По задумке разработчиков, он будет участвовать в разведывательных миссиях и помогать доставлять грузы.

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Фото CCTV

Китайские инженеры создали четвероногого бионического робота с электрическим приводом. Это самая большая в мире подобная разработка, пишет Global Times.

Робот способен переносить грузы до 160 кг и бежать со скоростью до 10 км/ч. Он может прыгать, поворачиваться и ходить по диагонали.

Как утверждают разработчики, военного робота оснастили 12 модулями и современными сенсорами, позволяющими собирать тактическую информацию. Он может выполнять сложные боевые задачи, приспосабливаясь к условиям ландшафта — в скалах, траншеях, полях, пустынях и на грязных дорогах.