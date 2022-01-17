Это первый беспилотный полёт.

Американский стартап Zeva протестировал одноместный тейлситтер Zero, который выглядит как «летающая тарелка». Аппарат взлетает и садится вертикально, но после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.

Прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года. Теперь он прошёл первые лётные испытания — четыре полёта общей продолжительностью более четырёх минут. За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъём.

Когда начнутся пилотируемые полёты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель Zero с депозитом в пять тысяч долларов. Стоимость первых аппаратов — до 250 тысяч долларов.