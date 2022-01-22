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Технологии
Никита Логинов

Жители Афганистана стали спасаться от голода с помощью криптовалюты — так они обходят банковские санкции Статьи редакции

После возвращения талибов западные банки начали блокировать переводы денег в страну — в ответ афганцы обращаются к стейблкоинам.

73 73 комментария
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Реклама электронного кошелька HesabPay на афганском телевидении

Неправительственные и гуманитарные организации всё чаще используют криптовалюты для перевода денег в Афганистан, пытаясь спасти людей от масштабного голода. Технология 21 века оказалась едва ли не единственным способом помочь жителям страны, которая, кажется, откатывается всё дальше в прошлое после ухода войск США, пишет издание The Intercept.

Вывод американского контингента в конце лета 2021 года сопровождался трагическими событиями и гибелью людей, но настоящий кризис начался позже. Финансовая система страны оказалась парализована из-за санкций в отношении «Талибана». США конфисковали резервы афганского ЦБ и заблокировали все денежные переводы в страну, Польша и Франция перестали печатать афгани, а система SWIFT прекратила работу в Афганистане.

Афганцы протестуют напротив бывшего посольства США в декабре 2021 года, требуя разморозки своих банковских активов

Экономика страны практически остановилась, а люди потеряли доступ к своим вкладам и накоплениям. Хотя администрация Байдена вывела гуманитарную помощь из-под санкций, это не привело к реальным последствиям — банки продолжают блокировать даже рутинные частные транзакции. По их мнению, люди могут уплатить с этих денег налоги талибам, что нарушит санкции.

Как афганцы обходят санкции с помощью криптовалют

Фереште Форуг, американка афганского происхождения, владеет школой программирования для женщин в Герате. После ухода американских войск она опасалась, что талибы закроют школу, но в действительности главной проблемой оказалась угроза голода. Форуг пыталась пересылать деньги своим студенткам, однако банки блокировали все переводы. Тогда женщина стала использовать криптовалюту, а её школа в Герате превратилась в импровизированный банк, работающий на криптотехнологиях.

С сентября мы пересылаем по 200 долларов каждой студентке нашей школы — почти все их семьи лишились своих доходов. Мы используем стейблкоин BUSD, стоимость которого привязана к курсу доллара. Девушки меняют его на афгани и покупают еду и лекарства для своих семей. Это самый безопасный и надёжный способ.

Фереште Форуг
основательница афганской школы Code to Inspire

Выросший в Сиэтле афганец Санзар Какар ещё в 2019 году создал для жителей Афганистана мобильный электронный кошелёк HesabPay, работающий в том числе и с криптовалютами. Сейчас у приложения насчитывается более 100 тысяч установок из Google Play. Компания Какара совершенствует HesabPay, чтобы облегчить двусторонний обмен афгани и стейблкоина USDC с помощью QR-кодов и биометрии.

Банки в Афганистане практически не работают, но у 88% афганских семей есть хотя бы один смартфон. С помощью HesabPay они могут торговать, переводить друг другу деньги и получать их из-за границы — всё это очень быстро и безопасно, не касаясь банков и талибов. Так с помощью блокчейна мы можем спасти почти 23 миллиона афганцев, стоящих на грани голода.

Санзар Какар
американский предприниматель афганского происхождения

Компания Какара широко рекламирует HesabPay на афганском радио и телевидении, и пытается объяснить жителям страны, как пользоваться мобильным приложением и криптовалютами.

Один из американских юристов, работающий с международными благотворительными организациями в Афганистане, сообщил в интервью The Intercept, что его клиенты тоже внимательно изучают возможности криптовалют. По мнению благотворителей, это единственный способ надёжно доставить деньги прямо в руки нуждающимся и не дать им раствориться в руках многочисленных посредников или мошенников.

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Впрочем, не все настроены так оптимистично. Кевин Шумахер, заместитель директора организации по защите прав афганских женщин, сказал, что криптовалюты им не подходят.

