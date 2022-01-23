Польские учёные создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы на большую высоту Статьи редакции
Очищающий эффект продолжается до трёх часов.
Специалисты Академии горного дела и металлургии в Кракове предложили оперативный способ очищения воздуха от смога. Созданная ими звуковая пушка издаёт громкий отрывистый звук каждые шесть секунд, который выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать, пишет Euronews.
Многие польские города и посёлки используют неэкологичные системы отопления, из-за чего с приходом холодов их накрывает плотным смогом. В нём содержится огромное количество частиц PM2,5 и PM10, которые проникают глубоко в лёгкие, вызывают воспаления и хронические болезни. Из-за этого Польша считается одной из самых загрязнённых стран в Евросоюзе.
Сейчас учёные пытаются вывести наиболее оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых «ударов», их длительность и общее время работы. Пушка формирует ударную волну путём быстрого сжигания смеси ацетилена и воздуха, в результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц сказала, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это намного лучше, чем дышать тяжёлым смогом.
к соседям, норм, чего уж там
Что её больше нет.
Чехословакия
У меня аж чуть югославский бренди не выпал из румынской стенки
Пусть соседи тоже пушками закупаются ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ты рассеял не только тучи над моим городом, но и моё плохое настроение!
Вчера в Екатеринбурге опять свалки горели. А так половина лета проходит в смоге. Вот пригодился бы.
Все делают, лишь бы и дальше в Кракове топить углем
Кур-Во-Да
Польша стронг!
вспомнилось
Щели бы заделать откуда тепло выходит, и расход топлива поменьше и выбросы соответственно.
3 часа вообще сделают погоду? Или вернётся просто назад
По-моему они не туда воюют. С причиной смога надо бороться, а не с последствиями
Лучше дышать смогом, чем топить российским газом
Лучше ебать друг друга в жопу, чем топить российским газом.
И ещё, для общего развития, сравни уровень загрязнения воздуха в Польше с нашей великой Россиюшкой.
https://waqi.info/
Что ещё сравнить? Объём добычи полезных ископаемых может? Или население?
У нас половина России углём топится, тоже из вредности?
какая половина, все 146%!
100500 статей написано даже зарубежом, объясняющих почему полная газификация РФ невозможна и не нужна, но все равно будут кукарекать что газопровод за миллиарды нужен даже в самый зажопинск.
А про Польшу таких статей не написано? Польше нужна газификация?
Да я ебу?
Лучше дышать смогом, чем топить российским газом
Ну ты же знаешь что для Польши лучше, вот я был уверен, что и про это тоже в курсе.
в результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям
Поляки больше привычны к пш-пш-пш. Понятно
Польские ученые …
Ебать дурка.
лишь бы птицы и летучие мыши не передохли от таких хлопушек