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Технологии
Никита Логинов

Intel построит в Огайо «крупнейший в мире комплекс по производству чипов» за 100 миллиардов долларов Статьи редакции

Первая фабрика начнёт работать в 2025 году — она должна покончить с дефицитом микросхем и вернуть компании лидирующее положение на рынке.

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Рендер будущей фабрики Intel в Огайо

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, что компания собирается вложить как минимум 20 миллиардов долларов в строительство фабрики по выпуску микросхем в штате Огайо. Это часть новой стратегии Intel по восстановлению доминирования в полупроводниковой отрасли и снижению зависимости от азиатских производителей, сообщает Reuters.

Сначала компания построит фабрику из двух корпусов с 3000 рабочих мест, она займёт площадь в четыре квадратных километра. Начало её эксплуатации намечено на 2025 год. В дальнейшем Intel собирается возвести поблизости ещё шесть фабрик за 80 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций составит 100 миллиардов долларов. В итоге компания планирует получить крупнейший в мире комплекс по производству микросхем.

Доля США в мировом производстве чипов составляет 12% против 37% в 1990 году. Основная часть приходится на азиатские фабрики, преимущественно TSMC и Samsung. Концентрация производства в одном регионе стала одним из факторов острой нехватки микросхем, которая продолжается уже второй год и вряд ли закончится в ближайшем будущем.

Технологии
Дмитрий Новик
Почему PS5 нет в продаже, а видеокарты такие дорогие. Главное о дефиците полупроводников, который кончится ещё не скоро

Простым языком о тяжелом кризисе, который усилила пандемия, золотая лихорадка по криптовалюте и стихийные бедствия.

На фото пластина-заготовка, из которой изготавливают микросхемы Фото Bloomberg

Также Intel рассматривает возможность постройки большого производственного комплекса в Европе за 100 миллиардов долларов, решение об этом примут через три-четыре месяца. Ранее компания хотела строить фабрики в Китае, но американские власти предостерегли её от этого шага.

Сейчас Конгресс рассматривает законопроект CHIPS For America Act, который предусматривает возвращение микроэлектронной индустрии в США и выделение субсидий в размере 52 миллиардов долларов. Независимо от того, примут ли этот закон, Пэт Гелсингер планирует вернуть Соединённым Штатам около 30% мирового производства микросхем.

#новости #электроника #сша #дефицит #intel #процессоры

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146 комментариев
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Артемий Дорофеев

Слава богу у нас уже есть Байкал и Эльбрус!

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71
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VladimirV

Может быть и Америка когда-нибудь догонит

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32
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Bad Mother Fucker

нет, это уж ты выдумываешь

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18
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Нектарий

Которые изготавливаются на TSMC, используя списанные устаревшие линии.
А вообще - Асашай переносит производство чипов к себе на территорию, потому что TSMC сейчас минируют на случай вторжения лидера Xi.

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19
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Молодой химик

Зачем списывать линии на которых что-то производится? Зачем производить на списанных линиях?

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11
2 комментария
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Артемий Дорофеев

Реально минируют?

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0
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Нектарий

В конце надо еще раз добавить "слава богу"
И перекреститься в сторону кремля

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0
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Артемий Дорофеев

Я каждый день киваю перед телевизором

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0
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Дефицитный Сервелат

Intel построит в Огайо «крупнейший в мире комплекс по производству чипов»

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29
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Дефицитный Сервелат

А вообще, новость хорошая. Я за конкуренцию.

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15
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Max Payne

да, но нет. Бендер так и не построил свое казино(

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2
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Дефицитный Сервелат

Надеюсь, у Intel получится!

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7
1 комментарий
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Chikk

Baikal Electronics: ну да, ну да, пошёл я нахуй...

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6
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Молодой химик

да, иди иди

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50
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Андрей Охапкин

Почему? Если отбросить в сторону всякие предрассудки

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–3
39 комментариев
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Нектарий

Так его на Тайване делают

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3
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Chikk

Речь о том, что инвестиции Intel в производство (100 млрд долларов) не сравнимы с инвестициями в это же самое от Baikal (23 млрд рублей). Посему последний и идёт нахуй с пляжа и все эти потуги про патриотизм весьма смешны. Всё надо разжёвывать до уровня телепузиков, да?

