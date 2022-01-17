Технологии
Артём Мазанов

Американский стартап протестировал «летающую тарелку» — одноместный тейлситтер, развивающий скорость до 257 км/ч Статьи редакции

Это первый беспилотный полёт.

Американский стартап Zeva протестировал одноместный тейлситтер Zero, который выглядит как «летающая тарелка». Аппарат взлетает и садится вертикально, но после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.

Прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года. Теперь он прошёл первые лётные испытания — четыре полёта общей продолжительностью более четырёх минут. За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъём.

Когда начнутся пилотируемые полёты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель Zero с депозитом в пять тысяч долларов. Стоимость первых аппаратов — до 250 тысяч долларов.

#новости #аэротакси

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Главный нос

выглядит как говно, но может я что-то не понимаю в авиации (ничего)

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Главный нос
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Антигравитационный торт
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Русский Кексик

Зева это же туалетная бумага

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Gedevan

Как корабль назовёшь…

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Алексей Логачев

Никто не сядет в эту хуйню. Она решает потребность перемещения, но создатели забыли, что человек уже давно не готов передвигаться абы как (да никто не был готов), никто в такую ебалу не залезет просто, как в ней в инстаграмчике залипать?

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Главный нос

Ну люди вполне себе используют электросамокаты, в котором тоже не позалипаешь в инстаграмчике

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Funny Kaplan

Она занимает чуть больше места, чем самокат

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Главный нос

А я что-то говорил про количество места? Я отвечал на конкретную претензию про инстаграмчик.
Учись разделять аргумент и позицию.

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Gedevan

Нахуя его было делать в форме тарелки если она летает перпендикулярно земле? Тупые хайпожоры.

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Big Lebowski

Аппарат взлетает и садится вертикально, но после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.

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Главный нос

тейлситтер

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Funny Kaplan
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умный человек

"шишка встанет, возбудимся"

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Hooligan

M&Ms увеличили и напихали электроникой😏

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Сергей Шестаков

Я конеш ничего не понимаю в аэродинамике и авиации. Но почему его растянули в высоту, а не в длину?

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Роман Трусов

Если она работает по тому же принципу, что "оно", то беру не глядя.

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Главный нос

Скорость 257 км/ч так и не показали

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Антигравитационный торт

вххввшшшююююю

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Главный нос

Американский стартап Zeva протестировал

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Mitori Hayabusa

Дык а где переход в горизонтальное положение?

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Максим Шпилёв

Летающая тумбочка с колёсиками

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Amkazan Amkazan

это очень комично!!!

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лала лало

Расстрою всех - это квадрокоптер, а не тарелка

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