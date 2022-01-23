Российскую операционную систему «Фантом» довели до тестирования после 12 лет разработки с нуля Статьи редакции
Система использует необычную архитектуру, не похожую на Windows и Linux.
Основная версия операционной системы «Фантом» готова для пробных проектов, а полноценный релиз запланирован на конец 2022 года. Об этом главный разработчик системы Дмитрий Завалишин сообщил в интервью изданию CNews. Завалишин работает над системой с 2010 года вместе с сотрудниками холдинга DZ Systems, первую компанию которого он основал в 2005 году.
Система «Фантом» отличается от классических Windows, Linux и macOS — она использует персистентную виртуальную память, управляемый код и глобальное адресное пространство.
- Персистентная виртуальная память подразумевает «непрерывность» выполнения процессов и высокую надёжность хранения данных. Приложения «не видят» перезагрузок и выключений, с их точки зрения система работает без остановок и постоянно сохраняет все изменения данных. Пользователю не нужно самому заботиться о сохранении файлов и резервных копий — даже аварийное завершение не повредит их. Файлов в «Фантоме» вообще нет — вместо них система оперирует объектами, которые доступны напрямую по указателям.
- Управляемый код защищает каждый объект и не даёт программисту вручную работать с памятью — это сразу отсекает большую часть ошибок и уязвимостей, которые повреждают данные пользователя и позволяют распространяться вирусам. Классические системы защищают только процессы друг от друга, тогда как внутри них может происходить буквально что угодно.
- Глобальное адресное пространство обеспечивает максимальную производительность выполнения программ. Классические системы делят память на пространство ядра и пространство пользователя — в первом работает ядро системы (центральная часть, управляющая всеми ресурсами), во втором — приложения пользователя. Во время работы системе приходится миллионы раз в секунду переключаться между этими пространствами, что плохо сказывается на производительности. «Фантом» избавлен от этих переключений — все процессы взаимодействуют друг с другом через прямую передачу ссылок на объекты. В классической системе это чрезвычайно опасный подход, но не в системе с управляемым кодом.
Основная ниша «Фантома» это встраиваемые системы — управление промышленным оборудованием и бытовой техникой, интернет вещей и прочие задачи, где сейчас господствует Linux. DZ Systems работает над переносом «Фантома» на фреймворк Genode — специальную «обвязку» для микроядерных операционных систем, позволяющую запускать обычные Linux-программы. Именно эта версия должна выйти к концу 2022 года.
В дальнейшем Завалишин с коллегами планируют перенести «Фантом» на микроядро seL4, чтобы математическим способом проверить всю систему и доказать отсутствие в ней ошибок и уязвимостей. Это позволит создать основу для построения крайне надёжных и защищённых программных комплексов.
Но зачем, ведь давно есть BolgenOS.
Оттуда возьмем обои.
Антивирус Попова предустановлен? Без него - это просто выброшенные на ветер деньги.
Вы видимо не следите за последними трендами, сейчас актуален антивирус «Иммунитет» от Бабушкина.
На неограниченную флешку российского производства
Круто. Главное, что это не очередная версия говнолинукса. Что то может получиться.
Линукс - подделка, которая не прошла испытание временем. Представляю, если бы линукс создали в СССР. Как бы у вас жопы рвались, какой он плохой.
нет ничего хуже линукса
Он ненавидит пингвинов ))
если ты сравниваешь это с "говнолинуксом", ты вообще не понимаешь что пишешь. Это бесконечно далеко от развития линукса, на десятки лет позади его. И я думаю, уже никогда не догонит, максимум станет какой то встраиваемой ос в военке (потому что у них там реальной конкуренции с современнымы ос нет.) и то если вояки дохера бабла ввалят
Линукс поздали любой системы на 10-ки лет.
С его фамилией это под вопросом
Фанто́м или Phantom - образ чего-либо: душа человека, существо, предмет; обычно, из прошлого.
из прошлого.
Как четко они подобрали название.
Кек
кто живет прошлым у того нет будущего☝🏿
Хуясе рассвет мертвецов
Когда я говорил "Верните мой 2007-ой", я не эту хуйню имел в виду:
Обычный интерфейс. Что-то вроде Mate или XFCE
Человече, ты правда считаешь, что системе, которая будет управлять роботами на производстве, нужен хороший дорогой дизайн?
Она может вообще не иметь GUI. Но если его показали, то это же сделали зачем-то? Вот тут возникает вопрос, зачем показали это говно? Чтобы что? Если у вас интерфейс уровня "лиж бы было", то давайте что-то на картинках рисуйте по архитектуре или ещё какие-то фичи, которые могут ЭТО продать. Но да хуй с ним. Есть операционки с "уникальной архитектурой", помещающихся на дискету и имеющих лучший интерфейс, чем тут представлен.
https://ru.wikipedia.org/wiki/MenuetOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/KolibriOS
а беспилотным аутозаком сможет рулить?
Не, ну оформление, конечно, говно, но это не важно, это всё исправимо. Мне больше интересно, какая там лицензия?
LGPL
тоже кринжанул с зага
ДААА
РУССКИЕ ВПЕРЕД!!
ГОРЖУСЬ
проект, работа над которым ведется с 2010 г
Мм не может быть что с 2010, он примерно в это время уже рассказывал что у него комп стоит в самом проходном месте в квартире чтобы когда идёшь мимо вытаскивать его из розетки, чтобы проверить что это ни на что не влияет.
