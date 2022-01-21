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Технологии
DTF

Apple перестанет класть наушники в комплект iPhone во Франции из-за изменений в законодательстве Статьи редакции

Медицинские нормы пересмотрели в пользу экологических.

34 34 комментария
3202 просмотров

С выпуском iPhone 12 в 2020 году Apple убрала наушники EarPods (и зарядку) из комплекта поставки, мотивируя это снижением углеродной нагрузки на окружающую среду.

Решение не одобрили во Франции — местное законодательство предписывало поставлять смартфоны вместе с гарнитурой, чтобы ограничить воздействие электромагнитных и радиоволн на пользователей во время общения.

Однако, как сообщает французский портал Consomac, закон о здравоохранении всё-таки пересмотрели в пользу экологического, поэтому Apple откажется от «встроенной в упаковку» коробки с наушниками с 24 января.

Компания ещё не сообщила об изменениях на сайте, но проинформировала официальных реселлеров. Обновят ли комплектацию другие производители смартфонов, пока неизвестно.

Apple убрала адаптер зарядки и наушники из…
«Используйте те, которые у вас уже есть, либо приобретите их отдельно».
dtf.ru

#новости #apple

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супрематизм 2.0

закон о здравоохранении всё-таки пересмотрели в пользу экологического
Вот так и выглядит экофашизм.

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24
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Alex Macher

Мнимая забота об экологии, когда в мобиле даже экран не поменять нормально.

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8
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Andrew Muralov

Замена экрана, особенно в неавторизованном сервисном центре оставляет большой углеродный след.

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16
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SadDamnWhoSaid

А установка приложения не из эпп стора наверное сопоставимо с сожжением тонны угля

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4
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Andrew Muralov

Или годичному объёму пердежа, вырабатываемому стандартным стадом коров.

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0
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Жаль

Мнимая забота об экологии против мнимой заботы о здоровье

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0
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Полный блик

местное законодательство предписывало поставлять смартфоны вместе с гарнитурой, чтобы ограничить воздействие электромагнитных и радиоволн на пользователей во время общения.
 надо было беспроводные ложить

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9
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Alexander Pankov

Класть.

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9
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Антигравитационный торт

5G вообще самолетам мешает

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1
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Антигравитационный торт

ложить

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4
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Полный блик

Покладывать

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2
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Антигравитационный торт

Поклади мне каклету

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5
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Полный блик

Это только в штаны.

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1
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Антигравитационный торт

обычно достают из широких

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0
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Полный блик

Если только член.

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1
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Антигравитационный торт

паспорт

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Полный блик

Дубликатом бесценного груза.

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3
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Александр Борродач

200

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Ваша Закладко

ле кок 💪 спортиф

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0
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FOX

одевать

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Павел Морозов

надевать

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Хенрик Квинто

садить

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В компании так же заявили о планах перестать класть наушники в комплекты AirPods и EarPods

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Полный блик

и, в конечном счёте, перестать класть iPhone в комплект iPhone.

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1
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Полный блик

"Экология превыше всего", — добавили представители Apple. "А теперь гоните бабло".

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Shenmue

Прочитал эпл перестанет ложить айфон в коробку с наушниками)

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Black0909 .

Об экологии надо думать!

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Shenmue

Согласен и спасенную эко энергию тратить на майниг крипты!

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Миржан Досымбаев

:D Может вам еще звонить вздумается ?!

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Как правильно говорить: звонит или звонит?

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Артур Ланг

Звонит

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Миржан Досымбаев

Жанара, я знаю это ты! Оставь меня в покое.

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Павел Морозов

Наложили, можно больше не класть

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Mezzo Deesa

Лучше бы им встроенного в упаковку ДеГоля прикладывали.

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