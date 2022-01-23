Очищающий эффект продолжается до трёх часов.

Польская акустическая пушка против смога

Специалисты Академии горного дела и металлургии в Кракове предложили оперативный способ очищения воздуха от смога. Созданная ими звуковая пушка издаёт громкий отрывистый звук каждые шесть секунд, который выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать, пишет Euronews.

Многие польские города и посёлки используют неэкологичные системы отопления, из-за чего с приходом холодов их накрывает плотным смогом. В нём содержится огромное количество частиц PM2,5 и PM10, которые проникают глубоко в лёгкие, вызывают воспаления и хронические болезни. Из-за этого Польша считается одной из самых загрязнённых стран в Евросоюзе.

Звуковая пушка краковских изобретателей за час работы уменьшает концентрацию частиц PM2,5 и PM10 на 30% в радиусе трёх километров, при этом эффект держится от одного до трёх часов. Такое разовое очищение воздуха обойдётся, по расчётам, в 375 долларов (около 30 тысяч рублей).

Сейчас учёные пытаются вывести наиболее оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых «ударов», их длительность и общее время работы. Пушка формирует ударную волну путём быстрого сжигания смеси ацетилена и воздуха, в результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц сказала, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это намного лучше, чем дышать тяжёлым смогом.