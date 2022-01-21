Ничего не понять, но «распилить» и «запретить»: что владельцы криптовалюты и трейдеры думают о предложении ЦБ Статьи редакции
Желание регулятора запретить в России выпуск и оборот цифровой валюты прозвучало серьёзно, но герои TJ пока не видят причин для беспокойства — и вот почему.
20 января Центробанк выпустил доклад, где предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также наказывать за любые операции с ними. В регуляторе заявили, что видят в цифровой валюте риски для экономики страны и её граждан. По данным Bloomberg, выступить против криптовалют ЦБ убедила ФСБ.
В Центробанке отдельно отметили, что не планируют запрещать россиянам владеть криптовалютой. Сейчас на счетах 17 миллионов криптокошельков в России хранится около семи триллионов рублей. TJ поговорил с трейдером и инвесторами о том, как они относятся к предложению ЦБ и почему, по их мнению, это ничем не грозит ни майнерам, ни держателям валют.
Пока я не занимаюсь майнингом, только трейдингом на криптовалютной бирже. К первому занятию до последнего времени относился пренебрежительно, о чём жалею. Сейчас жду момента для входа — паника на фоне падения курсов этому благоприятно способствует: цены на оборудование падают, ассортимент предложений растёт. Люди, которые зашли в тему крипты на «хайпе», боятся «криптозимы» и при малейших падениях бегут сливать кошельки через обменник Binance или выставляют фермы на «Авито». Я планирую майнить эфир и, конечно же, биткоин. Хайповые монеты, которые в моменте находятся на «хаях» (на самом верху — прим. TJ) не интересуют.
Госпожа [Эльвира] Набиуллина, председательница ЦБ, продолжает радовать своими инициативами — слежу, как за любимым сериалом. Но, конечно, они вызывают только улыбку, даже негатива уже нет. Ничего неожиданного: всё, что они не понимают, они запрещают. Славься отечество наше свободное.
Люди, которые настолько далеки от IT-сферы и блокчейн-систем, постоянно пытаются эти сферы и системы регулировать в ручном режиме или чаще всего — просто запрещать. Видимо, не даёт покоя великий рисовый файрвол у одного «демократичного» соседа (речь идёт о Китае, подробнее можно прочитать по ссылке — прим. TJ). Шансов на успешный запрет у ЦБ нет никаких.
На [полный] запрет шансов мало, так как нужно разработать и применить целый комплекс мер, которым должны заниматься профессионалы, а не сотрудники Роскомнадзора. Если брать конкретику и предполагать очевидные рычаги давления: первое — это повышение тарифов на электроэнергию и отслеживание отклонений от среднестатистических значений, не секрет, что в той же Москве уже ведётся такая статистика. Но просто так повышать цены на свет на сегодняшний день слишком опасно.
Второе из очевидного — это отслеживание и фильтрация пакетов от ферм/асиков к майнинг-пулам (серверов, где объединяются майнеры — прим. TJ). Да, это вполне реально на уровне провайдеров. Но и торренты у нас в стране давно запрещены, но меньше их не стало, как и пиратского контента в сети. Всё это можно обойти на программном уровне, даже не специалисты в IT это понимают.
Заявления ЦБ никак не влиют на мои отношения с криптовалютами. Скорее влияет количество свободных средств, которые можно конвертировать в крипту. Я думаю, что сейчас майнерам бояться нечего. Большинство опытных майнеров скептически относятся к всемозможным запретам, так как понимают специфику криптомира. Новички волнуются, ну оно и понятно.
Я занимаюсь инвестированием, то есть покупаю криптовалюты: в частности, владею 1inch, Polkadot, Filecoin, Bitcoin и Ethereum. Когда начал, понял, насколько это удобно иметь кошелёк, который абсолютно недоступен ни для кого — ни для полиции, ни для налоговой, ни для банкротчиков. Что бы со мной ни случилось, он всегда при мне. Это невероятная вещь. Тем более, что на перевод любой суммы комиссия составляет несколько рублей: можно переводить миллионы, что невозможно в сегодняшней банковской системе, полной ограничений.
[Планы ЦБ] я воспринял совершенно ровно, потому что ничего не решилось, это просто предложение, которое уже три года витает в воздухе. Набиуллина называет криптовалюты «денежным суррогатом», поэтому такой поворот абсолютно ожидаем. Никто об этом не беспокоится — даже те, кого это действительно может затронуть: тех, кто торгует на бирже, потому что там требуется аутентификация. Но даже в этом случае, на самом деле, заблокировать эти приложения невозможно.
