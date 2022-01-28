В США робот впервые провёл хирургическую операцию на кишечнике свиньи без участия человека Статьи редакции
По словам учёных, робот справился со своей задачей намного лучше, чем человек.
Автономный робот под названием STAR, созданный учёными из Университета Джона Хопкинса, впервые провёл лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Как отмечают специалисты, это значительный шаг в робототехнике на пути к полностью автоматизированным операциям на людях. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в Science Robotics.
По словам доцента Университета Джона Хопкинса Акселя Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за их непредсказуемости.
Авторы исследования отмечают, что в операции приняла участие усовершенствованная версия робота STAR, которая более точна и автономна. Устройство имеет систему визуализации, встроенные хирургические инструменты, а также систему мониторинга за жизнедеятельностью пациента для корректировки действий в реальном времени.
Робот STAR успешно провёл лапароскопическую операцию по анастомозированию кишечника свиньи — через небольшие разрезы в теле. По словам учёных, это сложная операция, от которой требуется проведения точных действий.
В 2016 году ранняя модель робота восстанавливала кишечник свиньи, но операция требовала большого разреза для доступа к органу и помощи людей.
Это прекрасно! Наконец-то медицинское обеспечение свиней стало достойным.
Ура товарищи
лойсы не пахнут
Согласен. В наш век свиньям с медициной повезло куда больше, чем челокам.
Крутяк
вот ещё крутяк
и помощи людей
для того, чтобы зафиксировать свинью.
Ничего себе свинья пердит 🐖💨
В прекрасном мире будущего мне это представляется как проход через кассу самообслуживания. Пришел - робот тебя продиагностировал. Если нужна операция - идешь к другое отделение, там робот провел операцию, все готово. На каждом этапе все четко, чисто, приятная атмосфера, никаких очередей, ни одного людишки не встречаешь. Эх, ляпота.
самое главное - в удобное тебе время, а не только с 6:39 до 6:40 каждую вторую среду четного месяца, если за два до этого было полнолуние
Главный вопрос - откуда деньги, если всё делают роботы
От роботов.
во-первых, давно обсуждают безусловных базовый доход.
во-вторых, люди могут продолжить заниматься творческой работой. художники там, режиссеры, архитекторы, проектировщики и так далее
Маск в одном из своих интервью говорил, что AI быстро превзойдет человека в знаниях, познании и уйдет далеко вперед, а люди будут просто типа домашней кошки. По моему это его подводка была в выступлении про нейролинк, объединение компьютера с мозгом. Так вот к чему это я, норм же быть кошкой домашней, чего нет то. АИ там на дальних рубежах космоса сражается с пришельцами, а ты в уютном пледике сериал смотришь или играешь во что нибудь.
На завод
ну, мой друг на заводе насосы проектирует. он продолжит работать конструктором даже после следующей технической революции, кмк
Нейросети будут проектировать лучше
автоматизированное проектирование != автоматическое. прорабатывать мелкие детали, соединения и прочее вполне возможно отдать нейросетям. но, проработка нового концепта останется за человеком, наверное.
или ты за свою профессию тоже переживаешь?
А почему ты решил, что генерацию новых концептов нейросети не смогут сделать в каком-нибудь будущем? Я тоже сижу пальцы грызу
От майнинга ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ещё и идти надо???
ае хирургические конвейеры киберхиркрг