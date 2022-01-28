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Технологии
Никита Логинов

Учёные нашли стабильную основу для квантовых компьютеров — кубиты из «вибрирующих атомов» даже не нуждаются в изоляции Статьи редакции

Если связать атомы попарно — запутанность кубитов долго не разрушается из-за помех, что решает главную проблему квантовых компьютеров.

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Кубиты из «вибрирующих атомов», иллюстрация МТИ

Физики Массачусетского технологического института (МТИ) предложили новый подход к реализации квантовых вычислений. Он позволяет уклониться от главной проблемы на пути к полноценным квантовым компьютерам и добиться устойчивой работы кубитов без необходимости изолировать их от окружающей среды, сообщают учёные в журнале Nature.

Квантовые компьютеры вместо обычных битов используют кубиты, которые основаны на двух явлениях микромира: квантовой суперпозиции и квантовой запутанности. Первое явление позволяет кубитам принимать значения 0 и 1 одновременно, второе — синхронно меняет состояние всех кубитов при изменении одного из них.

Благодаря этому квантовый компьютер может параллельно перебирать огромное количество вариантов, которое обычный компьютер вынужден перебирать последовательно, один вариант за другим. Чем больше кубитов в квантовом компьютере — тем он мощнее, причём с увеличением количества кубитов вычислительная мощь растёт по экспоненте.

Но удержать кубиты в запутанности крайне сложно — она мгновенно разрушается при малейшем контакте с окружающей средой. Поэтому создатели квантовых компьютеров тратят огромные усилия на то, чтобы надёжно изолировать кубиты от посторонних шумов. И чем больше кубитов — тем сложнее их удержать в запутанном состоянии.

Подход учёных из МТИ основан на устойчивой попарной запутанности атомов или частиц, которая нередко наблюдается в природе — например, в виде атомов гелия-3. В своих экспериментах физики изучали атомы калия-40 (изотоп обычного калия), охлаждённые почти до абсолютного нуля: −273,14999999 °C. Когда эти атомы, запутанные попарно, поместили в лазерную «ловушку» — оказалось, что они управляемо и синхронно «вибрируют», принимая два состояния одновременно.

Как иллюстрируют физики МТИ, запутанные атомы колеблются в одном и одновременно в противоположных направлениях, что делает их надёжной основой для кубитов

То есть, каждая пара атомов становится эквивалентной одному кубиту, а все вместе они оказываются запутаны так же, как запутаны кубиты между собой в квантовом компьютере. И эта запутанность сохраняется, даже несмотря на множество сторонних шумов в отсутствии изоляции от окружающей среды.

Учёные смогли без труда удержать в запутанности сразу 400 пар атомов на протяжении 10 секунд, и согласованно управлять ими. По расчётам, этого времени уже хватит, чтобы провести некоторые квантовые вычисления. Сейчас самый современный квантовый процессор IBM оперирует только 127 кубитами.

Для создания полноценных квантовых компьютеров на основе таких кубитов необходимо научиться манипулировать ими по отдельности. По словам физиков, у них уже есть варианты решения этой проблемы, так что достижение квантового превосходства может оказаться делом уже ближайшего будущего.

Технологии
Никита Логинов
Посчитать до бесконечности за пять секунд: чем квантовые компьютеры лучше обычных и сколько их ещё ждать Статьи редакции

Квантовые эффекты позволяют ускорить вычисления в триллионы раз — это мечта физиков, биологов и медиков, но угроза паролям и криптовалютам.

Квантовый компьютер IBM Фото IBM Research

#новости #физика #компьютеры

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AttentiveMilk

Мне покупать кор ай5 или нет?

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28
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Иной бинокль

бери fx и разгоняй до 7 ггц

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14
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Anatoly Timchenko

Бери 12400f, лучший цена-производительность

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6
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Оладий Лукич

Одновременно покупай и нет.

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2
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Иной бинокль

Пиздец тебе, биткоинт ебаный

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18
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Иной бинокль

С такими компьютерами пизда всему, от паролей до платежей

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8
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Tauraloke Esteru

У паролей к онлайн-сервисам всё же есть невычислительные пороги, например блокировка подозрительного IP при превышении количества неудачных входов.

