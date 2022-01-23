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Технологии
Никита Логинов

Российскую операционную систему «Фантом» довели до тестирования после 12 лет разработки с нуля Статьи редакции

Система использует необычную архитектуру, не похожую на Windows и Linux.

179 179 комментариев
20 799 просмотров
Система «Фантом» в виртуальной машине QEMU

Основная версия операционной системы «Фантом» готова для пробных проектов, а полноценный релиз запланирован на конец 2022 года. Об этом главный разработчик системы Дмитрий Завалишин сообщил в интервью изданию CNews. Завалишин работает над системой с 2010 года вместе с сотрудниками холдинга DZ Systems, первую компанию которого он основал в 2005 году.

Система «Фантом» отличается от классических Windows, Linux и macOS — она использует персистентную виртуальную память, управляемый код и глобальное адресное пространство.

  • Персистентная виртуальная память подразумевает «непрерывность» выполнения процессов и высокую надёжность хранения данных. Приложения «не видят» перезагрузок и выключений, с их точки зрения система работает без остановок и постоянно сохраняет все изменения данных. Пользователю не нужно самому заботиться о сохранении файлов и резервных копий — даже аварийное завершение не повредит их. Файлов в «Фантоме» вообще нет — вместо них система оперирует объектами, которые доступны напрямую по указателям.
  • Управляемый код защищает каждый объект и не даёт программисту вручную работать с памятью — это сразу отсекает большую часть ошибок и уязвимостей, которые повреждают данные пользователя и позволяют распространяться вирусам. Классические системы защищают только процессы друг от друга, тогда как внутри них может происходить буквально что угодно.
  • Глобальное адресное пространство обеспечивает максимальную производительность выполнения программ. Классические системы делят память на пространство ядра и пространство пользователя — в первом работает ядро системы (центральная часть, управляющая всеми ресурсами), во втором — приложения пользователя. Во время работы системе приходится миллионы раз в секунду переключаться между этими пространствами, что плохо сказывается на производительности. «Фантом» избавлен от этих переключений — все процессы взаимодействуют друг с другом через прямую передачу ссылок на объекты. В классической системе это чрезвычайно опасный подход, но не в системе с управляемым кодом.

Основная ниша «Фантома» это встраиваемые системы — управление промышленным оборудованием и бытовой техникой, интернет вещей и прочие задачи, где сейчас господствует Linux. DZ Systems работает над переносом «Фантома» на фреймворк Genode — специальную «обвязку» для микроядерных операционных систем, позволяющую запускать обычные Linux-программы. Именно эта версия должна выйти к концу 2022 года.

В дальнейшем Завалишин с коллегами планируют перенести «Фантом» на микроядро seL4, чтобы математическим способом проверить всю систему и доказать отсутствие в ней ошибок и уязвимостей. Это позволит создать основу для построения крайне надёжных и защищённых программных комплексов.

#новости #россия #it

179 179 комментариев
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179 комментариев
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Советский глобус

главный разработчик системы Дмитрий Завалишин
 пока на свободе

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135
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norm

Но зачем, ведь давно есть BolgenOS.

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59
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Arthur Sergeev

Оттуда возьмем обои.

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62
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Данислав Жуков

Антивирус Попова предустановлен? Без него - это просто выброшенные на ветер деньги.

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23
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Александр Арданов

Вы видимо не следите за последними трендами, сейчас актуален антивирус «Иммунитет» от Бабушкина.

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1
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Антон Лисин

На неограниченную флешку российского производства

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0
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Советский глобус

ovgorskiy!

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6
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Arthur Sergeev

Круто. Главное, что это не очередная версия говнолинукса. Что то может получиться.

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50
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Советский глобус

Тебя в детстве изнасиловал линуксоид, и ты получил психологическую травму?

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41
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Arthur Sergeev

Линукс - подделка, которая не прошла испытание временем. Представляю, если бы линукс создали в СССР. Как бы у вас жопы рвались, какой он плохой.

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–32
19 комментариев
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Егор Владимирович

нет ничего хуже линукса

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2
9 комментариев
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Skipperious1

Он ненавидит пингвинов ))

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0
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solawind

если ты сравниваешь это с "говнолинуксом", ты вообще не понимаешь что пишешь. Это бесконечно далеко от развития линукса, на десятки лет позади его. И я думаю, уже никогда не догонит, максимум станет какой то встраиваемой ос в военке (потому что у них там реальной конкуренции с современнымы ос нет.) и то если вояки дохера бабла ввалят

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0
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Arthur Sergeev

Линукс поздали любой системы на 10-ки лет.

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–4
4 комментария
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Антон Лисин

С его фамилией это под вопросом

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0
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aliftin

Фанто́м или Phantom - образ чего-либо: душа человека, существо, предмет; обычно, из прошлого.
 из прошлого.
 Как четко они подобрали название.

