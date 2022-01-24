Минтранс Подмосковья и «Ситимобил» начали тестировать систему контроля усталости таксистов Статьи редакции
Алгоритм отследит в том числе курение и разговоры по телефону.
Систему аналитики разработала компания VisionLabs. Пока её тестируют в автомобилях одного таксопарка. «Ситимобил» заявил о готовности рассмотреть возможность внедрения технологии в ТС других партнёров после завершения пилотного проекта. Об этом компания рассказала TJ.
В салонах автомобилей установили две камеры, которые наблюдают за водителем и дорогой. Пассажиров они не снимают.
Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости, разговоры по телефону, отвлечение от вождения и использование ремня безопасности, она также анализирует манеру вождения.
После того, как система зафиксирует нарушение, она издаст звуковой сигнал. По итогам пилота таксопарк планирует проанализировать наиболее частые нарушения и «провести работу» с водителями.
В сентябре 2021 года Министерство транспорта предложило устанавливать в такси устройства контроля за усталостью водителя.
отвлечение от вождения и использование ремня безопасности, она также анализирует манеру вождения
Звучит как очередное кроилово на страховке. Мне как клиенту интересно побыстрее доехать, а не чтобы сбер получил скидку на осаго благодаря мониторингу резкости вождения. А уж пристегнут водитель или нет - вообще поебать
вам интереснее доехать быстрее, а не доехать живым/без повредений своей тушки в ДТП?
Он же не написал "живым".
Если ты считаешь что резкое вождение обязательно приводит к дтп, и не просто к дтп, а к смертельному, то езжай на автобусе и не еби нормальным людям мозги
Первый нах )
Второй нах
Как решается вопрос ИК-подсветки, которая шарашит в лицо водителю 24/7?