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0
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Kirill Spiridonov

Биткойнт скоро уступит место блокчейнам на Proof of Stake, там компьютеры уже не смогут поднасрать

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0
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Ёжик-под-левой-сисей

любая криптовалюта держится на криптографии, отсюда и корень "крипт-". А любая нынешняя криптография не сильно долго устоит, если кол-во кубитов начнёт расти быстро.

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2
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Chikk

Это уже можно считать прорывом? Ну, тем самым, что приблизит время бесполезности шифрований и помножит крипту на ноль? :)

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6
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Иной бинокль

Да (Нет)

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22
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Chikk

Квантово. Неопределённо. Прекрасно! :)

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12
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Kolyann Tigin

Оно же в основном ассиметричную крипографию ломает, не всё в мире шифруется ею.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Постквантовая_криптография

Постквантовая криптография
Постквантовая криптография — часть криптографии, которая остаётся актуальной и при появлении…
ru.wikipedia.org
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2
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Chikk

Отвратительно. Ну да ничего, наука не стоит на месте, возврат к бумаге неизбежен!11! :)

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1
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Никита Логинов

Если хочешь :)

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1
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Chikk

Скучаю по бумажной почте, чекам на бумаге, авизо и прочему. Застоялся глобус как-то с этими интернетами и протоколами безопасными, было бы занятно вернуться к ламповости. :)

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2
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Иной бинокль

Могу продать кассетный плеер и записи группы На-На

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3
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Michael Konovalov

- У вас есть запись Дюны?
- Поднимитесь на второй этаж. У них покемоны есть, может и запиздюны есть.

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3
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Путин спас Россию

Чё за группа Ха-Ха?

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1
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Александр Борродач
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5
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Chikk

Записал предложение на дискету, отвечу позже. :D

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1
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Иной бинокль

нет, потому что интерфейсов передачи данных, позволяющих обеспечить подобную вычислительную мощность еще нет

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1
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Владимир Красильников

А, ну то есть, изолировать не надо. Надо всего-то охладить до −273,14999999 °C, и поддерживать в таком состоянии. Стало гораздо проще!

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3
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Никита Логинов

Сверхнизкие температуры используют во всех квантовых компьютерах, так что это не добавляет проблем :)

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5
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Владимир Красильников

Я тут неспециалист, поэтому остается только довериться.

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1
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Иной бинокль

На сколько я помню, предыдущие версии квантовых компьютеров тоже работают при супер низких температурах близкими к абсолютному нулю, так что это требование не ново.

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3
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Владимир Красильников

Это даже на бытовом уровне логично, что для изоляции надо практически полностью остановить движение частиц.

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1
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Михаил Городецкий

Кто-нибудь читал оригинал? Это настроящие полностью запутанные 400 кубитов, или они со звёздочкой?

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1
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Никита Логинов

Они полностью запутанные.

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7
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Михаил Городецкий

Тогда это по-настоящему потрясающе! Надеюсь домасштабируют достаточно сильно, чтобы ускорить химические рассчёты до практичного уровня. Ни и для других действительно важных вещей

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1
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Зелёный Мох

Крипта сосать

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2
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Иной бинокль

Нет, просто придумают квантовую крипту, которую может майнить только квантовый компьютер и все по новой — компонентов не хватает, жидкий гелий дорожает...

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4
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Yuri Polu

до реального и массового применения еще очень далеко…
помню в начале 90-х все фапали на светодиоды.
Типа экономия электроэнергии и тд.
По факту лампочки светодиодные стали доступны массам в середине 00-х.

А сам принцип диодов и первые патенты - конец 19го века…

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1
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Артём Палённый

Это сейчас кажется, что далеко. В 90-х современные технологии тоже будут, как магия, а всего-то 30 лет прошло.

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2
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Иной бинокль

Пост от Логинова, сразу +

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1
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Иной бинокль

Пожалуй, можно и подписаться, хорошие новости приносит.

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1
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Иной бинокль

Сколько там кубитов нужно чтобы взломать биток, недавно писали?
Скоро крипта окажется не настолько уж и криптованной?

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1
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Romula Daraa

Биткоин сосать! олололо1111!!!11

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1
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No ForUse

Мне кажется в статье ошибка
"тем он мощнее, причём с увеличением количества кубитов вычислительная мощь растёт по экспоненте"

Рост кубитов, наверное, не по экспоненте, а квадратичный, тк кубитов их скорость растёт как 2^x, а не e^x (где е-экпонента = 2.7...)

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