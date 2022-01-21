В Китае разработали «самого большого в мире» четвероногого военного робота-яка Статьи редакции
По задумке разработчиков, он будет участвовать в разведывательных миссиях и помогать доставлять грузы.
Китайские инженеры создали четвероногого бионического робота с электрическим приводом. Это самая большая в мире подобная разработка, пишет Global Times.
Робот способен переносить грузы до 160 кг и бежать со скоростью до 10 км/ч. Он может прыгать, поворачиваться и ходить по диагонали.
Как утверждают разработчики, военного робота оснастили 12 модулями и современными сенсорами, позволяющими собирать тактическую информацию. Он может выполнять сложные боевые задачи, приспосабливаясь к условиям ландшафта — в скалах, траншеях, полях, пустынях и на грязных дорогах.
Предполагается, что робот будет помогать военным доставлять боеприпасы, продукты или медикаменты, отслеживать перемещение целей и участвовать в разведывательных миссиях.
Пока что это выглядит как мега-кринж
Военная техника не должна красиво выглядеть, она должна выполнять свои задачи.
(я не буду сейчас вдаваться в демагогию о том, что в мире вообще не должно существовать военной техники)
Речь о внешности этой хреновины и не шла, а как раз о том, как она "выполняет" свои задачи, плетясь со скорость улитки по ровной дороге. Заявленного бега 10км/ч на видео чот не заметил.
Тебе больше по душе отечественный робот-буханка? Если помнишь, Boston Dynamics с такой же хуйни начинали.
Тебе больше по душе
Мне похуй вообще. Я оставил коммент касательно сабжа.
И мне! Давай яйцами стукнемся!
Засвидетельствую, что это не по-гейски.
Если подтолкнуть как следует
Достаточно резко матюкнуться.
А теперь представь горы.
Да, я в курсе, в статье об этом написано.
Сибирь топтать пойдёт
Пока что Россия и так сливает все природные ресурсы за бесценок, да и Сибирь в целом. Пойдёт топтать, либо если российская власть начнёт выёбываться, либо если РФ начнёт разваливаться.
Что то говорить в сторону китая наши боятся как огня, так что вариант 2 скорее
Можно где-то почитать подробнее про ваши возгласы. Что про безценок, что боятся как огня
Нет))) Потому что нельзя на большого брата варюшку разивать)))))
Нет. По тайваньской целине пройдутся.
Охуенно же. Робот-як блять, як!
терияк
Для них это что-то типа лошади.
В Китае разработали «самого большого в мире»
кринжа
Наш пизже)
Похож на аппарат по подкидыванию наркоты
На днище. Чтобы не спалили звание
Як як як
та ніяк!
показали Boston Dynamics что такое real BigDog, спиздили с размахом вощим
Да знаем мы этих "разведчиков". Робопёс тоже сначала просто разведчиком был, потом на него пулемёт поставили, который стреляет на 1500 километров и пиздец. Так же будет и с этим "яком") Видимо постепенно готовят к таким новостям, типа сначала-без пушки показывают, чтобы народ попривык, потом уже пушку ставят, чтобы градус кринжеватости нарастал постепенно.
готовят к таким новостям, типа сначала-без пушки показывают, чтобы народ попривык
Почему внезапно люди должны начать боятся этой грузовой хуйни, когда уже больше 10 лет существуют дроны и прочие вооружённые роботы?
Я говорю именно про подкласс четвероногих роботов, с ними всегда такие истории. Про существование беспилотных танков и самолётов я знаю)
Такая история с чем угодно.
Horizon: The Beginning.
Shanghai Dynamics Нога четыре собака груз пароварка носит водостойкий пельмени Олег.
Доставка в течении 60 дней.
лучше бы кошко-девочку робота разработали
кошко-жену
или так
Либирти прайм напрягся
... на грязных дорогах
Это дороги, которые кто-то испачкал? Или просто кривой перевод грунтовки.
Будет топтать капиталистов
как и все что
«самое большое в мире»
хуита, для того чтобы засветиться в как можно большем количестве заголовков
с самой маленькой писькой
Китайцы опять сделали клон
главное чтобы радио прихуярили
телек же
Может ли он пробираться по территорию противника и магнитит крипту?
Зачем им военная техника, когда есть шапки ?
смешно конечно! но в начале нужно изучить физику движения.... и тут надо мыслить по другому. маленькая подсказка-использовать гироскопы суставов по отношению к гироскопу тела и все получится
Я так понимаю инфу о том что ему этой батареи хватит на условные 20 минут решили не говорить