Всплеск электромагнитной энергии можно увидеть в двух Gif-анимациях.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала выброс электромагнитного излучения на Солнце. Он случился 20 января в 1:01 по восточному поясному времени (9:01 по московскому). Учёные классифицировали явление как «вспышку среднего уровня» — ей присвоили идентификатор M5.5 в документах агентства.

Вслеск электромагнитного излучения на поверхности Солнца, иллюстрация NASA

Вспышку удалось сфотографировать: NASA опубликовало два Gif-файла, получившихся из нескольких снимков. На одном из них можно рассмотреть момент выброса энергии.

Вслеск электромагнитного излучения на поверхности Солнца с увеличением, иллюстрация NASA

Более мощные выбросы энергии (их в документации NASA отмечают префиксом R) создают помехи для радиосвязи и негативно влияют на работу электроники, сказано в классификаторе «Шкала космической погоды».