Мы изучили и отбросили этот вариант. Как вы собираетесь платить криптовалютой 1100 сотрудницам в 16 провинциях, многие из которых даже не умеют читать и писать? К тому же, курс криптовалют нестабилен, а сами они вызывают сильное подозрение у американских контролирующих органов.

Кевин Шумахер
заместитель исполнительного директора Women for Afghan Women

Но Фереште Форуг и Санзар Какар уверены, что криптовалюты безусловно улучшили положение многих жителей страны, несмотря на существенные проблемы с обучением афганцев новым технологиям. Недавно школу в Герате закончила очередная группа из 77 девушек, в их числе — первая в Афганистане женщина-программист блокчейна. По словам Форуг, это «очень интересно» и внушает оптимизм, хотя «ситуация на местах не очень приятная».

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#афганистан #криптовалюты #киберпанк #истории

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73 комментария
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Xu Li

я не понимаю, если так много людей голодает, почему они не возьмут власть в свои руки? если им так хорошо было при демократии и так плохо при новом правительстве? а? а? а?

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8
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solawind

а почему в беларуси не возьмут все в свои руки? или в ссср, когда соседей на расстрелы увозили? каждый в одиночку боится, и предпочитает самообман о том что его не коснется/само образуется/ и вообще власть не такая плохая, вон в чем-то порядок даже.

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46
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Xu Li

ты такие вещи не пиши, это другое

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7
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VladimirV

Ну там власть людям дали, талибов прогнали дали оружие.. так что хз. Люди все проебали просто

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0
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Dr Serj

я не понимаю, если так много людей голодает, почему они не возьмут власть в свои руки? если им так хорошо было при демократии и так плохо при новом правительстве?
они же голодают, потому что западные банки блокируют их деньги

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9
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solawind

Те западные компании должны предоставлять инфраструктуру и технологии тем кто с калашами захватывает власть и расстреливает людей?

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1
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Dr Serj

Нет блядь, они должны воровать деньги простых людей, чтобы они голодали.

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14
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solawind

эти простые люди в каком то отдельном от талибов мире или стране живут? разве не они допустили их приход к власти? Это их правительство если что, а ты так пишешь якобы они вообще отношения не к ним не имеют.

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–4
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Dr Serj

разве не они допустили их приход к власти?
насколько помню к власти они пришли из-за ухода США

ты так пишешь якобы они вообще отношения не к ним не имеют.
 а они имеют? они их выбирали?

и это все демагогия, тебе может не нравится правительство, но это не повод красть деньги простых людей

право собственности никто не отменял

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3
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solawind

насколко помню к власти они пришли из-за ухода США
 Они там были у власти и до прихода США. Ты хоть википедию прочитай, прежде чем что-то в интернет доказывать.
а они имеют? они их выбирали?
 ну судя по тому что не стали защищать западные демократические ценности и их профиты в виде swift и банков, выбрали
и это все демагогия,
 почему-то всегда, когда обсираются по фактам, начинают вопить что "все это демагогия"

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6
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Dr Serj

Они там были у власти и до прихода США
 20 лет назад, давай еще прошлый век вспомним, речь о том, что сейчас они у власти, потому что США им это позволили

ну судя по тому что не стали защищать западные демократические ценности и их профиты в виде банков, выбрали
 ты занимаешься подменой понятий и демагогией и делаешь вид, что они речь просто про инфраструктуру

когда речь о том, что их деньги тупо украли, нарушив обязательства банков и право собственности

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3
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заказ наряд

Не украли, а конфисковали. У нас так полиция делает. И SWIFT заблокировали, а то неправильно это как-то, содержать и обогащать убийц своих солдат.

Как только вольные, независимые и гордые афганцы соорудят себе форму правительства, которое не будет использовать кяфирские банки для финансирования атак на кяфиров, так сразу все деньги обратно и получат, нетронутыми.

Кроме того, они там у себя шариат-банки развивают. Неудобно, правда, поэтому они и развивают крипто-оплату. И это очень хорошо, так и работает прогресс и здравый смысл.

