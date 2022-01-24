Минтранс Подмосковья и «Ситимобил» начали тестировать систему контроля усталости таксистов

Алгоритм отследит в том числе курение и разговоры по телефону.

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Систему аналитики разработала компания VisionLabs. Пока её тестируют в автомобилях одного таксопарка. «Ситимобил» заявил о готовности рассмотреть возможность внедрения технологии в ТС других партнёров после завершения пилотного проекта. Об этом компания рассказала TJ.

В салонах автомобилей установили две камеры, которые наблюдают за водителем и дорогой. Пассажиров они не снимают.

Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости, разговоры по телефону, отвлечение от вождения и использование ремня безопасности, она также анализирует манеру вождения.

В рамках решения с «Ситимобил» нейронные сети технологии VisionLabs помогают мгновенно обработать видеопоток с камер в автомобиле, тем самым обеспечивая непрерывный анализ состояния водителя по взгляду и его атрибутам в режиме реального времени. Дмитрий Марков генеральный директор VisionLabs

После того, как система зафиксирует нарушение, она издаст звуковой сигнал. По итогам пилота таксопарк планирует проанализировать наиболее частые нарушения и «провести работу» с водителями.