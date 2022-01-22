Intel построит в Огайо «крупнейший в мире комплекс по производству чипов» за 100 миллиардов долларов Статьи редакции
Первая фабрика начнёт работать в 2025 году — она должна покончить с дефицитом микросхем и вернуть компании лидирующее положение на рынке.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, что компания собирается вложить как минимум 20 миллиардов долларов в строительство фабрики по выпуску микросхем в штате Огайо. Это часть новой стратегии Intel по восстановлению доминирования в полупроводниковой отрасли и снижению зависимости от азиатских производителей, сообщает Reuters.
Сначала компания построит фабрику из двух корпусов с 3000 рабочих мест, она займёт площадь в четыре квадратных километра. Начало её эксплуатации намечено на 2025 год. В дальнейшем Intel собирается возвести поблизости ещё шесть фабрик за 80 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций составит 100 миллиардов долларов. В итоге компания планирует получить крупнейший в мире комплекс по производству микросхем.
Доля США в мировом производстве чипов составляет 12% против 37% в 1990 году. Основная часть приходится на азиатские фабрики, преимущественно TSMC и Samsung. Концентрация производства в одном регионе стала одним из факторов острой нехватки микросхем, которая продолжается уже второй год и вряд ли закончится в ближайшем будущем.
Также Intel рассматривает возможность постройки большого производственного комплекса в Европе за 100 миллиардов долларов, решение об этом примут через три-четыре месяца. Ранее компания хотела строить фабрики в Китае, но американские власти предостерегли её от этого шага.
Сейчас Конгресс рассматривает законопроект CHIPS For America Act, который предусматривает возвращение микроэлектронной индустрии в США и выделение субсидий в размере 52 миллиардов долларов. Независимо от того, примут ли этот закон, Пэт Гелсингер планирует вернуть Соединённым Штатам около 30% мирового производства микросхем.
Слава богу у нас уже есть Байкал и Эльбрус!
Может быть и Америка когда-нибудь догонит
нет, это уж ты выдумываешь
Которые изготавливаются на TSMC, используя списанные устаревшие линии.
А вообще - Асашай переносит производство чипов к себе на территорию, потому что TSMC сейчас минируют на случай вторжения лидера Xi.
Реально минируют?
В конце надо еще раз добавить "слава богу"
И перекреститься в сторону кремля
Я каждый день киваю перед телевизором
Intel построит в Огайо «крупнейший в мире комплекс по производству чипов»
А вообще, новость хорошая. Я за конкуренцию.
да, но нет. Бендер так и не построил свое казино(
Надеюсь, у Intel получится!
Baikal Electronics: ну да, ну да, пошёл я нахуй...
Почему? Если отбросить в сторону всякие предрассудки
Так его на Тайване делают
Речь о том, что инвестиции Intel в производство (100 млрд долларов) не сравнимы с инвестициями в это же самое от Baikal (23 млрд рублей). Посему последний и идёт нахуй с пляжа и все эти потуги про патриотизм весьма смешны. Всё надо разжёвывать до уровня телепузиков, да?
А вот и нет
Вот бы у нас такое строили… а не дворцы с комнатами для грязи
Тут выше в комментариях наоборот считают что строить свои процы поздно.
Комментаторы на тж без сомнения самые авторитетные эксперты в этом вопросе
Ну да, поздно. Проектировать - пожалуйста, у нас неплохая школа, а вот производить - нет, отставание слишком велико и связано с интенсивной деградацией цепочек производства. А у интел что инженерная, что производственная школа в большем объеме и у них все получится, конечно речь не про 100млр, это смешно, но в 200-250 думаю уложится реально, если не произойдет какой либо коллапс в экономике.
Зачем?
Сырьевые колонии должны только ресурсы на это давать.
Наконец нормальные новости из мира технологий. Но если Тайвань падет до 2025 будет не ахти.
И сам он был спроектирован на компьютерах состоящих из микросхем.
Так у китайцев снова не будет работы. Довыебывались
Проблема в том что в нищих странах не возникают нормальные политические институты. Люди не знают что теряют и ради чего всё.
Американцы все правильно сделали, показали преимущества демократии и западного образа жизни. Показали как можно жить.
Пендосы сосатб!
Это у пендосов было лет 20 назад
Не правда.
Это не имеющие аналогов прорывные чипы.
Интел только мечтает скопировать - но мы не дадим!
