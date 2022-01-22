Первая фабрика начнёт работать в 2025 году — она должна покончить с дефицитом микросхем и вернуть компании лидирующее положение на рынке.

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Рендер будущей фабрики Intel в Огайо

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, что компания собирается вложить как минимум 20 миллиардов долларов в строительство фабрики по выпуску микросхем в штате Огайо. Это часть новой стратегии Intel по восстановлению доминирования в полупроводниковой отрасли и снижению зависимости от азиатских производителей, сообщает Reuters.

Сначала компания построит фабрику из двух корпусов с 3000 рабочих мест, она займёт площадь в четыре квадратных километра. Начало её эксплуатации намечено на 2025 год. В дальнейшем Intel собирается возвести поблизости ещё шесть фабрик за 80 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций составит 100 миллиардов долларов. В итоге компания планирует получить крупнейший в мире комплекс по производству микросхем.

Доля США в мировом производстве чипов составляет 12% против 37% в 1990 году. Основная часть приходится на азиатские фабрики, преимущественно TSMC и Samsung. Концентрация производства в одном регионе стала одним из факторов острой нехватки микросхем, которая продолжается уже второй год и вряд ли закончится в ближайшем будущем.

Технологии Дмитрий Новик 28.12.2021 Почему PS5 нет в продаже, а видеокарты такие дорогие. Главное о дефиците полупроводников, который кончится ещё не скоро Простым языком о тяжелом кризисе, который усилила пандемия, золотая лихорадка по криптовалюте и стихийные бедствия. На фото пластина-заготовка, из которой изготавливают микросхемы Фото Bloomberg

Также Intel рассматривает возможность постройки большого производственного комплекса в Европе за 100 миллиардов долларов, решение об этом примут через три-четыре месяца. Ранее компания хотела строить фабрики в Китае, но американские власти предостерегли её от этого шага.