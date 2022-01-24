Технологии
Илья Шевелев

NASA показало крупным планом, как выглядит вспышка «среднего уровня» на Солнце Статьи редакции

Всплеск электромагнитной энергии можно увидеть в двух Gif-анимациях.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала выброс электромагнитного излучения на Солнце. Он случился 20 января в 1:01 по восточному поясному времени (9:01 по московскому). Учёные классифицировали явление как «вспышку среднего уровня» — ей присвоили идентификатор M5.5 в документах агентства.

Вслеск электромагнитного излучения на поверхности Солнца, иллюстрация NASA

Вспышку удалось сфотографировать: NASA опубликовало два Gif-файла, получившихся из нескольких снимков. На одном из них можно рассмотреть момент выброса энергии.

Вслеск электромагнитного излучения на поверхности Солнца с увеличением, иллюстрация NASA

Более мощные выбросы энергии (их в документации NASA отмечают префиксом R) создают помехи для радиосвязи и негативно влияют на работу электроники, сказано в классификаторе «Шкала космической погоды».

#новости #микро #nasa #gif #солнце

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Разный историк

NASA показало крупным планом, как выглядит вспышка «среднего уровня» Артура Сергеева

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Лига порвах 2.0

Это опасно для здоровья???

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Максоний

Неописуемо.

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Разный историк

Конечно.

Жди рак шкiрi.

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Разный историк

че ему спокойно не вертится-то там, вечно бомбит

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6
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Антигравитационный торт

арки там все время скручиваются и ломаются, инженеров потому что нет на солнце

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1
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Marat Khamadeev

Подсайтом не ошиблись? Это наверное больше @Наука нежели @Технологии

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Разный историк

Тж научный

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Александр Калинин

А кому-то за всё время за последние 20-30 лет вспышка на Солнце реально повлияла на работу техники? Знаю, что был случай в 18хх-годах, но интересно в текущей эре.

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fosajehu

Кросивое.

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