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–1
3 комментария
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Shenmue

А вот и нет

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0
1 комментарий
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Дизайнер Павленко

Вот бы у нас такое строили… а не дворцы с комнатами для грязи

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11
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Konstantin

Тут выше в комментариях наоборот считают что строить свои процы поздно.

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9
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Дизайнер Павленко

Комментаторы на тж без сомнения самые авторитетные эксперты в этом вопросе

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10
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DrinK Smoke

Ну да, поздно. Проектировать - пожалуйста, у нас неплохая школа, а вот производить - нет, отставание слишком велико и связано с интенсивной деградацией цепочек производства. А у интел что инженерная, что производственная школа в большем объеме и у них все получится, конечно речь не про 100млр, это смешно, но в 200-250 думаю уложится реально, если не произойдет какой либо коллапс в экономике.

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1
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lui

Зачем?
Сырьевые колонии должны только ресурсы на это давать.

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5
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Молодой химик

Вот бы у нас такое строили…
 Нам обрудование для производства чипов не продадут. А самостоятельно Россия не потянет.

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0
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Lofoten Forsake

Наконец нормальные новости из мира технологий. Но если Тайвань падет до 2025 будет не ахти.

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14
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Молодой химик

С такого ракурса сам завод выглядит как микросхема

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6
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Валенок

И сам он был спроектирован на компьютерах состоящих из микросхем.

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4
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Молодой химик

и сфотографирован тоже!

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2
2 комментария
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VladimirV

Так у китайцев снова не будет работы. Довыебывались

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5
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Молодой химик

мне кажется пока китайцы не заведут у себя нормальные полит. институты нехуй влаживать лярды в их экономику.

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6
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VladimirV

Проблема в том что в нищих странах не возникают нормальные политические институты. Люди не знают что теряют и ради чего всё.
Американцы все правильно сделали, показали преимущества демократии и западного образа жизни. Показали как можно жить.

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7
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Джонни Мнемоников

Пендосы сосатб!

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6
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solawind

Это у пендосов было лет 20 назад

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Джонни Мнемоников

Не правда.
Это не имеющие аналогов прорывные чипы.
Интел только мечтает скопировать - но мы не дадим!

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3
4 комментария
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Alex V

Логотип напоминает Z80 из 80-х годов :))

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0
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Молодой химик

Мэйк Штеуд грейт эгейн!

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6
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Selfish Ledger

Все возвращаются домой. Производство дешевеет, каждая страна сама за себя.

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3
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Молодой химик

И слава богу, а то глобализм лишил некоторых случая быть завоёванным нахуй

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5
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Молодой химик

Производство полупроводников никогда не дешевеет.

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1
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Selfish Ledger

Дешевеет и дешевеет очень быстро. Только технология развивается ещё быстрее и рынок рад платить хоть сколько за максимальную мощность.
Сейчас с поставками проблемы на всех уровнях, но это из-за короны. А так они же новую версию каждый год выпускают.

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0
9 комментариев
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Cusuvasuk

Лучше б денег дали россиянам

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3
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Cusuvasuk

Вот Антоха - паяет охуенно. У него такой самогонный аппарат - диву даёшься

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9
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Cusuvasuk

Он кстати на Байкале работает инженером

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1
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Max Payne

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца!

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0
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БЕ3HOГNM

Дефицит микросхем к 2025 году: заканчивается сам по себе
Intel: вот видите, мы его победили с помощью нового завода!

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–2
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Dr. Acula

Каким образом?
Как постоянное повышение спроса на фоне отсутствия предложения может решиться само собой?

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8
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SadDamnWhoSaid

Ядерная война может сократить спрос на чипы

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0
1 комментарий
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Валенок

Интел строит завод из соображений потребности в чипах, а не чтобы просто выкинуть миллиарды и сделать крутое заявление в 2025 году.
Это же не гос. структура тупо осваивающая бюджет.

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3
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Alex

Стоп-стоп. Как это построят. Вот так просто возьмут и построят к 2025 году? А почему для начала было не запустить программу по импортозамещению до 2020 года, а потом перезапустить до 2030.

