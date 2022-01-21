Apple перестанет класть наушники в комплект iPhone во Франции из-за изменений в законодательстве Статьи редакции
Медицинские нормы пересмотрели в пользу экологических.
С выпуском iPhone 12 в 2020 году Apple убрала наушники EarPods (и зарядку) из комплекта поставки, мотивируя это снижением углеродной нагрузки на окружающую среду.
Решение не одобрили во Франции — местное законодательство предписывало поставлять смартфоны вместе с гарнитурой, чтобы ограничить воздействие электромагнитных и радиоволн на пользователей во время общения.
Однако, как сообщает французский портал Consomac, закон о здравоохранении всё-таки пересмотрели в пользу экологического, поэтому Apple откажется от «встроенной в упаковку» коробки с наушниками с 24 января.
Компания ещё не сообщила об изменениях на сайте, но проинформировала официальных реселлеров. Обновят ли комплектацию другие производители смартфонов, пока неизвестно.
закон о здравоохранении всё-таки пересмотрели в пользу экологического
Вот так и выглядит экофашизм.
Мнимая забота об экологии, когда в мобиле даже экран не поменять нормально.
Замена экрана, особенно в неавторизованном сервисном центре оставляет большой углеродный след.
А установка приложения не из эпп стора наверное сопоставимо с сожжением тонны угля
Или годичному объёму пердежа, вырабатываемому стандартным стадом коров.
Мнимая забота об экологии против мнимой заботы о здоровье
Класть.
5G вообще самолетам мешает
ложить
Поклади мне каклету
обычно достают из широких
паспорт
200
ле кок 💪 спортиф
одевать
надевать
садить
Прочитал эпл перестанет ложить айфон в коробку с наушниками)
Об экологии надо думать!
Согласен и спасенную эко энергию тратить на майниг крипты!
:D Может вам еще звонить вздумается ?!
Звонит
Жанара, я знаю это ты! Оставь меня в покое.
Наложили, можно больше не класть
Лучше бы им встроенного в упаковку ДеГоля прикладывали.