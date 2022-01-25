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Технологии
Илья Шевелев

В сеть попали детальные фото и видео нового прототипа Tesla Cybertruck — по ним можно понять, как изменился пикап Статьи редакции

С анонса прошло уже больше двух лет: каждая новая версия автомобиля находится всё дальше от его изначального вида. Теперь пикап лишился дверных ручек.

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Прототип пикапа Cybertruck от Tesla, фото cybertruckownersclub.com

24 января форум Cybertruck Owners Club («Клуб владельцев Cybertruck») опубликовал фотографии и краткий видеообзор пикапа Cybertruck, снятые предположительно на заводе Gigafactory в Техасе, где, по данным блога Electrek, Tesla разрабатывает футуристический пикап. Точное время съёмки и имя автора не сообщается.

Прототип пикапа Cybertruck от Tesla, фото cybertruckownersclub.com

На новых кадрах, пока самых детальных, видно, что в прототипе пикапа от Tesla сохранились покрытие из нержавеющей стали, трапециевидная форма кузова и острые углы, а также огромные стеклоочистители и съемные зеркала заднего вида. Илон Маск, гендиректор Tesla, заявлял, что «гигантского стеклоочистителя» не будет в серийной версии пикапа, отмечает Electrek.

Изначально при анонсе Cybertruck у пикапа вообще не было стеклоочистителя — предполагалось, что его роль будет выполнять лазерная система. Но в декабрьской утечке на снимках с дрона заметили огромный дворник. Тогда к дискуссии присоединился и сам Илон Маск: он писал в твиттере, что считает выдвижной стеклоочиститель, который скрывается под капотом, идеальным, но сложным в исполнении техническим решением.

Гигантский дворник крупным планом, скриншот Electrek

Судя по новым кадрам, спустя месяц после декабрьской утечки с полигона в Калифорнии, прототип получил некоторые обновления:

  • Cybertruck не имеет дверных ручек и, судя по комментариям на видео, сам распознаёт владельца, либо открывается с помощью ключ-карты или смартфона, отмечает The Verge.
  • Прототип пикапа меньше автомобиля, который попал на снимки, опубликованные в декабре 2021 года. Обозреватели The Verge и Electrek пришли к такому выводу, сравнивая разные фотографии, автомобилей в окружении людей.
  • Колёса пикапа на новом видео не имеют аэродинамического кожуха, который журналисты IT-изданий заметили в декабре. Вероятно, колпаки будут съёмными, как на колёсах Model 3 и Model Y, предполагает Electrek.
Слева колёса Model Y, а справа — Cybertruck с нового видео, коллаж Electrek

На новых фотографиях впервые можно взглянуть в багажный отсек пикапа Tesla: предполагается, что он получит покрытие, которое будет открываться автоматически — возможно на нём разместят солнечные батареи.

Внутри багажника Cybertruck, скриншот Electrek

Базовый дизайн пикапа практически не изменился, отмечает Electrek: автомобиль в целом стал менее угловатым, а некоторые элементы обрели новую, более законченную форму, например, изменилась форма бампера, а лобовое стекло получило «красивый изгиб».

Взгляд на прототип Tesla Cybertruck! Видео Cybertruck Owners Club

Релиз Cybertruck планировали в 2022 году, однако 13 января упоминание 2022-го года удалили с официального сайта Cybertruck, а 14 января агентство Reuters сообщило, что компания изменила планы и перенесла производство пикапов на 2023-й год.

Ожидается, что Tesla раскроет новые детали и планы по проекту Cybertruck в финансовом отчёте за 2021 год, который компания представит 26 января.

#новости #электромобили #tesla #cybertruck

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Настоящий украинец

Скоро.

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Chikk
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Anton NS

Брат потом смог снова разбогатеть с помощью переводчика для детей :3

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Антигравитационный торт

Даже калина выглядит лучше чем этот утюг

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Head Hunter
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13
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Джонни Мнемоников

Cybershawarma!

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3
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VladKlar

Cybertruck Owners Club («Клуб владельцев Cybertruck»)
 Это что-то вроде группы вкладчиков МММ?

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10
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Da Luxe

COC тоже норм, масса ассоциаций, у каждого свои

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Lofoten Forsake

YEP COC

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Astraeus

Cybertruck не имеет дверных ручек и, судя по комментариям на видео, сам распознаёт владельца, либо открывается с помощью ключ-карты или смартфона
Звучит как ебля.

