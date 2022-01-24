В ОАЭ после атаки дронов со взрывчаткой запретили полёты гражданских квадрокоптеров и легкомоторных самолётов Статьи редакции
Ограничения ввели из-за нападения группировки хуситов из Йемена на порт Мусаффа и международный аэропорт Абу-Даби.
С 22 января в Объединённых Арабских Эмиратах запрещены полёты гражданских квадрокоптеров, сообщает Министерство внутренних дел страны. Запретительные меры связаны с «незаконным использованием» дронов и необходимостью «обеспечения безопасности жизни и имущества [граждан]», отмечает ведомство.
Полёты квадрокоптеров и легкомоторных самолётов запрещены в жилых районах, а также вблизи аэропортов в ОАЭ. Власти сделают исключение для компаний и рекламные агентств после получения разрешительных документов, заявили в МВД.
Дроны со взрывчаткой направили в промзону порта Мусаффа, находящегося в 22 километрах от столицы Эмиратов и на международный аэропорт Абу-Даби — он находится в 32 километрах от города. По данным властей, террористы подожгли три транспортных танкера и пристройку аэропорта, пишет Associated Press — полиция назвала пожар в аэропорту незначительным.
В МВД сообщили, что во время атак погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана — ещё шесть человек получили ранения. Это первое официально признанное властями ОАЭ нападение хуситов: ранее власти государства отрицали атаки военизированных групп из Йемена.
Вечером 17 января хуситы взяли на себя ответственность за нападение на гражданские объекты в ОАЭ. Военный представитель группировки Йехия Сареа заявил, что хуситы также атаковали аэропорт Дубая. В своём заявлении Сареа подтвердил использование баллистических ракет и дронов, начинённых взрывчаткой.
Гражданская война между группировкой хуситов, поддерживаемой Ираном, и правительственными войсками Йемена началась в 2014 году. До 2019 года в Йемене располагались вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов, действовавшие на стороне правительственных войск.
В феврале 2021 года беспилотники хуситов атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии: группировка назвала объект «военной целью». Акцию осудили власти США.
Ну да, хуситы придут за разрешением для дронов на следующую атаку, а им его не дадут. Так атака и сорвётся.
Досмотр багажа в аэропорту, должно быть, считаешь полным бредом по аналогичной причине
когда дроны летают у всех подряд - хрен поймёшь, чьё это жужжит тут и что снимает, а когда только плохие ребята запускают - с любого дрона однозначно всё понятно. В этой конкретной ситуации может и недостаточно обоснованно, а запрет только от паранойи; но подход ТС таки попахивает говной ;)
Там это театр безопасности
В общем-то, да.
https://www.vox.com/2016/5/17/11687014/tsa-against-airport-security
So Homeland Security officials looking to evaluate the agency had a clever idea: They pretended to be terrorists, and tried to smuggle guns and bombs onto planes 70 different times. And 67 of those times, the Red Team succeeded. Their weapons and bombs were not confiscated, despite the TSA's lengthy screening process. That's a success rate of more than 95 percent.
хуисты
Хуй
Андреям пизда
ДОН