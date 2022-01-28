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Технологии
Сергей Исенеков

SpaceX запланировала запустить 52 ракеты за год — по одной в неделю Статьи редакции

Таким образом компания хочет побить свой прошлогодний рекорд.

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Фото NASA

SpaceX Илона Маска надеется увеличить темп запуска ракет. В компании и NASA уточнили, что будут сохранять осторожность, чтобы не стать жертвами своих же собственных успехов из-за рекордного количества стартов с космодрома. Об этом рассказала член Комиссии NASA по аэрокосмической безопасности Сандра Магнус во время заседания, пишет CNBC.

При этом Магнус не уточнила, включают ли 52 запланированных запуска испытательные полеты прототипов ракет Starship. Ни в Комиссии, ни в SpaceX не ответили на запросы телеканала.

Ключевым фактором успеха SpaceX стала её возможность повторно использовать ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy. По данным руководства компании, это позволяет снизить стоимость запусков до 30 миллионов долларов, когда как обычно их стоимость составляет 60-90 миллионов долларов.

В 2021 году SpaceX успешно провела 31 запуск ракет, побив свой прошлый рекорд — в 26 запусков в 2020 году. В 2022 году уже были успешно совершены три старта ракет Falcon 9, а ещё два запланированы на конец января. График полётов SpaceX в нынешнем году также включает в себя несколько запусков ракет с экипажем на борту.

#новости #spacex

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Иной бинокль

значит Рогозин к концу года сможет выпустить полноценный пак из 52 мемов в телеграме

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Иной бинокль

Если не посадят

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4
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Иной бинокль

полноценный пук

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3
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Aydar Khabibullin

Ждем альбом из 52-х бэнгеров!

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2
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Виктор Огай

52 стихотворения про космос на сайте РК разместит скорее. Это эпичнее.

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1
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VladimirV

Проебать космос Маску, с учётом того что у России все было, и ракетосротелям надо меньше платить, чем уборщице в SpaceX

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23
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Astraeus

У России не было Маска.

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1
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Иной бинокль
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18
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new_comment

У России есть Путин.

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3
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Astraeus

Он неэффективен.

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1
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new_comment

Цель удержания власти путём принесения в жертву экономики, науки и прогресса успешно выполнил.

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12
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Serge

У США его тоже изначально не было, он же из ЮАР.

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4
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Артём Железнов

Так хоть из Африки. Он работает на Америку. Подумайте, над тем почему он там, а не в России, к примеру.

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0
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Ertha

О каком проебе идет вообще речь? Вам бы только клеветать на "Рашку".

Разрабатывается Ангара и за 2021 год Россия запустила 25 ракет успешно и лишь у одной был половинчатый провал.
Как когда в США запустили 51 ракету и три с треском провалились и это при том что уровень контрактов у страны в два раза выше.

Россия все еще остается в лидерах пусковых ракет и надежно за собой имеет третье место, что не скажешь об Индии, Европе, Южной Кореи и Иране .

Китай за 2021 год запустил 56 ракет с тремя провалами. Маск тоже проебал космос Китайцам?

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Иной бинокль

Какова позиция по этому поводу у Рогозина?

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Иной бинокль

Купил 52 таксы, чтобы вымещать зло

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8
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Ertha

У него все хорошо. За 2021 смогли послать в космос 25 ракет и разрабатывается Ангара вполне успешно.

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Dmitry Ryleev
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2
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MadRat96

Откуда?

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Dmitry Ryleev

Spore
В конце этапа Цивилизация можешь запустить «миротворческие» ракеты завоевав весь мир и перейти в этап Космос

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Лига сильнейших экономик мира

Скорее бы

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Межкомнатная дверь

Молодец

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Castle Made Of Sand

суперкруто.

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