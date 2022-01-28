Microsoft Azure отразил крупнейшую DDoS-атаку в истории: её скорость — 340 миллионов пакетов в секунду Статьи редакции
В 2021 году облачный сервис отразил более 611 тысяч кибератак.
В третьем и четвёртом кварталах 2021 года облачная инфраструктура Microsoft Azure столкнулась с «беспрецедентным» количеством DDoS-атак (атак типа «отказ в обслуживании»), а их мощность значительно возросла. Команда сервиса впервые рассказала об этом в отчёте, опубликованном 25 января.
В 2020 году злоумышленники атаковали облачный сервис с максимальной пропускной способностью в 1 терабит в секунду, а в ноябре 2021 года этот показатель составил уже 3,47 терабита в секунду: при этом скорость передачи пакетов достигала 340 миллионов запросов в секунду.
Ноябрьская атака на Azure — мощнейшая в истории интернета, считают в Microsoft Azure. Ранее самой крупной DDoS-атакой считалась попытка ботнета Mēris нарушить работу инфраструктуры «Яндекса» в сентябре 2021 года. Мощность Mēris, по данным «Яндекса», равна 20 млн RPS (запросов в секунду): компания назвала ботнет, созданный из домашних роутеров MikrotTik «угрозой в масштабах страны».
Сравнить мощность двух атак и подтвердить оценку специалистов Microsoft нельзя из-за разности данных, собранных во время двух инцидентов. На момент выхода заметки представитель Microsoft не ответил на запрос TJ.
В отчёте Azure отмечается, что целями хакеров во втором полугодии 2021-го стали в основном серверы компьютерных игр — с ними связаны 55% инцидентов. В частности, злоумышленники пытались вывести из строя инфраструктуру компании Blizzard, а также нарушили работу игр Titanfall, Escape from Tarkov, Dead by Daylight, Final Fantasy XIV и многих других. Из-за атак трудности испытывали службы IP-телефонии.
Кроме того, хакеры атакуют преимущественно серверы в США, а популярной точкой входа для злоумышленников стал Гонконг (компания не разъясняет подробностей). Самый распространённый вектор киберпреступлений во втором полугодии 2021 года — атаки с помощю UDP-пакетов.
DDoS-атаки, получившие широкое распространение в 2021 году, популярны среди хакеров (любителей и профессионалов) из-за сравнительно низкой цены и эффективности. В 2021 году обслуживание одной такой атаки стоило порядка 300 долларов в месяц, сказано в отчёте Microsoft Digital Defense.
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