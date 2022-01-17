Американский стартап протестировал «летающую тарелку» — одноместный тейлситтер, развивающий скорость до 257 км/ч Статьи редакции
Это первый беспилотный полёт.
Американский стартап Zeva протестировал одноместный тейлситтер Zero, который выглядит как «летающая тарелка». Аппарат взлетает и садится вертикально, но после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.
Прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года. Теперь он прошёл первые лётные испытания — четыре полёта общей продолжительностью более четырёх минут. За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъём.
Когда начнутся пилотируемые полёты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель Zero с депозитом в пять тысяч долларов. Стоимость первых аппаратов — до 250 тысяч долларов.
Зева это же туалетная бумага
Как корабль назовёшь…
Никто не сядет в эту хуйню. Она решает потребность перемещения, но создатели забыли, что человек уже давно не готов передвигаться абы как (да никто не был готов), никто в такую ебалу не залезет просто, как в ней в инстаграмчике залипать?
Она занимает чуть больше места, чем самокат
Нахуя его было делать в форме тарелки если она летает перпендикулярно земле? Тупые хайпожоры.
Аппарат взлетает и садится вертикально, но после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.
"шишка встанет, возбудимся"
M&Ms увеличили и напихали электроникой😏
Я конеш ничего не понимаю в аэродинамике и авиации. Но почему его растянули в высоту, а не в длину?
Если она работает по тому же принципу, что "оно", то беру не глядя.
вххввшшшююююю
Дык а где переход в горизонтальное положение?
Летающая тумбочка с колёсиками
это очень комично!!!
Расстрою всех - это квадрокоптер, а не тарелка