Что касается прямой покупки криптовалюты, то это делается через боты, через чаты, через всё, что угодно. Воплотить предложение ЦБ, чтобы оно реально действовало, невозможно. Я ничего не опасаюсь: выводить средства не планирую, да и никто не планирует.
Не думаю, что в криптомире кто-то переживает, и это кого-то заденет. Те, кто занимаются постоянным обменом, станут более аккуратно вести дела. Те, кто получает деньги на карточки или сам отправляет «крипту», не будут писать в платеже «обмен на биткоин», как раньше. Напишу, что «подарок». Что будут делать майнеры, я не знаю. В России никто не оформляет юрлица, очень распространена такая «крипта крипта» — без всяких документов. В крайнем случае возможен китайский сценарий, когда майнеры «переместились» в другие страны, например, в Казахстан.
[Что касается сообщений о выводе 83 миллионов долларов], то это не выглядит как что-то необычное или реакция на решение ЦБ. С «бинансом» никто ничего не сделает, с кошельком и счётом тоже, максимум — придётся поменять какой-то аккаунт. Я не могу представить, чтобы человек с такими деньгами увидел новость про ЦБ и начал бы что-то неизвестно куда выводить.
Когда писали о появлении биткоина, мне понравилась концепция децентрализованной валюты, я в неё поверил и решил инвестировать в неё сколько было не жалко потерять и забыть. Если ЦБ сейчас так нужно [ввести этот запрет], пускай.
Мне кажется, это особо ничего не меняет. Может быть, когда-нибудь они не будут ставить палки в колёса прогресса, и тогда мы действительно увидим интересные изменения.
Лично я ничего предпринимать не собираюсь. В биткоин я по-прежнему верю больше, чем в пенсионный фонд, банковскую систему и свою страну. За историей далеко ходить не надо: наши родители теряли вклады после распада СССР, у них сейчас отбирают пенсию. А эти инвестиции у меня не отнять, государство до них не имеет возможности дотянуться — и это замечательно. Надо быть дураком, чтобы выводить биткоины в рубли и отдавать государству, рассчитывая на его порядочность.
Говно за 40К+ долларов.
Недавно было за 60. Поэтому и говно.
Когда несколько лет назад был бум на оформление лицензий на сбор, транспортировку и утилизацию отходов (в т.ч. биологического происхождения), то инвестиции в говно оказались очень прибыльными)
Я занимаюсь инвестированием, то есть покупаю криптовалюты
Я ничего не опасаюсь: выводить средства не планирую, да и никто не планирует.
Когда начал, понял, насколько это удобно иметь кошелёк, который абсолютно недоступен ни для кого — ни для полиции, ни для налоговой
А эти инвестиции у меня не отнять, государство до них не имеет возможности дотянуться
Невозможно без кринжа читать этих лалок
А чо меня не опрашивали, я с 2017 в крипте торчу. Сегодня вот знатно отсосал с утра
там все уже 2 дня сосут
докупают*
Не, вчера еще бочок был, а ночью сука как ливануло.
Не знаю чо ты ососал. У меня 35 с начала лета стоит. Жду вот
Да не вытащил вовремя. Отец из меня лучше, чем трейдер.
ну индекс страха не такой как недавно
альтсезон тоже хер показал
Бинанс пытается (по большей части пока успешно) договариваться с государствами. По первому же требованию (останется под это дело прописать пару нюансов в законодательстве) данные о ваших счетах будут известны. Какое нах еще «недоступен не для кого» и какие блять «государство не отнимет» Аздц)) Остальные более менее большие биржы пойдут по этому пути
Крипта != бинанс
По крайне мере они позиционируют себя как инвесторы. Инвестор = биржа. Топовые биржы не анонимные
Можно на кошельке хранить крипту, она никак не будет зависеть от бинанса.
Ппц комменты, будто на пикабу зашёл
Неожиданно столько хейта на TJ на крипту. Господа, если вы проебали бабки на высоковолотильном рынке, вам никто не виноват. Тем более сам актив. Он очень манипулятивен, и это нормально. В такие активы люди инвестируют не больше 10% своего капитала. И им не страшно его потерять. Лично я делал так же и все отлично. И да, если ты инвестор - то тебе в фиат выходить совсем рано. Около 2030 это нужно делать, если говорить об эмиссии.
О да, ведь можно хейтить только из-за курса. Пошёл нахер со своим МММ коптящим планету. 95% пользователей этого говна использует его только ради легких денег, а не из-за практического применения.
И в крипту нельзя инвестировать, в неё можно вкладываться. Твои деньги ни на что не идут, не приносят благо, не развивают какой-то бизнес, это просто валюта.
