Жители Афганистана стали спасаться от голода с помощью криптовалюты — так они обходят банковские санкции Статьи редакции
После возвращения талибов западные банки начали блокировать переводы денег в страну — в ответ афганцы обращаются к стейблкоинам.
Неправительственные и гуманитарные организации всё чаще используют криптовалюты для перевода денег в Афганистан, пытаясь спасти людей от масштабного голода. Технология 21 века оказалась едва ли не единственным способом помочь жителям страны, которая, кажется, откатывается всё дальше в прошлое после ухода войск США, пишет издание The Intercept.
Вывод американского контингента в конце лета 2021 года сопровождался трагическими событиями и гибелью людей, но настоящий кризис начался позже. Финансовая система страны оказалась парализована из-за санкций в отношении «Талибана». США конфисковали резервы афганского ЦБ и заблокировали все денежные переводы в страну, Польша и Франция перестали печатать афгани, а система SWIFT прекратила работу в Афганистане.
Экономика страны практически остановилась, а люди потеряли доступ к своим вкладам и накоплениям. Хотя администрация Байдена вывела гуманитарную помощь из-под санкций, это не привело к реальным последствиям — банки продолжают блокировать даже рутинные частные транзакции. По их мнению, люди могут уплатить с этих денег налоги талибам, что нарушит санкции.
Как афганцы обходят санкции с помощью криптовалют
Фереште Форуг, американка афганского происхождения, владеет школой программирования для женщин в Герате. После ухода американских войск она опасалась, что талибы закроют школу, но в действительности главной проблемой оказалась угроза голода. Форуг пыталась пересылать деньги своим студенткам, однако банки блокировали все переводы. Тогда женщина стала использовать криптовалюту, а её школа в Герате превратилась в импровизированный банк, работающий на криптотехнологиях.
Выросший в Сиэтле афганец Санзар Какар ещё в 2019 году создал для жителей Афганистана мобильный электронный кошелёк HesabPay, работающий в том числе и с криптовалютами. Сейчас у приложения насчитывается более 100 тысяч установок из Google Play. Компания Какара совершенствует HesabPay, чтобы облегчить двусторонний обмен афгани и стейблкоина USDC с помощью QR-кодов и биометрии.
Компания Какара широко рекламирует HesabPay на афганском радио и телевидении, и пытается объяснить жителям страны, как пользоваться мобильным приложением и криптовалютами.
Один из американских юристов, работающий с международными благотворительными организациями в Афганистане, сообщил в интервью The Intercept, что его клиенты тоже внимательно изучают возможности криптовалют. По мнению благотворителей, это единственный способ надёжно доставить деньги прямо в руки нуждающимся и не дать им раствориться в руках многочисленных посредников или мошенников.
Впрочем, не все настроены так оптимистично. Кевин Шумахер, заместитель директора организации по защите прав афганских женщин, сказал, что криптовалюты им не подходят.
Но Фереште Форуг и Санзар Какар уверены, что криптовалюты безусловно улучшили положение многих жителей страны, несмотря на существенные проблемы с обучением афганцев новым технологиям. Недавно школу в Герате закончила очередная группа из 77 девушек, в их числе — первая в Афганистане женщина-программист блокчейна. По словам Форуг, это «очень интересно» и внушает оптимизм, хотя «ситуация на местах не очень приятная».
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
я не понимаю, если так много людей голодает, почему они не возьмут власть в свои руки? если им так хорошо было при демократии и так плохо при новом правительстве? а? а? а?
а почему в беларуси не возьмут все в свои руки? или в ссср, когда соседей на расстрелы увозили? каждый в одиночку боится, и предпочитает самообман о том что его не коснется/само образуется/ и вообще власть не такая плохая, вон в чем-то порядок даже.
ты такие вещи не пиши, это другое
Ну там власть людям дали, талибов прогнали дали оружие.. так что хз. Люди все проебали просто
я не понимаю, если так много людей голодает, почему они не возьмут власть в свои руки? если им так хорошо было при демократии и так плохо при новом правительстве?
