Желание регулятора запретить в России выпуск и оборот цифровой валюты прозвучало серьёзно, но герои TJ пока не видят причин для беспокойства — и вот почему.

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20 января Центробанк выпустил доклад, где предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также наказывать за любые операции с ними. В регуляторе заявили, что видят в цифровой валюте риски для экономики страны и её граждан. По данным Bloomberg, выступить против криптовалют ЦБ убедила ФСБ.

В Центробанке отдельно отметили, что не планируют запрещать россиянам владеть криптовалютой. Сейчас на счетах 17 миллионов криптокошельков в России хранится около семи триллионов рублей. TJ поговорил с трейдером и инвесторами о том, как они относятся к предложению ЦБ и почему, по их мнению, это ничем не грозит ни майнерам, ни держателям валют.

Артём Ягода в отношениях с «криптой» четыре года

Пока я не занимаюсь майнингом, только трейдингом на криптовалютной бирже. К первому занятию до последнего времени относился пренебрежительно, о чём жалею. Сейчас жду момента для входа — паника на фоне падения курсов этому благоприятно способствует: цены на оборудование падают, ассортимент предложений растёт. Люди, которые зашли в тему крипты на «хайпе», боятся «криптозимы» и при малейших падениях бегут сливать кошельки через обменник Binance или выставляют фермы на «Авито». Я планирую майнить эфир и, конечно же, биткоин. Хайповые монеты, которые в моменте находятся на «хаях» (на самом верху — прим. TJ) не интересуют.

Госпожа [Эльвира] Набиуллина, председательница ЦБ, продолжает радовать своими инициативами — слежу, как за любимым сериалом. Но, конечно, они вызывают только улыбку, даже негатива уже нет. Ничего неожиданного: всё, что они не понимают, они запрещают. Славься отечество наше свободное.

Люди, которые настолько далеки от IT-сферы и блокчейн-систем, постоянно пытаются эти сферы и системы регулировать в ручном режиме или чаще всего — просто запрещать. Видимо, не даёт покоя великий рисовый файрвол у одного «демократичного» соседа (речь идёт о Китае, подробнее можно прочитать по ссылке — прим. TJ). Шансов на успешный запрет у ЦБ нет никаких.

Усложнить жизнь простым майнерам и трейдерам они могут: [повысят] внимание финмониторинга на операции по картам, [дадут] указания для провайдеров для контроля траффика (привет Яровой). Но дальше нас ждут миллиардные инвестиции из бюджета — проще говоря, «распил», что не приведёт к цели.

На [полный] запрет шансов мало, так как нужно разработать и применить целый комплекс мер, которым должны заниматься профессионалы, а не сотрудники Роскомнадзора. Если брать конкретику и предполагать очевидные рычаги давления: первое — это повышение тарифов на электроэнергию и отслеживание отклонений от среднестатистических значений, не секрет, что в той же Москве уже ведётся такая статистика. Но просто так повышать цены на свет на сегодняшний день слишком опасно.

Второе из очевидного — это отслеживание и фильтрация пакетов от ферм/асиков к майнинг-пулам (серверов, где объединяются майнеры — прим. TJ). Да, это вполне реально на уровне провайдеров. Но и торренты у нас в стране давно запрещены, но меньше их не стало, как и пиратского контента в сети. Всё это можно обойти на программном уровне, даже не специалисты в IT это понимают.

Заявления ЦБ никак не влиют на мои отношения с криптовалютами. Скорее влияет количество свободных средств, которые можно конвертировать в крипту. Я думаю, что сейчас майнерам бояться нечего. Большинство опытных майнеров скептически относятся к всемозможным запретам, так как понимают специфику криптомира. Новички волнуются, ну оно и понятно.

kukoev инвестирует в криптовалюты

Я занимаюсь инвестированием, то есть покупаю криптовалюты: в частности, владею 1inch, Polkadot, Filecoin, Bitcoin и Ethereum. Когда начал, понял, насколько это удобно иметь кошелёк, который абсолютно недоступен ни для кого — ни для полиции, ни для налоговой, ни для банкротчиков. Что бы со мной ни случилось, он всегда при мне. Это невероятная вещь. Тем более, что на перевод любой суммы комиссия составляет несколько рублей: можно переводить миллионы, что невозможно в сегодняшней банковской системе, полной ограничений.

[Планы ЦБ] я воспринял совершенно ровно, потому что ничего не решилось, это просто предложение, которое уже три года витает в воздухе. Набиуллина называет криптовалюты «денежным суррогатом», поэтому такой поворот абсолютно ожидаем. Никто об этом не беспокоится — даже те, кого это действительно может затронуть: тех, кто торгует на бирже, потому что там требуется аутентификация. Но даже в этом случае, на самом деле, заблокировать эти приложения невозможно.

Что касается прямой покупки криптовалюты, то это делается через боты, через чаты, через всё, что угодно. Воплотить предложение ЦБ, чтобы оно реально действовало, невозможно. Я ничего не опасаюсь: выводить средства не планирую, да и никто не планирует.

Все, кто давно занимаются этим делом, понимают, что тут ничего нельзя сделать. Вокруг весь мир, в котором совершенно законно стоят обменники криптовалют — от Украины до Южной Америки, как в «девяностые» и «нулевые» стояли денежные обменники.

Не думаю, что в криптомире кто-то переживает, и это кого-то заденет. Те, кто занимаются постоянным обменом, станут более аккуратно вести дела. Те, кто получает деньги на карточки или сам отправляет «крипту», не будут писать в платеже «обмен на биткоин», как раньше. Напишу, что «подарок». Что будут делать майнеры, я не знаю. В России никто не оформляет юрлица, очень распространена такая «крипта крипта» — без всяких документов. В крайнем случае возможен китайский сценарий, когда майнеры «переместились» в другие страны, например, в Казахстан.

[Что касается сообщений о выводе 83 миллионов долларов], то это не выглядит как что-то необычное или реакция на решение ЦБ. С «бинансом» никто ничего не сделает, с кошельком и счётом тоже, максимум — придётся поменять какой-то аккаунт. Я не могу представить, чтобы человек с такими деньгами увидел новость про ЦБ и начал бы что-то неизвестно куда выводить.

Михаил инвестирует в биткоин

Когда писали о появлении биткоина, мне понравилась концепция децентрализованной валюты, я в неё поверил и решил инвестировать в неё сколько было не жалко потерять и забыть. Если ЦБ сейчас так нужно [ввести этот запрет], пускай.

Мне кажется, это особо ничего не меняет. Может быть, когда-нибудь они не будут ставить палки в колёса прогресса, и тогда мы действительно увидим интересные изменения.

Я считаю, ничего неожиданного пока не произошло. Они могут усложнить использование крипты, как пытаются запретить что-то в интернете — например, когда блокировали Telegram, но в конечном итоге всем становится ясно, что пользоваться техническим прогрессом полезнее, чем от него отказываться и что-то запрещать.