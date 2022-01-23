Технологии
Никита Логинов

Польские учёные создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы на большую высоту Статьи редакции

Очищающий эффект продолжается до трёх часов.

Польская акустическая пушка против смога

Специалисты Академии горного дела и металлургии в Кракове предложили оперативный способ очищения воздуха от смога. Созданная ими звуковая пушка издаёт громкий отрывистый звук каждые шесть секунд, который выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать, пишет Euronews.

Многие польские города и посёлки используют неэкологичные системы отопления, из-за чего с приходом холодов их накрывает плотным смогом. В нём содержится огромное количество частиц PM2,5 и PM10, которые проникают глубоко в лёгкие, вызывают воспаления и хронические болезни. Из-за этого Польша считается одной из самых загрязнённых стран в Евросоюзе.

Звуковая пушка краковских изобретателей за час работы уменьшает концентрацию частиц PM2,5 и PM10 на 30% в радиусе трёх километров, при этом эффект держится от одного до трёх часов. Такое разовое очищение воздуха обойдётся, по расчётам, в 375 долларов (около 30 тысяч рублей).

Сейчас учёные пытаются вывести наиболее оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых «ударов», их длительность и общее время работы. Пушка формирует ударную волну путём быстрого сжигания смеси ацетилена и воздуха, в результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц сказала, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это намного лучше, чем дышать тяжёлым смогом.

#новости #здоровье #изобретения #экология

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Коровка говорит мууу
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Саша

к соседям, норм, чего уж там

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6
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Советский глобус

Чехословакия была в ярости когда узнала

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22
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Никита Логинов

Что её больше нет.

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43
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Советский глобус

На нет и суда нет подумали в Польше и..

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8
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Советский глобус

..напала на Молдавию

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0
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Дмитрий Киселев

Чехословакия
 У меня аж чуть югославский бренди не выпал из румынской стенки

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5
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Никита Логинов

Пусть соседи тоже пушками закупаются ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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6
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norm

https://youtu.be/jU9TYiQX0j4

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9
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ununnamed

Ты рассеял не только тучи над моим городом, но и моё плохое настроение!

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1
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Shitizen

https://youtu.be/JfssYhqj7gw

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1
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bor_vn

Вчера в Екатеринбурге опять свалки горели. А так половина лета проходит в смоге. Вот пригодился бы.

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6
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Советский глобус

Зимой в России тоже не сладко. Города чадят, а зелени нет, смог постоянно висит.

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sf

Все делают, лишь бы и дальше в Кракове топить углем

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4
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Советский глобус

Курввва

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4
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Ranae Est

Кур-Во-Да

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Дмитрий Алексеенков

Польша стронг!

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3
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Дуд Волро

вспомнилось

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Андрей Николаевич
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Sergey Michko

Щели бы заделать откуда тепло выходит, и расход топлива поменьше и выбросы соответственно.

3 часа вообще сделают погоду? Или вернётся просто назад

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Роман Вяткин

По-моему они не туда воюют. С причиной смога надо бороться, а не с последствиями

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IO

Лучше дышать смогом, чем топить российским газом

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–5
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Подлый Пит

Лучше ебать друг друга в жопу, чем топить российским газом.

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5
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FUNGAME

И ещё, для общего развития, сравни уровень загрязнения воздуха в Польше с нашей великой Россиюшкой.
https://waqi.info/

World's Air Pollution: Real-time Air Quality Index
How polluted is the air today? Check out the real-time air pollution map, for more than 80…
waqi.info
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3
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IO

Что ещё сравнить? Объём добычи полезных ископаемых может? Или население?

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FUNGAME
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FUNGAME

У нас половина России углём топится, тоже из вредности?

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Romula Daraa

какая половина, все 146%!

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IO

100500 статей написано даже зарубежом, объясняющих почему полная газификация РФ невозможна и не нужна, но все равно будут кукарекать что газопровод за миллиарды нужен даже в самый зажопинск.

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FUNGAME

А про Польшу таких статей не написано? Польше нужна газификация?

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IO

Да я ебу?

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FUNGAME

Лучше дышать смогом, чем топить российским газом
 Ну ты же знаешь что для Польши лучше, вот я был уверен, что и про это тоже в курсе.

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Alex

в результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям
Поляки больше привычны к пш-пш-пш. Понятно

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Vladimir Chepushtanov

Польские ученые …

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Evgeny Kovalyov

Ебать дурка.

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Ranae Est

лишь бы птицы и летучие мыши не передохли от таких хлопушек

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