и частного секторов. По словам специалистов, компания также сотрудничала с госучреждениями, которые подверглись хакерской атаке. В Microsoft название фирмы не уточняют, но заявили, что расследование ещё продолжается.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что кибератаку на правительственные сайты совершила хакерская группировка под названием UNC1151, связанная с белорусскими спецслужбами. Демедюк также отметил, что изменение дизайна сайтов было лишь прикрытием «для более деструктивных действий, которые происходили за кадром».

В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты Министерства образования и науки, Минагрополитики и МИДа Украины и других ведомств. У них изменился дизайн страниц, а также исчезла вся информация. Хакеры оставили лишь обращение, составленное на трёх языках, о том, что все личные данные жителей страны «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению».

#новости #украина #хакеры #взломы

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Орзэмэс Мирзов

Заголовок кстати звучит так, будто майкрософт после своего нападения на госорганы Украины нашёл там вирусы

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Секта свидетелей повесточки

Когда они проверяли серваки госорганов Украины, антивирус касперского выдал предупреждение о вирусах

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1
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rustyrazor

"Роль кибербезопасности немного преувеличена" слова главы минцифры Украины.

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Marhal_New _Arleana

бывшего

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rustyrazor

Разве Федоров уже не министр? А кто?

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Marhal_New _Arleana

А разве он еще министр? Значит что-то перепутал

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rustyrazor

Надо загуглить.

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Marhal_New _Arleana

А ну еще да. Так он это сказал еще в 2019.

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Общий череп

Типикал виноус сервера

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1
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SadDamnWhoSaid

Почему бы не атаковать страну, принимающую такие законы?

На Украине запретили издавать печатные СМИ…
Теперь они обязательно должны будут издаваться на государственном языке. Соответствующая норма…
www.rbc.ru
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–2
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FUNKADELIC

На Украине запретили издавать печатные СМИ только на русском языке
 Издания могут выходить и на других языках при условии, что одновременно издается их тираж на государственном
Как они смеют без разрешения SadDamnWhoSaid у себя в стране на своём языке печатать газеты.

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1
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Marhal_New _Arleana

По словам специалистов, среди объектов атаки хакеров была фирма, которая занималась поддержкой сайтов Минобрнауки, Минагрополитики и МИДа Украины.
 Я даже не сомневался

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