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Технологии
Артём Мазанов

Минтранс Подмосковья и «Ситимобил» начали тестировать систему контроля усталости таксистов Статьи редакции

Алгоритм отследит в том числе курение и разговоры по телефону.

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Систему аналитики разработала компания VisionLabs. Пока её тестируют в автомобилях одного таксопарка. «Ситимобил» заявил о готовности рассмотреть возможность внедрения технологии в ТС других партнёров после завершения пилотного проекта. Об этом компания рассказала TJ.

В салонах автомобилей установили две камеры, которые наблюдают за водителем и дорогой. Пассажиров они не снимают.

Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости, разговоры по телефону, отвлечение от вождения и использование ремня безопасности, она также анализирует манеру вождения.

В рамках решения с «Ситимобил» нейронные сети технологии VisionLabs помогают мгновенно обработать видеопоток с камер в автомобиле, тем самым обеспечивая непрерывный анализ состояния водителя по взгляду и его атрибутам в режиме реального времени.

Дмитрий Марков

генеральный директор VisionLabs

После того, как система зафиксирует нарушение, она издаст звуковой сигнал. По итогам пилота таксопарк планирует проанализировать наиболее частые нарушения и «провести работу» с водителями.

В сентябре 2021 года Министерство транспорта предложило устанавливать в такси устройства контроля за усталостью водителя.

#новости #ситимобил #нейросети

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Rond

отвлечение от вождения и использование ремня безопасности, она также анализирует манеру вождения
Звучит как очередное кроилово на страховке. Мне как клиенту интересно побыстрее доехать, а не чтобы сбер получил скидку на осаго благодаря мониторингу резкости вождения. А уж пристегнут водитель или нет - вообще поебать

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Сергей Мардс

вам интереснее доехать быстрее, а не доехать живым/без повредений своей тушки в ДТП?

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4
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Svargr

Он же не написал "живым".

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Rond

Если ты считаешь что резкое вождение обязательно приводит к дтп, и не просто к дтп, а к смертельному, то езжай на автобусе и не еби нормальным людям мозги

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–1
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Кирилл Грек

Первый нах )

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Павел Фролов

Второй нах

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Разный историк

фдисятке и ниипёт

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Павел Фролов
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Разный историк

Минтранс Подмосковья и «Ситимобил» начали тестировать систему контроля усталости таксистов
Такая хуета, будет точность 40%, вот кайфово будет водителям

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Anthony Alexandroff

Как решается вопрос ИК-подсветки, которая шарашит в лицо водителю 24/7?

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