Пендосы тупые конечно, ни национального проекта Наши чипы не запустили, ни комиссию с участием бизнеса при правительстве не создали. Просто поставили год и цель, плановая экономика какая-то.

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3
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Shenmue

Черный Джек и слухи

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2
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Молодой химик

Рискованный ход

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1
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Молодой химик

лучше бы в Детройте, а то город совсем умрет

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2
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Cusuvasuk

Как Сызрань?

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3
5 комментариев
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VladimirV

Прям совсем мертвый?

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0
1 комментарий
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заказ наряд

Точно! Проще ж Китай захватить.

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3
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Молодой химик

Это охуенно

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2
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SadDamnWhoSaid

Гениальные комментарии конечно

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2
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Сталин спас Россию

Да уж

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0
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Молодой химик

Далее новости из-под шапочки из фольги.
Не покидает ощущение, что "нехватка чипов" - какое-то грандиозное наебалово типа NFT.
Пандемия? Так такое производство максимально автоматизировано. Менеджмент не мог не отслеживать тренды спроса, планировать и наращивать производство, даже новые заводы делать не надо - имеющиеся мощности однозначно делались с запасом на будущее (без копровида), иначе не работает.
Но какие-то хитрожопые мужички с короткими пиписьками придумали и распиарили историю с "нехваткой" ради роста цен.
Новости из-под шапочки из фольги закончены.

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–2
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Молодой химик

менеджмент не мог не отслеживать тренды спроса
 Не, не мог. Кто ж знал, что полмира на локдауны посадят и всем потребуются устройства для работы.

наращивать производство
 Новую фабрику построить это минимум несколько лет.

имеющиеся мощности однозначно делались с запасом на будущее
 То-то у TSMC все новые линии на 100% почти загружены.

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4
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new_comment

Эту тему с 2020 года обсуждают. Версии: в начале пандемии многие заказчики отменили свои заказы, опасаясь обвала спроса, а затем резко кинулись возобновлять заказы, но все мощности TSMC уже заняты; все чипы скупил Huawei перед вступлением в силу санкций; все чипы скупили японцы; спрос в последние годы резко возрос, дефицит не временный. А для любителей шапочек из фольги самая интересная версия: Китай готовится к захвату Тайваня по "крымскому сценарию". Американцы вывозят оборудование TSMC с Тайваня в США.

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0
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Молодой химик

Intel построит в Огайо «крупнейший в мире комплекс по производству чипов» за 100 миллиардов долларов по заказу Билла Гейтса

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1
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S/ A/ S

И всего 3000 рабочих мест. Для размышления о зарплатах программеров. О которых intel тоже думает - зачем платить ? Заменят ии.

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Константин Медников

Честно говоря, не верю, что в Интел что-то получится. Когда они были лидерами на рынке, они решили намеренно тормозить прогресс и срубить бабла. Бабла то может они и срубили, но получили по щам, и теперь они в аутсайдерах, застряли на своих устаревших заводах и производят 10 нанометров чипы. В то время как весь мир уже перешёл на 5 нм. Интел планирует начать производить 7 нм чипы в 2023, в то время как TSMC уже в этом году запускают 3 нм. Нахер не нужны такие мудаки в этом мире.

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–5
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user

Ой блять даже не начинай про нанометры

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испанский смех

Нахуя если интелу скоро пизда

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АТВ

Пока все ждут войну на Украине, американцы готовятся к войне за Тайвань

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Mikki Rurk

Ждем повышения цен на всю электронику, чтобы простой рабочий Джон мог оплатить американские налоги и жилье

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Shenmue

Депп?

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Михаил Желтухин

Так уже повысилось из-за дефицита

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–1
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Ivan K

Это чипы для ковида или уже для следующей пандемии?

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Молодой химик

Доля США в мировом производстве чипов составляет 12% против 37% в 1990 году.
давайте ещё с 1945-м сравним

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Антон Лисин

Русские то что построят я не понял

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Алексей Какачан

крематории передвижные

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Sloowbruh

Пэт ебёт!

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Подозрительный Кот

покончит с дефицитом чипов, а так же взвинтит их цену чтобы отбить потраченное и платить зарплату американским работникам.

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Shenmue

Закон ЖМура

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Плодово-ягодная Трансмиссия

Найс, и что они собираются делать оставшиеся 4 года

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