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38
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Алексей Горячев

https://habr.com/ru/post/372791/

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1
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Ilya Tsarhart

Кек

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0
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испанский смех

кто живет прошлым у того нет будущего☝🏿

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0
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Сталин спас Россию

Хуясе рассвет мертвецов

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31
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Руслан Астратов

Когда я говорил "Верните мой 2007-ой", я не эту хуйню имел в виду:

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12
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Рыжий

Обычный интерфейс. Что-то вроде Mate или XFCE

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27
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Bad Mother Fucker
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7
2 комментария
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Советский глобус

С намёком в ту сторону, а по факту как-то совсем уже страшно

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–1
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Сергей Казаков

Человече, ты правда считаешь, что системе, которая будет управлять роботами на производстве, нужен хороший дорогой дизайн?

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18
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fosajehu

Она может вообще не иметь GUI. Но если его показали, то это же сделали зачем-то? Вот тут возникает вопрос, зачем показали это говно? Чтобы что? Если у вас интерфейс уровня "лиж бы было", то давайте что-то на картинках рисуйте по архитектуре или ещё какие-то фичи, которые могут ЭТО продать. Но да хуй с ним. Есть операционки с "уникальной архитектурой", помещающихся на дискету и имеющих лучший интерфейс, чем тут представлен.

https://ru.wikipedia.org/wiki/MenuetOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/KolibriOS

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5
6 комментариев
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Ваша Закладко

а беспилотным аутозаком сможет рулить?

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1
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Странник Вечный

Не, ну оформление, конечно, говно, но это не важно, это всё исправимо. Мне больше интересно, какая там лицензия?

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0
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Dr Serj

LGPL

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0
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Советский глобус

систему «Фантом» довели
 до суесыда

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15
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испанский смех

тоже кринжанул с зага

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0
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Мистер Блондин

ДААА
РУССКИЕ ВПЕРЕД!!

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14
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Taras Klunyk

ГОРЖУСЬ

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1
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Советский глобус

проект, работа над которым ведется с 2010 г
 Мм не может быть что с 2010, он примерно в это время уже рассказывал что у него комп стоит в самом проходном месте в квартире чтобы когда идёшь мимо вытаскивать его из розетки, чтобы проверить что это ни на что не влияет.

Это все что я знаю об этом проекте

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13
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Советский глобус

Жил бы в штатах поднял бы кучу инвестиций под тему NVRAM или что нибудь еще

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4
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Советский глобус

Вот это кулсторибоб канешн

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0
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Советский глобус

чтобы проверить что это ни на что не влияет.
 Мне тоже нравится верить в чудеса, но на физическом уровне файлы надо сохранять. И если ты вытащишь питание, то какая-то часть данных пропадет (если в этот самый момент они писались на диск). Я имею ввиду ту часть данных которая успела обработаться, но в энергонезависимую память ещё не записалась.

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0
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Советский глобус

Я так понял что фантом в этом случае рестартанет с последнего снапшота, но поскольку это снапшот всего общего адресного пространства ОС целиком (а оно единое), то откат будет заметен только с точки зрения внешнего наблюдателя, то есть все сайд эффекты за пределами ОС будут at least once, а не at most once как это щас получается, если ничего дополнительного не делать и программа крашнется.

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0
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Джонни Мнемоников

Пока это всё пиздёжь на уровне чуть выше BolgenOS и поисковика "Спутник".

Нет данных о производительности, нет инфы о совместимости. Какие на неё портированы библиотеки, базы данных?

Были проекты EROS, сейчас есть полудохлый CapROS.

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7
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hikari

я так понял, что состояние проекта перешло из "пре-альфа" в просто "альфа", и до портирования библиотек, совместимости и вот этого вот всего там ещё очень далеко

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10
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Джонни Мнемоников

В BolgenOS хотя бы была POSIX-совместимость и куча прикладного софта.

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1
1 комментарий
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некипишуй

это прорыв

че ты нагнетаешь7

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0
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Джонни Мнемоников

И действительно.

Ра-си-я! Ра-си-я! Линукс сосатб!

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1
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Computer dragon

12 лет назад был 2010? Я думал 2006

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11
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ну и в чем он не прав
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8
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Никита Логинов

Да, Завалишин не сам придумал эти технологии, врассыпную их уже реализовывали в разных экспериментальных проектах.

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10
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glimpse unthinkable

Ну тогда система говно, он лох, опять деньги пилят и никому это не нужно, ага.

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0
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Leha Shum

Ну что?)

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0
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ну и в чем он не прав

ну всё)

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0
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ziggy stardust

Файлов в «Фантоме» вообще нет
 Глобальное адресное пространство
 Я БЕГУ ПО ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛЕ

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10
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Картошка Фри

О, Завалишин всё еще насилует свой фантом

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8
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Алексей Андрианов

Давненько про дз не было слышно

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0
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Александр Воронин

на минуэт ос похожа

http://phantomos.org/

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2
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Сталин спас Россию

Бивис, он сказал "минуэт"!

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18
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заказ наряд

Он имел в виду "пройдет".

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5
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Александр Воронин

http://www.menuetos.net/ миньетос нет

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2
1 комментарий
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Юрий Ручимский

Завалишин работает над системой с 2010 года
Да какой там... dz свой Фантом пилит чуть ли не с начала 2000-х (если ничего не путаю).

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6
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Советский глобус

ReactOS - а с этой как дела обстоят?

