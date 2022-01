После переговоров 18 января операторы мобильной связи пошли на уступки FAA, сообщает The Wall Steeet Journal: стороны договорились создать около взлётно-посадочных полос трёхкилометровые зоны, свободные от 5G. Операторы не уточняют сроков действия этих ограничений. Замена высотомеров, о которой эксперты рассуждали в беседе с NYT, в последних заявлениях ведомства не упоминается.

В центре скандала со связью оказался радиовысотомер — прибор, установленный в самолётах, который помогал пилотам управлять истребителями ещё во время Второй мировой войны, пишет The New York Times.