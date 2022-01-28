Учёные нашли стабильную основу для квантовых компьютеров — кубиты из «вибрирующих атомов» даже не нуждаются в изоляции Статьи редакции
Если связать атомы попарно — запутанность кубитов долго не разрушается из-за помех, что решает главную проблему квантовых компьютеров.
Физики Массачусетского технологического института (МТИ) предложили новый подход к реализации квантовых вычислений. Он позволяет уклониться от главной проблемы на пути к полноценным квантовым компьютерам и добиться устойчивой работы кубитов без необходимости изолировать их от окружающей среды, сообщают учёные в журнале Nature.
Квантовые компьютеры вместо обычных битов используют кубиты, которые основаны на двух явлениях микромира: квантовой суперпозиции и квантовой запутанности. Первое явление позволяет кубитам принимать значения 0 и 1 одновременно, второе — синхронно меняет состояние всех кубитов при изменении одного из них.
Благодаря этому квантовый компьютер может параллельно перебирать огромное количество вариантов, которое обычный компьютер вынужден перебирать последовательно, один вариант за другим. Чем больше кубитов в квантовом компьютере — тем он мощнее, причём с увеличением количества кубитов вычислительная мощь растёт по экспоненте.
Подход учёных из МТИ основан на устойчивой попарной запутанности атомов или частиц, которая нередко наблюдается в природе — например, в виде атомов гелия-3. В своих экспериментах физики изучали атомы калия-40 (изотоп обычного калия), охлаждённые почти до абсолютного нуля: −273,14999999 °C. Когда эти атомы, запутанные попарно, поместили в лазерную «ловушку» — оказалось, что они управляемо и синхронно «вибрируют», принимая два состояния одновременно.
То есть, каждая пара атомов становится эквивалентной одному кубиту, а все вместе они оказываются запутаны так же, как запутаны кубиты между собой в квантовом компьютере. И эта запутанность сохраняется, даже несмотря на множество сторонних шумов в отсутствии изоляции от окружающей среды.
Для создания полноценных квантовых компьютеров на основе таких кубитов необходимо научиться манипулировать ими по отдельности. По словам физиков, у них уже есть варианты решения этой проблемы, так что достижение квантового превосходства может оказаться делом уже ближайшего будущего.
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У паролей к онлайн-сервисам всё же есть невычислительные пороги, например блокировка подозрительного IP при превышении количества неудачных входов.
Биткойнт скоро уступит место блокчейнам на Proof of Stake, там компьютеры уже не смогут поднасрать
любая криптовалюта держится на криптографии, отсюда и корень "крипт-". А любая нынешняя криптография не сильно долго устоит, если кол-во кубитов начнёт расти быстро.
Это уже можно считать прорывом? Ну, тем самым, что приблизит время бесполезности шифрований и помножит крипту на ноль? :)
Квантово. Неопределённо. Прекрасно! :)
Оно же в основном ассиметричную крипографию ломает, не всё в мире шифруется ею.
Отвратительно. Ну да ничего, наука не стоит на месте, возврат к бумаге неизбежен!11! :)
Если хочешь :)
Скучаю по бумажной почте, чекам на бумаге, авизо и прочему. Застоялся глобус как-то с этими интернетами и протоколами безопасными, было бы занятно вернуться к ламповости. :)
- У вас есть запись Дюны?
- Поднимитесь на второй этаж. У них покемоны есть, может и запиздюны есть.
Чё за группа Ха-Ха?
Записал предложение на дискету, отвечу позже. :D
А, ну то есть, изолировать не надо. Надо всего-то охладить до −273,14999999 °C, и поддерживать в таком состоянии. Стало гораздо проще!
Сверхнизкие температуры используют во всех квантовых компьютерах, так что это не добавляет проблем :)
Я тут неспециалист, поэтому остается только довериться.
Это даже на бытовом уровне логично, что для изоляции надо практически полностью остановить движение частиц.
Кто-нибудь читал оригинал? Это настроящие полностью запутанные 400 кубитов, или они со звёздочкой?
Они полностью запутанные.
Тогда это по-настоящему потрясающе! Надеюсь домасштабируют достаточно сильно, чтобы ускорить химические рассчёты до практичного уровня. Ни и для других действительно важных вещей
Крипта сосать
до реального и массового применения еще очень далеко…
помню в начале 90-х все фапали на светодиоды.
Типа экономия электроэнергии и тд.
По факту лампочки светодиодные стали доступны массам в середине 00-х.
А сам принцип диодов и первые патенты - конец 19го века…
Это сейчас кажется, что далеко. В 90-х современные технологии тоже будут, как магия, а всего-то 30 лет прошло.
Биткоин сосать! олололо1111!!!11
Мне кажется в статье ошибка
"тем он мощнее, причём с увеличением количества кубитов вычислительная мощь растёт по экспоненте"
Рост кубитов, наверное, не по экспоненте, а квадратичный, тк кубитов их скорость растёт как 2^x, а не e^x (где е-экпонента = 2.7...)