Это все что я знаю об этом проекте
чтобы проверить что это ни на что не влияет.
Мне тоже нравится верить в чудеса, но на физическом уровне файлы надо сохранять. И если ты вытащишь питание, то какая-то часть данных пропадет (если в этот самый момент они писались на диск). Я имею ввиду ту часть данных которая успела обработаться, но в энергонезависимую память ещё не записалась.
Я так понял что фантом в этом случае рестартанет с последнего снапшота, но поскольку это снапшот всего общего адресного пространства ОС целиком (а оно единое), то откат будет заметен только с точки зрения внешнего наблюдателя, то есть все сайд эффекты за пределами ОС будут at least once, а не at most once как это щас получается, если ничего дополнительного не делать и программа крашнется.
Пока это всё пиздёжь на уровне чуть выше BolgenOS и поисковика "Спутник".
Нет данных о производительности, нет инфы о совместимости. Какие на неё портированы библиотеки, базы данных?
Были проекты EROS, сейчас есть полудохлый CapROS.
я так понял, что состояние проекта перешло из "пре-альфа" в просто "альфа", и до портирования библиотек, совместимости и вот этого вот всего там ещё очень далеко
В BolgenOS хотя бы была POSIX-совместимость и куча прикладного софта.
это прорыв
че ты нагнетаешь7
И действительно.
Ра-си-я! Ра-си-я! Линукс сосатб!
12 лет назад был 2010? Я думал 2006
Да, Завалишин не сам придумал эти технологии, врассыпную их уже реализовывали в разных экспериментальных проектах.
Ну тогда система говно, он лох, опять деньги пилят и никому это не нужно, ага.
Ну что?)
ну всё)
Файлов в «Фантоме» вообще нет
Глобальное адресное пространство
Я БЕГУ ПО ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛЕ
О, Завалишин всё еще насилует свой фантом
Давненько про дз не было слышно
на минуэт ос похожа
Бивис, он сказал "минуэт"!
Он имел в виду "пройдет".
http://www.menuetos.net/ миньетос нет
Завалишин работает над системой с 2010 года
Да какой там... dz свой Фантом пилит чуть ли не с начала 2000-х (если ничего не путаю).
Прекрасно, недавно запускал в Виртуалбоксе - зависла через 2 минуты.
А причём тут эта система, которая никогда не будет доделана?
Так и область применения заявляют похожую
Чем?
Это же сколько они за эти 12 лет освоили, уму непостижимо...
DZ Systems это частная компания.
Где админов будут брать для таких диковин, если даже во FreeBSD сейчас не все умеют.
а чего там уметь, просто менеджер пакетов другой, сетевая подсистема на графах, а так все то же самое что в линуксе
у меня лет 8 назад стояла фряха на проде, у них тогда даже utf-8 не было в консоле, когда в линуксе давно из коробки было
Для Фрибзди ещё на ДЕМОСе бакланить нужно уметь)))
Интересно, а если там обнаружат уязвимость, как долго они ее будут фиксить? 6 лет?
Круто, под эмбед может и взлетит
Под EBM
Гугл же вроде подобное пилит уже 10 лет, забыл название. Он якобы должно заменить андроид.
Fuchsia OS. Объекты вместо файлов как и здесь, направленность на использование в девайсах уровня умного дома. Google Nest Hub (колонку с экраном) уже перевели на нее, без каких-либо видимых изменений в интерфейсе (потому что когда речь заходит про разработку ОС интерфейс это в общем-то последнее и не самое важное дело).
Собственно придумки про "заменить Андроид" пока никаких оснований не имеют (кроме просто первых мыслей фантазеров после слов "новая ОС от гугл"). Просто нужно было что-то новое для слабых девайсов где хоть и можно крутить юникс, но не особо много смысла это делать. Если и есть какие-то более грандиозные планы у Гугл насчёт Фуксии, то до их реализации ещё очень далеко.
Невероятно😏 Не сон ли это😏
интересно, что-то новенькое
«Фантом» довели до тестирования после 12 лет разработки с нуля
По виду отдалённо напоминает сраный Haiku, разрабатываемый энтузиастами забесплатно. Но почему её показали в эмуляторе, а не прямо на ноуте?
Фантом - клевое название для операционной системы. Так и хочется накатить вместо Windows
Ас
Ничего непонятно но ооочень интересно. Особенно, что эту систему можно использовать для управления устройствами. С умным домом можно подружить?
Теоретически да, для таких целей она и создаётся.
Приложения «не видят» перезагрузок и выключений, с их точки зрения система работает без остановок и постоянно
... просто все таймеры и планировщики заданий с ума сходят. А в целом, всё норм)
До TempleOS всё ещё далеко...
БолгенОС довели до версии 1.1?
Любитель нагенерить дыр детектед
Zantom OS
Фантом умерла, даже не родившись.
Через 5 лет она уже будет никому не нужна.
Киберпанк потянет 60фпс?
Классно звучит на самом деле.
Они смогут ее нормально продавать интересно.
не винда, не линупс... а! OS/2 на!
Что же станет конечным продуктом ?
Предчувствие, что будет нужно больше оперативной памяти.
То есть если словил экран смерти ребут не поможет?