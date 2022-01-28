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Технологии
Сергей Исенеков

В США робот впервые провёл хирургическую операцию на кишечнике свиньи без участия человека Статьи редакции

По словам учёных, робот справился со своей задачей намного лучше, чем человек.

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Робот STAR во время операции. Фото Университета Джона Хопкинса

Автономный робот под названием STAR, созданный учёными из Университета Джона Хопкинса, впервые провёл лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Как отмечают специалисты, это значительный шаг в робототехнике на пути к полностью автоматизированным операциям на людях. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в Science Robotics.

По словам доцента Университета Джона Хопкинса Акселя Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за их непредсказуемости.

Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии — повторное соединение двух концов кишечника. STAR провёл операцию на четырёх животных и показал себя лучше, чем люди.

Аксель Кригер
доцент Университета Джона Хопкинса

Авторы исследования отмечают, что в операции приняла участие усовершенствованная версия робота STAR, которая более точна и автономна. Устройство имеет систему визуализации, встроенные хирургические инструменты, а также систему мониторинга за жизнедеятельностью пациента для корректировки действий в реальном времени.

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Робот STAR успешно провёл лапароскопическую операцию по анастомозированию кишечника свиньи — через небольшие разрезы в теле. По словам учёных, это сложная операция, от которой требуется проведения точных действий.

В 2016 году ранняя модель робота восстанавливала кишечник свиньи, но операция требовала большого разреза для доступа к органу и помощи людей.

#новости #медицина #технологии

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Chikk

Это прекрасно! Наконец-то медицинское обеспечение свиней стало достойным.

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IO

Ура товарищи

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Иной бинокль

Блэ, не ожидал что именно ты запостишь

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IO

лойсы не пахнут

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Ёршик Золотой

Согласен. В наш век свиньям с медициной повезло куда больше, чем челокам.

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3
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Дизайнер Павленко

Крутяк

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7
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Николай Бойко

вот ещё крутяк

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Ivan Boldyrev

и помощи людей
для того, чтобы зафиксировать свинью.

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4
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Иной бинокль

и положить розмарин

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Жак Фреско

Ничего себе свинья пердит 🐖💨

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1
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Anton NS

В прекрасном мире будущего мне это представляется как проход через кассу самообслуживания. Пришел - робот тебя продиагностировал. Если нужна операция - идешь к другое отделение, там робот провел операцию, все готово. На каждом этапе все четко, чисто, приятная атмосфера, никаких очередей, ни одного людишки не встречаешь. Эх, ляпота.

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0
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Some Dude

самое главное - в удобное тебе время, а не только с 6:39 до 6:40 каждую вторую среду четного месяца, если за два до этого было полнолуние

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2
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Пётр Козлов

Главный вопрос - откуда деньги, если всё делают роботы

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0
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Ivan Boldyrev

От роботов.

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3
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Some Dude

во-первых, давно обсуждают безусловных базовый доход.
во-вторых, люди могут продолжить заниматься творческой работой. художники там, режиссеры, архитекторы, проектировщики и так далее

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2
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Anton NS

Маск в одном из своих интервью говорил, что AI быстро превзойдет человека в знаниях, познании и уйдет далеко вперед, а люди будут просто типа домашней кошки. По моему это его подводка была в выступлении про нейролинк, объединение компьютера с мозгом. Так вот к чему это я, норм же быть кошкой домашней, чего нет то. АИ там на дальних рубежах космоса сражается с пришельцами, а ты в уютном пледике сериал смотришь или играешь во что нибудь.

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Иной бинокль

АИ там на дальних рубежах космоса сражается с пришельцами, а ты в уютном пледике сериал смотришь или играешь во что нибудь.
Целая эпопея Бэнкса "Культура" собственно этот вариант.

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Дизайнер Павленко

На завод

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Some Dude

ну, мой друг на заводе насосы проектирует. он продолжит работать конструктором даже после следующей технической революции, кмк

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Дизайнер Павленко

Нейросети будут проектировать лучше

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Some Dude

автоматизированное проектирование != автоматическое. прорабатывать мелкие детали, соединения и прочее вполне возможно отдать нейросетям. но, проработка нового концепта останется за человеком, наверное.
или ты за свою профессию тоже переживаешь?

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Дизайнер Павленко

А почему ты решил, что генерацию новых концептов нейросети не смогут сделать в каком-нибудь будущем? Я тоже сижу пальцы грызу

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Иной бинокль

Потому что блин это не так работает.
Но дело вообще не в концептах.
Дело в постановке задачи.

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Путин спас Россию

От майнинга ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Ivan Boldyrev

Ещё и идти надо???

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Abylai Mustafa

ае хирургические конвейеры киберхиркрг

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