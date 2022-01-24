Ограничения ввели из-за нападения группировки хуситов из Йемена на порт Мусаффа и международный аэропорт Абу-Даби.

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С 22 января в Объединённых Арабских Эмиратах запрещены полёты гражданских квадрокоптеров, сообщает Министерство внутренних дел страны. Запретительные меры связаны с «незаконным использованием» дронов и необходимостью «обеспечения безопасности жизни и имущества [граждан]», отмечает ведомство.

Полёты квадрокоптеров и легкомоторных самолётов запрещены в жилых районах, а также вблизи аэропортов в ОАЭ. Власти сделают исключение для компаний и рекламные агентств после получения разрешительных документов, заявили в МВД.

Поводом для запрета предположительно стало нападение военизированной группировки хуситов из Йемена на транспортные танкеры в порту Мусаффа и на международный аэропорт Абу-Даби, случившееся 17 января, однако в заявлении МВД эти атаки не упоминаются.

Дроны со взрывчаткой направили в промзону порта Мусаффа, находящегося в 22 километрах от столицы Эмиратов и на международный аэропорт Абу-Даби — он находится в 32 километрах от города. По данным властей, террористы подожгли три транспортных танкера и пристройку аэропорта, пишет Associated Press — полиция назвала пожар в аэропорту незначительным.

В МВД сообщили, что во время атак погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана — ещё шесть человек получили ранения. Это первое официально признанное властями ОАЭ нападение хуситов: ранее власти государства отрицали атаки военизированных групп из Йемена.

Вечером 17 января хуситы взяли на себя ответственность за нападение на гражданские объекты в ОАЭ. Военный представитель группировки Йехия Сареа заявил, что хуситы также атаковали аэропорт Дубая. В своём заявлении Сареа подтвердил использование баллистических ракет и дронов, начинённых взрывчаткой.

Гражданская война между группировкой хуситов, поддерживаемой Ираном, и правительственными войсками Йемена началась в 2014 году. До 2019 года в Йемене располагались вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов, действовавшие на стороне правительственных войск.