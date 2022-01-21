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Технологии
Яна Ломакина

В Китае разработали «самого большого в мире» четвероногого военного робота-яка Статьи редакции

По задумке разработчиков, он будет участвовать в разведывательных миссиях и помогать доставлять грузы.

59 59 комментариев
5111 просмотров
Фото CCTV

Китайские инженеры создали четвероногого бионического робота с электрическим приводом. Это самая большая в мире подобная разработка, пишет Global Times.

Робот способен переносить грузы до 160 кг и бежать со скоростью до 10 км/ч. Он может прыгать, поворачиваться и ходить по диагонали.

Как утверждают разработчики, военного робота оснастили 12 модулями и современными сенсорами, позволяющими собирать тактическую информацию. Он может выполнять сложные боевые задачи, приспосабливаясь к условиям ландшафта — в скалах, траншеях, полях, пустынях и на грязных дорогах.

Предполагается, что робот будет помогать военным доставлять боеприпасы, продукты или медикаменты, отслеживать перемещение целей и участвовать в разведывательных миссиях.

#новости #китай #роботы

59 59 комментариев
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Уютный Багажник

Пока что это выглядит как мега-кринж

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10
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fosajehu

Военная техника не должна красиво выглядеть, она должна выполнять свои задачи.

(я не буду сейчас вдаваться в демагогию о том, что в мире вообще не должно существовать военной техники)

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19
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Уютный Багажник

Речь о внешности этой хреновины и не шла, а как раз о том, как она "выполняет" свои задачи, плетясь со скорость улитки по ровной дороге. Заявленного бега 10км/ч на видео чот не заметил.

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1
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fosajehu

Тебе больше по душе отечественный робот-буханка? Если помнишь, Boston Dynamics с такой же хуйни начинали.

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8
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Уютный Багажник

Тебе больше по душе
 Мне похуй вообще. Я оставил коммент касательно сабжа.

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6
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пепси

И мне! Давай яйцами стукнемся!

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2
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Николай

Засвидетельствую, что это не по-гейски.

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0
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Полный блик

с горочки все 20 будут

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2
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Уютный Багажник

Если подтолкнуть как следует

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1
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Ivan Boldyrev

Достаточно резко матюкнуться.

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0
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Sam Lowry

А теперь представь горы.

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0
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Полный блик

Это китайская техника

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1
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fosajehu

Да, я в курсе, в статье об этом написано.

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6
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Андрей Рядькин

Сибирь топтать пойдёт

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2
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fosajehu

Пока что Россия и так сливает все природные ресурсы за бесценок, да и Сибирь в целом. Пойдёт топтать, либо если российская власть начнёт выёбываться, либо если РФ начнёт разваливаться.

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0
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Задумчивой Кот

Что то говорить в сторону китая наши боятся как огня, так что вариант 2 скорее

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–1
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Полный блик

@fosajehu

Можно где-то почитать подробнее про ваши возгласы. Что про безценок, что боятся как огня

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–1
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Задумчивой Кот

Нет))) Потому что нельзя на большого брата варюшку разивать)))))

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0
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Anatoliy Lyashenko

Нет. По тайваньской целине пройдутся.

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Сергей Сергеич

Охуенно же. Робот-як блять, як!

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Полный блик

Яки як

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0
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Андрей Парусников

терияк

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0
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Sam Lowry

Для них это что-то типа лошади.

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0
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Слава Инженеров

В Китае разработали «самого большого в мире»
 кринжа

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Сергей Шестаков

Наш пизже)

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13
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Пакет с пакетами

Похож на аппарат по подкидыванию наркоты

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8
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Полный блик

А где погон?

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3
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Andrew Sychev

На днище. Чтобы не спалили звание

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0
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Полный блик

ну и як як?

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5
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Михаил Желтухин

Як як як

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3
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Андрей Галицкий

та ніяк!

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1
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Борец с умом

показали Boston Dynamics что такое real BigDog, спиздили с размахом вощим

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4
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Sender Famous
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Илья Калимулин

Да знаем мы этих "разведчиков". Робопёс тоже сначала просто разведчиком был, потом на него пулемёт поставили, который стреляет на 1500 километров и пиздец. Так же будет и с этим "яком") Видимо постепенно готовят к таким новостям, типа сначала-без пушки показывают, чтобы народ попривык, потом уже пушку ставят, чтобы градус кринжеватости нарастал постепенно.

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Сознательный франт

готовят к таким новостям, типа сначала-без пушки показывают, чтобы народ попривык
 Почему внезапно люди должны начать боятся этой грузовой хуйни, когда уже больше 10 лет существуют дроны и прочие вооружённые роботы?

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3
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Илья Калимулин

Я говорю именно про подкласс четвероногих роботов, с ними всегда такие истории. Про существование беспилотных танков и самолётов я знаю)

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Sam Lowry

Такая история с чем угодно.

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Полный блик

Metal Gear Ali Rice

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Polina Malahova

Horizon: The Beginning.

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Полный блик
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Alex Blake

Shanghai Dynamics Нога четыре собака груз пароварка носит водостойкий пельмени Олег.
Доставка в течении 60 дней.

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1
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Андрей Галицкий

лучше бы кошко-девочку робота разработали

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1
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ユリー シャネ

кошко-жену

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Андрей Галицкий

или так

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пепси
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Руслан Исрафилов

Либирти прайм напрягся

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Oleg Vorogushin

... на грязных дорогах
Это дороги, которые кто-то испачкал? Или просто кривой перевод грунтовки.

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лала лало

Будет топтать капиталистов

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ユリー シャネ

как и все что
«самое большое в мире»
 хуита, для того чтобы засветиться в как можно большем количестве заголовков

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Exorcist

с самой маленькой писькой

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Михаил Октябрьский

Китайцы опять сделали клон

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ユリー シャネ

главное чтобы радио прихуярили

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Михаил Октябрьский

телек же

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Антон Петухов

Может ли он пробираться по территорию противника и магнитит крипту?

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Полный блик

Ну пока не сильно большой, живём пацаны..

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Plymouth Cuda

https://www.youtube.com/watch?v=MENeOSipsOQ

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Миржан Досымбаев

Зачем им военная техника, когда есть шапки ?

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Серик Кузекпаев

смешно конечно! но в начале нужно изучить физику движения.... и тут надо мыслить по другому. маленькая подсказка-использовать гироскопы суставов по отношению к гироскопу тела и все получится

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Sergey Klimenko

Я так понимаю инфу о том что ему этой батареи хватит на условные 20 минут решили не говорить

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