они же голодают, потому что западные банки блокируют их деньги
Те западные компании должны предоставлять инфраструктуру и технологии тем кто с калашами захватывает власть и расстреливает людей?
Нет блядь, они должны воровать деньги простых людей, чтобы они голодали.
эти простые люди в каком то отдельном от талибов мире или стране живут? разве не они допустили их приход к власти? Это их правительство если что, а ты так пишешь якобы они вообще отношения не к ним не имеют.
разве не они допустили их приход к власти?
насколько помню к власти они пришли из-за ухода США
ты так пишешь якобы они вообще отношения не к ним не имеют.
а они имеют? они их выбирали?
и это все демагогия, тебе может не нравится правительство, но это не повод красть деньги простых людей
право собственности никто не отменял
насколко помню к власти они пришли из-за ухода США
Они там были у власти и до прихода США. Ты хоть википедию прочитай, прежде чем что-то в интернет доказывать.
а они имеют? они их выбирали?
ну судя по тому что не стали защищать западные демократические ценности и их профиты в виде swift и банков, выбрали
и это все демагогия,
почему-то всегда, когда обсираются по фактам, начинают вопить что "все это демагогия"
Они там были у власти и до прихода США
20 лет назад, давай еще прошлый век вспомним, речь о том, что сейчас они у власти, потому что США им это позволили
ну судя по тому что не стали защищать западные демократические ценности и их профиты в виде банков, выбрали
ты занимаешься подменой понятий и демагогией и делаешь вид, что они речь просто про инфраструктуру
когда речь о том, что их деньги тупо украли, нарушив обязательства банков и право собственности
Не украли, а конфисковали. У нас так полиция делает. И SWIFT заблокировали, а то неправильно это как-то, содержать и обогащать убийц своих солдат.
Как только вольные, независимые и гордые афганцы соорудят себе форму правительства, которое не будет использовать кяфирские банки для финансирования атак на кяфиров, так сразу все деньги обратно и получат, нетронутыми.
Кроме того, они там у себя шариат-банки развивают. Неудобно, правда, поэтому они и развивают крипто-оплату. И это очень хорошо, так и работает прогресс и здравый смысл.
Саудовская Аравия тоже под санкциями уже сидит? А то какая-то избирательная санкционная политика получается.
И Пакистан не сидит, и Судан. Даже Кувейт не просто не сидит, а обратно отыграл с приварком.
Давайте вы немножко почитаете по теме, и все станет ясно. Мне прямо вот десять минут понадобилось, чтобы немножко про регион вспомнить.
Я понимаю, очень хочется про 9/11, но почитайте сначала, хорошо.
И еще. Санкционная политика всегда избирательная и всегда субъективная. Не нравится - заведите себе свой лунапарк.
"насколько помню к власти они пришли из-за ухода США"
не верно
Ну расскажи как в о времена чеченских компаний возили в Грозный деньги чтоб Дудаев мог русских граждан кормить
А зачем Сталин приказал сжигать советские деревни,эвакуировал предприятия, взрывал дамбы перед наступлением немцев?
Хотел чтобы советские жители голодали?
В общем-то правильно.
Но по факту западные компании отбирают инфраструктуру и технологии у людей, которые никогда не захватывали власть и не убивали других людей. Коллективная ответственность, прям яркое проявление "совка"
Попробуй сейчас отправить перевод в Афганистан или Сирию. И прсядешь за спонсирование террористов уже по российским законам.
Но битва за свободу для простолюдина -
это смена господина на другого господина
(с)
Но при американцах жилось получше конечно
А талибы кто, по-твоему?
Они и есть глубинный афганский народ.
