С анонса прошло уже больше двух лет: каждая новая версия автомобиля находится всё дальше от его изначального вида. Теперь пикап лишился дверных ручек.

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Прототип пикапа Cybertruck от Tesla, фото cybertruckownersclub.com

24 января форум Cybertruck Owners Club («Клуб владельцев Cybertruck») опубликовал фотографии и краткий видеообзор пикапа Cybertruck, снятые предположительно на заводе Gigafactory в Техасе, где, по данным блога Electrek, Tesla разрабатывает футуристический пикап. Точное время съёмки и имя автора не сообщается.

Прототип пикапа Cybertruck от Tesla, фото cybertruckownersclub.com

На новых кадрах, пока самых детальных, видно, что в прототипе пикапа от Tesla сохранились покрытие из нержавеющей стали, трапециевидная форма кузова и острые углы, а также огромные стеклоочистители и съемные зеркала заднего вида. Илон Маск, гендиректор Tesla, заявлял, что «гигантского стеклоочистителя» не будет в серийной версии пикапа, отмечает Electrek.

Изначально при анонсе Cybertruck у пикапа вообще не было стеклоочистителя — предполагалось, что его роль будет выполнять лазерная система. Но в декабрьской утечке на снимках с дрона заметили огромный дворник. Тогда к дискуссии присоединился и сам Илон Маск: он писал в твиттере, что считает выдвижной стеклоочиститель, который скрывается под капотом, идеальным, но сложным в исполнении техническим решением.

Гигантский дворник крупным планом, скриншот Electrek

Судя по новым кадрам, спустя месяц после декабрьской утечки с полигона в Калифорнии, прототип получил некоторые обновления:

Cybertruck не имеет дверных ручек и, судя по комментариям на видео, сам распознаёт владельца, либо открывается с помощью ключ-карты или смартфона, отмечает The Verge.

Прототип пикапа меньше автомобиля, который попал на снимки, опубликованные в декабре 2021 года. Обозреватели The Verge и Electrek пришли к такому выводу, сравнивая разные фотографии, автомобилей в окружении людей.

Колёса пикапа на новом видео не имеют аэродинамического кожуха, который журналисты IT-изданий заметили в декабре. Вероятно, колпаки будут съёмными, как на колёсах Model 3 и Model Y, предполагает Electrek.



Слева колёса Model Y, а справа — Cybertruck с нового видео, коллаж Electrek

На новых фотографиях впервые можно взглянуть в багажный отсек пикапа Tesla: предполагается, что он получит покрытие, которое будет открываться автоматически — возможно на нём разместят солнечные батареи.

Внутри багажника Cybertruck, скриншот Electrek

Базовый дизайн пикапа практически не изменился, отмечает Electrek: автомобиль в целом стал менее угловатым, а некоторые элементы обрели новую, более законченную форму, например, изменилась форма бампера, а лобовое стекло получило «красивый изгиб».

Взгляд на прототип Tesla Cybertruck! Видео Cybertruck Owners Club

Релиз Cybertruck планировали в 2022 году, однако 13 января упоминание 2022-го года удалили с официального сайта Cybertruck, а 14 января агентство Reuters сообщило, что компания изменила планы и перенесла производство пикапов на 2023-й год.