После возвращения талибов западные банки начали блокировать переводы денег в страну — в ответ афганцы обращаются к стейблкоинам.

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Реклама электронного кошелька HesabPay на афганском телевидении

Неправительственные и гуманитарные организации всё чаще используют криптовалюты для перевода денег в Афганистан, пытаясь спасти людей от масштабного голода. Технология 21 века оказалась едва ли не единственным способом помочь жителям страны, которая, кажется, откатывается всё дальше в прошлое после ухода войск США, пишет издание The Intercept.

Вывод американского контингента в конце лета 2021 года сопровождался трагическими событиями и гибелью людей, но настоящий кризис начался позже. Финансовая система страны оказалась парализована из-за санкций в отношении «Талибана». США конфисковали резервы афганского ЦБ и заблокировали все денежные переводы в страну, Польша и Франция перестали печатать афгани, а система SWIFT прекратила работу в Афганистане.

Афганцы протестуют напротив бывшего посольства США в декабре 2021 года, требуя разморозки своих банковских активов

Экономика страны практически остановилась, а люди потеряли доступ к своим вкладам и накоплениям. Хотя администрация Байдена вывела гуманитарную помощь из-под санкций, это не привело к реальным последствиям — банки продолжают блокировать даже рутинные частные транзакции. По их мнению, люди могут уплатить с этих денег налоги талибам, что нарушит санкции.

Как афганцы обходят санкции с помощью криптовалют

Фереште Форуг, американка афганского происхождения, владеет школой программирования для женщин в Герате. После ухода американских войск она опасалась, что талибы закроют школу, но в действительности главной проблемой оказалась угроза голода. Форуг пыталась пересылать деньги своим студенткам, однако банки блокировали все переводы. Тогда женщина стала использовать криптовалюту, а её школа в Герате превратилась в импровизированный банк, работающий на криптотехнологиях.

С сентября мы пересылаем по 200 долларов каждой студентке нашей школы — почти все их семьи лишились своих доходов. Мы используем стейблкоин BUSD, стоимость которого привязана к курсу доллара. Девушки меняют его на афгани и покупают еду и лекарства для своих семей. Это самый безопасный и надёжный способ. Фереште Форуг основательница афганской школы Code to Inspire

Выросший в Сиэтле афганец Санзар Какар ещё в 2019 году создал для жителей Афганистана мобильный электронный кошелёк HesabPay, работающий в том числе и с криптовалютами. Сейчас у приложения насчитывается более 100 тысяч установок из Google Play. Компания Какара совершенствует HesabPay, чтобы облегчить двусторонний обмен афгани и стейблкоина USDC с помощью QR-кодов и биометрии.

Банки в Афганистане практически не работают, но у 88% афганских семей есть хотя бы один смартфон. С помощью HesabPay они могут торговать, переводить друг другу деньги и получать их из-за границы — всё это очень быстро и безопасно, не касаясь банков и талибов. Так с помощью блокчейна мы можем спасти почти 23 миллиона афганцев, стоящих на грани голода. Санзар Какар американский предприниматель афганского происхождения

Компания Какара широко рекламирует HesabPay на афганском радио и телевидении, и пытается объяснить жителям страны, как пользоваться мобильным приложением и криптовалютами.

Один из американских юристов, работающий с международными благотворительными организациями в Афганистане, сообщил в интервью The Intercept, что его клиенты тоже внимательно изучают возможности криптовалют. По мнению благотворителей, это единственный способ надёжно доставить деньги прямо в руки нуждающимся и не дать им раствориться в руках многочисленных посредников или мошенников.

Впрочем, не все настроены так оптимистично. Кевин Шумахер, заместитель директора организации по защите прав афганских женщин, сказал, что криптовалюты им не подходят.

Мы изучили и отбросили этот вариант. Как вы собираетесь платить криптовалютой 1100 сотрудницам в 16 провинциях, многие из которых даже не умеют читать и писать? К тому же, курс криптовалют нестабилен, а сами они вызывают сильное подозрение у американских контролирующих органов. Кевин Шумахер заместитель исполнительного директора Women for Afghan Women

Но Фереште Форуг и Санзар Какар уверены, что криптовалюты безусловно улучшили положение многих жителей страны, несмотря на существенные проблемы с обучением афганцев новым технологиям. Недавно школу в Герате закончила очередная группа из 77 девушек, в их числе — первая в Афганистане женщина-программист блокчейна. По словам Форуг, это «очень интересно» и внушает оптимизм, хотя «ситуация на местах не очень приятная».