После ухода американских войск она опасалась, что талибы закроют школу, но в действительности главной проблемой оказалась угроза голода. Форуг пыталась пересылать деньги своим студенткам, однако банки блокировали все переводы. Тогда женщина стала использовать криптовалюту, а её школа в Герате превратилась в импровизированный банк, работающий на криптотехнологиях
Это очень грустная ситуация, но весьма интересный кейс. Пока мирные граждане боялись террористов-талибов - их выебали США
Похоже на историю пастуха и волка
чёртовы американцы.. вот если бы не их санкции и не было бы никаких бед. ухххх
А как жили советские жители в немецкой оккупации? пенсии им платили? Кто их города обстреливал?
"США конфисковали резервы афганского ЦБ"
в этом вся сущность пиндостана. ох и жадны до чужого добра
Они в эту помойку за 20 лет влили почти 2 трлн$. О чём ты?
Что-то на уровне «прибалты должны молиться на Сралина потому что совки какой-то завод там построили»
Они не в страну влили, а в свою военку и в афганское марионеточное правительство
а инфраструктуру кто последние 20 лет строил?
а школы и университеты откуда появились?
госпаде что за бред
Что по-твоему из сделанного в Афганистане тянет на 2 триллиона баксов?
Гендер стадис в универе
Но не под залог фондов ЦБ
А можете рассказать как Сталин советским людям в окуппации помогал?
освобождал города
А до этого? Они несколько лет жили в оккупации. Банки работали? Пенсии платили?
Почему ветер дует? Сколько лет Деду Морозу? С кем живёт Оксюмирон?
Ты по какой методичке учился вопросами разговаривать?
Вопрос, начинающийся с "А ..." - подъеб или провокация.
Не все, конечно, но если это стандарт для юзера - ну такой он, этот юзер.
Работа у него такая, либо его борьба. Пусть себе, мы с пониманием и без обид.
страны, которая, кажется, откатывается всё дальше в прошлое после ухода войск США
А кто же ввел санкции 🤔
думаешь эти вещи связаны?
тлдр опять шитки на службе у сомнительных режимов
Мечта Цыплухина осуществилась - комментарии стали похожи на одноклассники
По швятые США плохо сказали, драма
Рад стараться ради сбычи мечт
*сбыта мета
Боюсь, что если правдивая вещь озвучена в одноклассниках не делает ее менее правдивой.
Фереште Форуг, американка афганского происхождения, владеет школой программирования для женщин в Герате
И как ее камнями не закидали еще, такое комбо
Она же американка, талибы их максимум похитят для выкупа, это своих можно камнями
Все американцы эвакуировались, кто остался - тот талиб!
Не, на бидона же в конгрессе залупались, что он тысячи граждан сша не эвакуировал
Да понятно, но не думаю, что она собиралась эвакуироваться, как афганские девушки программирование будут учить без нее?
Я изначально, на самом деле, ахуел с ее яиц, женщин в Афганистане обучать, это не на митинг с лутингом сходить
Да, больше бы таких людей (я про смелость, программирование можно и нужно не преподавать никому)
Да, согласен, без таких людей все окончательно скатится в пропасть
Забавно что развивают криптовалюты по факту страны типа Афганистана, Ирана и Северной Кореи
А все вместе они Либертарианская Партия России
развивают криптовалюты по факту страны типа Афганистана, Ирана и Северной Кореи
вообще пальцем в небо
Я не думаю, что можно легко набрать 1000 респондентов в Северной Корее
где сложно набрать там и интернета по факту нет, какая крипта тогда, как ей работать без сети?
На флешках с отложенными операциями
это слишком геморойно и тогда можно будет делать дабл спендинг, отправляя несколько флешек, с операциями по оплате с одного адреса
и неизвестно какая операция пройдет первой в блокчейн
не имея доступа к сети, нельзя проверить реальные суммы на кошельках и что тебе реально что-то перевели
Они для этого и задуманы были в том числе
Биометрия и qr коды в ебенях с покосившейся калиткой — это такой киберпанк, что я даже не знаю что и сказать ещё… удивительно
Попробовали бы сельское хозяйство что ли
А как Сталин советским людям в немецкой оккупации помогал, работали там банки? Платили ли пенсии?