NASA показало крупным планом, как выглядит вспышка «среднего уровня» на Солнце Статьи редакции
Всплеск электромагнитной энергии можно увидеть в двух Gif-анимациях.
Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала выброс электромагнитного излучения на Солнце. Он случился 20 января в 1:01 по восточному поясному времени (9:01 по московскому). Учёные классифицировали явление как «вспышку среднего уровня» — ей присвоили идентификатор M5.5 в документах агентства.
Вспышку удалось сфотографировать: NASA опубликовало два Gif-файла, получившихся из нескольких снимков. На одном из них можно рассмотреть момент выброса энергии.
Более мощные выбросы энергии (их в документации NASA отмечают префиксом R) создают помехи для радиосвязи и негативно влияют на работу электроники, сказано в классификаторе «Шкала космической погоды».
Это опасно для здоровья???
Неописуемо.
арки там все время скручиваются и ломаются, инженеров потому что нет на солнце
Подсайтом не ошиблись? Это наверное больше @Наука нежели @Технологии
А кому-то за всё время за последние 20-30 лет вспышка на Солнце реально повлияла на работу техники? Знаю, что был случай в 18хх-годах, но интересно в текущей эре.
Кросивое.