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0
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Игорь Павлов

Саудовская Аравия тоже под санкциями уже сидит? А то какая-то избирательная санкционная политика получается.

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0
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заказ наряд

И Пакистан не сидит, и Судан. Даже Кувейт не просто не сидит, а обратно отыграл с приварком.

Давайте вы немножко почитаете по теме, и все станет ясно. Мне прямо вот десять минут понадобилось, чтобы немножко про регион вспомнить.

Я понимаю, очень хочется про 9/11, но почитайте сначала, хорошо.

И еще. Санкционная политика всегда избирательная и всегда субъективная. Не нравится - заведите себе свой лунапарк.

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0
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некипишуй

"насколько помню к власти они пришли из-за ухода США"

не верно

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0
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VladimirV

Ну расскажи как в о времена чеченских компаний возили в Грозный деньги чтоб Дудаев мог русских граждан кормить

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0
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VladimirV

А зачем Сталин приказал сжигать советские деревни,эвакуировал предприятия, взрывал дамбы перед наступлением немцев?
Хотел чтобы советские жители голодали?

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–3
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Рыжий

В общем-то правильно.

Но по факту западные компании отбирают инфраструктуру и технологии у людей, которые никогда не захватывали власть и не убивали других людей. Коллективная ответственность, прям яркое проявление "совка"

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2
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VladimirV

Попробуй сейчас отправить перевод в Афганистан или Сирию. И прсядешь за спонсирование террористов уже по российским законам.

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1
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Рыжий

Но битва за свободу для простолюдина -
это смена господина на другого господина
(с)

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9
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VladimirV

Но при американцах жилось получше конечно

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0
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Джонни Мнемоников

А талибы кто, по-твоему?
Они и есть глубинный афганский народ.

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2
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Рыжий

После ухода американских войск она опасалась, что талибы закроют школу, но в действительности главной проблемой оказалась угроза голода. Форуг пыталась пересылать деньги своим студенткам, однако банки блокировали все переводы. Тогда женщина стала использовать криптовалюту, а её школа в Герате превратилась в импровизированный банк, работающий на криптотехнологиях
 Это очень грустная ситуация, но весьма интересный кейс. Пока мирные граждане боялись террористов-талибов - их выебали США

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14
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Damir ReDevil

Похоже на историю пастуха и волка

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6
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Пакет с пакетами

чёртовы американцы.. вот если бы не их санкции и не было бы никаких бед. ухххх

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1
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VladimirV

А как жили советские жители в немецкой оккупации? пенсии им платили? Кто их города обстреливал?

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0
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Саша

"США конфисковали резервы афганского ЦБ"
в этом вся сущность пиндостана. ох и жадны до чужого добра

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7
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Имя Фамилия

Они в эту помойку за 20 лет влили почти 2 трлн$. О чём ты?

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5
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SadDamnWhoSaid

Что-то на уровне «прибалты должны молиться на Сралина потому что совки какой-то завод там построили»

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8
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Русский Кексик

Они не в страну влили, а в свою военку и в афганское марионеточное правительство

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2
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некипишуй

а инфраструктуру кто последние 20 лет строил?
а школы и университеты откуда появились?

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4
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Имя Фамилия

госпаде что за бред

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1
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Русский Кексик

Что по-твоему из сделанного в Афганистане тянет на 2 триллиона баксов?

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3
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SadDamnWhoSaid

Гендер стадис в универе

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3
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Саша

Но не под залог фондов ЦБ

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2
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VladimirV

А можете рассказать как Сталин советским людям в окуппации помогал?

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0
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Саша

освобождал города

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0
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VladimirV

А до этого? Они несколько лет жили в оккупации. Банки работали? Пенсии платили?

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0
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Саша

Почему ветер дует? Сколько лет Деду Морозу? С кем живёт Оксюмирон?
Ты по какой методичке учился вопросами разговаривать?

