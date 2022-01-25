В сеть попали детальные фото и видео нового прототипа Tesla Cybertruck — по ним можно понять, как изменился пикап Статьи редакции
С анонса прошло уже больше двух лет: каждая новая версия автомобиля находится всё дальше от его изначального вида. Теперь пикап лишился дверных ручек.
24 января форум Cybertruck Owners Club («Клуб владельцев Cybertruck») опубликовал фотографии и краткий видеообзор пикапа Cybertruck, снятые предположительно на заводе Gigafactory в Техасе, где, по данным блога Electrek, Tesla разрабатывает футуристический пикап. Точное время съёмки и имя автора не сообщается.
На новых кадрах, пока самых детальных, видно, что в прототипе пикапа от Tesla сохранились покрытие из нержавеющей стали, трапециевидная форма кузова и острые углы, а также огромные стеклоочистители и съемные зеркала заднего вида. Илон Маск, гендиректор Tesla, заявлял, что «гигантского стеклоочистителя» не будет в серийной версии пикапа, отмечает Electrek.
Изначально при анонсе Cybertruck у пикапа вообще не было стеклоочистителя — предполагалось, что его роль будет выполнять лазерная система. Но в декабрьской утечке на снимках с дрона заметили огромный дворник. Тогда к дискуссии присоединился и сам Илон Маск: он писал в твиттере, что считает выдвижной стеклоочиститель, который скрывается под капотом, идеальным, но сложным в исполнении техническим решением.
Судя по новым кадрам, спустя месяц после декабрьской утечки с полигона в Калифорнии, прототип получил некоторые обновления:
- Cybertruck не имеет дверных ручек и, судя по комментариям на видео, сам распознаёт владельца, либо открывается с помощью ключ-карты или смартфона, отмечает The Verge.
- Прототип пикапа меньше автомобиля, который попал на снимки, опубликованные в декабре 2021 года. Обозреватели The Verge и Electrek пришли к такому выводу, сравнивая разные фотографии, автомобилей в окружении людей.
- Колёса пикапа на новом видео не имеют аэродинамического кожуха, который журналисты IT-изданий заметили в декабре. Вероятно, колпаки будут съёмными, как на колёсах Model 3 и Model Y, предполагает Electrek.
На новых фотографиях впервые можно взглянуть в багажный отсек пикапа Tesla: предполагается, что он получит покрытие, которое будет открываться автоматически — возможно на нём разместят солнечные батареи.
Базовый дизайн пикапа практически не изменился, отмечает Electrek: автомобиль в целом стал менее угловатым, а некоторые элементы обрели новую, более законченную форму, например, изменилась форма бампера, а лобовое стекло получило «красивый изгиб».
Релиз Cybertruck планировали в 2022 году, однако 13 января упоминание 2022-го года удалили с официального сайта Cybertruck, а 14 января агентство Reuters сообщило, что компания изменила планы и перенесла производство пикапов на 2023-й год.
Ожидается, что Tesla раскроет новые детали и планы по проекту Cybertruck в финансовом отчёте за 2021 год, который компания представит 26 января.
Брат потом смог снова разбогатеть с помощью переводчика для детей :3
Даже калина выглядит лучше чем этот утюг
Cybershawarma!
Cybertruck Owners Club («Клуб владельцев Cybertruck»)
Это что-то вроде группы вкладчиков МММ?
COC тоже норм, масса ассоциаций, у каждого свои
YEP COC
Cybertruck не имеет дверных ручек и, судя по комментариям на видео, сам распознаёт владельца, либо открывается с помощью ключ-карты или смартфона
Звучит как ебля.
Топчик в холодном климате, когда подмёрзнет.
Ну можно и теплоэлемент на механизмы замков заебашить, так-то
Можно, конечно. Давайте поставим больше лишней хуйни.
для тачки за 100-200 штук баксов приемлимо, в тачке за 15-20 штук будут тебе механические ручки
Дело не в цене, а в хуёвом проектировании, которое нужно править костылями.
технологии новые прост, со временем решат проблему
экраны в тачках были уже в 90-ых, но годными они стали лишь к середине 2010ых
так много фишек можно перечислить
Какие новые технологии? Лазерные дворники?
бл, хотел бы посмотреть на это в действительности)
Не пойми меня превратно, Маск делает неплохие машины и вообще двинул индустрию вперёд.
Но заниматься бездумным теслодрочерством - это как-то несерьёзно. И они косячат.
конеш, косячат, и немало
у них пздц творится с обслуживаем, там люди месяцами вроде ремонта ждут, тачки без юсб портов продают (какой бред, пздц), вроде недавно вообще целую партию вернули для доработки
но новые фишки мне интересны, это как бы то, что станет обыденностью лет через 10
Хз как в текущем поколении, но у первых Tesla S была такая проблема с выезжающими ручками, которые замерзали и нихуя не выезжали))
Там и с безрамочными стёклами в дверях какая-то хуйня по зиме происходила вроде бы.
зависит от силы моторчика
в какой-то новой тачке вроде поставили типа "усиленные моторчики" выдвижной ручки как раз для решения данной проблемы в северных штатах
Ты когда-нибудь зимой открывал машину после ледяного дождя?
Там моторчик от бензопилы ставить надо, бля.
каждую неделю сталкиваюсь)
как у них там на деле с этой тачкой я хз, прост привел пример
Чувак у тебя либо машины не было никогда, либо ты живешь в тёплом климате. В -20 вся эта электроника дружно идёт по пизде, поверь мне как владельцу мерседеса.
у меня никогда не было электромобиля, потому не могу отвечать за них
Мало мест на земле где зимой минус 20. Особенно где потенциальные покупатели живут. И для них сделают зимнюю версию
зато выглядит круто) стоит подождать финальный образец, тут все равно еще нихуя не понятно
А мне нравится, эти линии, эти грани.
Что порно?
Как по мне, так норм, как было бы не топорно?
Я все же предпочту "нефутурестичный" дизайн F150.
"съёмные диски". редактор ТЖ, дорогой, такими бывают колпаки аэродинамические. Сами по себе диски и так съёмные, их же можно туда сюда ставить и снимать.
Так же и выглядит
Какое то корыто. Маск сам его рисовал?
Убожество
Все равно еще тысячу раз переделают. Его задние грани и острые углы - просто убийственны. Причем в прямом смысле этого слова.
Это киберпанк машина. В убийственных углах в этом случае ничего плохого
полицейский автозак будущего... взяли на работу сценаристов из судьи дреда?