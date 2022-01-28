По словам учёных, робот справился со своей задачей намного лучше, чем человек.

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Робот STAR во время операции. Фото Университета Джона Хопкинса



Автономный робот под названием STAR, созданный учёными из Университета Джона Хопкинса, впервые провёл лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Как отмечают специалисты, это значительный шаг в робототехнике на пути к полностью автоматизированным операциям на людях. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в Science Robotics.

По словам доцента Университета Джона Хопкинса Акселя Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за их непредсказуемости.

Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии — повторное соединение двух концов кишечника. STAR провёл операцию на четырёх животных и показал себя лучше, чем люди.

Аксель Кригер

доцент Университета Джона Хопкинса



Авторы исследования отмечают, что в операции приняла участие усовершенствованная версия робота STAR, которая более точна и автономна. Устройство имеет систему визуализации, встроенные хирургические инструменты, а также систему мониторинга за жизнедеятельностью пациента для корректировки действий в реальном времени.

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Робот STAR успешно провёл лапароскопическую операцию по анастомозированию кишечника свиньи — через небольшие разрезы в теле. По словам учёных, это сложная операция, от которой требуется проведения точных действий.