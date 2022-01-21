Чиновники заявляют, что безопасности пассажиров угрожают помехи от 5G, которые могут вывести из строя радиовысотомеры, установленные в самолётах.

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Фото Майка Блейка, Reuters

15 января в США авиакомпании отменили 470 рейсов, а 19 января — ещё 320 перелётов из-за «угрозы 5G». Отмену инициировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), обеспокоенное развёртыванием сетей связи около аэропортов.

Отмену полётов в ведомстве назвали предупредительной мерой, отметив, что посадка некоторых самолётов в аэропортах, где работает 5G, может быть небезопасной. При этом не было ни одной авиакатастрофы, связанной с помехами от 5G, а заявления ведомства напоминают конспирологическую теорию.

TJ разобрался в истории о том, как операторы связи спорили с американскими чиновниками о безопасности вышек 5G.

Что такое высотомер и как он работает

В центре скандала со связью оказался радиовысотомер — прибор, установленный в самолётах, который помогал пилотам управлять истребителями ещё во время Второй мировой войны, пишет The New York Times.

Радиовысотомер (также высотомер или радиоальтиметр) разработали в 1920-х годах: патент на этот прибор, принадлежит изобретателю коаксиального кабеля Ллойду Эспеншиду. Благодаря простоте и безотказности, высотомеры до сих пор используется в военной и гражданской авиации.

Изобретатели коаксиального кабеля Ллойд Эспеншид (слева) и Герман Аффель (справа), фото Wikimedia

Прибор определяет истинную высоту над землёй, на которой находится самолёт, а также расстояние до других объектов. Для этого радиовысотомеры (в современных самолётах, как правило, установлено несколько таких устройств) отправляют электромагнитные волны.

Отражаясь от объектов, волны возвращаются в приёмники высотомеров — устройства фиксируют время, за которое отражённые волны проделали свой путь, и показывают расстояние до земли или других объектов. Пилоты видят эти показания на приборной панели и в бортовых компьютерах.

Рассказ о радиовысотомерах, видео Joe Diebolder

Пилоты полагаются на показания высотомеров во время приземления в условиях плохой видимости: например, во время тумана. В современных самолетах высотомеры передают показания в автоматизированные системы пилотирования, но по сути работают так же, как и 100 лет назад.

Почему связь 5G взволновала авиационную отрасль

Вышка 5G компании Huawei, фото Huawei

Мобильные операторы AT&T и Verizon работают на частотах 3,7—3,98 ГГц. Системы связи 5G, работающие в C-диапазоне (от 3,4 до 8 ГГц), могут создавать помехи на рабочих частотах авиационных высотомеров (4,2–4,4 ГГц), отмечают авиационные эксперты, опрошенные NYT.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в течение шести лет заявляло о возможных проблемах с авиационными высотомерами, пыталось повлиять на аукцион на частоты 5G и, в итоге, перешло к угрозам об отмене авиарейсов.

Впервые о возможных проблемах с совместимостью альтиметров и сетей мобильной связи 5G ведомство сообщало в октябре 2015 года. Тогда FAA рекомендовало операторам мобильной связи занять «безопасный» пул частот 3,4—3,7 ГГц. Однако компании выбрали более скоростной диапазон 3,7—3,98 ГГц.

В декабре 2020 года, перед аукционом на частоты 5G, FAA выступило с заявлением о необходимости его отсрочки. Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NITA) якобы не передало официальное письмо FAA с предупреждением об опасности 5G в Федеральную комиссию по связи (FCC), отмечали в ведомстве. Частоты 3,7—3,98 ГГц продали операторам связи за 81,2 миллиарда долларов.

31 декабря 2021 года FAA выпустило новое заявление: на этот раз адресованное операторам связи AT&T и Verizon. Ведомство анонсировало задержки рейсов с 5 января 2022 года в случае, если проблему с радиовысотомерами решить не удастся, а 15 января инициировало отмену перелётов.

Опасения FAA разделяют некоторые эксперты по авиационной безопасности. Если волны высотомера не отражаются из-за помех 5G или их невозможно отличить от других волн, прибор может давать неверные показания или не работать вовсе, рассказал изданию Питер Лемме, бывший инженер корпорации Boeing. Лемме 16 лет работал в компании, которая создаёт системы безопасности, основанные на показаниях высотомеров.

По словам Лемме, неисправный высотомер может передать в бортовой компьютер самолёта предупредительный сигнал о несуществующих препятствиях на месте приземления или не оповестит пилотов о реальных угрозах.