Тут ты фундаментально ошибаешься. Крипта дает тебе возможность инвестировать в технологию напрямую. Мне нравится давать бабло разработчикам новых блокчейнов. И если спекулянты дадут еще на этом мне заработать - это прекрасно. Еще раз говорю, если ты не изучал мат часть, нахрена вообще делать какие либо выводы?
Бля. Ну пойди же ты по паре ссылок на койнлисте, почитай кто и зачем инвестирует в очередной блокчейн проект. На каких условиях и т.п.
Твои деньги ни на что не идут
Ну, например, крипта дала мощнейший буст для криптографии в области MPC, ZKP, подписей и прочего. Куча топовых профессоров ушла из универов в крипто-проекты. Само собой, речь о серьезных кампаниях, а не о догекоинах.
Господа, если вы проебали бабки на высоковолотильном рынке, вам никто не виноват
У тебя логика уровня "если ты хейтишь пидорасов, то это только значит что и ты сам - латентный пидорок".
Меня не интересует кто, сколько и на чём заработал. Меня только волнует, только то, что касается непосредственно меня - то, что из-за одних только мамкиных бизнесменов полностью наебнулся целый рынок видимокатр без надежды на восстановление.
То есть ты не слил бабки, а не можешь поиграть в игрушки?
А что не так с хейтом? Хейт - он беспричинный. Тут я и говорю, что причин нет. Если ты хочешь зарабатывать - изучай рынок. Если ты его не изучил - потерял бабло. Если изучил - заработал.
У меня куча знакомых в индустрии и что-то всем похер на курс. Это дополнительный бонус. Инвесторы - сидят в долгую по 3-5 лет, усредняются. Трейдеры торгуют внутри дня деривативами (им плевать, падает биток или идет вверх). Фермеры лишь редактируют свою фин. модель, сборщики получают отдых от потогонки, закупаются. И есть еще с пара десятков инструментов, пользователи которых (ЕСЛИ ОНИ ПОНИМАЮТ ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ) вообще хуй ложили на этот курс.
На него не похуй только идиотам, которые пытались из своих 100 баксов сделать лям за пару дней и мамкиным геймерам, которые бомжуют без видеокарты новой. Я не думаю, что стоит считаться с мнением подобных маргинальных масс.
но герои TJ
кто такие?
какое точно описание фермана, однако...
Я бы посмотрел как ЦБ будет принудительно закрывать "счета" криптовалюты. У меня ключ распечатан на бумажке и убран далеко далёко, ну попробуйте его закрыть, лол. "Владение криптовалютой" это факт транзакции кого-то на адрес, от которого у вас есть ключи, и всё.
но герои TJ пока не видят причин для беспокойства — и вот почему.
Нет крипты - нет причин для беспокойства)
И вообще есть более серьезные причины для беспокойства - домашка по химии, например.
Литералли ты)
В биткоин я по-прежнему верю больше, чем в пенсионный фонд, банковскую систему и свою страну.
+1
Михаил эт не я если чо.
интересно, а среди "экспертов" у кого-то хотя бы на 10кк крипты то есть?
или это "инвестирование" заканчивается на сэкономленной пачке дошика
10кк чего?
хотя бы рублей.
Люблю, когда люди называют себя "инвесторами", хотя их портфель меньше зп
Битховинов
Ты наивно полагаешь что кто-то в открытую будет об этом говорить?
а что в этом такого? кто-то же фоткает свой новострой, купленный за 20кк+ или свой новый солярис
Когда писали о появлении биткоина, мне понравилась концепция децентрализованной валюты, я в неё поверил и решил инвестировать в неё сколько было не жалко потерять и забыть
биткоин появился 13 лет назад лол. Если б он в нее тогда инвестировал, был бы миллионером
Ты же понимаешь, что он бы просто слил половину денег как только биток пробил бы 10 долларов? А вторую половину на ста долларах. И был бы офигеть как доволен собой.
Как же наивно это звучит, особенно в части невозможности повлиять на майнеров.
Если захотят, то решат вопрос по рассеянски: уголовная ответственность за майнинг и всё.
Майнить не перестанут, конечно, но платить дань товарищу майору начнут.
Вопрос же у нас просто решается - если хочется заработать на некой деятельности, эта деятельность объявляется незаконной.
Вся суть русского человека, что лишний раз подтверждается комментами – угорать над соседом, у которого всё ещё хуже, чем у себя.
у которого всё ещё хуже, чем у себя
Я думал сейчас все "крипто-энтузиасты" на собственных островах отдыхают, не?