Логотип напоминает Z80 из 80-х годов :))
Все возвращаются домой. Производство дешевеет, каждая страна сама за себя.
Дешевеет и дешевеет очень быстро. Только технология развивается ещё быстрее и рынок рад платить хоть сколько за максимальную мощность.
Сейчас с поставками проблемы на всех уровнях, но это из-за короны. А так они же новую версию каждый год выпускают.
Лучше б денег дали россиянам
Вот Антоха - паяет охуенно. У него такой самогонный аппарат - диву даёшься
Он кстати на Байкале работает инженером
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца!
Дефицит микросхем к 2025 году: заканчивается сам по себе
Intel: вот видите, мы его победили с помощью нового завода!
Каким образом?
Как постоянное повышение спроса на фоне отсутствия предложения может решиться само собой?
Ядерная война может сократить спрос на чипы
Интел строит завод из соображений потребности в чипах, а не чтобы просто выкинуть миллиарды и сделать крутое заявление в 2025 году.
Это же не гос. структура тупо осваивающая бюджет.
Стоп-стоп. Как это построят. Вот так просто возьмут и построят к 2025 году? А почему для начала было не запустить программу по импортозамещению до 2020 года, а потом перезапустить до 2030.
Пендосы тупые конечно, ни национального проекта Наши чипы не запустили, ни комиссию с участием бизнеса при правительстве не создали. Просто поставили год и цель, плановая экономика какая-то.
Черный Джек и слухи
Как Сызрань?
Прям совсем мертвый?
Точно! Проще ж Китай захватить.
Гениальные комментарии конечно
Да уж
Далее новости из-под шапочки из фольги.
Не покидает ощущение, что "нехватка чипов" - какое-то грандиозное наебалово типа NFT.
Пандемия? Так такое производство максимально автоматизировано. Менеджмент не мог не отслеживать тренды спроса, планировать и наращивать производство, даже новые заводы делать не надо - имеющиеся мощности однозначно делались с запасом на будущее (без копровида), иначе не работает.
Но какие-то хитрожопые мужички с короткими пиписьками придумали и распиарили историю с "нехваткой" ради роста цен.
Новости из-под шапочки из фольги закончены.
менеджмент не мог не отслеживать тренды спроса
Не, не мог. Кто ж знал, что полмира на локдауны посадят и всем потребуются устройства для работы.
наращивать производство
Новую фабрику построить это минимум несколько лет.
имеющиеся мощности однозначно делались с запасом на будущее
То-то у TSMC все новые линии на 100% почти загружены.
Эту тему с 2020 года обсуждают. Версии: в начале пандемии многие заказчики отменили свои заказы, опасаясь обвала спроса, а затем резко кинулись возобновлять заказы, но все мощности TSMC уже заняты; все чипы скупил Huawei перед вступлением в силу санкций; все чипы скупили японцы; спрос в последние годы резко возрос, дефицит не временный. А для любителей шапочек из фольги самая интересная версия: Китай готовится к захвату Тайваня по "крымскому сценарию". Американцы вывозят оборудование TSMC с Тайваня в США.
И всего 3000 рабочих мест. Для размышления о зарплатах программеров. О которых intel тоже думает - зачем платить ? Заменят ии.
Честно говоря, не верю, что в Интел что-то получится. Когда они были лидерами на рынке, они решили намеренно тормозить прогресс и срубить бабла. Бабла то может они и срубили, но получили по щам, и теперь они в аутсайдерах, застряли на своих устаревших заводах и производят 10 нанометров чипы. В то время как весь мир уже перешёл на 5 нм. Интел планирует начать производить 7 нм чипы в 2023, в то время как TSMC уже в этом году запускают 3 нм. Нахер не нужны такие мудаки в этом мире.
Ой блять даже не начинай про нанометры
Нахуя если интелу скоро пизда
Пока все ждут войну на Украине, американцы готовятся к войне за Тайвань
Ждем повышения цен на всю электронику, чтобы простой рабочий Джон мог оплатить американские налоги и жилье
Депп?
Так уже повысилось из-за дефицита
Это чипы для ковида или уже для следующей пандемии?
Русские то что построят я не понял
крематории передвижные
Пэт ебёт!
покончит с дефицитом чипов, а так же взвинтит их цену чтобы отбить потраченное и платить зарплату американским работникам.
Закон ЖМура
Найс, и что они собираются делать оставшиеся 4 года