Сет Фрик, инженер Honeywell Aerospace, производителя высотомеров для авиации, в том числе для военных вертолётов, заявил на январском вебинаре Международной ассоциации вертолётов (HAI), что его компания обнаружила ряд ошибок, от «шумных» высотомеров до отсутствия показаний при тестировании воздействия на них систем связи 5G.

Я не знаю случаев, когда можно сказать, что абсолютно никакого воздействия [связи 5G на показания прибора] нет. Сет Фрик инженер Honeywell Aerospace

Однако самые большие опасения авиаэкспертов, опрошенных изданием, связаны с автоматизацией. По их словам, неисправность высотомеров из-за помех 5G может запустить цепочку ошибок автоматизированных систем, что спровоцирует ошибочные действия пилотов. NYT отмечает, что ошибки автоматики сыграли роковую роль в авиакатастрофе лайнера Boeing 737 Max под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года.

Из-за сходства бортовых систем под угрозой также могут оказаться самолёты Boeing 787, которые совершают длительные международные перелёты. В автоматизированных системах посадки Boeing 737 Max и Boeing 787 высотомеры играют ключевую роль: например, приборы передают данные в реверсивные устройства, которые используются для торможения. Если высотомер выйдет из строя, пилоты Boeing 787 не смогут совершить посадку в штатном режиме — самолёт рискует выйти за пределы взлётно-посадочной полосы.

14 января FAA опубликовало предупреждение об «аномалиях», которые могут вызвать помехи 5G и повлияют на автоматизированные системы 787-го. Оно касается 137 787 бортов в США и 1010 самолётов в остальном мире.

Наличие помех 5G в C-диапазоне может привести к ухудшению характеристик торможения, увеличению посадочной дистанции и выезду за пределы взлетно-посадочной полосы. Федеральное управление гражданской авиации (FAA)

При этом случаев, когда помехи стали причиной неисправности высотомера, приведшей к авиакатастрофе, нет.

Эксперты в области телекоммуникаций и связи не верят в реальность угрозы

В телекоммуникационных компаниях считают риск для высотомеров от 5G «практически отсутствующим» и напоминают, что у авиационного бизнеса были годы для подготовки к переходу на новые стандарты связи. Такое мнение в ноябре 2021 года в статье для Брукингского института высказал Том Уилер, бывший председатель Федеральной комиссии по связи (FCC).

Технология 5G создана в соответствии со строгими стандартами. Но официальных стандартов для высотомеров не существует.

Поскольку FCC работала над перераспределением частей C-диапазона для доставки сигналов 5G, вопрос о потенциальных помехах для радиовысотомеров стал предметом серьёзных дискуссий. Эталонных значений для высотомеров, по которым можно оценить угрозу, нет. Том Уилер бывший председатель Федеральной комиссии по связи (FCC)

Высотомеры не используются во время большинства приземлений, поэтому некоторые эксперты в области беспроводной связи считают опасения авиационной отрасли преувеличенными. По словам экспертов по телекоммуникациям, опрошенных NYT, большинство современных высотомеров должны отфильтровывать помехи, в том числе возникающие при использовании связи 5G.

Почему на проблему не обращали внимания раньше — неизвестно

Запуск 5G готовился в течение нескольких лет, тем не менее, авиакомпании, FAA, операторы мобильной связи и FCC ограничивались обменом мнениями в официальных письмах. При этом участники конфликта продолжали работу, руководствуясь собственными планами.

Так, представители авиационной отрасли при участии FAA разрабатывают новые стандарты для радиовысотомеров, которые устранят возможные помехи 5G и другие проблемы. Но стандарты опубликуют не раньше октября, а сети 5G около аэропортов заработают уже в марте. Кроме того, стандарты будут применяться только к новым высотомерам.

Очевидным решением проблемы, считают в FAA, могла бы стать замена старых приборов новыми, но такое обновление может стоить миллиарды долларов — авиакомпании и операторы мобильной связи не планируют вкладывать деньги в обновление высотомеров.

Том Уилер предложил провести обновление за счёт средств, полученных государством после продажи частот 5G: речь о сумме 81,2 миллиарда долларов. За модернизацию могли бы заплатить операторы связи и авиакомпании, которые давно знали о переходе на 5G, но для этого им нужно договариваться. Федеральное управление гражданской авиации предпочло отменить рейсы.

После переговоров 18 января операторы мобильной связи пошли на уступки FAA, сообщает The Wall Steeet Journal: стороны договорились создать около взлётно-посадочных полос трёхкилометровые зоны, свободные от 5G. Операторы не уточняют сроков действия этих ограничений. Замена высотомеров, о которой эксперты рассуждали в беседе с NYT, в последних заявлениях ведомства не упоминается.