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2
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Сталин спас Россию

Прекрасно, недавно запускал в Виртуалбоксе - зависла через 2 минуты.

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9
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Советский глобус

Так это можно порноролик успеть посмотреть

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1
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Alexander Pankov

А причём тут эта система, которая никогда не будет доделана?

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4
3 комментария
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Советский глобус

она похожа на ОСРВ QNX

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2
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этот товарищ

Так и область применения заявляют похожую

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5
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Советский глобус

QNX с точки зрения API вроде как обычный юникс - файлы, вся фигня

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3
4 комментария
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Сталин спас Россию

Чем?

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2
16 комментариев
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Нектарий

Это же сколько они за эти 12 лет освоили, уму непостижимо...

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–3
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Никита Логинов

DZ Systems это частная компания.

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6
5 комментариев
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Советский глобус

По моим впечатлениям это почти личный проект всей жизни одного мужика, он его пилит с тех времен когда нечего еще было осваивать (больше чем 12 лет)

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4
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Morgan

Где админов будут брать для таких диковин, если даже во FreeBSD сейчас не все умеют.

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3
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Dr Serj

а чего там уметь, просто менеджер пакетов другой, сетевая подсистема на графах, а так все то же самое что в линуксе

у меня лет 8 назад стояла фряха на проде, у них тогда даже utf-8 не было в консоле, когда в линуксе давно из коробки было

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0
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Shenmue

Для Фрибзди ещё на ДЕМОСе бакланить нужно уметь)))

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0
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Советский глобус

Так нигде, просто диковина не будет использоваться

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0
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Сергей Лукин

Интересно, а если там обнаружат уязвимость, как долго они ее будут фиксить? 6 лет?

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3
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Советский глобус

стоп, тя взяли в редакцию? пропустил етот момент

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2
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Советский глобус

поздравляю

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2
2 комментария
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SadDamnWhoSaid

Круто, под эмбед может и взлетит

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2
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Shenmue

Под EBM

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2
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Миржан Досымбаев

Гугл же вроде подобное пилит уже 10 лет, забыл название. Он якобы должно заменить андроид.

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1
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Тарас Мукин

Fuchsia OS. Объекты вместо файлов как и здесь, направленность на использование в девайсах уровня умного дома. Google Nest Hub (колонку с экраном) уже перевели на нее, без каких-либо видимых изменений в интерфейсе (потому что когда речь заходит про разработку ОС интерфейс это в общем-то последнее и не самое важное дело).

Собственно придумки про "заменить Андроид" пока никаких оснований не имеют (кроме просто первых мыслей фантазеров после слов "новая ОС от гугл"). Просто нужно было что-то новое для слабых девайсов где хоть и можно крутить юникс, но не особо много смысла это делать. Если и есть какие-то более грандиозные планы у Гугл насчёт Фуксии, то до их реализации ещё очень далеко.

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5
1 комментарий
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Hooligan

Невероятно😏 Не сон ли это😏

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2
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Garik Belik

интересно, что-то новенькое

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2
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fosajehu

«Фантом» довели до тестирования после 12 лет разработки с нуля
 По виду отдалённо напоминает сраный Haiku, разрабатываемый энтузиастами забесплатно. Но почему её показали в эмуляторе, а не прямо на ноуте?

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2
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Егор Ниглов

Фантом - клевое название для операционной системы. Так и хочется накатить вместо Windows

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2
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DarkFire

Ас

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0
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Дизайнер Павленко

Ничего непонятно но ооочень интересно. Особенно, что эту систему можно использовать для управления устройствами. С умным домом можно подружить?

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1
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Никита Логинов

Теоретически да, для таких целей она и создаётся.

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1
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ИгорьOK

Приложения «не видят» перезагрузок и выключений, с их точки зрения система работает без остановок и постоянно
... просто все таймеры и планировщики заданий с ума сходят. А в целом, всё норм)

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1
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Советский глобус

Это конечно круто, что Никита попытался разжевать сложные термины для несведущей аудитории. Но для тех, кто хоть немного в этих терминах понимает, это всё кажется каким-то очковтирательством с помощью сложных терминов.

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1
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Виктор Мерзляков

До TempleOS всё ещё далеко...

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1
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Вася Пупкин

БолгенОС довели до версии 1.1?

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1
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Советский глобус

Напрягает меня управляемый код, ой как напрягает

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0
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Сталин спас Россию

Любитель нагенерить дыр детектед

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0
2 комментария
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Shenmue

Zantom OS

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0
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Евгений Иванов

Фантом умерла, даже не родившись.

Через 5 лет она уже будет никому не нужна.

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0
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Павел Фролов

Киберпанк потянет 60фпс?

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0
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DarkFire
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0
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Zee Zao

Классно звучит на самом деле.
Они смогут ее нормально продавать интересно.

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0
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Клапауций

не винда, не линупс... а! OS/2 на!

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0
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Василий Дробовский

Что же станет конечным продуктом ?
Предчувствие, что будет нужно больше оперативной памяти.

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0
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johny64 XZ

То есть если словил экран смерти ребут не поможет?

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0
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Ещё 4 комментария
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