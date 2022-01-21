Медицинские нормы пересмотрели в пользу экологических.

{"id":517424} 3202 просмотров

С выпуском iPhone 12 в 2020 году Apple убрала наушники EarPods (и зарядку) из комплекта поставки, мотивируя это снижением углеродной нагрузки на окружающую среду.

Решение не одобрили во Франции — местное законодательство предписывало поставлять смартфоны вместе с гарнитурой, чтобы ограничить воздействие электромагнитных и радиоволн на пользователей во время общения.

Однако, как сообщает французский портал Consomac, закон о здравоохранении всё-таки пересмотрели в пользу экологического, поэтому Apple откажется от «встроенной в упаковку» коробки с наушниками с 24 января.