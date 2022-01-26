Криптовалюте ничего не угрожает в ближайшем будущем: сейчас квантовые компьютеры слабее в 100 тысяч раз.

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Часть квантового компьютера IBM, фото IBM

Специалисты британского Университета Сассекса подсчитали, какую мощность должен иметь квантовый компьютер, чтобы взломать SHA-256 — алгоритм шифрования биткоина и некоторых других криптовалют. Оказалось, что для этого нужны машины, на много порядков превосходящие лучшие современные образцы, пишет NewScientist.

Если обычный компьютер оперирует битами, имеющими одно из двух значений (0 или 1), то квантовый использует кубиты, которые могут принимать оба значения одновременно. Благодаря этому вычислительная мощность квантового компьютера вырастает в триллионы раз. Теоретически, он должен очень быстро взламывать алгоритмы шифрования, на которых основаны существующие криптовалюты.

Расчёты английских учёных показывают, что для взлома криптовалют на основе алгоритма SHA-256 за один день потребуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов. Если сократить время до одного часа, то количество кубитов вырастает до 317 миллионов. За 10 минут биткоин сможет взломать только квантовый компьютер с 1,9 миллиардами кубитов.

Самый мощный квантовый процессор от IBM имеет 127 кубитов, а к 2029 году Google планирует покорить рубеж в миллион кубитов. Поэтому, как замечают авторы исследования, сторонникам криптовалют не стоит опасаться квантовых компьютеров как минимум ещё 10 лет, а скорее всего, даже больше.

Однако некоторые системы шифрования уязвимы для таких компьютеров уже сейчас. Это значит, что учёным и инженерам стоит поторопиться с внедрением алгоритмов постквантовой криптографии, которые устойчивы для квантовых компьютеров.