{"items":[{"comment_id":7239024,"subsite_id":214351,"user_id":148756,"type":"comment_add","id":7239024,"hash":"81f2a7753c593b76efe7c35f8923ae0c","date":1642806040,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/517277-siloviki-iz-chechni-pohitili-mat-eks-yurista-komiteta-protiv-pytok-kreml-nazval-eto-fantasticheskoy-istoriey-glavnoe?comment=7239024","text":"\u042d\u0446\u0438\u043b\u043e\u043f \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0437\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b. \u041e\u043d \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043f\u043f\u0443 \u043d\u0430\u0436\u0430\u043b. \u0421\u043a\u0440\u0438\u043f\u0430\u0447 \u0441\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u0435\u043b\u044c!","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cc06a0e8-c69e-580b-8675-44b7c91eea0a\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":148756,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/148756-sergey-viktorovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85447265-5818-5554-9bfc-94e907023c09\/","name":"Sergey Viktorovich","isVerified":false},"content":{"id":517277,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/517277-siloviki-iz-chechni-pohitili-mat-eks-yurista-komiteta-protiv-pytok-kreml-nazval-eto-fantasticheskoy-istoriey-glavnoe","title":"\u0421\u0438\u043b\u043e\u0432\u0438\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u0427\u0435\u0447\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0445\u0438\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0442\u044c \u044d\u043a\u0441-\u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430 \u00ab\u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043f\u044b\u0442\u043e\u043a\u00bb. \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439\u00bb. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239027,"subsite_id":214343,"user_id":334406,"type":"comment_add","id":7239027,"hash":"ba5d4f33bdbbc4bef975fd0602dbe7ee","date":1642806098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239027","text":"\u041d\u0435\u0432\u0430\u0436\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":334406,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/334406-bayba","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b94d3ed9-b52a-f9aa-8c6a-0b4bb920a487\/","name":"BaybA","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239030,"subsite_id":214343,"user_id":274763,"type":"comment_add","id":7239030,"hash":"8aafcd0eee50dfda1229ea470c41d870","date":1642806124,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239030","text":"> \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0431\u0430\u0431\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0444\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u0438\u0445 \u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u0430, \u0438 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0438\u0445 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u0445, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u0431\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442



\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c, \u043d\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":274763,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/274763-plastikovoe-okno","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b51cb4f7-a9fe-dbad-8bae-6e34c0f6e3c2\/","name":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0435 \u041e\u043a\u043d\u043e","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239033,"subsite_id":214343,"user_id":274763,"type":"comment_add","id":7239033,"hash":"2fd1c826a24c05fbd04e29fc39240d8b","date":1642806172,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239033","text":"\u0423\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u2014 \u043d\u0430\u0448 \u043c\u043e\u0437\u0433 :D","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":274763,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/274763-plastikovoe-okno","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b51cb4f7-a9fe-dbad-8bae-6e34c0f6e3c2\/","name":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0435 \u041e\u043a\u043d\u043e","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239035,"subsite_id":214343,"user_id":441098,"type":"comment_add","id":7239035,"hash":"8f14b429bee310f02b30138dd41e9429","date":1642806176,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239035","text":"\u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432 \u0412\u041a \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441\u043e \u0448\u043b\u044e\u0445\u0430\u043c\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u0430\u043d\u044f\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":441098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/441098-vas-tupovets","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f678294c-e795-5ba4-bb07-1c8edda85ec6\/","name":"Vas Tupovets","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239036,"subsite_id":214343,"user_id":90100,"type":"comment_add","id":7239036,"hash":"50c46c61379a1e10f61ac2b19b46fee8","date":1642806256,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517045-vse-v-poryadke-tim-korrespondentku-iz-zapadnoy-virdzhinii-v-pryamom-efire-sbila-mashina-no-ona-prodolzhila-reportazh?comment=7239036","text":"\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u044b \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u043b\u044c\u0447\u0438\u043a, \u0442\u043e\u043c\u043c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":90100,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/90100-aleksey-prohorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db0e113f-9029-581f-9192-0a2787fe926d\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u041f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":517045,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517045-vse-v-poryadke-tim-korrespondentku-iz-zapadnoy-virdzhinii-v-pryamom-efire-sbila-mashina-no-ona-prodolzhila-reportazh","title":"\u00ab\u0412\u0441\u0451 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435, \u0422\u0438\u043c\u00bb: \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043a\u0443 \u0438\u0437 \u0417\u0430\u043f\u0430\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0412\u0438\u0440\u0434\u0436\u0438\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u043c \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0441\u0431\u0438\u043b\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430, \u043d\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0436"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239038,"subsite_id":214343,"user_id":441098,"type":"comment_add","id":7239038,"hash":"0dd2a1ff4706869efa8361a68dc39283","date":1642806288,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239038","text":"\u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0442\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0443 \u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u044b, \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0438\u043d\u0446\u0435\u043b\u043a\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":441098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/441098-vas-tupovets","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f678294c-e795-5ba4-bb07-1c8edda85ec6\/","name":"Vas Tupovets","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239041,"subsite_id":214348,"user_id":179385,"type":"comment_add","id":7239041,"hash":"ce2403f204dd33a1dc4675dd27325abb","date":1642806371,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/517671-tiesto-presents-ver-west-5-seconds-before-sunrise?comment=7239041","text":"\u041d\u0443 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435. 10 Seconds Before Sunrise \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d54c87a-aaf4-5a65-9ab5-49dd417d0cbf\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":179385,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/179385-zimniy-nikita","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a8663a7-f754-554e-b67d-5dbaef1a03c9\/","name":"\u0417\u0438\u043c\u043d\u0438\u0439 \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","isVerified":false},"content":{"id":517671,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/517671-tiesto-presents-ver-west-5-seconds-before-sunrise","title":"Ti\u00ebsto presents VER:WEST - 5 Seconds Before Sunrise"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239042,"subsite_id":214343,"user_id":411913,"type":"comment_add","id":7239042,"hash":"72ef3e40d64cab7e6fc0ce685f15e0f5","date":1642806373,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239042","text":"\u043a\u0430\u043a \u0442\u044b \u043a \u0442\u0430\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0448\u0435\u043b? \u044f \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":411913,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411913-meshok","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/299ccf55-ba16-5636-b525-f07ed75f78aa\/","name":"\u041c\u0435\u0448\u043e\u043a","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239043,"subsite_id":214343,"user_id":441098,"type":"comment_add","id":7239043,"hash":"eca2f96f0d0feb6f4475b4770c352024","date":1642806421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239043","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435 - \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430. \u041d\u043e \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0432 3-\u0435\u043c \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0434\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":441098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/441098-vas-tupovets","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f678294c-e795-5ba4-bb07-1c8edda85ec6\/","name":"Vas Tupovets","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239047,"subsite_id":214348,"user_id":100379,"type":"comment_add","id":7239047,"hash":"2d88d849b689f6075bcfa04cfaa9a756","date":1642806481,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/517671-tiesto-presents-ver-west-5-seconds-before-sunrise?comment=7239047","text":"\u0442\u044b \u0431 \u0435\u0449\u0451 greece 2000 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":100379,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/100379-xu-li","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5ebd0dac-a9d6-50bb-8849-086a526aff4f\/","name":"Xu Li","isVerified":false},"content":{"id":517671,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/517671-tiesto-presents-ver-west-5-seconds-before-sunrise","title":"Ti\u00ebsto presents VER:WEST - 5 Seconds Before Sunrise"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239048,"subsite_id":246497,"user_id":449046,"type":"comment_add","id":7239048,"hash":"495d675bf916e6b86df6741dadb737ba","date":1642806488,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/517670?comment=7239048","text":"\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043e\u0442\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f. \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0431\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":449046,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/449046-ustalost-metalla","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/68dbc185-97c9-536a-8da1-bce900f38d26\/","name":"\u0423\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0430","isVerified":false},"content":{"id":517670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/517670","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239049,"subsite_id":214343,"user_id":411913,"type":"comment_add","id":7239049,"hash":"8d9748c92d6ded40d6b504a8b8bbde99","date":1642806490,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali?comment=7239049","text":"\u043d\u0443 \u0442\u0430\u043a \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u0446\u0435\u043f\u043e\u0447\u043a\u0443, \u0432 \u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":411913,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411913-meshok","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/299ccf55-ba16-5636-b525-f07ed75f78aa\/","name":"\u041c\u0435\u0448\u043e\u043a","isVerified":false},"content":{"id":517393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/517393-vo-vkontakte-nashli-desyatki-grupp-s-fotoohotoy-na-devushek-posle-massovyh-zhalob-ih-zablokirovali","title":"\u0412\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f \u0441 \u00ab\u0444\u043e\u0442\u043e\u043e\u0445\u043e\u0442\u043e\u0439\u00bb \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7239051,"subsite_id":246497,"user_id":449046,"type":"comment_add","id":7239051,"hash":"cdbedcce04070932795158a085facf6b","date":1642806504,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/517670?comment=7239051","text":"\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":449046,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/449046-ustalost-metalla","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/68dbc185-97c9-536a-8da1-bce900f38d26\/","name":"\u0423\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0430","isVerified":false},"content":{"id":517670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/517670","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false}]}