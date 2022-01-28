Таким образом компания хочет побить свой прошлогодний рекорд.

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Фото NASA



SpaceX Илона Маска надеется увеличить темп запуска ракет. В компании и NASA уточнили, что будут сохранять осторожность, чтобы не стать жертвами своих же собственных успехов из-за рекордного количества стартов с космодрома. Об этом рассказала член Комиссии NASA по аэрокосмической безопасности Сандра Магнус во время заседания, пишет CNBC.

При этом Магнус не уточнила, включают ли 52 запланированных запуска испытательные полеты прототипов ракет Starship. Ни в Комиссии, ни в SpaceX не ответили на запросы телеканала.

Ключевым фактором успеха SpaceX стала её возможность повторно использовать ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy. По данным руководства компании, это позволяет снизить стоимость запусков до 30 миллионов долларов, когда как обычно их стоимость составляет 60-90 миллионов долларов.