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6
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Джонни Мнемоников

Топчик в холодном климате, когда подмёрзнет.

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4
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Максоний

Ну можно и теплоэлемент на механизмы замков заебашить, так-то

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Джонни Мнемоников

Можно, конечно. Давайте поставим больше лишней хуйни.

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7
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Dr. Acula

для тачки за 100-200 штук баксов приемлимо, в тачке за 15-20 штук будут тебе механические ручки

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Джонни Мнемоников

Дело не в цене, а в хуёвом проектировании, которое нужно править костылями.

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Dr. Acula

технологии новые прост, со временем решат проблему
экраны в тачках были уже в 90-ых, но годными они стали лишь к середине 2010ых
так много фишек можно перечислить

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Джонни Мнемоников

Какие новые технологии? Лазерные дворники?

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Dr. Acula

бл, хотел бы посмотреть на это в действительности)

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Джонни Мнемоников

Не пойми меня превратно, Маск делает неплохие машины и вообще двинул индустрию вперёд.

Но заниматься бездумным теслодрочерством - это как-то несерьёзно. И они косячат.

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1
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Dr. Acula

конеш, косячат, и немало
у них пздц творится с обслуживаем, там люди месяцами вроде ремонта ждут, тачки без юсб портов продают (какой бред, пздц), вроде недавно вообще целую партию вернули для доработки
но новые фишки мне интересны, это как бы то, что станет обыденностью лет через 10

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Astraeus

Хз как в текущем поколении, но у первых Tesla S была такая проблема с выезжающими ручками, которые замерзали и нихуя не выезжали))

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Джонни Мнемоников

Там и с безрамочными стёклами в дверях какая-то хуйня по зиме происходила вроде бы.

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Dr. Acula

зависит от силы моторчика
в какой-то новой тачке вроде поставили типа "усиленные моторчики" выдвижной ручки как раз для решения данной проблемы в северных штатах

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Джонни Мнемоников

Ты когда-нибудь зимой открывал машину после ледяного дождя?
Там моторчик от бензопилы ставить надо, бля.

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2
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Dr. Acula

каждую неделю сталкиваюсь)
как у них там на деле с этой тачкой я хз, прост привел пример

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IO

Чувак у тебя либо машины не было никогда, либо ты живешь в тёплом климате. В -20 вся эта электроника дружно идёт по пизде, поверь мне как владельцу мерседеса.

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Dr. Acula

у меня никогда не было электромобиля, потому не могу отвечать за них

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VladimirV

Мало мест на земле где зимой минус 20. Особенно где потенциальные покупатели живут. И для них сделают зимнюю версию

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Настоящий украинец

Русские без парковочного места и гаража переживают за американцев которые не бросают на улице свои корыта в -20 тред

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Настоящий украинец

ммм, хуета

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Dr. Acula

зато выглядит круто) стоит подождать финальный образец, тут все равно еще нихуя не понятно

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stikerman

А мне нравится, эти линии, эти грани.

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Настоящий украинец

топорно же.

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Джонни Мнемоников

Что порно?

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stikerman

Как по мне, так норм, как было бы не топорно?

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Настоящий украинец

ну вот эти вот ровные линии и прямые углы - это же не про аэродинамичность

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Lofoten Forsake

Я все же предпочту "нефутурестичный" дизайн F150.

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Dr. Acula
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Дмитрий Юров

"съёмные диски". редактор ТЖ, дорогой, такими бывают колпаки аэродинамические. Сами по себе диски и так съёмные, их же можно туда сюда ставить и снимать.

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Мистер Блондин

Так же и выглядит

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Элджей Сартов
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Vadim Zero

Какое то корыто. Маск сам его рисовал?

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Антигравитационный торт

Убожество

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Егор Ниглов

Все равно еще тысячу раз переделают. Его задние грани и острые углы - просто убийственны. Причем в прямом смысле этого слова.

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Dangerus

Это киберпанк машина. В убийственных углах в этом случае ничего плохого

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Jonny Odyssey

полицейский автозак будущего... взяли на работу сценаристов из судьи дреда?

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Настоящий украинец

Как всегда охуенно

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