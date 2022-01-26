{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Никита Логинов

Учёные выяснили, что для взлома биткоина нужен квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов — таких не будет ещё долго Статьи редакции

Криптовалюте ничего не угрожает в ближайшем будущем: сейчас квантовые компьютеры слабее в 100 тысяч раз.

24 24 комментария
899 просмотров
Часть квантового компьютера IBM, фото IBM

Специалисты британского Университета Сассекса подсчитали, какую мощность должен иметь квантовый компьютер, чтобы взломать SHA-256 — алгоритм шифрования биткоина и некоторых других криптовалют. Оказалось, что для этого нужны машины, на много порядков превосходящие лучшие современные образцы, пишет NewScientist.

Если обычный компьютер оперирует битами, имеющими одно из двух значений (0 или 1), то квантовый использует кубиты, которые могут принимать оба значения одновременно. Благодаря этому вычислительная мощность квантового компьютера вырастает в триллионы раз. Теоретически, он должен очень быстро взламывать алгоритмы шифрования, на которых основаны существующие криптовалюты.

Расчёты английских учёных показывают, что для взлома криптовалют на основе алгоритма SHA-256 за один день потребуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов. Если сократить время до одного часа, то количество кубитов вырастает до 317 миллионов. За 10 минут биткоин сможет взломать только квантовый компьютер с 1,9 миллиардами кубитов.

Самый мощный квантовый процессор от IBM имеет 127 кубитов, а к 2029 году Google планирует покорить рубеж в миллион кубитов. Поэтому, как замечают авторы исследования, сторонникам криптовалют не стоит опасаться квантовых компьютеров как минимум ещё 10 лет, а скорее всего, даже больше.

Однако некоторые системы шифрования уязвимы для таких компьютеров уже сейчас. Это значит, что учёным и инженерам стоит поторопиться с внедрением алгоритмов постквантовой криптографии, которые устойчивы для квантовых компьютеров.

Технологии
Никита Логинов
Посчитать до бесконечности за пять секунд: чем квантовые компьютеры лучше обычных и сколько их ещё ждать Статьи редакции

Квантовые эффекты позволяют ускорить вычисления в триллионы раз — это мечта физиков, биологов и медиков, но угроза паролям и криптовалютам.

Квантовый компьютер IBM Фото IBM Research

#новости #компьютеры #квантовыекомпьютеры #криптовалюты #шифрование #биткоин

24 24 комментария
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Уютный Багажник

Этот дядя взломает ваш байткойн одним твитом

Ответить
18
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Ещё можно свет в Казахстане вырубить

Ответить
7
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Ну это уже брутфорс какой-то прям)

Ответить
1
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Так вчера был

Ответить
1
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Один Казахстан мощнее чем 100 000 квантовых компьютеров

Ответить
2
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Алга

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Квантовый Илон, называйте его так.

Ответить
2
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

В квантовой физике есть только один точный закон, ТЖ - это таблоид в суперпозиции

Ответить
2
Развернуть ветку
Роман Александров

Орлов Шредингера?

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Ну это на текущее состояние дел все прогнозы. А бывает же, что - вжик, происходит внезапный прорыв и... Не, адепты крипты поколотят ещё за мысли крамольные. :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Логинов

Бывает и наоборот — вжика ещё 20 лет ждать....

Ответить
3
Развернуть ветку
Chikk

Сплошная неопределённость, как ни посмотри на вопрос. :)

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Фролов

Стимпанк какой то

Ответить
2
Развернуть ветку
умный человек

Компуктер выглядит как бар в салуне из дикого запада

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Логинов

Красиво, да? :)

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

А чё там взламывать то, электричество в Казахстане отрубил и все.

Ответить
1
Развернуть ветку
ggg123

А там есть сложность перейти на другое шифрование? Новые адреса segwit как то сделали же

Ответить
1
Развернуть ветку
Всякий татарин

Ну это пока равенство классов P и NP не будет доказано. А если будет, все ваше шифрование превратится в тыкву как карета Золушки.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Левит

Что тут под "взломать" имеется в виду? Сгенерить все оставшиеся битки? Захватить 50% сети?

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Подобрать приватный ключ по публичному

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Левит

Ключ чего?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Кошелька

Ответить
0
Развернуть ветку
Leha Shum

Кто владеет ключом может тратить чужие деньги. Т.е. деньги на любом кошельке

Ответить
0
Развернуть ветку
Leha Shum

Ващет достаточно взломать всего один кошелёк - кошелёк Сатоши. Это похоронит биткоин

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null