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5
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заказ наряд

Вопрос, начинающийся с "А ..." - подъеб или провокация.

Не все, конечно, но если это стандарт для юзера - ну такой он, этот юзер.

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1
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Саша

Работа у него такая, либо его борьба. Пусть себе, мы с пониманием и без обид.

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0
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Молодой химик

ЦБ хочет запретить крипту, чтобы русские сразу сдохли после санкций: "Рубль или смерть!"

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5
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Молодой химик

Экспресс в рай.

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4
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Русский Кексик

страны, которая, кажется, откатывается всё дальше в прошлое после ухода войск США
 А кто же ввел санкции 🤔

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4
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Молодой химик

Имеют право. Пусть теперь сами разбираются как хотят

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–1
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некипишуй

думаешь эти вещи связаны?

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Stanley H. Tweedle

тлдр опять шитки на службе у сомнительных режимов

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2
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Stanley H. Tweedle

Мечта Цыплухина осуществилась - комментарии стали похожи на одноклассники

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4
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Сталин спас Россию

По швятые США плохо сказали, драма

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Саша

Рад стараться ради сбычи мечт

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Hagotireno

*сбыта мета

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Petr

Боюсь, что если правдивая вещь озвучена в одноклассниках не делает ее менее правдивой.

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Ilya Tsarhart

Фереште Форуг, американка афганского происхождения, владеет школой программирования для женщин в Герате
И как ее камнями не закидали еще, такое комбо

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3
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SadDamnWhoSaid

Она же американка, талибы их максимум похитят для выкупа, это своих можно камнями

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2
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Ilya Tsarhart

Все американцы эвакуировались, кто остался - тот талиб!

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SadDamnWhoSaid

Не, на бидона же в конгрессе залупались, что он тысячи граждан сша не эвакуировал

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Ilya Tsarhart

Да понятно, но не думаю, что она собиралась эвакуироваться, как афганские девушки программирование будут учить без нее?
Я изначально, на самом деле, ахуел с ее яиц, женщин в Афганистане обучать, это не на митинг с лутингом сходить

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SadDamnWhoSaid

Да, больше бы таких людей (я про смелость, программирование можно и нужно не преподавать никому)

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Ilya Tsarhart

Да, согласен, без таких людей все окончательно скатится в пропасть

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Сеня

Забавно что развивают криптовалюты по факту страны типа Афганистана, Ирана и Северной Кореи

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Stanley H. Tweedle

А все вместе они Либертарианская Партия России

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7
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Dr Serj

развивают криптовалюты по факту страны типа Афганистана, Ирана и Северной Кореи
 вообще пальцем в небо

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Русский Кексик

Я не думаю, что можно легко набрать 1000 респондентов в Северной Корее

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Dr Serj

где сложно набрать там и интернета по факту нет, какая крипта тогда, как ей работать без сети?

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Русский Кексик

На флешках с отложенными операциями

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Dr Serj

это слишком геморойно и тогда можно будет делать дабл спендинг, отправляя несколько флешек, с операциями по оплате с одного адреса

и неизвестно какая операция пройдет первой в блокчейн

не имея доступа к сети, нельзя проверить реальные суммы на кошельках и что тебе реально что-то перевели

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Молодой химик

Да он же ролфит. Есть там интернет, только не для всех. Майнят всё равно под контролем государства.

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SadDamnWhoSaid

Они для этого и задуманы были в том числе

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Дизайнер Павленко

Биометрия и qr коды в ебенях с покосившейся калиткой — это такой киберпанк, что я даже не знаю что и сказать ещё… удивительно

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Молодой химик

эстетическое удовольствие от фонетики языка пушту.

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Молодой химик

бля я ограбил афганцев, увёз от них 20.75 тонн изюма. а они могли бы сами его съесть :(

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SadDamnWhoSaid

Попробовали бы сельское хозяйство что ли

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VladimirV

А как Сталин советским людям в немецкой оккупации помогал, работали там банки? Платили ли пенсии?

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