Учёные выяснили, что для взлома биткоина нужен квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов — таких не будет ещё долго Статьи редакции
Криптовалюте ничего не угрожает в ближайшем будущем: сейчас квантовые компьютеры слабее в 100 тысяч раз.
Специалисты британского Университета Сассекса подсчитали, какую мощность должен иметь квантовый компьютер, чтобы взломать SHA-256 — алгоритм шифрования биткоина и некоторых других криптовалют. Оказалось, что для этого нужны машины, на много порядков превосходящие лучшие современные образцы, пишет NewScientist.
Расчёты английских учёных показывают, что для взлома криптовалют на основе алгоритма SHA-256 за один день потребуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов. Если сократить время до одного часа, то количество кубитов вырастает до 317 миллионов. За 10 минут биткоин сможет взломать только квантовый компьютер с 1,9 миллиардами кубитов.
Самый мощный квантовый процессор от IBM имеет 127 кубитов, а к 2029 году Google планирует покорить рубеж в миллион кубитов. Поэтому, как замечают авторы исследования, сторонникам криптовалют не стоит опасаться квантовых компьютеров как минимум ещё 10 лет, а скорее всего, даже больше.
Однако некоторые системы шифрования уязвимы для таких компьютеров уже сейчас. Это значит, что учёным и инженерам стоит поторопиться с внедрением алгоритмов постквантовой криптографии, которые устойчивы для квантовых компьютеров.
Этот дядя взломает ваш байткойн одним твитом
Ещё можно свет в Казахстане вырубить
Ну это уже брутфорс какой-то прям)
Так вчера был
Один Казахстан мощнее чем 100 000 квантовых компьютеров
Алга
Квантовый Илон, называйте его так.
В квантовой физике есть только один точный закон, ТЖ - это таблоид в суперпозиции
Орлов Шредингера?
Ну это на текущее состояние дел все прогнозы. А бывает же, что - вжик, происходит внезапный прорыв и... Не, адепты крипты поколотят ещё за мысли крамольные. :)
Бывает и наоборот — вжика ещё 20 лет ждать....
Сплошная неопределённость, как ни посмотри на вопрос. :)
Стимпанк какой то
Компуктер выглядит как бар в салуне из дикого запада
Красиво, да? :)
А чё там взламывать то, электричество в Казахстане отрубил и все.
А там есть сложность перейти на другое шифрование? Новые адреса segwit как то сделали же
Что тут под "взломать" имеется в виду? Сгенерить все оставшиеся битки? Захватить 50% сети?
Подобрать приватный ключ по публичному
Ключ чего?
Кошелька
Кто владеет ключом может тратить чужие деньги. Т.е. деньги на любом кошельке
Ващет достаточно взломать всего один кошелёк - кошелёк Сатоши. Это похоронит биткоин